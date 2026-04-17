Giá vàng hôm nay ngày 17/4: Giá vàng trong nước sụt giảm mạnh, lùi về vùng 167 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước

Ghi nhận sáng ngày 17/4, giá vàng trong nước cập nhật gần nhất cho thấy xu hướng điều chỉnh giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn, với mức giảm tương đối mạnh so với phiên liền trước. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu lớn như SJC và PNJ đồng loạt hạ giá 2,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, qua đó đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về vùng 167,7 - 171,2 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 17/4. Nguồn: PV tổng hợp.

Cùng chiều diễn biến, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý điều chỉnh giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện niêm yết giá vàng miếng quanh mức 167,5 - 171,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và DOJI cũng ghi nhận xu hướng đi xuống khi giảm 2,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch về phổ biến quanh 167,7 - 171,2 triệu đồng/lượng.

Đà giảm không chỉ dừng lại ở vàng miếng mà còn lan sang phân khúc vàng nhẫn. Tại SJC, vàng nhẫn được niêm yết quanh mức 167,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 170,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tương ứng giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước. DOJI cũng điều chỉnh giảm khi hạ 2,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch về vùng 167,7 - 171,2 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tương tự được ghi nhận tại PNJ khi doanh nghiệp này giảm 2,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, qua đó đưa giá vàng nhẫn về quanh mức 167,7 - 170,7 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tiếp tục điều chỉnh giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện giao dịch phổ biến quanh ngưỡng 167,5 - 170,7 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, qua đó đưa mặt bằng giá phổ biến dao động trong khoảng 167,5 - 170,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hiện giao dịch quanh mức 4.789,3 USD/ounce, giảm nhẹ 13,2 USD/ounce so với 24 giờ trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gôm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 152,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá trong nước khoảng 19 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Diễn biến hiện tại cho thấy vàng vẫn đang dao động quanh vùng 4.800 USD/ounce khi các yếu tố hỗ trợ và gây áp lực đan xen. Đồng USD suy yếu xuống mức thấp nhất trong 6 tuần, trong bối cảnh kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Iran gia tăng, đã làm giảm nhu cầu trú ẩn và tạo lực đỡ nhất định cho vàng.

Theo ông Simon-Peter Massabni - Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh tại XS.com, thị trường đang chuyển sang trạng thái chấp nhận rủi ro cao hơn, khiến vai trò trú ẩn của USD suy giảm. Tuy nhiên, kim loại quý vẫn trong giai đoạn tích lũy và chưa có tín hiệu bứt phá rõ ràng do chịu áp lực từ môi trường lãi suất cao.

Ở góc nhìn khác, ông Carsten Fritsch - Nhà phân tích hàng hóa tại Commerzbank cho rằng, dư địa giảm của vàng không lớn khi kỳ vọng lạm phát vẫn được kiểm soát, trong khi thị trường chưa tính đến khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục thắt chặt chính sách. Đồng quan điểm thận trọng, ông Christopher Lewis - Nhà phân tích thị trường tại FXEmpire.com, nhận định vàng vẫn giữ xu hướng tích cực khi duy trì trên vùng hỗ trợ 4.600 USD/ounce, nhưng các tín hiệu hạ nhiệt từ Trung Đông có thể hạn chế đà tăng trong ngắn hạn./.