Thuế - Hải quan

Quý I/2026, nhập khẩu ô tô bật tăng 21% so với cùng kỳ

Song Linh

Song Linh

12:40 | 19/04/2026
(TBTCO) - Theo ghi nhận của Cục Hải quan, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong quý I/2026 tăng mạnh 21% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nổi bật là sự bứt phá của dòng xe tải, phản ánh nhu cầu vận tải, sản xuất đang phục hồi rõ nét.
Hơn 31.000 ô tô nhập khẩu, nguồn cung Trung Quốc tăng gần gấp đôi

Số liệu thống kê của cơ quan Hải quan mới được công bố cho thấy, trong tháng 3/2026, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 25.255 chiếc, tăng mạnh 56,9% so với tháng trước, cho thấy thị trường ô tô nhập khẩu đang tăng tốc rõ rệt.

Quý I/2026, nhập khẩu ô tô bật tăng 21% so với cùng kỳ
Quý I/2026, nhập khẩu ô tô bật tăng 21% so với cùng kỳ. Ảnh: TL

Lũy kế quý I/2026, Việt Nam nhập khẩu 56.012 ô tô nguyên chiếc, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, mức tăng trưởng này chủ yếu đến từ nhóm ô tô tải, qua đó phản ánh nhu cầu vận chuyển hàng hóa và hoạt động sản xuất, kinh doanh đang có dấu hiệu khởi sắc.

Ở phân khúc xe chở người, ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 36.388 chiếc, chiếm khoảng 65% tổng lượng ô tô nhập khẩu, gần tương đương so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nhu cầu tiêu dùng cá nhân vẫn duy trì ổn định.

Xét theo thị trường, ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam trong quý I/2026 chủ yếu có xuất xứ từ Indonesia, Trung Quốc và Thái Lan. Trong đó, Indonesia dẫn đầu với 23.402 chiếc, tăng 27,5%; Trung Quốc đạt 17.168 chiếc, tăng mạnh 74,5%, mức tăng cao nhất; trong khi Thái Lan đạt 13.077 chiếc, giảm 18,7% so với cùng kỳ năm trước./.

Theo Hải quan, diễn biến này cho thấy sự dịch chuyển đáng chú ý trong cơ cấu nguồn cung, đặc biệt là sự gia tăng nhanh của ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc và Indonesia. Qua đó phản ánh xu hướng đa dạng hóa thị trường, cũng như cạnh tranh ngày càng gia tăng trên thị trường ô tô trong nước.
Song Linh
Infographics: 2 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc và linh kiện đạt gần 1,9 tỷ USD

Infographics: 2 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc và linh kiện đạt gần 1,9 tỷ USD

Kim ngạch nhập khẩu ô tô và thiết bị tại Hải quan Khu vực II tăng trưởng trong quý III

Kim ngạch nhập khẩu ô tô và thiết bị tại Hải quan Khu vực II tăng trưởng trong quý III

Infographics: 155.047 ô tô nguyên chiếc các loại được nhập khẩu trong 9 tháng năm 2025

Infographics: 155.047 ô tô nguyên chiếc các loại được nhập khẩu trong 9 tháng năm 2025

Ngày 19/4: Giá cao su trên các sàn châu Á đồng loạt giảm

Ngày 19/4: Giá cao su trên các sàn châu Á đồng loạt giảm

Ngày 19/4: Giá gạo thơm Việt Nam chạm mốc 500 USD/tấn

Ngày 19/4: Giá gạo thơm Việt Nam chạm mốc 500 USD/tấn

Ngày 19/4: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo cao sau chuỗi tăng

Ngày 19/4: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo cao sau chuỗi tăng

Vinhomes hỗ trợ lãi suất mua nhà siêu khủng 0 - 6% trong 5 năm - kích cầu thị trường bất động sản

Chính thức ra mắt dự án Legacy 66 “Hào quang di sản” giữa lòng Chợ Lớn

VietABank lãi quý I/2026 tăng vọt 44% nhờ thu ngoài lãi khởi sắc

VietABank lãi quý I/2026 tăng vọt 44% nhờ thu ngoài lãi khởi sắc

Hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hải quan khi hệ thống thông quan tạm dừng để bảo trì

Hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hải quan khi hệ thống thông quan tạm dừng để bảo trì

(TBTCO) - Cục Hải quan ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các đơn vị hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan trong thời gian hệ thống thông quan hàng hóa tự động (VNACCS/VCIS) tạm dừng. Doanh nghiệp được lựa chọn khai báo bằng hồ sơ giấy hoặc tờ khai chưa hoàn chỉnh để bảo đảm thông quan không gián đoạn.
Quảng Ninh: Hải quan vươn lên ngôi đầu chỉ số SIPAS phục vụ người dân doanh nghiệp

Quảng Ninh: Hải quan vươn lên ngôi đầu chỉ số SIPAS phục vụ người dân doanh nghiệp

(TBTCO) - Từ vị trí thứ 2 năm 2024, Chi cục Hải quan khu vực VIII đã bứt phá vươn lên dẫn đầu Chỉ số SIPAS năm 2025 với tỷ lệ hài lòng đạt 97,97%, khẳng định rõ nét chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Thượng khẩn, Hải quan hướng dẫn cách làm thủ tục khi hệ thống điện tử tạm dừng

Thượng khẩn, Hải quan hướng dẫn cách làm thủ tục khi hệ thống điện tử tạm dừng

(TBTCO) - Ngày 17/4/2026, Cục Hải quan ban hành công văn số 15430/CHQ-GSQL (thượng khẩn) gửi các Chi cục Hải quan khu vực về việc thực hiện thủ tục hải quan trong thời gian hệ thống điện tử của ngành tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác bảo trì tại Trung tâm dữ liệu Hải quan.
Phú Thọ: 100% hộ kinh doanh có doanh thu năm dự kiến trên 50 tỷ đồng đã nộp tờ khai thuế

Phú Thọ: 100% hộ kinh doanh có doanh thu năm dự kiến trên 50 tỷ đồng đã nộp tờ khai thuế

(TBTCO) - Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, tính đến ngày 15/4/2026, số hộ kinh doanh có doanh thu năm dự kiến trên 50 tỷ đồng đã thực hiện nộp tờ khai tháng là 31 hộ, đạt tỷ lệ 100%. Hơn 2 nghìn hộ kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 50 tỷ đồng đã nộp tờ khai quý.
Xuất khẩu xăng dầu giảm sâu, nhập khẩu tăng mạnh phục vụ sản xuất

Xuất khẩu xăng dầu giảm sâu, nhập khẩu tăng mạnh phục vụ sản xuất

(TBTCO) - Trong quý I/2026, xuất khẩu dầu thô và xăng dầu của cả nước giảm mạnh cả về lượng và trị giá, trong khi nhập khẩu xăng dầu tăng đột biến để đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nước.
Ngành Thuế đồng hành cùng hộ kinh doanh minh bạch dòng tiền

Ngành Thuế đồng hành cùng hộ kinh doanh minh bạch dòng tiền

(TBTCO) - Trong bối cảnh chuyển đổi phương thức quản lý thuế, việc minh bạch dòng tiền được xem là yếu tố quan trọng giúp hộ kinh doanh nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời tiếp cận các cơ hội phát triển mới với sự hỗ trợ từ cơ quan thuế và các đơn vị liên quan.
Xuất nhập khẩu tăng mạnh, thị trường Mỹ, Trung Quốc, EU tiếp tục dẫn dắt thương mại

Xuất nhập khẩu tăng mạnh, thị trường Mỹ, Trung Quốc, EU tiếp tục dẫn dắt thương mại

Số liệu mới nhất vừa được Cục Hải quan công bố cho thấy, kim ngạch xuất nhập khẩu 3 tháng đầu năm 2026 đạt gần 250 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ. Thị trường Mỹ, Trung Quốc, EU tiếp tục dẫn dắt thương mại.
Ưu đãi thuế tạo động lực phát triển ô tô điện, giảm ô nhiễm môi trường

Ưu đãi thuế tạo động lực phát triển ô tô điện, giảm ô nhiễm môi trường

(TBTCO) - Trong giai đoạn 2022 - 2025, tổng lượng khí thải được giảm do chuyển đổi sang sử dụng xe điện ước tính khoảng xấp xỉ 256.000 tấn CO - mỗi năm. Việc giảm thiểu lượng CO - này hỗ trợ quá trình cắt giảm carbon trong lĩnh vực giao thông vận tải của Việt Nam và góp phần thực hiện cam kết không phát thải ròng được công bố tại COP26.
Quý I/2026, nhập khẩu ô tô bật tăng 21% so với cùng kỳ

Quý I/2026, nhập khẩu ô tô bật tăng 21% so với cùng kỳ

Xử phạt 3 đầu mối xăng dầu vi phạm dự trữ bắt buộc

Xử phạt 3 đầu mối xăng dầu vi phạm dự trữ bắt buộc

Ngày 19/4: Giá bạc thế giới bật tăng mạnh

Ngày 19/4: Giá bạc thế giới bật tăng mạnh

ACB tung gói ưu đãi khủng 30 triệu đồng cho hộ kinh doanh

ACB tung gói ưu đãi khủng 30 triệu đồng cho hộ kinh doanh

Bất động sản công nghiệp phía Nam tăng nguồn cung, giá cho thuê tiếp tục nhích lên

Bất động sản công nghiệp phía Nam tăng nguồn cung, giá cho thuê tiếp tục nhích lên

Chi cục Hải quan khu vực VIII nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp

Chi cục Hải quan khu vực VIII nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp

Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 297,1 tỷ USD

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 297,1 tỷ USD

Ngày 17/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 17/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 18/4: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 18/4: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

Giá vàng hôm nay ngày 17/4: Giá vàng trong nước sụt giảm mạnh, lùi về vùng 167 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/4: Giá vàng trong nước sụt giảm mạnh, lùi về vùng 167 - 171 triệu đồng/lượng

Ngày 18/4: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng, miền Nam tiếp tục giữ đỉnh

Ngày 18/4: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng, miền Nam tiếp tục giữ đỉnh

Tỷ giá USD hôm nay (17/4): Tỷ giá tự do rơi sâu gần 300 đồng, DXY quanh 98 điểm khi căng thẳng dịu bớt

Tỷ giá USD hôm nay (17/4): Tỷ giá tự do rơi sâu gần 300 đồng, DXY quanh 98 điểm khi căng thẳng dịu bớt

Ngày 17/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, gạo biến động trái chiều

Ngày 17/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, gạo biến động trái chiều