Ngày 14/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá bạc trong nước hôm nay tăng trở lại theo đà phục hồi của bạc thế giới. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h30h sáng 14/4, Giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý hiện niêm yết ở mức 2.852.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.940.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.789.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.875.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết trước đó.

Trong khi đó, bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng tăng so với trước. Cụ thể, bạc 999 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.852.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.940.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.852.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.355.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo ở mức 76.053.143 đồng/lượng (mua vào) và 78.399.804 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.413.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.852.000 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 14/4/2026:

Trên thị trường thế giới, cập nhật lúc 8h50h sáng 14/4, giá bạc thế giới tăng mạnh. Giá bạc giao ngay hiện đang ở mức 75,907 USD/ounce, tăng 0,44% so với hôm qua.

Biên độ dao động vẫn duy trì trong vùng cao, cho thấy lực mua quay trở lại sau nhịp điều chỉnh. Việc giá bạc thế giới nhanh chóng phục hồi lên vùng gần 76 USD/ounce là tín hiệu tích cực cho xu hướng ngắn hạn./.