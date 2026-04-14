BAF đệ trình phương án chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20%

08:54 | 14/04/2026
(TBTCO) - Ngày 13/4/2026, Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (Công ty; HOSE: BAF) bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, bao gồm báo cáo và các tờ trình liên quan đến tài chính và nhân sự. Đại hội dự kiến tổ chức vào lúc 13h30 ngày 23/4/2026 tại Trung tâm Hội nghị White Palace, số 588 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Theo tài liệu bổ sung, Hội đồng Quản trị đệ trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh thực tế và định hướng phát triển của Công ty nhằm đảm bảo tối ưu hóa lợi ích cho cổ đông. Cụ thể, Công ty dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10% từ nguồn thặng dư vốn cổ phần. Tổng tỷ lệ phát hành đạt 20%, qua đó gia tăng vốn chủ sở hữu và củng cố nền tảng tài chính phục vụ kế hoạch mở rộng quy mô trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, nhằm giữ chân nhân sự chất lượng và tạo động lực cho đội ngũ cán bộ nhân viên lâu năm, Công ty trình phương án phát hành 8 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương đương khoảng 2,63% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo các phương án gần 69 triệu cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ của Công ty lên trên 3.700 tỷ đồng.

BAF đệ trình phương án chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20%
BAF dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10% từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

Trong chiến lược mở rộng quy mô để trở thành công ty chăn nuôi hàng đầu Việt Nam, BAF cũng đệ trình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 1.200 tỷ đồng. Trái phiếu có thời hạn 36 tháng với lãi suất cố định 10%/năm. Nguồn vốn thu được dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng chăn nuôi heo và cơ cấu lại các khoản nợ của Công ty, qua đó giúp doanh nghiệp chủ động nguồn vốn trung và dài hạn cho giai đoạn tăng trưởng.

Về vấn đề nhân sự, Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị do hết nhiệm kỳ và và tiến hành bầu bổ sung. Công ty đệ trình tái bổ nhiệm bà Bùi Hương Giang tiếp tục vị trí thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ tiếp theo. Bà có gần 25 năm kinh nghiệm quản lý, điều hành doanh nghiệp và là người đặt nền móng xây dựng doanh nghiệp cung ứng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi hàng đầu Việt Nam. Đặc biệt, trong vai trò Tổng Giám đốc BAF, bà Bùi Hương Giang đã dẫn dắt Công ty đạt nhiều thành tựu quan trọng, góp phần mở rộng quy mô và nâng cao vị thế của BAF trong lĩnh vực chăn nuôi nhiều năm qua.

Đồng thời, bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Phú vào Hội đồng Quản trị. Ông Phú có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, trong đó hơn 10 năm đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao. Ông đã từng tham gia vào nhiều thương vụ huy động vốn thành công, góp phần nâng cao năng lực tài chính trong bối cảnh đang mở rộng quy mô hiện nay.

Về chiến lược kinh doanh năm 2026, Hội đồng Quản trị định hướng tiếp tục mở rộng mạnh mẽ quy mô sản xuất thông qua việc phát triển thêm 16 trang trại mới, tập trung tại khu vực Tây Nguyên và miền Trung. Theo kế hoạch, tổng đàn heo nái dự kiến nâng lên 145.000 con, gần gấp đôi so với năm 2025. Sản lượng heo thương phẩm dự kiến đạt khoảng 1,247 triệu con, tăng khoảng 64% so với mức 760.000 con thực hiện trong năm 2025. Trên cơ sở đó, Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 8.431 tỷ đồng, tăng khoảng 70% so với năm trước, và lợi nhuận sau thuế đạt 793 tỷ đồng - mức cao kỷ lục, tương đương gần 8 lần so với kết quả năm 2025.

Song song với việc mở rộng quy mô chăn nuôi, BAF dự kiến ghi nhận nhiều cột mốc quan trọng trong chuỗi giá trị 3F khép kín. Công ty dự kiến khánh thành nhà máy thức ăn chăn nuôi thứ 3 tại Bình Định với công suất 300.000 tấn/năm, đồng thời khởi công nhà máy thức ăn chăn nuôi thứ 4 và thứ 5 tại Tây Ninh và Hải Phòng nhằm chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ hệ thống trang trại. Bên cạnh đó, tổ hợp giết mổ - chế biến thực phẩm tại Đồng Nai sẽ được triển khai, góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị từ con giống, thức ăn chăn nuôi đến chế biến và phân phối.

Đáng chú ý, Công ty dự kiến triển khai dự án chăn nuôi nhà cao tầng công nghệ cao tại Tây Ninh, hợp tác chiến lược với Tập đoàn Muyuan. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng, quy mô 64.000 heo nái và 1,6 triệu heo thịt mỗi năm. Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công vào quý 3/2026, vận hành từ quý 3/2027 và kỳ vọng mang lại doanh thu khoảng 10.000 tỷ đồng mỗi năm khi đi vào hoạt động ổn định. Dự án được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển quy mô lớn và ứng dụng công nghệ cao của BAF trong giai đoạn tới./.

Hải Băng
Bài liên quan

BAF: Tăng tốc chuẩn hóa, mở đường cho đột phá lợi nhuận 2026

BAF: Tăng tốc chuẩn hóa, mở đường cho đột phá lợi nhuận 2026

BAF vững vàng trước biến động, hướng tới kỷ lục lợi nhuận năm 2026

BAF vững vàng trước biến động, hướng tới kỷ lục lợi nhuận năm 2026

BaF Việt Nam chào bán thành công 65 triệu cổ phiếu

BaF Việt Nam chào bán thành công 65 triệu cổ phiếu

Dành cho bạn

Mở rộng công cụ tài chính để khai thông vốn cho hạ tầng

Mở rộng công cụ tài chính để khai thông vốn cho hạ tầng

Lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo tiếp tục dao động trong biên độ hẹp

Lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo tiếp tục dao động trong biên độ hẹp

Chuẩn hóa thủ tục quản lý công sản trong lĩnh vực thủy lợi

Chuẩn hóa thủ tục quản lý công sản trong lĩnh vực thủy lợi

Hải quan tăng cường phối hợp kiểm soát hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ

Hải quan tăng cường phối hợp kiểm soát hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ

Ngày 14/4: Giá gạo nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, lúa ổn định

Ngày 14/4: Giá gạo nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, lúa ổn định

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Đọc thêm

Thúc đẩy phát hành Chứng chỉ lưu ký toàn cầu - GDR

Thúc đẩy phát hành Chứng chỉ lưu ký toàn cầu - GDR

(TBTCO) - Ngày 13/4/2026, Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã làm việc với Lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán London để thúc đẩy hợp tác giữa hai bên liên quan đến khả năng phát hành Chứng chỉ lưu ký toàn cầu (GDR), các cơ chế bù trừ, thanh toán hỗ trợ hoạt động phát hành GDR…
Khối ngoại giao dịch thận trọng, trở lại bán ròng FPT

Khối ngoại giao dịch thận trọng, trở lại bán ròng FPT

(TBTCO) - Giá trị bán ròng của khối ngoại trong phiên 13/4 đạt hơn 123 tỷ đồng, trong đó riêng FPT bị bán ròng gần 92 tỷ đồng.
Chứng khoán ngày 13/4: VN-Index giữ sắc xanh, nhưng dòng tiền chưa lan tỏa

Chứng khoán ngày 13/4: VN-Index giữ sắc xanh, nhưng dòng tiền chưa lan tỏa

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (13/4) ghi nhận phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp của VN-Index, song đà tăng có phần thận trọng khi thanh khoản suy giảm và độ lan tỏa chưa thực sự tích cực.
Chứng khoán phái sinh ngày 13/4: Sắc xanh áp đảo, chênh lệch dương nối dài sang phiên thứ 6

Chứng khoán phái sinh ngày 13/4: Sắc xanh áp đảo, chênh lệch dương nối dài sang phiên thứ 6

(TBTCO) - Các nhà giao dịch vẫn duy trì góc nhìn tích cực về xu hướng ngắn hạn nhưng cũng đang nghiêng dần sang phòng ngừa rủi ro cho danh mục cơ sở, khi VN30-Index liên tục gặp áp lực tại vùng kháng cự mạnh quanh 1.950 điểm.
Xử phạt nhiều doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Xử phạt nhiều doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với một số doanh nghiệp do vi phạm quy định về báo cáo và công bố thông tin.
Tăng tốc hoàn thiện thể chế, chuẩn bị vận hành sàn giao dịch tín chỉ các-bon

Tăng tốc hoàn thiện thể chế, chuẩn bị vận hành sàn giao dịch tín chỉ các-bon

(TBTCO) - Với các nghị định, thông tư mới được ban hành, cùng các chương trình đào tạo chuyên sâu, Việt Nam đang đẩy nhanh tiến trình xây dựng và vận hành thị trường các-bon trong nước, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
VPS: Lợi nhuận trước thuế quý I/2026 tăng 68% so với cùng kỳ

VPS: Lợi nhuận trước thuế quý I/2026 tăng 68% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Công ty cổ phần Chứng khoán VPS (mã Ck: VCK) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 ghi nhận tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ, đồng thời tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu thị trường.
Cuộc đua thị phần môi giới khối công ty chứng khoán vẫn "nóng"

Cuộc đua thị phần môi giới khối công ty chứng khoán vẫn "nóng"

(TBTCO) - Thanh khoản thị trường tăng mạnh trong quý I/2026 giúp "chiếc bánh" môi giới nở rộng, nhưng không làm hạ nhiệt cuộc đua cạnh tranh thị phần giữa các công ty chứng khoán. Vốn, công nghệ, hệ sinh thái dịch vụ đang là những điểm cộng gia tăng lợi thế cạnh tranh.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 14/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 14/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Muốn bứt phá, Việt Nam cần những tập đoàn đủ mạnh để dẫn dắt và hình thành chuỗi giá trị

Muốn bứt phá, Việt Nam cần những tập đoàn đủ mạnh để dẫn dắt và hình thành chuỗi giá trị

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam quý I/2026 qua các con số

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam quý I/2026 qua các con số

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

BAF đệ trình phương án chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20%

BAF đệ trình phương án chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20%

Cục Dự trữ Nhà nước đấu thầu mua nhập kho dự trữ quốc gia 300.000 tấn gạo năm 2026

Cục Dự trữ Nhà nước đấu thầu mua nhập kho dự trữ quốc gia 300.000 tấn gạo năm 2026

Hải quan lưu ý doanh nghiệp trước 2 đợt tạm dừng tiếp nhận tờ khai cuối tháng 4

Hải quan lưu ý doanh nghiệp trước 2 đợt tạm dừng tiếp nhận tờ khai cuối tháng 4

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Giá vàng hôm nay ngày 13/4: Giá vàng duy trì mặt bằng giá 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 13/4: Giá vàng duy trì mặt bằng giá 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng

