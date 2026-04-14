Ngày 14/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

09:01 | 14/04/2026
Giá bạc trong nước hôm nay (14/4) tăng trở lại theo đà phục hồi của bạc thế giới, khi giá quốc tế bật lên gần 76 USD/ounce.
Ngày 14/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng
Giá bạc trong nước hôm nay tăng trở lại theo đà phục hồi của bạc thế giới. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h30h sáng 14/4, Giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý hiện niêm yết ở mức 2.852.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.940.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.789.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.875.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết trước đó.

Trong khi đó, bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng tăng so với trước. Cụ thể, bạc 999 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.852.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.940.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.852.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.355.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo ở mức 76.053.143 đồng/lượng (mua vào) và 78.399.804 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.413.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.852.000 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 14/4/2026:

Ngày 14/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Trên thị trường thế giới, cập nhật lúc 8h50h sáng 14/4, giá bạc thế giới tăng mạnh. Giá bạc giao ngay hiện đang ở mức 75,907 USD/ounce, tăng 0,44% so với hôm qua.

Biên độ dao động vẫn duy trì trong vùng cao, cho thấy lực mua quay trở lại sau nhịp điều chỉnh. Việc giá bạc thế giới nhanh chóng phục hồi lên vùng gần 76 USD/ounce là tín hiệu tích cực cho xu hướng ngắn hạn./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Mở rộng công cụ tài chính để khai thông vốn cho hạ tầng

Mở rộng công cụ tài chính để khai thông vốn cho hạ tầng

Lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo tiếp tục dao động trong biên độ hẹp

Lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo tiếp tục dao động trong biên độ hẹp

Chuẩn hóa thủ tục quản lý công sản trong lĩnh vực thủy lợi

Chuẩn hóa thủ tục quản lý công sản trong lĩnh vực thủy lợi

Hải quan tăng cường phối hợp kiểm soát hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ

Hải quan tăng cường phối hợp kiểm soát hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ

Ngày 14/4: Giá gạo nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, lúa ổn định

Ngày 14/4: Giá gạo nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, lúa ổn định

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 14/4: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm do xung đột tại Trung Đông

Ngày 14/4: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm do xung đột tại Trung Đông

Giá cao su tại các thị trường lớn hôm nay (14/4) đồng loạt giảm do xung đột tại Trung Đông đẩy chi phí năng lượng và tâm lý phòng thủ gia tăng. Trong nước, tiếp tục được doanh nghiệp giữ ổn định, mủ nước dao động quanh 420 - 463 đồng/TSC.
Ngày 14/4: Giá cà phê tăng, hồ tiêu dao động quanh mốc 139.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay (14/4) tăng từ 200 - 300 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giao dịch trong khoảng 85.500 - 86.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu giữ ổn định quanh 138.500 - 139.500 đồng/kg.
Thị trường hàng hóa biến động, giá dầu giảm kỳ vọng nguồn cung được khơi thông

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trải qua tuần giao dịch đầy biến động khi lực bán gia tăng mạnh, đặc biệt tại nhóm năng lượng. Đáng chú ý, giá dầu thô lao dốc mạnh, trở thành lực kéo chính khiến cả nhóm chìm sâu trong sắc đỏ.
TP. Hồ Chí Minh đề xuất miễn, giảm phí đường bộ để “giữ nhịp” vận tải hành khách

(TBTCO) - Trước áp lực chi phí nhiên liệu tăng cao, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh kiến nghị miễn, giảm nhiều loại phí đường bộ và dịch vụ liên quan, đồng thời đề xuất nới một số quy định nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vận tải duy trì hoạt động và bình ổn giá cước.
PV GAS nhập khẩu bổ sung gần 60.000 tấn LNG từ Đông Nam Á, chủ động đảm bảo nguồn khí cho giai đoạn cao điểm mùa khô

(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới diễn biến phức tạp, đặc biệt là những bất ổn tại khu vực Trung Đông ảnh hưởng đến nguồn cung toàn cầu, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã hoàn tất tiếp nhận 2 chuyến tàu LNG đầu tháng 4/2026 với tổng sản lượng khoảng 60.000 tấn (tương đương khoảng 80 triệu Sm3 khí tự nhiên), lũy kế hơn 123.000 tấn LNG tính từ đầu năm 2026, góp phần quan trọng đảm bảo nguồn khí cho sản xuất điện trong giai đoạn cao điểm mùa khô, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Ngày 13/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh trái chiều

Giá heo hơi hôm nay (13/4) tại khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục biến động trái chiều. Trong khi đó, tại miền Nam, thị trường duy trì đi ngang. Hiện giá trên cả nước dao động trong khoảng 62.000 - 69.000 đồng/kg.
Ngày 12/4: Giá cao su thế giới khép lại một tuần giao dịch trong sắc đỏ

Giá cao su tại các thị trường lớn châu Á hôm nay (12/4) đồng loạt giảm, khép lại một tuần giao dịch trong sắc đỏ khi lo ngại lạm phát toàn cầu và nguy cơ tăng lãi suất làm suy yếu khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Trong khi đó, thị trường trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, không có điều chỉnh mới.
Áp lực cân bằng cán cân thương mại

(TBTCO) - Bức tranh xuất, nhập khẩu quý I/2026 tăng trưởng tích cực, với kim ngạch đạt xấp xỉ 250 tỷ USD, nhưng đi sâu vào cơ cấu xuất, nhập khẩu, có thể thấy rõ sự mất cân đối giữa khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước tiếp tục nới rộng, áp lực cân bằng cán cân thương mại cũng gia tăng.
Ngày 14/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 14/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

