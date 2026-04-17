Ngày 17/4: Giá bạc biến động giảm sau nhịp sau nhịp tăng

Cập nhật lúc 8h30h sáng 17/4, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý hiện niêm yết ở mức 2.924.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.114.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 3.019.000 đồng/lượng (mua vào) niêm yết sáng hôm qua.

Trong khi đó, bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng giảm so với trước. Cụ thể, bạc 999 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.924.000 đồng/lượng (mua vào); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.924.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.440.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo ở mức 77.973.138 đồng/lượng (mua vào) và 80.373.132 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.474.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.924.000 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 17/4/2026:

Có thể thấy, mức giảm dao động từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng/kg cho thấy áp lực điều chỉnh khá rõ nét trên thị trường nội địa. Điều này phản ánh sự liên thông chặt chẽ giữa giá bạc trong nước và diễn biến của thị trường thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng ghi nhận xu hướng giảm nhẹ. Cụ thể, lúc 8h40h sáng 17/4, giá bạc giao ngay hiện giao dịch quanh mức 78,345 USD/ounce, giảm 0,51% so với sáng hôm qua.

Đáng chú ý, trong phiên giao dịch hôm qua, đã có thời điểm giá bạc vượt mốc 80 USD/ounce, tiệm cận vùng đỉnh cao nhất trong vòng một tháng. Tuy nhiên, áp lực chốt lời cùng với những thông tin mới từ địa chính trị đã khiến giá nhanh chóng quay đầu điều chỉnh.

Diễn biến này cho thấy tâm lý thị trường vẫn khá thận trọng, đặc biệt trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô đang thay đổi nhanh chóng.

Theo nhận định từ giới phân tích quốc tế, đặc biệt là các chuyên gia tại Kitco News, giá bạc kỳ hạn tháng 5 đang hướng tới mục tiêu tăng tiếp theo là vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh 85 USD/ounce.

Đây được xem là mốc quan trọng về mặt kỹ thuật. Nếu giá bạc có thể đóng cửa trên ngưỡng này, xu hướng tăng trung hạn sẽ được củng cố. Ngược lại, nếu không vượt qua được, thị trường có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp hoặc điều chỉnh giảm./.