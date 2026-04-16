Đại hội đồng cổ đông FPT: Cổ đông lo ngại về mức độ pha loãng cổ phiếu vì phương án ESOP

Năm 2026 “rất khó khăn”, kế hoạch lợi nhuận dựa trên kịch bản tích cực

Báo cáo tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc FPT cho biết, Công ty đặt kế hoạch doanh thu năm 2026 đạt 58.580 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 11.629 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng lần lượt 15,8% và 15% theo phương pháp hợp nhất mới đối với FPT Telecom.

Tuy nhiên, nếu so với số liệu thực hiện năm 2025 theo báo cáo kiểm toán, các chỉ tiêu này lại ghi nhận mức giảm tương ứng 16,6% về doanh thu và 10,8% về lợi nhuận trước thuế. Việc thay đổi phương pháp ghi nhận đối với FPT Telecom có tác động đáng kể và thấy ngay trong kết quả kinh doanh năm nay.

Theo đó, từ ngày 1/1/2026, FPT chuyển từ hợp nhất toàn bộ sang ghi nhận theo phương pháp vốn chủ sở hữu đối với FPT Telecom. Điều này khiến doanh thu và chi phí không còn được hợp nhất.

Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Tuy vậy, chia sẻ tại Đại hội, Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Khoa cũng thẳng thắn nhìn nhận, năm 2026 sẽ là một năm “rất khó khăn”, với nhiều yếu tố bất định từ môi trường vĩ mô toàn cầu. "Năm 2026 dự báo là năm rất khó khăn. Kịch bản tăng trưởng hiện tại được xây dựng trên giả định điều kiện kinh tế ổn định" - ông Khoa chia sẻ và cho biết, trường hợp các điều kiện trở nên bất lợi, chỉ tiêu kinh doanh có thể được điều chỉnh để phù hợp thực tiễn.

Điểm đáng chú ý trong chiến lược tăng trưởng là việc FPT tiếp tục đặt niềm tin lớn vào công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Tập đoàn đã đầu tư mạnh vào năng lực công nghệ AI quy mô lớn trong năm 2025, với hai nhà máy AI tại Việt Nam và Nhật Bản và khoảng 70% công suất đã được thực hiện.

AI được xác định là trụ cột xuyên suốt chiến lược. FPT định hướng đầu tư có chiều sâu để từng bước làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị AI - từ mô hình, dữ liệu, hạ tầng tính toán đến ứng dụng và nguồn nhân lực. Cách tiếp cận này không chỉ giúp gia tăng biên lợi nhuận, mà còn nâng cao khả năng triển khai các dự án quy mô lớn, củng cố vị thế trên thị trường. Lãnh đạo FPT cho rằng, AI không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà đang định hình lại toàn bộ cách thức vận hành doanh nghiệp. Chủ tịch Trương Gia Bình mô tả quá trình này như việc chuyển từ công xưởng thủ công sang nhà máy AI - "nơi đầu vào là dữ liệu còn đầu ra là tiền bạc".

Song song với kế hoạch kinh doanh, Đại hội cũng thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với cổ tức tiền mặt 20% (2.000 đồng/cổ phiếu), trong đó 10% đã được tạm ứng và phần còn lại dự kiến chi trả trong quý II/2026. Đồng thời, FPT dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10:1 từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối để tăng vốn điều lệ.

Dấu hỏi áp lực ESOP và bài toán hài hòa lợi ích cổ đông

Bên cạnh câu chuyện tăng trưởng, một trong những nội dung thu hút nhiều ý kiến tại Đại hội là phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Theo tờ trình, tổng lượng phát hành ESOP mỗi năm không vượt quá 0,5% số cổ phần lưu hành, thực hiện trong giai đoạn 2027 - 2029. Thời gian hạn chế chuyển nhượng là 3 năm.

Ước tính, với hơn 1,7 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, lượng phát hành tối đa năm tới vào khoảng 8,5 triệu cổ phiếu. Trong bối cảnh FPT đồng thời triển khai nhiều phương án phát hành cổ phiếu, như kế hoạch cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10:1 năm tới, số lượng cổ phiếu phát hành có thể còn lớn hơn.

Đáng chú ý, giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn đáng kể so với thị giá trên thị trường. Câu chuyện ESOP càng trở nên nhạy cảm khi cổ phiếu FPT đã trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh sau khi lập đỉnh năm 2025. Giá cổ phiếu FPT có thời điểm vượt 100.000 đồng/cổ phiếu và hiện giao dịch quan mức 74.100 đồng/cổ phiếu.

Tại Đại hội, cổ đông bày tỏ lo ngại về tác động pha loãng cũng như yếu tố tâm lý đối với nhà đầu tư hiện hữu. Trả lời câu hỏi của cổ đông, ông Nguyễn Thế Phương - Phó Tổng Giám đốc FPT cho biết, ESOP không phải là khoản “thưởng thêm”, mà thực chất là một phần thu nhập của người lao động được quy đổi thành quyền mua cổ phiếu. Mức phân bổ được xác định dựa trên hiệu quả công việc và mặt bằng cạnh tranh trên thị trường lao động./.