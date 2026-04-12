Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay ghi nhận tín hiệu tích cực sau chuỗi phiên điều chỉnh trước đó. Tại khu vực Tây Nguyên, giá cà phê tăng nhẹ từ 200 - 300 đồng/kg so với ngày hôm trước, đưa mặt bằng giá lên khoảng 85.200 - 85.800 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông tiếp tục dẫn đầu thị trường với mức 85.800 đồng/kg, sau khi tăng 200 đồng/kg. Tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê lần lượt tăng 300 đồng/kg và 200 đồng/kg, cùng đạt mức 85.700 đồng/kg. Lâm Đồng tăng 200 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 85.200 đồng/kg.

Diễn biến phục hồi này cho thấy thị trường nội địa đang phản ứng tích cực trước tín hiệu tăng giá từ thị trường quốc tế, dù biên độ tăng vẫn còn khá thận trọng.

Trên thị trường quốc tế, trên sàn London, giá cà phê Aobusta giao kỳ hạn tháng 5/2026 tăng nhẹ 0,42%, lên mức 3.324 USD/tấn. Hợp đồng tháng 7/2026 giữ nguyên ở mức 3.239 USD/tấn.

Đáng chú ý, giá cà phê Arabica trên sàn New York tăng mạnh hơn, với hợp đồng tháng 5/2026 tăng 2,18%, đạt 300,1 US cent/pound, vượt mốc tâm lý quan trọng. Hợp đồng tháng 7/2026 cũng tăng 2,19%, lên 295,9 US cent/pound.

Giá tiêu chạm mốc 139.500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay ghi nhận tín hiệu tích cực khi giá trong nước đồng loạt đi lên sau chuỗi phiên “lặng sóng”. Đà tăng dù chưa lớn nhưng cho thấy lực cầu đang dần cải thiện, trong bối cảnh nguồn cung vụ mới vẫn được đưa ra thị trường. Tại các vùng trồng tiêu trọng điểm, giá tiêu sáng nay đồng loạt tăng 500 đồng/kg so với phiên trước, đưa mặt bằng giá lên khoảng 138.500 - 139.500 đồng/kg.

Đắk Lắk tiếp tục dẫn đầu với mức 139.500 đồng/kg, cao nhất cả nước. Đắk Nông theo sau với 139.000 đồng/kg. Các địa phương như Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM), Gia Lai và Đồng Nai cùng tăng lên mức 138.500 đồng/kg.

Việc giá tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg cho thấy tâm lý thị trường đang dần tích cực hơn, đặc biệt khi nông dân vẫn có xu hướng giữ hàng, hạn chế bán ra ngay trong giai đoạn đầu vụ.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu đen Indonesia giảm nhẹ xuống 7.074 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn khác nhìn chung không có nhiều biến động.

Cụ thể, tiêu đen Brazil ASTA 570 duy trì ở mức 6.150 USD/tấn; tiêu đen Malaysia ổn định ở mức 9.300 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn giữ trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia giảm nhẹ xuống 9.320 USD/tấn, trong khi giá tiêu trắng của Việt Nam và Malaysia không đổi, lần lượt ở mức 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.