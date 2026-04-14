BAF đệ trình phương án chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20%

Theo tài liệu bổ sung, Hội đồng Quản trị đệ trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh thực tế và định hướng phát triển của Công ty nhằm đảm bảo tối ưu hóa lợi ích cho cổ đông. Cụ thể, Công ty dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10% từ nguồn thặng dư vốn cổ phần. Tổng tỷ lệ phát hành đạt 20%, qua đó gia tăng vốn chủ sở hữu và củng cố nền tảng tài chính phục vụ kế hoạch mở rộng quy mô trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, nhằm giữ chân nhân sự chất lượng và tạo động lực cho đội ngũ cán bộ nhân viên lâu năm, Công ty trình phương án phát hành 8 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương đương khoảng 2,63% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo các phương án gần 69 triệu cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ của Công ty lên trên 3.700 tỷ đồng.

Trong chiến lược mở rộng quy mô để trở thành công ty chăn nuôi hàng đầu Việt Nam, BAF cũng đệ trình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 1.200 tỷ đồng. Trái phiếu có thời hạn 36 tháng với lãi suất cố định 10%/năm. Nguồn vốn thu được dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng chăn nuôi heo và cơ cấu lại các khoản nợ của Công ty, qua đó giúp doanh nghiệp chủ động nguồn vốn trung và dài hạn cho giai đoạn tăng trưởng.

Về vấn đề nhân sự, Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị do hết nhiệm kỳ và và tiến hành bầu bổ sung. Công ty đệ trình tái bổ nhiệm bà Bùi Hương Giang tiếp tục vị trí thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ tiếp theo. Bà có gần 25 năm kinh nghiệm quản lý, điều hành doanh nghiệp và là người đặt nền móng xây dựng doanh nghiệp cung ứng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi hàng đầu Việt Nam. Đặc biệt, trong vai trò Tổng Giám đốc BAF, bà Bùi Hương Giang đã dẫn dắt Công ty đạt nhiều thành tựu quan trọng, góp phần mở rộng quy mô và nâng cao vị thế của BAF trong lĩnh vực chăn nuôi nhiều năm qua.

Đồng thời, bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Phú vào Hội đồng Quản trị. Ông Phú có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, trong đó hơn 10 năm đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao. Ông đã từng tham gia vào nhiều thương vụ huy động vốn thành công, góp phần nâng cao năng lực tài chính trong bối cảnh đang mở rộng quy mô hiện nay.

Về chiến lược kinh doanh năm 2026, Hội đồng Quản trị định hướng tiếp tục mở rộng mạnh mẽ quy mô sản xuất thông qua việc phát triển thêm 16 trang trại mới, tập trung tại khu vực Tây Nguyên và miền Trung. Theo kế hoạch, tổng đàn heo nái dự kiến nâng lên 145.000 con, gần gấp đôi so với năm 2025. Sản lượng heo thương phẩm dự kiến đạt khoảng 1,247 triệu con, tăng khoảng 64% so với mức 760.000 con thực hiện trong năm 2025. Trên cơ sở đó, Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 8.431 tỷ đồng, tăng khoảng 70% so với năm trước, và lợi nhuận sau thuế đạt 793 tỷ đồng - mức cao kỷ lục, tương đương gần 8 lần so với kết quả năm 2025.

Song song với việc mở rộng quy mô chăn nuôi, BAF dự kiến ghi nhận nhiều cột mốc quan trọng trong chuỗi giá trị 3F khép kín. Công ty dự kiến khánh thành nhà máy thức ăn chăn nuôi thứ 3 tại Bình Định với công suất 300.000 tấn/năm, đồng thời khởi công nhà máy thức ăn chăn nuôi thứ 4 và thứ 5 tại Tây Ninh và Hải Phòng nhằm chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ hệ thống trang trại. Bên cạnh đó, tổ hợp giết mổ - chế biến thực phẩm tại Đồng Nai sẽ được triển khai, góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị từ con giống, thức ăn chăn nuôi đến chế biến và phân phối.

Đáng chú ý, Công ty dự kiến triển khai dự án chăn nuôi nhà cao tầng công nghệ cao tại Tây Ninh, hợp tác chiến lược với Tập đoàn Muyuan. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng, quy mô 64.000 heo nái và 1,6 triệu heo thịt mỗi năm. Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công vào quý 3/2026, vận hành từ quý 3/2027 và kỳ vọng mang lại doanh thu khoảng 10.000 tỷ đồng mỗi năm khi đi vào hoạt động ổn định. Dự án được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển quy mô lớn và ứng dụng công nghệ cao của BAF trong giai đoạn tới./.