Hơn 3.192 lượt kết nối tại FOODEX 2026 cho thấy nhu cầu đa dạng từ thị trường ASEAN

Lạc Nguyên

12:44 | 18/04/2026
(TBTCO) - Sau 3 ngày diễn ra HCMC FOODEX 2026, hơn 3.192 lượt kết nối giao thương đã được ghi nhận, cho thấy nhu cầu từ thị trường ASEAN đang trở nên đa dạng hơn. Trong khi các nhà mua hàng Malaysia và Brunei tập trung tìm nguồn cung thực phẩm chế biến, doanh nghiệp Singapore lại hướng đến hợp tác công nghệ và phát triển sản phẩm, mở ra nhiều hướng tiếp cận mới cho doanh nghiệp Việt.
Trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế ngành Lương thực Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (HCMC FOODEX 2026), chuỗi kết nối giao thương (B2B) diễn ra từ ngày 15 - 17/4 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) đã ghi nhận hơn 3.192 lượt kết nối trực tiếp. Quy mô này cho thấy, nhu cầu tìm kiếm đối tác tại Việt Nam từ các doanh nghiệp khu vực, đặc biệt là Đông Nam Á, đang gia tăng rõ rệt.

Cụ thể, chương trình thu hút 48 nhà mua hàng quốc tế đến từ Singapore, Malaysia và Brunei, cùng 28 hệ thống phân phối, siêu thị và sàn thương mại điện tử trong nước. Hơn 153 doanh nghiệp Việt Nam và 50 doanh nghiệp quốc tế đã tham gia các phiên kết nối, tạo nên mật độ giao thương dày đặc trong suốt 3 ngày diễn ra sự kiện.

Dữ liệu từ hồ sơ đăng ký cho thấy sự phân hóa rõ nét về nhu cầu giữa các thị trường. Nhóm doanh nghiệp đến từ Malaysia và Brunei chủ yếu tìm kiếm nguồn cung nông sản và thực phẩm chế biến, đặc biệt là các sản phẩm có thương hiệu, chất lượng ổn định và có khả năng phát triển theo mô hình nhãn hàng riêng. Đây là nhóm nhu cầu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các phiên kết nối.

Trong khi đó, đoàn Singapore với 27 doanh nghiệp lại tập trung vào các giải pháp công nghệ thực phẩm, trí tuệ nhân tạo (AI) và tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Các doanh nghiệp này không chỉ tìm nguồn hàng, mà hướng tới hợp tác sản xuất, phát triển sản phẩm và xây dựng chuỗi thương hiệu, với sự hỗ trợ từ Chính phủ Singapore lên tới 50.000 SGD cho các dự án liên quan.

Bên cạnh hai nhóm chính, nhu cầu đối với máy móc, thiết bị và công nghệ F&B (thực phẩm và đồ uống) cũng ghi nhận sự gia tăng. Các doanh nghiệp quan tâm đến hệ thống chế biến, đóng gói, bảo quản, cũng như các giải pháp truy xuất nguồn gốc và dán nhãn - những yếu tố ngày càng trở thành yêu cầu bắt buộc trong chuỗi cung ứng thực phẩm.

Việc phân luồng nhu cầu theo từng nhóm nhà mua hàng ngay từ trước sự kiện đã giúp các doanh nghiệp chuẩn bị tốt hơn cho các phiên làm việc trực tiếp, qua đó nâng cao hiệu quả kết nối. Cách tiếp cận này cho thấy sự thay đổi trong hoạt động xúc tiến thương mại, từ trưng bày sản phẩm sang tập trung vào nhu cầu cụ thể của từng thị trường.

Các kết nối và nhu cầu thể hiện tại sự kiện cũng phản ánh rõ xu hướng của thị trường khu vực. Doanh nghiệp thực phẩm Việt đang đứng trước hai hướng tiếp cận tại ASEAN: vừa đáp ứng nhu cầu nguồn cung hàng hóa quy mô lớn, vừa tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị thông qua hợp tác công nghệ và phát triển sản phẩm. Qua đó, thị trường khu vực mở ra nhiều hướng đi, nhưng cạnh tranh cũng ngày càng rõ rệt./.

Lạc Nguyên
Bài liên quan

Mở không gian kết nối giao thương thực chất cho doanh nghiệp ngành lương thực - thực phẩm

Mở không gian kết nối giao thương thực chất cho doanh nghiệp ngành lương thực - thực phẩm

TP. Hồ Chí Minh: Khai mạc triển lãm quốc tế ngành lương thực thực phẩm

TP. Hồ Chí Minh: Khai mạc triển lãm quốc tế ngành lương thực thực phẩm

Ngày 18/4: Giá gạo xuất khẩu tăng mạnh, trong nước ổn định

Ngày 18/4: Giá gạo xuất khẩu tăng mạnh, trong nước ổn định

Ngày 18/4: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng, miền Nam tiếp tục giữ đỉnh

Ngày 18/4: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng, miền Nam tiếp tục giữ đỉnh

Ngày 18/4: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng

Ngày 18/4: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng

Thị trường tiền tệ tuần 13 - 17/4: Hút ròng hơn 72.000 tỷ đồng, lãi suất qua đêm vẫn giảm sâu dưới 4%

Thị trường tiền tệ tuần 13 - 17/4: Hút ròng hơn 72.000 tỷ đồng, lãi suất qua đêm vẫn giảm sâu dưới 4%

32 văn kiện hợp tác đã được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

32 văn kiện hợp tác đã được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Nhiều khả năng xuất hiện El Nino rất mạnh, cảnh báo nắng nóng gia tăng

Nhiều khả năng xuất hiện El Nino rất mạnh, cảnh báo nắng nóng gia tăng

Xuất khẩu xăng dầu giảm sâu, nhập khẩu tăng mạnh phục vụ sản xuất

Xuất khẩu xăng dầu giảm sâu, nhập khẩu tăng mạnh phục vụ sản xuất

(TBTCO) - Trong quý I/2026, xuất khẩu dầu thô và xăng dầu của cả nước giảm mạnh cả về lượng và trị giá, trong khi nhập khẩu xăng dầu tăng đột biến để đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nước.
Xuất nhập khẩu tăng mạnh, thị trường Mỹ, Trung Quốc, EU tiếp tục dẫn dắt thương mại

Xuất nhập khẩu tăng mạnh, thị trường Mỹ, Trung Quốc, EU tiếp tục dẫn dắt thương mại

Số liệu mới nhất vừa được Cục Hải quan công bố cho thấy, kim ngạch xuất nhập khẩu 3 tháng đầu năm 2026 đạt gần 250 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ. Thị trường Mỹ, Trung Quốc, EU tiếp tục dẫn dắt thương mại.
Nhiều giải pháp ổn định giá trước áp lực chi phí sản xuất gia tăng

Nhiều giải pháp ổn định giá trước áp lực chi phí sản xuất gia tăng

(TBTCO) - Quý I/2026 khép lại với bức tranh kinh tế mang nhiều "gam màu đan xen". Trong khi chi phí sản xuất và giá nguyên, nhiên vật liệu tiếp tục gia tăng dưới tác động của biến động toàn cầu, thì giá xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa lại có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến này phản ánh rõ những tác động đa chiều từ môi trường quốc tế, đồng thời cho thấy vai trò điều hành linh hoạt của chính sách vĩ mô trong nước.
Ngày 17/4: Giá bạc biến động giảm sau nhịp tăng

Ngày 17/4: Giá bạc biến động giảm sau nhịp tăng

Giá bạc trong nước hôm nay (17/4) biến động giảm sau nhịp tăng mạnh, trong khi thị trường thế giới ghi nhận xu hướng điều chỉnh nhẹ. Áp lực chốt lời sau nhịp tăng kéo dài cùng diễn biến của đồng USD và dòng tiền đầu tư đang khiến kim loại quý này tạm thời suy yếu.
Canada thành lập mạng lưới phòng thương mại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Việt Nam nổi lên là đối tác trọng tâm

Canada thành lập mạng lưới phòng thương mại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Việt Nam nổi lên là đối tác trọng tâm

(TBTCO) - Ngày 16/4, tại Ottawa(Canada), dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Mark Carney, 21 Hiệp hội doanh nghiệp và Phòng Thương mại Canada đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) trực tuyến, chính thức thành lập mạng lưới Phòng Thương mại Canada khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (CCIP).
Ngày 17/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, gạo biến động trái chiều

Ngày 17/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, gạo biến động trái chiều

Giá lúa tươi hôm nay (17/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng, trong khi giá một số mặt hàng gạo nguyên liệu biến động trái chiều. Cụ thể, giá lúa tươi OM 18 và Đài Thơm 8 tăng 200 đồng/kg; lúa OM 5451 tăng 300 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) tăng 100 đồng/kg.
Ngày 17/4: Giá cao su thế giới phân hóa rõ nét, trong nước bình ổn

Ngày 17/4: Giá cao su thế giới phân hóa rõ nét, trong nước bình ổn

Giá cao su thế giới hôm nay (17/4) phân hóa rõ nét khi tăng tại Nhật Bản và Singapore, giảm tại Trung Quốc. Trong nước, giá thu mua mủ nước loại 1 tại Công ty Cao su Bà Rịa duy trì mức 452 đồng/độ TSC/kg áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30.
Ngày 17/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg

Ngày 17/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (17/4) trên cả 3 miền trên cả nước duy trì mặt bằng như hôm qua, khi không có địa phương nào điều chỉnh tăng hoặc giảm. Mặt bằng giá neo ở mức cao nhất giữ ở 69.000 đồng/kg.
Khi huy động vốn không còn là câu chuyện số lượng

Khi huy động vốn không còn là câu chuyện số lượng

Nguồn cung đối mặt rủi ro khiến giá lúa mì tăng mạnh

Nguồn cung đối mặt rủi ro khiến giá lúa mì tăng mạnh

Hơn 3.192 lượt kết nối tại FOODEX 2026 cho thấy nhu cầu đa dạng từ thị trường ASEAN

Hơn 3.192 lượt kết nối tại FOODEX 2026 cho thấy nhu cầu đa dạng từ thị trường ASEAN

Văn phòng cho thuê tại TP. Hồ Chí Minh thu hẹp tỷ lệ trống, doanh nghiệp tăng nhu cầu nâng cấp không gian

Văn phòng cho thuê tại TP. Hồ Chí Minh thu hẹp tỷ lệ trống, doanh nghiệp tăng nhu cầu nâng cấp không gian

Ngày 18/4: Giá bạc đồng loạt hồi phục

Ngày 18/4: Giá bạc đồng loạt hồi phục

Tỷ giá USD hôm nay (18/4): Tỷ giá USD tự do rớt 200 đồng tuần qua, DXY lùi nhẹ giữ trên 98 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (18/4): Tỷ giá USD tự do rớt 200 đồng tuần qua, DXY lùi nhẹ giữ trên 98 điểm

Giá vàng hôm nay ngày 18/4: Giá vàng trong nước tăng lên vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 18/4: Giá vàng trong nước tăng lên vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Quảng Ninh: Hải quan vươn lên ngôi đầu chỉ số SIPAS phục vụ người dân doanh nghiệp

Quảng Ninh: Hải quan vươn lên ngôi đầu chỉ số SIPAS phục vụ người dân doanh nghiệp

Ngày 17/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 17/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 16/4: Giá cà phê tiếp tục tăng, hồ tiêu chạm mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 16/4: Giá cà phê tiếp tục tăng, hồ tiêu chạm mốc 140.000 đồng/kg

Thêm chỉ dẫn quan trọng cho Dự án BT cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum

Thêm chỉ dẫn quan trọng cho Dự án BT cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum

Ngày 18/4: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 18/4: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 16/4: Giá vàng điều chỉnh trái chiều quanh vùng 169 - 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 16/4: Giá vàng điều chỉnh trái chiều quanh vùng 169 - 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/4: Giá vàng trong nước sụt giảm mạnh, lùi về vùng 167 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/4: Giá vàng trong nước sụt giảm mạnh, lùi về vùng 167 - 171 triệu đồng/lượng

Ngày 16/4: Giá heo hơi tại miền Nam tiếp đà tăng

Ngày 16/4: Giá heo hơi tại miền Nam tiếp đà tăng

Tỷ giá USD hôm nay (17/4): Tỷ giá tự do rơi sâu gần 300 đồng, DXY quanh 98 điểm khi căng thẳng dịu bớt

Tỷ giá USD hôm nay (17/4): Tỷ giá tự do rơi sâu gần 300 đồng, DXY quanh 98 điểm khi căng thẳng dịu bớt