Chứng khoán

VinaCapital tham gia vận hành Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP. Hồ Chí Minh

Thu Hương

Thu Hương

17:38 | 18/04/2026
(TBTCO) - Với vai trò cổ đông sáng lập và tham gia vận hành, VinaCapital cùng các đối tác triển khai Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP. Hồ Chí Minh quy mô 500 tỷ đồng, nhằm bổ sung nguồn vốn cho hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ.
aa

VinaCapital được lựa chọn đảm nhận vai trò chủ chốt trong việc vận hành Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP. Hồ Chí Minh, mô hình được thành lập theo hình thức công ty cổ phần, đánh dấu bước tiến trong hợp tác công - tư nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP. Hồ Chí Minh chính thức ra mắt ngày 17/4/2026, được thành lập và đăng ký doanh nghiệp theo Đề án tại Quyết định số 1267/QĐ-UBND của UBND TP. Hồ Chí Minh, với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng.

VinaCapital tham gia vận hành Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP. Hồ Chí Minh

VinaCapital tham gia vận hành Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP. Hồ Chí Minh.

Việc hình thành quỹ được kỳ vọng tạo thêm động lực cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của nền kinh tế thông qua hỗ trợ các hoạt động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và các ngành công nghiệp tiên tiến. Đây cũng là lần đầu tiên một quỹ đầu tư mạo hiểm do Nhà nước khởi xướng được thành lập với định hướng huy động thêm nguồn vốn từ khu vực tư nhân trong và ngoài nước.

Theo cơ cấu góp vốn, TP. Hồ Chí Minh tham gia 40% vốn điều lệ của quỹ, phần còn lại được huy động từ các cổ đông sáng lập là những tập đoàn lớn trong nước, gồm Sovico Group, Vingroup, Becamex IDC, Sunwah Group, VNG Corporation, FPT Corporation, CT Group và Hoa Sen Group, cùng với VinaCapital. Trong đó, VinaCapital vừa là cổ đông sáng lập, vừa tham gia trực tiếp vào hoạt động điều hành. Ông Hoàng Đức Trung - Phó Tổng Giám đốc Điều hành Quỹ Đầu tư Công nghệ của VinaCapital được bổ nhiệm làm Giám đốc Quỹ.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Hoàng Đức Trung cho biết, quỹ sẽ đóng vai trò “vốn mồi” trên thị trường, chủ động định hướng dòng vốn vào các lĩnh vực mang tính chiến lược, đòi hỏi thời gian đầu tư dài hạn. Trọng tâm hoạt động sẽ tập trung vào các vòng gọi vốn Series A và Series B, giai đoạn then chốt để các startup mở rộng quy mô và tăng tốc phát triển.

Đồng thời, quỹ ưu tiên các khoản đầu tư vào công nghệ lõi, các giải pháp xanh và chuyển đổi số, phù hợp với định hướng phát triển của TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2025 - 2030 cũng như chủ trương thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở cấp quốc gia.

Nhấn mạnh vai trò của quỹ trong hệ sinh thái khởi nghiệp, ông Trung cho rằng, đây sẽ là nền tảng hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ hiện thực hóa mục tiêu phát triển dài hạn, đồng thời góp phần đưa TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghệ của khu vực.

Ở góc độ nhà đầu tư, ông Don Lam - Tổng Giám đốc và cổ đông sáng lập VinaCapital cho biết, việc thành lập quỹ là bước đi nhằm thu hẹp khoảng trống về vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp, đồng thời thúc đẩy chuyển dịch mô hình tăng trưởng theo hướng dựa trên đổi mới sáng tạo.

Ông Don Lam cho biết thêm, bên cạnh cam kết về vốn, VinaCapital sẽ đóng góp kinh nghiệm đầu tư tích lũy trong nhiều năm, kết nối với các nguồn vốn quốc tế và hỗ trợ vận hành quỹ theo các chuẩn mực quốc tế, qua đó góp phần xây dựng nền tảng đầu tư công nghệ chuyên nghiệp và thúc đẩy sự phát triển bền vững của hệ sinh thái khởi nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh.

VinaCapital bắt đầu tham gia lĩnh vực đầu tư công nghệ từ năm 2006 với việc thành lập quỹ DFJ VinaCapital, hợp tác cùng Draper Fisher Jurvetson. Trên nền tảng đó, VinaCapital Ventures được thành lập năm 2018 với sự tham gia của Mirae Asset và Naver. Hiện nay, VinaCapital đang trong quá trình huy động vốn cho quỹ đầu tư công nghệ thứ ba, tập trung cung cấp nguồn vốn tăng trưởng cho các startup Việt Nam và khu vực có tiềm năng phát triển.
Thu Hương
