(TBTCO) - Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Slovakia Robert Fico thăm chính thức Việt Nam ngày 12 - 14/4. Tại lễ đón ở Phủ Chủ tịch sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico làm lễ chào cờ, duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam và chứng kiến diễu binh chào mừng. Sau lễ đón, hai lãnh đạo sẽ hội đàm tại trụ sở chính phủ, chứng kiến lễ ký kết các văn kiện và gặp gỡ báo chí.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Slovakia phát triển tích cực.
Sau khi Slovakia tách khỏi Liên bang Tiệp Khắc năm 1993, Việt Nam và Slovakia tuyên bố kế thừa các mối quan hệ giữa Việt Nam và Tiệp Khắc trước đây, lấy ngày 2/2/1950 là ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.
Tính đến tháng 12/2025, Slovakia có 16 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký là 140,87 triệu USD, đứng thứ 47 trong tổng số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam có một dự án đầu tư tại Slovakia với tổng vốn đầu tư 447.000 USD, xếp thứ 74 trên 85 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư của Việt Nam.
Kim ngạch thương mại song phương trong năm 2025 đạt khoảng 1,781 tỷ USD.
Lãnh đạo các bộ ngành tham dự lễ đón. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo nước ngoài đến Việt Nam kể từ khi Thủ tướng Lê Minh Hưng nhậm chức hôm 7/4. Việc Thủ tướng Robert Fico chọn Việt Nam làm chuyến thăm đầu tiên của mình tại khu vực Đông Nam Á thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Slovakia đối với quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, cũng như vai trò, vị thế của Việt Nam tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Hai nhà lãnh đạo bước lên bục danh dự, Quốc thiều hai nước được cử lên trang trọng.
Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Robert Fico duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Robert Fico cùng các đại biểu di chuyển tới trụ sở Chính phủ.
Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Robert Fico nghe giới thiệu về triển lãm quan hệ giữa hai quốc gia.
Hai nhà lãnh đạo cùng bắt tay và chụp ảnh chung trước khi bước vào hội đàm.
Quang cảnh buổi hội đàm.
Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt chào đón Thủ tướng Robert Fico và Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Slovakia sang thăm chính thức Việt Nam.
Thủ tướng Robert Fico bày tỏ ngưỡng mộ sâu sắc và chúc mừng trước bước phát triển vượt bậc và những thành tựu to lớn của Việt Nam đạt được trong thời gian qua.
