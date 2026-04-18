Giá vàng hôm nay ngày 18/4: Giá vàng trong nước tăng lên vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước

Ghi nhận sáng 18/4, giá vàng trong nước đảo chiều tăng mạnh so với phiên liền trước tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu như SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và PNJ đồng loạt điều chỉnh tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa mặt bằng giá giao dịch phổ biến lên khoảng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện niêm yết vàng miếng quanh vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước cập nhật đến sáng ngày 18/4. Nguồn: PV tổng hợp.

Đà tăng cũng lan sang phân khúc vàng nhẫn. Tại SJC, giá vàng nhẫn được niêm yết khoảng 168 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 171,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước. DOJI ghi nhận mức điều chỉnh tương tự, đưa giá giao dịch lên khoảng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch quanh mức 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Phú Quý điều chỉnh tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá phổ biến lên khoảng 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, với giá giao dịch vàng nhẫn phổ biến quanh ngưỡng 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đang giao dịch ở mức 4.829 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 153 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). So với thị trường trong nước, giá vàng thế giới hiện thấp hơn khoảng 18 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới tính đến thời điểm 10 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Diễn biến của giá vàng tiếp tục chịu tác động từ bối cảnh kinh tế toàn cầu kém tích cực. Các dự báo mới đây cho thấy triển vọng tăng trưởng tại một số nền kinh tế, đặc biệt là nhóm quốc gia xuất khẩu dầu tại vùng Vịnh, đang suy yếu rõ rệt. Đáng chú ý, triển vọng năm 2026 của Iran được điều chỉnh giảm mạnh, phản ánh rủi ro gia tăng đối với hoạt động kinh tế. Trong bối cảnh tăng trưởng chậm lại đi kèm áp lực lạm phát, môi trường “đình lạm” được đánh giá là yếu tố hỗ trợ đối với giá vàng.

Ở góc độ thị trường, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết, biến động giá vàng trong những tháng đầu năm 2026 đã gia tăng đáng kể, nằm trong nhóm cao so với dữ liệu lịch sử. Tuy nhiên, theo tổ chức này, mức độ biến động có xu hướng quay về trung bình theo thời gian. Báo cáo cũng ghi nhận thanh khoản trên thị trường vẫn duy trì ở mức cao, thể hiện qua khối lượng giao dịch lớn trong các giai đoạn điều chỉnh.

Trong khi đó, nhóm chiến lược vàng của State Street nhận định thị trường vàng đang trong giai đoạn điều chỉnh nhưng chưa làm thay đổi xu hướng trung hạn. Kịch bản cơ sở được giữ nguyên với xác suất 50%, theo đó giá vàng có thể dao động trong vùng 4.750 - 5.500 USD/ounce đến cuối năm. Các yếu tố nền tảng như thâm hụt tài khóa và áp lực nợ công tại nhiều nền kinh tế lớn tiếp tục được xem là lực đỡ dài hạn đối với kim loại quý.

Liên quan đến chính sách tiền tệ, thị trường đang hướng sự chú ý tới cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào cuối tháng 4. Theo dữ liệu từ CME Group, xác suất lãi suất được giữ nguyên ở vùng 3,5 - 3,75% hiện ở mức rất cao. Trong bối cảnh đó, bất kỳ tín hiệu nới lỏng nào từ Fed hoặc yếu tố bất định liên quan đến định hướng điều hành cũng có thể tác động đến xu hướng của giá vàng trong thời gian tới./.