Chứng khoán

Đại hội đồng cổ đông FPT: Cổ đông lo ngại về mức độ pha loãng cổ phiếu vì phương án ESOP

Tùng Linh

21:35 | 16/04/2026
(TBTCO) - Ngày 16/4/2026, Công ty cổ phần FPT tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với số lượng cổ đông tham dự cao kỷ lục: 2.730 cá nhân và tổ chức. Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 cùng loạt tờ trình về phương án tăng vốn thông qua chào bán cổ phiếu cho người lao động (ESOP), thay thế thành viên Hội đồng Quản trị...
Năm 2026 “rất khó khăn”, kế hoạch lợi nhuận dựa trên kịch bản tích cực

Báo cáo tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc FPT cho biết, Công ty đặt kế hoạch doanh thu năm 2026 đạt 58.580 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 11.629 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng lần lượt 15,8% và 15% theo phương pháp hợp nhất mới đối với FPT Telecom.

Tuy nhiên, nếu so với số liệu thực hiện năm 2025 theo báo cáo kiểm toán, các chỉ tiêu này lại ghi nhận mức giảm tương ứng 16,6% về doanh thu và 10,8% về lợi nhuận trước thuế. Việc thay đổi phương pháp ghi nhận đối với FPT Telecom có tác động đáng kể và thấy ngay trong kết quả kinh doanh năm nay.

Theo đó, từ ngày 1/1/2026, FPT chuyển từ hợp nhất toàn bộ sang ghi nhận theo phương pháp vốn chủ sở hữu đối với FPT Telecom. Điều này khiến doanh thu và chi phí không còn được hợp nhất.

Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Tuy vậy, chia sẻ tại Đại hội, Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Khoa cũng thẳng thắn nhìn nhận, năm 2026 sẽ là một năm “rất khó khăn”, với nhiều yếu tố bất định từ môi trường vĩ mô toàn cầu. "Năm 2026 dự báo là năm rất khó khăn. Kịch bản tăng trưởng hiện tại được xây dựng trên giả định điều kiện kinh tế ổn định" - ông Khoa chia sẻ và cho biết, trường hợp các điều kiện trở nên bất lợi, chỉ tiêu kinh doanh có thể được điều chỉnh để phù hợp thực tiễn.

Điểm đáng chú ý trong chiến lược tăng trưởng là việc FPT tiếp tục đặt niềm tin lớn vào công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Tập đoàn đã đầu tư mạnh vào năng lực công nghệ AI quy mô lớn trong năm 2025, với hai nhà máy AI tại Việt Nam và Nhật Bản và khoảng 70% công suất đã được thực hiện.

AI được xác định là trụ cột xuyên suốt chiến lược. FPT định hướng đầu tư có chiều sâu để từng bước làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị AI - từ mô hình, dữ liệu, hạ tầng tính toán đến ứng dụng và nguồn nhân lực. Cách tiếp cận này không chỉ giúp gia tăng biên lợi nhuận, mà còn nâng cao khả năng triển khai các dự án quy mô lớn, củng cố vị thế trên thị trường. Lãnh đạo FPT cho rằng, AI không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà đang định hình lại toàn bộ cách thức vận hành doanh nghiệp. Chủ tịch Trương Gia Bình mô tả quá trình này như việc chuyển từ công xưởng thủ công sang nhà máy AI - "nơi đầu vào là dữ liệu còn đầu ra là tiền bạc".

Song song với kế hoạch kinh doanh, Đại hội cũng thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với cổ tức tiền mặt 20% (2.000 đồng/cổ phiếu), trong đó 10% đã được tạm ứng và phần còn lại dự kiến chi trả trong quý II/2026. Đồng thời, FPT dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10:1 từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối để tăng vốn điều lệ.

Dấu hỏi áp lực ESOP và bài toán hài hòa lợi ích cổ đông

Bên cạnh câu chuyện tăng trưởng, một trong những nội dung thu hút nhiều ý kiến tại Đại hội là phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Theo tờ trình, tổng lượng phát hành ESOP mỗi năm không vượt quá 0,5% số cổ phần lưu hành, thực hiện trong giai đoạn 2027 - 2029. Thời gian hạn chế chuyển nhượng là 3 năm.

Ước tính, với hơn 1,7 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, lượng phát hành tối đa năm tới vào khoảng 8,5 triệu cổ phiếu. Trong bối cảnh FPT đồng thời triển khai nhiều phương án phát hành cổ phiếu, như kế hoạch cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10:1 năm tới, số lượng cổ phiếu phát hành có thể còn lớn hơn.

Đáng chú ý, giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn đáng kể so với thị giá trên thị trường. Câu chuyện ESOP càng trở nên nhạy cảm khi cổ phiếu FPT đã trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh sau khi lập đỉnh năm 2025. Giá cổ phiếu FPT có thời điểm vượt 100.000 đồng/cổ phiếu và hiện giao dịch quan mức 74.100 đồng/cổ phiếu.

Tại Đại hội, cổ đông bày tỏ lo ngại về tác động pha loãng cũng như yếu tố tâm lý đối với nhà đầu tư hiện hữu. Trả lời câu hỏi của cổ đông, ông Nguyễn Thế Phương - Phó Tổng Giám đốc FPT cho biết, ESOP không phải là khoản “thưởng thêm”, mà thực chất là một phần thu nhập của người lao động được quy đổi thành quyền mua cổ phiếu. Mức phân bổ được xác định dựa trên hiệu quả công việc và mặt bằng cạnh tranh trên thị trường lao động./.

AI dìm giá cổ phiếu FPT?

Chia sẻ tại Đại hội, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT cho biết, “rất thông cảm” khi cổ phiếu FPT xuống sâu và đứng yên trong khi thị trường chứng khoán đang tăng trưởng

Lãnh đạo FPT cho rằng, sự điều chỉnh trên nằm trong bối cảnh chung của ngành công nghệ thông tin toàn cầu trước những lo ngại về ảnh hưởng của AI. Phó Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Thế Phương phân tích, nhân sự mảng công nghệ thông tin (IT) toàn cầu của FPT vẫn tăng, chứng tỏ nhu cầu thế giới vẫn rất lớn.

Ông Phương cũng cho biết, doanh nghiệp có thể cân nhắc các phương án như mua cổ phiếu quỹ hoặc hành động từ phía lãnh đạo, nhưng sẽ dựa trên lợi ích tổng thể của cổ đông và điều kiện thị trường phù hợp.
Từ khóa:
kế hoạch kinh doanh Năng lực công nghệ AI fpt

Đọc thêm

Chứng khoán VPS đặt mục tiêu mở rộng quy mô, tăng trưởng lợi nhuận 28,6%

(TBTCO) - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán VPS Lê Minh Tài cho biết, mục tiêu năm 2026 của VPS là mở rộng quy mô, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và tăng cường năng lực công nghệ.
Infographics: Khoảng 12.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được phát hành trong quý I/2026

(TBTCO) - Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, quý I/2026, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt khoảng 12.000 tỷ đồng, cao gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước.
FTSE Russell: Dư địa hợp tác giữa còn rất lớn và khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam

(TBTCO) - Đại diện FTSE Russell đánh giá, dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn và khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển thị trường chứng khoán, đặc biệt trong việc xây dựng các sản phẩm mới, bộ chỉ số và các chỉ số chuẩn tham chiếu phù hợp với thông lệ quốc tế.
Nghĩa vụ trả lãi trái phiếu gia tăng trong quý II/2026

(TBTCO) - Trong quý II/2026, tổng giá trị lãi trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán ước khoảng 19,3 nghìn tỷ đồng, tăng so với quý trước và cùng kỳ, phần lớn tập trung ở nhóm phi ngân hàng.
Xử phạt loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành hàng loạt quyết định xử phạt đối với nhiều doanh nghiệp do vi phạm quy định về công bố thông tin, chủ yếu liên quan đến nghĩa vụ báo cáo tài chính và công bố thông tin trái phiếu.
Chứng khoán EVS bị xử phạt 290 triệu đồng do nhiều vi phạm trong hoạt động nghiệp vụ

(TBTCO) - Ngày 15/4/2025, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 195/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán EVS, với tổng số tiền phạt lên tới 290 triệu đồng do nhiều sai phạm trong hoạt động nghiệp vụ.
Chứng khoán ngày 15/4: Diễn biến "xanh vỏ, đỏ lòng" trở lại, VN-Index tăng lên vùng 1.800 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (15/4) ghi nhận phiên tăng điểm ấn tượng về mặt chỉ số, song trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng" tái diễn khi dòng tiền chỉ tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi phần lớn các mã còn lại chịu áp lực điều chỉnh.
VHM lên đỉnh 3 tháng, khối ngoại "chốt lời" mạnh

(TBTCO) - Khối ngoại trở lại bán ròng. Tuy nhiên, áp lực bán chỉ thật sự áp đảo sau 14 giờ 45 phút, chủ yếu do giao dịch thỏa thuận quy mô lớn tại cổ phiếu VHM.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +23.41
16/04 | +23.41 (7,046.36 +23.41 (+0.33%))
DJI +98.47
16/04 | +98.47 (48,562.19 +98.47 (+0.20%))
IXIC +108.89
16/04 | +108.89 (24,124.91 +108.89 (+0.45%))
NYA +14.67
16/04 | +14.67 (22,970.24 +14.67 (+0.06%))
XAX +62.85
16/04 | +62.85 (8,851.97 +62.85 (+0.72%))
BUK100P +0.86
16/04 | +0.86 (1,055.50 +0.86 (+0.08%))
RUT +2.91
16/04 | +2.91 (2,716.57 +2.91 (+0.11%))
VIX +0.50
16/04 | +0.50 (18.67 +0.50 (+2.75%))
FTSE +30.41
16/04 | +30.41 (10,589.99 +30.41 (+0.29%))
GDAXI +87.77
16/04 | +87.77 (24,154.47 +87.77 (+0.36%))
FCHI -11.87
16/04 | -11.87 (8,262.70 -11.87 (-0.14%))
STOXX50E -7.06
16/04 | -7.06 (5,933.28 -7.06 (-0.12%))
N100 -2.87
16/04 | -2.87 (1,830.52 -2.87 (-0.16%))
BFX +8.38
16/04 | +8.38 (5,483.54 +8.38 (+0.15%))
MOEX.ME -0.11
16/04 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +446.94
16/04 | +446.94 (26,394.26 +446.94 (+1.72%))
STI -13.37
16/04 | -13.37 (5,007.83 -13.37 (-0.27%))
AXJO -23.70
16/04 | -23.70 (8,955.00 -23.70 (-0.26%))
AORD -7.50
16/04 | -7.50 (9,173.60 -7.50 (-0.08%))
BSESN -122.56
16/04 | -122.56 (77,988.68 -122.56 (-0.16%))
JKSE -2.20
16/04 | -2.20 (7,621.38 -2.20 (-0.03%))
KLSE +6.29
16/04 | +6.29 (1,689.71 +6.29 (+0.37%))
NZ50 -10.52
16/04 | -10.52 (13,066.06 -10.52 (-0.08%))
KS11 +134.66
16/04 | +134.66 (6,226.05 +134.66 (+2.21%))
TWII +409.88
16/04 | +409.88 (37,132.02 +409.88 (+1.12%))
GSPTSE -19.27
16/04 | -19.27 (34,136.72 -19.27 (-0.06%))
BVSP -855.73
16/04 | -855.73 (196,881.88 -855.73 (-0.43%))
MXX -603.41
16/04 | -603.41 (69,031.30 -603.41 (-0.87%))
IPSA +84.39
16/04 | +84.39 (11,398.26 +84.39 (+0.75%))
MERV +10,125.25
16/04 | +10,125.25 (2,928,014.00 +10,125.25 (+0.35%))
TA125.TA -46.97
16/04 | -46.97 (4,263.87 -46.97 (-1.09%))
CASE30 +704.70
16/04 | +704.70 (51,437.80 +704.70 (+1.39%))
JN0U.JO -68.11
16/04 | -68.11 (7,247.51 -68.11 (-0.93%))
DX-Y.NYB +0.15
16/04 | +0.15 (98.21 +0.15 (+0.16%))
125904-USD-STRD -6.32
16/04 | -6.32 (2,759.38 -6.32 (-0.23%))
XDB -0.27
16/04 | -0.27 (135.36 -0.27 (-0.20%))
XDE -0.17
16/04 | -0.17 (117.82 -0.17 (-0.14%))
000001.SS +28.34
16/04 | +28.34 (4,055.55 +28.34 (+0.70%))
N225 +1,384.10
16/04 | +1,384.10 (59,518.34 +1,384.10 (+2.38%))
XDN -0.03
16/04 | -0.03 (62.86 -0.03 (-0.05%))
XDA -0.01
16/04 | -0.01 (71.69 -0.01 (-0.01%))