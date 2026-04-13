Các bộ trình phương án cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh trước ngày 20/4

Theo các báo cáo tại cuộc họp, hiện còn 198 ngành nghề kinh doanh có điều kiện và 4.603 điều kiện kinh doanh. Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã yêu cầu phải tiếp tục rà soát, cắt giảm tiếp 30% ngành nghề kinh doanh có điều kiện hiện nay (tương ứng cắt giảm khoảng 60 ngành nghề) và cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết. Cùng với đó, cắt giảm 50% thời gian thực hiện, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; cấp bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Kết luận số 18-KL/TW đã đề cập rất rõ các nhóm nhiệm vụ để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, gồm các nhóm nhiệm vụ góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành bắt tay ngay vào việc, hoàn thành sớm nhất có thể, thực hiện có kết quả, bảo đảm chất lượng, thực chất, đúng tiến độ.

Cụ thể, đến ngày 20/4, các bộ phải đề xuất với Thường trực Chính phủ, Chính phủ phương án cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp tổng hợp, rà soát trình Chính phủ thông qua phương án trong tháng 4/2026.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng phải trực tiếp chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ để đơn giản hóa, cắt giảm và phân cấp giải quyết; đồng thời cắt giảm danh mục 198 ngành nghề kinh doanh có điều kiện và 4.603 điều kiện kinh doanh hiện nay, để người dân, doanh nghiệp dễ hiểu, dễ thực hiện.

Thủ tướng lưu ý, số lượng là quan trọng, nhưng bản chất, nội hàm bên trong các điều kiện còn quan trọng hơn, phải thực sự cắt giảm được thời gian và chi phí tuân thủ, có thể số lượng cắt giảm không nhiều nhưng phải mang lại hiệu quả lớn. Trong quá trình cắt giảm, đơn giản hóa, cần chú ý lắng nghe, nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, hiệp hội.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ quyết liệt hoàn thiện cơ sở dữ liệu, đặc biệt là những cơ sở dữ liệu gắn với doanh nghiệp, người dân, nền kinh tế và hoạt động chỉ đạo, điều hành; tái cấu trúc quy trình theo hướng đẩy mạnh tái sử dụng dữ liệu, thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính./.