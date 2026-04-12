Thị trường

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

06:29 | 12/04/2026
Giá heo hơi hôm nay (12/4) ghi nhận xu hướng điều chỉnh trái chiều giữa các vùng. Sau chuỗi ngày đi ngang, giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên bắt đầu giảm, trong khi miền Nam xuất hiện tín hiệu tăng cục bộ. Diễn biến này khiến mặt bằng giá chung dao động trong khoảng 62.000 - 69.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay biến động trái chiều. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh giảm nhẹ sau nhiều ngày ổn định. Một số địa phương như Thái Nguyên, Ninh Bình và Phú Thọ giảm khoảng 1.000 đồng/kg so với trước đó.

Hiện tại, giá heo hơi tại khu vực này phổ biến trong khoảng 63.000 - 65.000 đồng/kg. Các tỉnh Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Sơn La và Hưng Yên vẫn duy trì mức cao nhất là 65.000 đồng/kg. Nhóm tỉnh Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai và Điện Biên giữ mức 64.000 đồng/kg, trong khi Lai Châu tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất, ở mức 63.000 đồng/kg.

Diễn biến giảm nhẹ cho thấy nguồn cung tại khu vực này có dấu hiệu nhích lên, trong khi nhu cầu tiêu thụ chưa có sự bứt phá.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay ghi nhận mức giảm rõ nét hơn, phổ biến 1.000 đồng/kg và cá biệt có nơi giảm tới 2.000 đồng/kg.

Cụ thể, Gia Lai giảm mạnh nhất, xuống còn 62.000 đồng/kg. Hà Tĩnh cũng ghi nhận mức tương tự. Các địa phương Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng giảm về 63.000 đồng/kg. Quảng Trị, Huế và Khánh Hòa duy trì mức 64.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, Lâm Đồng vẫn giữ mức cao nhất khu vực là 68.000 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk đạt 67.000 đồng/kg.

Việc giá giảm tại nhiều địa phương cho thấy áp lực nguồn cung đang gia tăng trong bối cảnh thị trường chưa có động lực tiêu thụ đủ mạnh.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay ghi nhận tín hiệu tích cực khi giá tăng nhẹ tại một số địa phương. Cụ thể, Vĩnh Long tăng 1.000 đồng/kg lên 68.000 đồng/kg. Các địa phương khác giữ giá ổn định, với mặt bằng chung dao động từ 66.000 - 69.000 đồng/kg.

Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục là hai địa phương có mức giá cao nhất, đạt 69.000 đồng/kg. Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg; Cà Mau ở mức 67.000 đồng/kg; An Giang và Cần Thơ duy trì mức thấp nhất là 66.000 đồng/kg.

Xu hướng tăng nhẹ tại miền Nam phản ánh nhu cầu tiêu thụ ổn định, đặc biệt tại các khu vực đô thị và trung tâm kinh tế lớn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
(TBTCO) - Bức tranh xuất, nhập khẩu quý I/2026 tăng trưởng tích cực, với kim ngạch đạt xấp xỉ 250 tỷ USD, nhưng đi sâu vào cơ cấu xuất, nhập khẩu, có thể thấy rõ sự mất cân đối giữa khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước tiếp tục nới rộng, áp lực cân bằng cán cân thương mại cũng gia tăng.
(TBTCO) - Australia chính thức công bố điều kiện nhập khẩu bưởi Việt Nam trên hệ thống BICON, hoàn tất khung pháp lý và mở đường cho xuất khẩu. Lô hàng đầu tiên dự kiến xuất đi ngày 13/4/2026, đánh dấu bước tiến quan trọng đưa bưởi Việt vào thị trường tiềm năng này.
Giá cà phê trong nước hôm nay (11/4) điều chỉnh giảm từ 300 - 400 đồng/kg, hiện giao dịch trong khoảng 85.000 - 85.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tăng nhẹ so với ngày hôm qua.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (11/4) đồng loạt bật tăng trở lại. Trong nước, giá bạc tăng, hiện được niêm yết ở mức 2.458.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.488.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 75,46 USD/ounce, tăng 1,45 USD.
Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay (11/4) biến động trái chiều khi căng thẳng Trung Đông và rủi ro lạm phát tiếp tục chi phối tâm lý thị trường. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục "đứng im".
Giá lúa gạo trong nước hôm nay (11/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam và nhiều nước tiếp tục nhích lên, ghi nhận tín hiệu cầu đang dần cải thiện trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
(TBTCO) - Diễn đàn Hợp tác xã quốc gia 2026 hướng tới xây dựng hệ sinh thái tích hợp, trong đó doanh nghiệp dẫn dắt thị trường, hợp tác xã tổ chức sản xuất và Nhà nước kiến tạo thể chế. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, hàng loạt “điểm nghẽn” về pháp lý, tín dụng cần sớm được tháo gỡ.
(TBTCO) - Theo Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2026 được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố ngày 10/4, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì khả năng chống chịu vững vàng trong bối cảnh thách thức toàn cầu. Việt Nam được dự báo dẫn đầu tăng trưởng khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương.
