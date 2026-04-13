Các bộ trình phương án cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh trước ngày 20/4

Hà Phương

Hà Phương

21:08 | 13/04/2026
(TBTCO) - Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về giải pháp, cách thức thực hiện cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính theo Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương, diễn ra chiều ngày 13/4.
Theo các báo cáo tại cuộc họp, hiện còn 198 ngành nghề kinh doanh có điều kiện và 4.603 điều kiện kinh doanh. Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã yêu cầu phải tiếp tục rà soát, cắt giảm tiếp 30% ngành nghề kinh doanh có điều kiện hiện nay (tương ứng cắt giảm khoảng 60 ngành nghề) và cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết. Cùng với đó, cắt giảm 50% thời gian thực hiện, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; cấp bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý.

Các bộ trình phương án cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh trước ngày 20/4
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Kết luận số 18-KL/TW đã đề cập rất rõ các nhóm nhiệm vụ để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, gồm các nhóm nhiệm vụ góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành bắt tay ngay vào việc, hoàn thành sớm nhất có thể, thực hiện có kết quả, bảo đảm chất lượng, thực chất, đúng tiến độ.

Cụ thể, đến ngày 20/4, các bộ phải đề xuất với Thường trực Chính phủ, Chính phủ phương án cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp tổng hợp, rà soát trình Chính phủ thông qua phương án trong tháng 4/2026.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng phải trực tiếp chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ để đơn giản hóa, cắt giảm và phân cấp giải quyết; đồng thời cắt giảm danh mục 198 ngành nghề kinh doanh có điều kiện và 4.603 điều kiện kinh doanh hiện nay, để người dân, doanh nghiệp dễ hiểu, dễ thực hiện.

Thủ tướng lưu ý, số lượng là quan trọng, nhưng bản chất, nội hàm bên trong các điều kiện còn quan trọng hơn, phải thực sự cắt giảm được thời gian và chi phí tuân thủ, có thể số lượng cắt giảm không nhiều nhưng phải mang lại hiệu quả lớn. Trong quá trình cắt giảm, đơn giản hóa, cần chú ý lắng nghe, nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, hiệp hội.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ quyết liệt hoàn thiện cơ sở dữ liệu, đặc biệt là những cơ sở dữ liệu gắn với doanh nghiệp, người dân, nền kinh tế và hoạt động chỉ đạo, điều hành; tái cấu trúc quy trình theo hướng đẩy mạnh tái sử dụng dữ liệu, thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính./.

Hà Phương
Bài liên quan

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 5 định hướng hợp tác trọng tâm giữa Việt Nam và Slovakia

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 5 định hướng hợp tác trọng tâm giữa Việt Nam và Slovakia

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Slovakia Robert Fico

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Slovakia Robert Fico

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Nếu thúc đẩy đầu tư để đạt tăng trưởng ngắn hạn, cái giá phải trả sẽ rất lớn

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Nếu thúc đẩy đầu tư để đạt tăng trưởng ngắn hạn, cái giá phải trả sẽ rất lớn

Khối ngoại giao dịch thận trọng, trở lại bán ròng FPT

Khối ngoại giao dịch thận trọng, trở lại bán ròng FPT

Chứng khoán ngày 13/4: VN-Index giữ sắc xanh, nhưng dòng tiền chưa lan tỏa

Chứng khoán ngày 13/4: VN-Index giữ sắc xanh, nhưng dòng tiền chưa lan tỏa

Chứng khoán phái sinh ngày 13/4: Sắc xanh áp đảo, chênh lệch dương nối dài sang phiên thứ 6

Chứng khoán phái sinh ngày 13/4: Sắc xanh áp đảo, chênh lệch dương nối dài sang phiên thứ 6

Bộ Tài chính đào tạo 5 Chuẩn mực kế toán công quốc tế

Bộ Tài chính đào tạo 5 Chuẩn mực kế toán công quốc tế

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Slovakia Ladislav Kamenický

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Slovakia Ladislav Kamenický

Khơi thông nguồn lực, định hình vai trò “đầu tàu” của các tập đoàn kinh tế

Khơi thông nguồn lực, định hình vai trò “đầu tàu” của các tập đoàn kinh tế

Đọc thêm

Đầu tư giáo dục sớm: “Tấm hộ chiếu" bước vào top 1% tinh hoa

Đầu tư giáo dục sớm: “Tấm hộ chiếu" bước vào top 1% tinh hoa

(TBTCO) - Thay vì các kênh tài sản truyền thống, đầu tư vào giáo dục quốc tế đang là "danh mục" ưu tiên của giới tinh hoa để bảo chứng tương lai và giá trị dài hạn.
Gia Lai thu hút dự án mới, tổng vốn đầu tư vượt 118.000 tỷ đồng từ đầu năm đến nay

Gia Lai thu hút dự án mới, tổng vốn đầu tư vượt 118.000 tỷ đồng từ đầu năm đến nay

(TBTCO) - Trong hơn 3 tháng đầu năm 2026, Gia Lai ghi nhận 81 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 118.000 tỷ đồng, tăng gần 8 lần so với cùng kỳ năm trước. Dòng vốn tiếp tục tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thu hút đầu tư của địa phương.
Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Cần thêm giải pháp đột phá để đảm bảo tiến độ

Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Cần thêm giải pháp đột phá để đảm bảo tiến độ

(TBTCO) - Để hoàn thành mục tiêu chưa từng có tiền lệ là khởi công “siêu dự án" Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam có vốn đầu tư lên tới 67,34 tỷ USD vào cuối tháng 12/2026, cần có thêm những giải pháp đột phá.
Khởi công dự án đường sắt cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh: Tạo động lực mới cho phát triển liên vùng

Khởi công dự án đường sắt cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh: Tạo động lực mới cho phát triển liên vùng

(TBTCO) - Ngày 12/4, dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh đã chính thức được khởi công, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững và kết nối vùng miền tại khu vực phía Bắc.
Thu hút đầu tư, du lịch - điểm sáng trong bức tranh kinh tế quý I/2026 của Gia Lai

Thu hút đầu tư, du lịch - điểm sáng trong bức tranh kinh tế quý I/2026 của Gia Lai

(TBTCO) - Khép lại quý I/2026, tỉnh Gia Lai thu hút tổng vốn đầu tư trên 117.000 tỷ đồng, đón 4,2 triệu lượt khách du lịch. Địa phương có GRDP tăng 8,51% so với cùng kỳ, dẫn đầu các địa phương vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Đà Nẵng tạo “bệ phóng” cho logistics

Đà Nẵng tạo “bệ phóng” cho logistics

(TBTCO) - Khu bến Liên Chiểu sẽ là đòn bẩy để Đà Nẵng thúc đẩy kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu thương mại tự do nhằm đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố cũng như của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước.
Hải Phòng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 7 khu vực trong tháng 4/2026

Hải Phòng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 7 khu vực trong tháng 4/2026

(TBTCO) - UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 09/4/2026 về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố đợt 3 (trong tháng 4/2026) đối với 7 khu vực và không đấu giá với 4 khu vực.
Infographics: 15,2 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong quý I/2026

Infographics: 15,2 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong quý I/2026

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), quý I/2026, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đạt 15,2 tỷ USD, tăng mạnh 42,9% so với cùng kỳ năm trước.
Giá vàng giảm, đô la tăng khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang

Giá vàng giảm, đô la tăng khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang

Tiếp tục gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt, khuyến khích phát triển xe ô tô điện

Tiếp tục gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt, khuyến khích phát triển xe ô tô điện

HSBC: Chất lượng tài sản cải thiện, dù lợi nhuận giảm nhẹ

HSBC: Chất lượng tài sản cải thiện, dù lợi nhuận giảm nhẹ

Ông Nguyễn Mạnh Quyền giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Ông Nguyễn Mạnh Quyền giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Các bộ trình phương án cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh trước ngày 20/4

Các bộ trình phương án cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh trước ngày 20/4

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Slovakia Robert Fico

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Slovakia Robert Fico

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 5 định hướng hợp tác trọng tâm giữa Việt Nam và Slovakia

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 5 định hướng hợp tác trọng tâm giữa Việt Nam và Slovakia

Gia Lai khẩn trương hoàn thành điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Nhơn Hội

Gia Lai khẩn trương hoàn thành điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Nhơn Hội

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Tỷ giá USD hôm nay (11/4): Tỷ giá USD tự do rớt xa mốc 27.000 đồng, cùng đà giảm của DXY

Tỷ giá USD hôm nay (11/4): Tỷ giá USD tự do rớt xa mốc 27.000 đồng, cùng đà giảm của DXY

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 11/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung có xu hướng giảm

Ngày 11/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung có xu hướng giảm

Ngày 11/4: Giá cà phê và hồ tiêu tăng - giảm trái chiều

Ngày 11/4: Giá cà phê và hồ tiêu tăng - giảm trái chiều