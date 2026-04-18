Hơn 3.192 lượt kết nối tại FOODEX 2026 cho thấy nhu cầu đa dạng từ thị trường ASEAN

Trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế ngành Lương thực Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (HCMC FOODEX 2026), chuỗi kết nối giao thương (B2B) diễn ra từ ngày 15 - 17/4 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) đã ghi nhận hơn 3.192 lượt kết nối trực tiếp. Quy mô này cho thấy, nhu cầu tìm kiếm đối tác tại Việt Nam từ các doanh nghiệp khu vực, đặc biệt là Đông Nam Á, đang gia tăng rõ rệt.

Cụ thể, chương trình thu hút 48 nhà mua hàng quốc tế đến từ Singapore, Malaysia và Brunei, cùng 28 hệ thống phân phối, siêu thị và sàn thương mại điện tử trong nước. Hơn 153 doanh nghiệp Việt Nam và 50 doanh nghiệp quốc tế đã tham gia các phiên kết nối, tạo nên mật độ giao thương dày đặc trong suốt 3 ngày diễn ra sự kiện.

Dữ liệu từ hồ sơ đăng ký cho thấy sự phân hóa rõ nét về nhu cầu giữa các thị trường. Nhóm doanh nghiệp đến từ Malaysia và Brunei chủ yếu tìm kiếm nguồn cung nông sản và thực phẩm chế biến, đặc biệt là các sản phẩm có thương hiệu, chất lượng ổn định và có khả năng phát triển theo mô hình nhãn hàng riêng. Đây là nhóm nhu cầu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các phiên kết nối.

Trong khi đó, đoàn Singapore với 27 doanh nghiệp lại tập trung vào các giải pháp công nghệ thực phẩm, trí tuệ nhân tạo (AI) và tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Các doanh nghiệp này không chỉ tìm nguồn hàng, mà hướng tới hợp tác sản xuất, phát triển sản phẩm và xây dựng chuỗi thương hiệu, với sự hỗ trợ từ Chính phủ Singapore lên tới 50.000 SGD cho các dự án liên quan.

Bên cạnh hai nhóm chính, nhu cầu đối với máy móc, thiết bị và công nghệ F&B (thực phẩm và đồ uống) cũng ghi nhận sự gia tăng. Các doanh nghiệp quan tâm đến hệ thống chế biến, đóng gói, bảo quản, cũng như các giải pháp truy xuất nguồn gốc và dán nhãn - những yếu tố ngày càng trở thành yêu cầu bắt buộc trong chuỗi cung ứng thực phẩm.

Việc phân luồng nhu cầu theo từng nhóm nhà mua hàng ngay từ trước sự kiện đã giúp các doanh nghiệp chuẩn bị tốt hơn cho các phiên làm việc trực tiếp, qua đó nâng cao hiệu quả kết nối. Cách tiếp cận này cho thấy sự thay đổi trong hoạt động xúc tiến thương mại, từ trưng bày sản phẩm sang tập trung vào nhu cầu cụ thể của từng thị trường.

Các kết nối và nhu cầu thể hiện tại sự kiện cũng phản ánh rõ xu hướng của thị trường khu vực. Doanh nghiệp thực phẩm Việt đang đứng trước hai hướng tiếp cận tại ASEAN: vừa đáp ứng nhu cầu nguồn cung hàng hóa quy mô lớn, vừa tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị thông qua hợp tác công nghệ và phát triển sản phẩm. Qua đó, thị trường khu vực mở ra nhiều hướng đi, nhưng cạnh tranh cũng ngày càng rõ rệt./.