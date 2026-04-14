Tài chính

Cục Dự trữ Nhà nước đấu thầu mua nhập kho dự trữ quốc gia 300.000 tấn gạo năm 2026

Đức Minh

[email protected]; [email protected]
08:44 | 14/04/2026
(TBTCO) - Mới đây, Cục Dự trữ Nhà nước ban hành Quyết định số 145/QĐ-CDT điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia về nhập lương thực năm 2026, và Công văn số 609/CDT-TCQLH tổ chức đấu thầu mua 300.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026.
Theo đó, Cục Dự trữ Nhà nước giao các chi cục dự trữ nhà nước mua nhập kho 300.000 tấn gạo năm 2026, cụ thể: Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I mua nhập kho dự trữ quốc gia 25.800 tấn gạo; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II mua nhập kho dự trữ quốc gia 9.500 tấn gạo; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III mua nhập kho dự trữ quốc gia 32.300 tấn gạo.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV mua nhập kho dự trữ quốc gia 26.000 tấn gạo; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V mua nhập kho dự trữ quốc gia 17.300 tấn gạo; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI mua nhập kho dự trữ quốc gia 19.000 tấn gạo; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VII mua nhập kho dự trữ quốc gia 33.000 tấn gạo.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XII được giao mua nhập kho dự trữ quốc gia 19.000 tấn gạo Đông Xuân năm 2026. Ảnh: Đức Minh

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII mua nhập kho dự trữ quốc gia 17.000 tấn gạo; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX mua nhập kho dự trữ quốc gia 16.000 tấn gạo; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X mua nhập kho dự trữ quốc gia 32.000 tấn gạo; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI mua nhập kho dự trữ quốc gia 14.000 tấn gạo.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XII mua nhập kho dự trữ quốc gia 19.000 tấn gạo; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XII mua nhập kho dự trữ quốc gia 19.500 tấn gạo; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIV mua nhập kho dự trữ quốc gia 10.300 tấn gạo; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XV mua nhập kho dự trữ quốc gia 9.250 tấn gạo./.

Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các chi cục dự trữ nhà nước khu vực phê duyệt và đăng tải lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu, E-HSMT chậm nhất đến ngày 8/4/2026. Thời gian đóng thầu vào 9h ngày 8/5/2026, mở thầu trong thời hạn 2 giờ kể từ thời điểm đóng thầu. Các chi cục dự trữ nhà nước hoàn thành nhập gạo vào kho dự trữ quốc gia chậm nhất hết ngày 31/7/2026.
Từ khóa:
dự trữ quốc gia Đấu thầu mua nhập Mua gạo 2026 nhập kho dự trữ Lương thực 2026

Bài liên quan

Dành cho bạn

Đọc thêm

Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

