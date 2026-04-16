Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây

23:15 | 16/04/2026
(TBTCO) - Tối 16/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thành phố Nam Ninh (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây), tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.
Tại thành phố Nam Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Trần Cương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Khu ủy, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu phát triển của Quảng Tây; tin tưởng Quảng Tây sẽ trở thành Khu tự trị hiện đại xã hội chủ nghĩa, phồn vinh và tươi đẹp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Quảng Tây, Trung Quốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Trần Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Ảnh: TTXVN.

Bày tỏ trân trọng Quảng Tây từng là “hậu phương lớn” trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam, nơi 85 năm trước Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Cao Bằng trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Quảng Tây sẽ tiếp tục phát huy tình cảm hữu nghị, tận dụng thế mạnh địa lý gần gũi, phát huy vai trò đầu tàu, tạo đột phá về gắn kết chiến lược trong hợp tác với các địa phương Việt Nam.

Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trần Cương bày tỏ vui mừng và vinh dự đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Quảng Tây nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc.

Nhấn mạnh Việt Nam là láng giềng gần gũi, thân thiết, đối tác quan trọng hàng đầu của Quảng Tây, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây khẳng định, Đảng bộ, chính quyền Khu tự trị Quảng Tây đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với các địa phương Việt Nam; sẽ tiếp tục đi đầu trong quán triệt, thực hiện toàn diện, hiệu quả nhận thức chung quan trọng giữa hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, góp phần làm sâu sắc giao lưu hợp tác và thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Quảng Tây, Trung Quốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ trân trọng Quảng Tây từng là "hậu phương lớn" trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Hai bên cùng vui mừng nhìn lại những tiến triển tích cực trong giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam và Quảng Tây thời gian qua, nhất là giao lưu, tiếp xúc giữa các cấp diễn ra thường xuyên, hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ được quan tâm thúc đẩy, Việt Nam liên tục 27 năm là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Tây.

Về hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quảng Tây và các địa phương Việt Nam tạo đột phá trong 5 kết nối chiến lược về chính sách phát triển, kinh tế - thương mại, cơ sở hạ tầng logistics, khoa học công nghệ và nền tảng xã hội.

Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Quảng Tây phát huy hiệu quả Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân giữa các đồng chí Bí thư Tỉnh, Thành ủy/Khu ủy giữa các tỉnh/thành phố giáp biên, mở rộng hợp tác với các địa phương khác của Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm về chính sách phát triển, quy hoạch địa phương; tăng cường giao lưu, thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng, nhất là về thương mại, cơ sở hạ tầng, bảo đảm thông quan thông suốt, gắn thương mại song phương với kết nối hạ tầng, kết nối logistics, kết nối chuỗi cung ứng và kết nối thị trường, đẩy nhanh kết nối đa phương thức đường sắt, đường bộ, đường biển, dành ưu tiên cao nhất cho hợp tác đường sắt, trong đó có tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lạng Sơn - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng.

Về kết nối khoa học - công nghệ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), triển khai tại Việt Nam các dự án nông nghiệp xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, chế biến công nghệ cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng mong muốn hai bên hợp tác chặt chẽ, quản lý tốt biên giới trên đất liền, kịp thời giải quyết các vấn đề tồn tại và phát sinh; tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu nhân dân, khai thác tốt tiềm năng du lịch, đóng góp vào thành công chung của Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Quảng Tây, Trung Quốc
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: TTXVN.

Bày tỏ nhất trí cao với những ý kiến chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trần Cương khẳng định, Quảng Tây sẽ có chương trình hành động cụ thể nhằm triển khai nhận thức chung giữa hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; mong muốn hai bên thúc đẩy hơn nữa hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, kết nối hạ tầng giao thông, đặc biệt là đường sắt, cùng Việt Nam hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao mà Quảng Tây đang tập trung phát triển như AI, dữ liệu lớn.

Nhấn mạnh nông sản chất lượng cao của Việt Nam luôn được người tiêu dùng Quảng Tây ưa thích, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trần Cương khẳng định, Quảng Tây sẵn sàng thúc đẩy nhập khẩu nhiều hơn nữa các mặt hàng nông sản, không chỉ đáp ứng nhu cầu của thị trường Quảng Tây, mà còn qua Quảng Tây đến các địa phương khác của Trung Quốc; đề xuất hai bên đẩy nhanh xây dựng thí điểm cửa khẩu thông minh, tạo thuận lợi cho giao thương hàng hóa; tăng cường giao lưu hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Quảng Tây và các địa phương Việt Nam./.

Theo TTXVN
Từ khóa:
tổng bí thư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Bí thư Quảng Tây chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Đọc thêm

Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu tại Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ

Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu tại Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ

(TBTCO) - Chiều 16/4, giờ địa phương, tại Thủ đô Istanbul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Tọa đàm Chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

(TBTCO) - Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 - 24/4/2026.
Việt Nam sắp ban hành chính sách mới nhằm thu hút nhiều hơn nữa đầu tư nước ngoài

Việt Nam sắp ban hành chính sách mới nhằm thu hút nhiều hơn nữa đầu tư nước ngoài

(TBTCO) - Trong buổi điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong ngày 16/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, Việt Nam sắp ban hành chính sách mới nhằm thu hút nhiều hơn nữa đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, trong đó có các nhà đầu tư Singapore.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai mạc Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai mạc Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới

(TBTCO) - Tối ngày 15/4/2026 (theo giờ địa phương) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ khai mạc Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) với chủ đề "Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai".
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại gặp gỡ hữu nghị thế hệ trẻ Việt - Trung

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại gặp gỡ hữu nghị thế hệ trẻ Việt - Trung

(TBTCO) - Ngày 15/4, tại Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng gặp gỡ thanh niên Trung Quốc và Việt Nam tham gia Chương trình "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập". Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sự kiện.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Thổ Nhĩ Kỳ, tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Thổ Nhĩ Kỳ, tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới

(TBTCO) - Chiều 15/4, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới theo lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong và tiến hành các hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Việt Nam đề xuất 3 định hướng hợp tác quan trọng để giải quyết vấn đề năng lượng và duy trì chuỗi cung ứng

Việt Nam đề xuất 3 định hướng hợp tác quan trọng để giải quyết vấn đề năng lượng và duy trì chuỗi cung ứng

(TBTCO) - Ngày 15/4, nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến Cộng đồng phát thải ròng bằng '0' châu Á (AZEC) mở rộng về tự chủ năng lượng do Thủ tướng Nhật Bản chủ trì.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, chiều ngày 15/4, tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường.
