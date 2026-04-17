Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan Trung tâm trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN

15:01 | 17/04/2026
(TBTCO) - Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, sáng 17/4, tại TP. Nam Ninh (Quảng Tây), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thăm Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Trần Cương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Khu ủy, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham quan triển lãm về hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo Trung Quốc và Việt Nam; khu trưng bày các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo tiêu biểu của doanh nghiệp Trung Quốc.

Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN do Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc và các nước ASEAN thành lập, nhằm thúc đẩy sự phát triển bao trùm và cùng có lợi của trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu, được coi là dự án mang tính biểu tượng cho tiến trình xây dựng “Con đường tơ lụa số” của TP. Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nghe giới thiệu về Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN. Ảnh: TTXVN.

Ngày 30/6/2025, Trung tâm đi vào vận hành giai đoạn 1 với diện tích các hạng mục liên quan khoảng 7,78 km2. Trong đó, diện tích của Trung tâm khoảng 19.000 m2.

Trung tâm thúc đẩy các doanh nghiệp có năng lực của Trung Quốc đi sâu khai thác tiềm năng, nhu cầu của các nước ASEAN, cùng các nước liên quan thúc đẩy hợp tác ứng dụng AI trong các lĩnh vực chuyên môn như nông nghiệp, y tế, du lịch, giáo dục, tài chính, logistics, trên cơ sở phù hợp với nhu cầu của từng nước; đồng thời bồi dưỡng nhân tài về AI.

Tính đến cuối năm 2025, đã có 51 dự án tại Trung Quốc và 16 dự án tại các nước ASEAN đã được ký kết trong khuôn khổ này. Dự kiến, Trung tâm sẽ tiếp tục thành lập các chi nhánh con tại các thành phố khác ở Trung Quốc và các nước ASEAN.

Ngày 26/11/2025, TP. Hà Nội và Quảng Tây đã ký Bản ghi nhớ về việc cùng nghiên cứu xây dựng Trung tâm Hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo Việt Nam - Trung Quốc./.

Theo TTXVN
Bài liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm thành phố Nam Ninh, Trung Quốc

Cải cách thể chế, phát triển thị trường vốn: Nền tảng bền vững cho mục tiêu tăng trưởng cao

Thị trường quỹ chịu sức ép từ biến động và lãi suất

Ưu đãi thuế tạo động lực phát triển ô tô điện, giảm ô nhiễm môi trường

An toàn số - “lá chắn” bảo vệ doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển bền vững

Xuất khẩu qua thương mại điện tử: Mở "cánh cửa toàn cầu" cho doanh nghiệp Việt

Nghị định số 78/2026/NĐ-CP phân định rõ thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XII: Mở rộng lan tỏa, thúc đẩy hội nhập trong giai đoạn mới

(TBTCO) - Sáng 17/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 4/2026, đồng thời phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XII. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Bộ Công an (phía Nam), kết nối trực tuyến đến công an các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

(TBTCO) - Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152 (IPU-152) và tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ, chiều 16/4 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại Phiên thảo luận chung Đại hội đồng IPU-152

(TBTCO) - Chiều 16/4 (giờ địa phương), tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 152 (IPU-152) với chủ đề "Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai".
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với các doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ

(TBTCO) - Tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ do Quyền Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) Brian McFeeters dẫn đầu vào chiều 16/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ, tiếp tục mở rộng kinh doanh, đầu tư thành công tại Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu tại Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ

(TBTCO) - Chiều 16/4, giờ địa phương, tại Thủ đô Istanbul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Tọa đàm Chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

(TBTCO) - Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 - 24/4/2026.
Việt Nam sắp ban hành chính sách mới nhằm thu hút nhiều hơn nữa đầu tư nước ngoài

(TBTCO) - Trong buổi điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong ngày 16/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, Việt Nam sắp ban hành chính sách mới nhằm thu hút nhiều hơn nữa đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, trong đó có các nhà đầu tư Singapore.
Cải cách thể chế, phát triển thị trường vốn: Nền tảng bền vững cho mục tiêu tăng trưởng cao

Cải cách thể chế, phát triển thị trường vốn: Nền tảng bền vững cho mục tiêu tăng trưởng cao

Thị trường quỹ chịu sức ép từ biến động và lãi suất

Thị trường quỹ chịu sức ép từ biến động và lãi suất

Ưu đãi thuế tạo động lực phát triển ô tô điện, giảm ô nhiễm môi trường

Ưu đãi thuế tạo động lực phát triển ô tô điện, giảm ô nhiễm môi trường

An toàn số - “lá chắn” bảo vệ doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển bền vững

An toàn số - “lá chắn” bảo vệ doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển bền vững

Xuất khẩu qua thương mại điện tử: Mở "cánh cửa toàn cầu" cho doanh nghiệp Việt

Xuất khẩu qua thương mại điện tử: Mở "cánh cửa toàn cầu" cho doanh nghiệp Việt

Nghị định số 78/2026/NĐ-CP phân định rõ thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Nghị định số 78/2026/NĐ-CP phân định rõ thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Thép Tấm Lá Thống Nhất báo lãi giảm mạnh quý I/2026

Thép Tấm Lá Thống Nhất báo lãi giảm mạnh quý I/2026

Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm vẫn được sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định hiện hành

Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm vẫn được sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định hiện hành

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 17/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 17/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 16/4: Giá cà phê tiếp tục tăng, hồ tiêu chạm mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 16/4: Giá cà phê tiếp tục tăng, hồ tiêu chạm mốc 140.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Thêm chỉ dẫn quan trọng cho Dự án BT cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum

Thêm chỉ dẫn quan trọng cho Dự án BT cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum

Giá vàng hôm nay ngày 16/4: Giá vàng điều chỉnh trái chiều quanh vùng 169 - 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 16/4: Giá vàng điều chỉnh trái chiều quanh vùng 169 - 173 triệu đồng/lượng

Ngày 15/4: Giá heo hơi đồng loạt tăng tại cả 3 miền trên cả nước

Ngày 15/4: Giá heo hơi đồng loạt tăng tại cả 3 miền trên cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 17/4: Giá vàng trong nước sụt giảm mạnh, lùi về vùng 167 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/4: Giá vàng trong nước sụt giảm mạnh, lùi về vùng 167 - 171 triệu đồng/lượng