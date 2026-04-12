Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

08:03 | 12/04/2026
Giá cà phê hôm nay (12/4) tăng từ 200 - 300 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giao dịch trong khoảng 85.200 - 85.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu ghi nhận tín hiệu tích cực khi đồng loạt đi lên sau chuỗi ngày dài “lặng sóng”.
Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên hôm nay giao dịch trong khoảng 85.200 - 85.800 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê hôm nay ghi nhận tín hiệu tích cực sau chuỗi phiên điều chỉnh trước đó. Tại khu vực Tây Nguyên, giá cà phê tăng nhẹ từ 200 - 300 đồng/kg so với ngày hôm trước, đưa mặt bằng giá lên khoảng 85.200 - 85.800 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông tiếp tục dẫn đầu thị trường với mức 85.800 đồng/kg, sau khi tăng 200 đồng/kg. Tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê lần lượt tăng 300 đồng/kg và 200 đồng/kg, cùng đạt mức 85.700 đồng/kg. Lâm Đồng tăng 200 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 85.200 đồng/kg.

Diễn biến phục hồi này cho thấy thị trường nội địa đang phản ứng tích cực trước tín hiệu tăng giá từ thị trường quốc tế, dù biên độ tăng vẫn còn khá thận trọng.

Trên thị trường quốc tế, trên sàn London, giá cà phê Aobusta giao kỳ hạn tháng 5/2026 tăng nhẹ 0,42%, lên mức 3.324 USD/tấn. Hợp đồng tháng 7/2026 giữ nguyên ở mức 3.239 USD/tấn.

Đáng chú ý, giá cà phê Arabica trên sàn New York tăng mạnh hơn, với hợp đồng tháng 5/2026 tăng 2,18%, đạt 300,1 US cent/pound, vượt mốc tâm lý quan trọng. Hợp đồng tháng 7/2026 cũng tăng 2,19%, lên 295,9 US cent/pound.

Giá tiêu chạm mốc 139.500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay điều chỉnh tăng. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay ghi nhận tín hiệu tích cực khi giá trong nước đồng loạt đi lên sau chuỗi phiên “lặng sóng”. Đà tăng dù chưa lớn nhưng cho thấy lực cầu đang dần cải thiện, trong bối cảnh nguồn cung vụ mới vẫn được đưa ra thị trường. Tại các vùng trồng tiêu trọng điểm, giá tiêu sáng nay đồng loạt tăng 500 đồng/kg so với phiên trước, đưa mặt bằng giá lên khoảng 138.500 - 139.500 đồng/kg.

Đắk Lắk tiếp tục dẫn đầu với mức 139.500 đồng/kg, cao nhất cả nước. Đắk Nông theo sau với 139.000 đồng/kg. Các địa phương như Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM), Gia Lai và Đồng Nai cùng tăng lên mức 138.500 đồng/kg.

Việc giá tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg cho thấy tâm lý thị trường đang dần tích cực hơn, đặc biệt khi nông dân vẫn có xu hướng giữ hàng, hạn chế bán ra ngay trong giai đoạn đầu vụ.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu đen Indonesia giảm nhẹ xuống 7.074 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn khác nhìn chung không có nhiều biến động.

Cụ thể, tiêu đen Brazil ASTA 570 duy trì ở mức 6.150 USD/tấn; tiêu đen Malaysia ổn định ở mức 9.300 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn giữ trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia giảm nhẹ xuống 9.320 USD/tấn, trong khi giá tiêu trắng của Việt Nam và Malaysia không đổi, lần lượt ở mức 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Áp lực cân bằng cán cân thương mại

Áp lực cân bằng cán cân thương mại

(TBTCO) - Bức tranh xuất, nhập khẩu quý I/2026 tăng trưởng tích cực, với kim ngạch đạt xấp xỉ 250 tỷ USD, nhưng đi sâu vào cơ cấu xuất, nhập khẩu, có thể thấy rõ sự mất cân đối giữa khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước tiếp tục nới rộng, áp lực cân bằng cán cân thương mại cũng gia tăng.
Australia công bố điều kiện nhập khẩu bưởi tươi Việt Nam

Australia công bố điều kiện nhập khẩu bưởi tươi Việt Nam

(TBTCO) - Australia chính thức công bố điều kiện nhập khẩu bưởi Việt Nam trên hệ thống BICON, hoàn tất khung pháp lý và mở đường cho xuất khẩu. Lô hàng đầu tiên dự kiến xuất đi ngày 13/4/2026, đánh dấu bước tiến quan trọng đưa bưởi Việt vào thị trường tiềm năng này.
Ngày 11/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt bật tăng trở lại

Ngày 11/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt bật tăng trở lại

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (11/4) đồng loạt bật tăng trở lại. Trong nước, giá bạc tăng, hiện được niêm yết ở mức 2.458.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.488.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 75,46 USD/ounce, tăng 1,45 USD.
Ngày 11/4: Giá cao su thế giới trái ngược giữa các sàn lớn, trong nước "đứng im"

Ngày 11/4: Giá cao su thế giới trái ngược giữa các sàn lớn, trong nước "đứng im"

Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay (11/4) biến động trái chiều khi căng thẳng Trung Đông và rủi ro lạm phát tiếp tục chi phối tâm lý thị trường. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục "đứng im".
Ngày 11/4: Giá gạo xuất khẩu tăng mạnh, trong nước ổn định

Ngày 11/4: Giá gạo xuất khẩu tăng mạnh, trong nước ổn định

Giá lúa gạo trong nước hôm nay (11/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam và nhiều nước tiếp tục nhích lên, ghi nhận tín hiệu cầu đang dần cải thiện trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Kết nối hợp tác xã - kinh tế tư nhân: Mở đường cho hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại

Kết nối hợp tác xã - kinh tế tư nhân: Mở đường cho hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại

(TBTCO) - Diễn đàn Hợp tác xã quốc gia 2026 hướng tới xây dựng hệ sinh thái tích hợp, trong đó doanh nghiệp dẫn dắt thị trường, hợp tác xã tổ chức sản xuất và Nhà nước kiến tạo thể chế. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, hàng loạt “điểm nghẽn” về pháp lý, tín dụng cần sớm được tháo gỡ.
Việt Nam được dự báo dẫn đầu tăng trưởng khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương

Việt Nam được dự báo dẫn đầu tăng trưởng khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương

(TBTCO) - Theo Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2026 được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố ngày 10/4, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì khả năng chống chịu vững vàng trong bối cảnh thách thức toàn cầu. Việt Nam được dự báo dẫn đầu tăng trưởng khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương.
TP.Hồ Chí Minh: Miễn vé xe để thu hút hành khách đi xe buýt

TP.Hồ Chí Minh: Miễn vé xe để thu hút hành khách đi xe buýt

(TBTCO) - Chủ trương miễn vé xe buýt tại TP. Hồ Chí Minh đang được đẩy nhanh theo quy trình rút gọn, dự kiến triển khai trong 8 tháng cuối năm 2026. Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng, miễn phí chỉ là điều kiện cần. Hiệu quả thực sự của chính sách nằm ở khả năng thay đổi thói quen đi lại, gắn với công nghệ, điều hành linh hoạt và nâng cấp chất lượng dịch vụ để giữ chân người dân lâu dài.
