Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Hà Phương

Hà Phương

08:57 | 14/04/2026
(TBTCO) - Sáng nay (14/4), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 - 17/4/2026.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc. Ảnh: TTXVN.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân, sáng 14/4, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 - 17/4/2026.

Tham gia Đoàn đại biểu có các đồng chí: Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao; Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội;

Cùng tham gia Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Khánh Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Hoàng Thanh Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Lê Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương; Trịnh Việt Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Trần Hồng Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Vũ Hải Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Tham gia đoàn còn có ông Tô Ân Xô - Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; ông Phạm Thanh Bình - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, diễn ra đúng một năm sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (ngày 14 - 15/4/2025), đồng thời là lần thứ ba trong thời gian chưa đầy hai năm, hai đồng chí lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước tiến hành thăm song phương.

Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng hàng đầu và quyết tâm cao của hai bên đối với việc phát triển mối quan hệ “vừa là đồng chí, vừa là anh em” ngày càng bền vững, ổn định, thực chất hơn trong thời gian tới. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn, tạo xung lực mới cho quan hệ song phương./.

Hà Phương
Ngày 14/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 14/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Muốn bứt phá, Việt Nam cần những tập đoàn đủ mạnh để dẫn dắt và hình thành chuỗi giá trị

Muốn bứt phá, Việt Nam cần những tập đoàn đủ mạnh để dẫn dắt và hình thành chuỗi giá trị

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam quý I/2026 qua các con số

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam quý I/2026 qua các con số

BAF đệ trình phương án chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20%

BAF đệ trình phương án chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20%

Cục Dự trữ Nhà nước đấu thầu mua nhập kho dự trữ quốc gia 300.000 tấn gạo năm 2026

Cục Dự trữ Nhà nước đấu thầu mua nhập kho dự trữ quốc gia 300.000 tấn gạo năm 2026

Hải quan lưu ý doanh nghiệp trước 2 đợt tạm dừng tiếp nhận tờ khai cuối tháng 4

Hải quan lưu ý doanh nghiệp trước 2 đợt tạm dừng tiếp nhận tờ khai cuối tháng 4

Ông Nguyễn Mạnh Quyền giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Ông Nguyễn Mạnh Quyền giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

(TBTCO) - Chiều ngày 13/4, tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVIII đã bầu ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Các bộ trình phương án cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh trước ngày 20/4

Các bộ trình phương án cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh trước ngày 20/4

(TBTCO) - Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về giải pháp, cách thức thực hiện cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính theo Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương, diễn ra chiều ngày 13/4.
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Slovakia Robert Fico

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Slovakia Robert Fico

(TBTCO) - Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Slovakia Robert Fico thăm chính thức Việt Nam ngày 12 - 14/4. Tại lễ đón ở Phủ Chủ tịch sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico làm lễ chào cờ, duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam và chứng kiến diễu binh chào mừng. Sau lễ đón, hai lãnh đạo sẽ hội đàm tại trụ sở chính phủ, chứng kiến lễ ký kết các văn kiện và gặp gỡ báo chí.
Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 5 định hướng hợp tác trọng tâm giữa Việt Nam và Slovakia

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 5 định hướng hợp tác trọng tâm giữa Việt Nam và Slovakia

(TBTCO) - Chiều ngày 13/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã dự phiên khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia. Diễn đàn có sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức xúc tiến thương mại và hơn 400 doanh nghiệp hai nước.
Đảng bộ Bộ Tài chính quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Đảng bộ Bộ Tài chính quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

(TBTCO) - Đảng bộ Bộ Tài chính đã tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức sáng ngày 13/4/2026.
Tuyên giáo, dân vận - "điểm tựa mềm" cho vận hành sản xuất ngành Than

Tuyên giáo, dân vận - "điểm tựa mềm" cho vận hành sản xuất ngành Than

(TBTCO) - Những ghi nhận từ thực tiễn tại các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV - Vinacomin) cho thấy, khi công tác tuyên giáo, dân vận được triển khai sát cơ sở, sẽ trở thành "sợi dây" kết nối người lao động, tạo động lực tinh thần và giữ vững nhịp sản xuất trong điều kiện nhiều thách thức.
Chính phủ nhiệm kỳ mới: Quyết tâm hành động để đưa "cỗ xe kinh tế" bứt tốc

Chính phủ nhiệm kỳ mới: Quyết tâm hành động để đưa "cỗ xe kinh tế" bứt tốc

(TBTCO) - Sau khi kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao khoá mới, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bắt đầu các cuộc thảo luận sôi nổi về những kế hoạch, mục tiêu đầy tham vọng cho giai đoạn mới. Qua các phát biểu tại tổ, các lãnh đạo Chính phủ đã thể hiện một quyết tâm hành động mạnh mẽ, tư duy điều hành hiện đại, linh hoạt.
Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 210-KL/TW ngày 12/11/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới nhấn mạnh mục tiêu tạo chuyển biến thực sự để hoàn thành tốt các mục tiêu về xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy.
