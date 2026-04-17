Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan Trung tâm trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thăm Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Trần Cương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Khu ủy, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham quan triển lãm về hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo Trung Quốc và Việt Nam; khu trưng bày các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo tiêu biểu của doanh nghiệp Trung Quốc.

Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN do Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc và các nước ASEAN thành lập, nhằm thúc đẩy sự phát triển bao trùm và cùng có lợi của trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu, được coi là dự án mang tính biểu tượng cho tiến trình xây dựng “Con đường tơ lụa số” của TP. Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nghe giới thiệu về Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN. Ảnh: TTXVN.

Ngày 30/6/2025, Trung tâm đi vào vận hành giai đoạn 1 với diện tích các hạng mục liên quan khoảng 7,78 km2. Trong đó, diện tích của Trung tâm khoảng 19.000 m2.

Trung tâm thúc đẩy các doanh nghiệp có năng lực của Trung Quốc đi sâu khai thác tiềm năng, nhu cầu của các nước ASEAN, cùng các nước liên quan thúc đẩy hợp tác ứng dụng AI trong các lĩnh vực chuyên môn như nông nghiệp, y tế, du lịch, giáo dục, tài chính, logistics, trên cơ sở phù hợp với nhu cầu của từng nước; đồng thời bồi dưỡng nhân tài về AI.

Tính đến cuối năm 2025, đã có 51 dự án tại Trung Quốc và 16 dự án tại các nước ASEAN đã được ký kết trong khuôn khổ này. Dự kiến, Trung tâm sẽ tiếp tục thành lập các chi nhánh con tại các thành phố khác ở Trung Quốc và các nước ASEAN.

Ngày 26/11/2025, TP. Hà Nội và Quảng Tây đã ký Bản ghi nhớ về việc cùng nghiên cứu xây dựng Trung tâm Hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo Việt Nam - Trung Quốc./.