Thị trường

Ngày 17/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, gạo biến động trái chiều

06:36 | 17/04/2026
Giá lúa tươi hôm nay (17/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng, trong khi giá một số mặt hàng gạo nguyên liệu biến động trái chiều. Cụ thể, giá lúa tươi OM 18 và Đài Thơm 8 tăng 200 đồng/kg; lúa OM 5451 tăng 300 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) tăng 100 đồng/kg.
Giá lúa tươi hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 18 hôm nay tăng 200 đồng/kg dao động ở mốc 6.000 - 6.200; lúa Đài Thơm 8 (tươi) tăng 200 đồng/kg dao động ở mốc 6.000 - 6.100; lúa OM 5451 (tươi) tăng 300 đồng/kg dao động mốc 5.800 - 5.900 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 5.500 - 5.600 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, nguồn nhiều, giá biến động. Tại An Giang, nông dân chào giá lúa thơm tăng, lúa tươi các loại đồng loạt tăng. Tại Cà Mau, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, giao dịch mua bán ít, giá ít biến động.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay tăng 50 đồng/kg dao động ở mức 8.000 - 8.010 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 giảm 50 đồng/kg dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.000 - 8.050 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.100 - 8.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo ổn định. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 14.000 - 15.000 đồng/kg, gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm đang được chào bán trong khoảng 460 - 465 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động từ 333 - 337 USD/tấn; còn gạo Jasmine dao động ở mức 454 - 458 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, tại Thái Lan, gạo 5% tấm xuất khẩu dao động 378 - 382 USD/tấn, trong khi gạo 100% tấm ở mức 357 - 361 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo giữ ổn định, với gạo 5% tấm chào bán quanh mức 336 - 340 USD/tấn và gạo 100% tấm ở mức 284 - 288 USD/tấn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá lúa giá gạo đồng bằng sông cửu long giá lúa gạo

Bài liên quan

Dành cho bạn

Đọc thêm

(TBTCO) - Theo một báo cáo tóm tắt mới được Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam công bố ngày 16/4, khoảng 11,5 triệu lao động nam và nữ tại Việt Nam, tương đương cứ 5 người thì có 1 người đang làm những công việc có khả năng chịu tác động từ trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI).
(TBTCO) - Xung đột Trung Đông đang làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu, phơi bày rủi ro phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu. Việt Nam vừa ứng phó ngắn hạn bằng tiết kiệm năng lượng, vừa đẩy nhanh cải cách và điện hóa để tránh những cú sốc tương tự trong tương lai.
(TBTCO) - Quý II/2026 được dự báo là giai đoạn nhiều mặt hàng nông nghiệp bước vào chu kỳ tăng giá, đặc biệt là các nhóm liên quan đến chi phí đầu vào như phân bón và thức ăn chăn nuôi. Bên cạnh đó, một số sản phẩm như thịt lợn, tôm, cá tra… cũng có xu hướng tăng do yếu tố mùa vụ và nhu cầu thị trường.
(TBTCO) - Việt Nam ghi dấu trên thị trường carbon quốc tế khi một doanh nghiệp trong nước phát triển thành công tín chỉ carbon đạt tiêu chuẩn CORSIA - cơ chế toàn cầu trong ngành hàng không. Đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên tại châu Á đạt được tín chỉ này.
Giá bạc bạc trong nước hôm nay (16/4) tiếp đà tăng nhẹ trong bối cảnh giá bạc thế giới tiếp tục nhích lên. Diễn biến này cho thấy xu hướng phục hồi vẫn được duy trì, dù biên độ tăng không quá mạnh.
Giá cao su thế giới hôm nay (16/4) biến động lệch chiều trên các sàn lớn. Trên sàn TOCOM kỳ hạn tháng 5 giảm 1,20%, xuống 376,40 Yên/kg, tháng 6 gần như đi ngang. Ngược lại, trên sàn SHFE các hợp đồng tháng 5 và 6 tăng nhẹ. Trong nước, duy trì trạng thái cân bằng nhờ lực cầu ổn định từ các doanh nghiệp thu mua.
(TBTCO) - Theo Báo cáo Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) quý I/2026 được Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố ngày 15/4, sức hút dài hạn của Việt Nam vẫn được bảo toàn. Việt Nam vẫn là điểm tựa chiến lược giữa biến động toàn cầu.
(TBTCO) - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố; các bệnh viện, viện có giường bệnh thuộc Bộ Y tế và các bộ, ngành; các cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thiết bị y tế, về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá thuốc, thiết bị y tế, dịch vụ khám chữa bệnh.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

