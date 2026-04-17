Thị trường

Ngày 17/4: Giá bạc biến động giảm sau nhịp sau nhịp tăng

08:52 | 17/04/2026
Giá bạc trong nước hôm nay (17/4) biến động giảm sau nhịp tăng mạnh, trong khi thị trường thế giới ghi nhận xu hướng điều chỉnh nhẹ. Áp lực chốt lời sau nhịp tăng kéo dài cùng diễn biến của đồng USD và dòng tiền đầu tư đang khiến kim loại quý này tạm thời suy yếu.
Giá bạc hôm nay biến động giảm. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h30h sáng 17/4, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý hiện niêm yết ở mức 2.924.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.114.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 3.019.000 đồng/lượng (mua vào) niêm yết sáng hôm qua.

Trong khi đó, bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng giảm so với trước. Cụ thể, bạc 999 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.924.000 đồng/lượng (mua vào); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.924.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.440.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo ở mức 77.973.138 đồng/lượng (mua vào) và 80.373.132 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.474.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.924.000 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 17/4/2026:

Có thể thấy, mức giảm dao động từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng/kg cho thấy áp lực điều chỉnh khá rõ nét trên thị trường nội địa. Điều này phản ánh sự liên thông chặt chẽ giữa giá bạc trong nước và diễn biến của thị trường thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng ghi nhận xu hướng giảm nhẹ. Cụ thể, lúc 8h40h sáng 17/4, giá bạc giao ngay hiện giao dịch quanh mức 78,345 USD/ounce, giảm 0,51% so với sáng hôm qua.

Đáng chú ý, trong phiên giao dịch hôm qua, đã có thời điểm giá bạc vượt mốc 80 USD/ounce, tiệm cận vùng đỉnh cao nhất trong vòng một tháng. Tuy nhiên, áp lực chốt lời cùng với những thông tin mới từ địa chính trị đã khiến giá nhanh chóng quay đầu điều chỉnh.

Diễn biến này cho thấy tâm lý thị trường vẫn khá thận trọng, đặc biệt trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô đang thay đổi nhanh chóng.

Theo nhận định từ giới phân tích quốc tế, đặc biệt là các chuyên gia tại Kitco News, giá bạc kỳ hạn tháng 5 đang hướng tới mục tiêu tăng tiếp theo là vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh 85 USD/ounce.

Đây được xem là mốc quan trọng về mặt kỹ thuật. Nếu giá bạc có thể đóng cửa trên ngưỡng này, xu hướng tăng trung hạn sẽ được củng cố. Ngược lại, nếu không vượt qua được, thị trường có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp hoặc điều chỉnh giảm./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá bạc giá bạc trong nước giá bạc thế giới giá bạc hôm nay

Bài liên quan

Dành cho bạn

Đọc thêm

(TBTCO) - Theo một báo cáo tóm tắt mới được Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam công bố ngày 16/4, khoảng 11,5 triệu lao động nam và nữ tại Việt Nam, tương đương cứ 5 người thì có 1 người đang làm những công việc có khả năng chịu tác động từ trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI).
(TBTCO) - Xung đột Trung Đông đang làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu, phơi bày rủi ro phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu. Việt Nam vừa ứng phó ngắn hạn bằng tiết kiệm năng lượng, vừa đẩy nhanh cải cách và điện hóa để tránh những cú sốc tương tự trong tương lai.
(TBTCO) - Quý II/2026 được dự báo là giai đoạn nhiều mặt hàng nông nghiệp bước vào chu kỳ tăng giá, đặc biệt là các nhóm liên quan đến chi phí đầu vào như phân bón và thức ăn chăn nuôi. Bên cạnh đó, một số sản phẩm như thịt lợn, tôm, cá tra… cũng có xu hướng tăng do yếu tố mùa vụ và nhu cầu thị trường.
(TBTCO) - Việt Nam ghi dấu trên thị trường carbon quốc tế khi một doanh nghiệp trong nước phát triển thành công tín chỉ carbon đạt tiêu chuẩn CORSIA - cơ chế toàn cầu trong ngành hàng không. Đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên tại châu Á đạt được tín chỉ này.
Giá lúa gạo hôm nay (16/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Nguồn cung vẫn dồi dào nhưng nhu cầu tiêu thụ yếu khiến thị trường duy trì trạng thái cầm chừng.
Giá heo hơi hôm nay (16/4) đi ngang tại miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, trong khi miền Nam xuất hiện một số điểm tăng nhẹ. Mức giá cao nhất cả nước tiếp tục duy trì tại 69.000 đồng/kg.
Giá cao su thế giới hôm nay (16/4) biến động lệch chiều trên các sàn lớn. Trên sàn TOCOM kỳ hạn tháng 5 giảm 1,20%, xuống 376,40 Yên/kg, tháng 6 gần như đi ngang. Ngược lại, trên sàn SHFE các hợp đồng tháng 5 và 6 tăng nhẹ. Trong nước, duy trì trạng thái cân bằng nhờ lực cầu ổn định từ các doanh nghiệp thu mua.
(TBTCO) - Theo Báo cáo Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) quý I/2026 được Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố ngày 15/4, sức hút dài hạn của Việt Nam vẫn được bảo toàn. Việt Nam vẫn là điểm tựa chiến lược giữa biến động toàn cầu.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

