Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XII: Mở rộng lan tỏa, thúc đẩy hội nhập trong giai đoạn mới

Phát biểu tại lễ phát động, ông Phạm Tất Thắng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, việc lần đầu tiên tổ chức lễ phát động tại TP. Hồ Chí Minh thay vì Hà Nội thể hiện tinh thần đổi mới của công tác thông tin đối ngoại trong giai đoạn mới.

Theo ông Thắng, công tác này cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại, phục vụ phát triển, nhất là phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng.

Sau 11 mùa giải, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại đã khẳng định vị thế là một thương hiệu quốc gia uy tín, tôn vinh và động viên các lực lượng tham gia trong và ngoài nước. Điểm khác biệt nổi bật của giải thưởng được ông Thắng nhấn mạnh là tính “không giới hạn”.

Ông Phạm Tất Thắng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương giới thiệu Lễ phát động. Ảnh: Trọng Tín

Ông Thắng nêu rõ: “Trước hết, không giới hạn về đối tượng tham gia từ các cá nhân, tập thể trong hệ thống chính trị, các nhà văn, nhà báo, nhà khoa học, nghệ sĩ chuyên và không chuyên trong nước và quốc tế cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và những bạn bè quốc tế yêu mến Việt Nam. Thứ hai, không giới hạn về ngôn ngữ và hình thức thể hiện, từ sách, ảnh, báo chí cho đến những ý tưởng, những sản phẩm mới ngoại, những video ngắn có xu hướng trên mạng xã hội, khi chỉ có dung lượng vài giây được thể hiện bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau”.

Ông Thắng cho rằng, chính sự đa dạng, sáng tạo đó đều gặp nhau ở một điểm chung, đó là tình yêu sâu sắc dành cho Việt Nam.

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XII được phát động trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và vận hội mới. Sau 40 năm đổi mới, tiềm lực, vị thế quốc gia ngày càng được nâng cao; đặc biệt, Đại hội XIV của Đảng đã tạo thêm động lực, khơi dậy tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển của dân tộc.

Trong bối cảnh đó, ông Phạm Tất Thắng nhấn mạnh yêu cầu mới đối với công tác thông tin đối ngoại: “Thông tin đối ngoại không chỉ là kể câu chuyện Việt Nam, mà phải truyền cảm hứng về Việt Nam đổi mới không ngừng, phải phản ánh được tầm vóc lịch sử văn hóa và vị thế của đất nước”.

Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XII, năm 2026. Ảnh: Trọng Tín

Định hướng cho mùa giải mới, ông Thắng kỳ vọng các tác phẩm sẽ có nhiều đột phá.

Thứ nhất, về giá trị chiều sâu, mỗi tác phẩm, dù ở thể loại, ngôn ngữ hay hình thức thể hiện khác nhau, cần truyền tải được tư duy, tầm vóc và khát vọng phát triển của dân tộc; đồng thời thể hiện rõ tinh thần định hướng về đối ngoại, hội nhập quốc tế và các mục tiêu đã đề ra.

Thứ hai, về tính lan tỏa và hội nhập, cần tiếp tục mở rộng phạm vi tác động, tầm ảnh hưởng và đóng góp thiết thực của giải thưởng đối với quá trình hội nhập quốc tế, nhất là hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn phát triển mới. Đất nước cần huy động sự tham gia rộng rãi hơn nữa của đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp trong nước, để những tác phẩm, sản phẩm đối ngoại được vinh danh cũng trở thành một hình thức ghi nhận có ý nghĩa đối với những nỗ lực đưa hình ảnh Việt Nam ra thị trường thế giới.

Đồng thời, cần thu hút mạnh mẽ hơn sự quan tâm, tham gia của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế và những người yêu mến Việt Nam trên toàn cầu, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ngày càng đầy đủ, mạnh mẽ, sâu sắc và giàu cảm hứng tới bạn bè quốc tế.

Thứ ba, về sức trẻ và công nghệ, giải thưởng khuyến khích sự tham gia của đông đảo các bạn trẻ, của các lực lượng làm chủ công nghệ hiện đại đang trực tiếp định hình dòng chảy thông tin trên không gian mạng để đưa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với thế giới một cách hiện đại, hấp dẫn và hiệu quả./.