Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh giảm nhẹ sau nhiều ngày ổn định. Một số địa phương như Thái Nguyên, Ninh Bình và Phú Thọ giảm khoảng 1.000 đồng/kg so với trước đó.

Hiện tại, giá heo hơi tại khu vực này phổ biến trong khoảng 63.000 - 65.000 đồng/kg. Các tỉnh Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Sơn La và Hưng Yên vẫn duy trì mức cao nhất là 65.000 đồng/kg. Nhóm tỉnh Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai và Điện Biên giữ mức 64.000 đồng/kg, trong khi Lai Châu tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất, ở mức 63.000 đồng/kg.

Diễn biến giảm nhẹ cho thấy nguồn cung tại khu vực này có dấu hiệu nhích lên, trong khi nhu cầu tiêu thụ chưa có sự bứt phá.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay ghi nhận mức giảm rõ nét hơn, phổ biến 1.000 đồng/kg và cá biệt có nơi giảm tới 2.000 đồng/kg.

Cụ thể, Gia Lai giảm mạnh nhất, xuống còn 62.000 đồng/kg. Hà Tĩnh cũng ghi nhận mức tương tự. Các địa phương Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng giảm về 63.000 đồng/kg. Quảng Trị, Huế và Khánh Hòa duy trì mức 64.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, Lâm Đồng vẫn giữ mức cao nhất khu vực là 68.000 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk đạt 67.000 đồng/kg.

Việc giá giảm tại nhiều địa phương cho thấy áp lực nguồn cung đang gia tăng trong bối cảnh thị trường chưa có động lực tiêu thụ đủ mạnh.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay ghi nhận tín hiệu tích cực khi giá tăng nhẹ tại một số địa phương. Cụ thể, Vĩnh Long tăng 1.000 đồng/kg lên 68.000 đồng/kg. Các địa phương khác giữ giá ổn định, với mặt bằng chung dao động từ 66.000 - 69.000 đồng/kg.

Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục là hai địa phương có mức giá cao nhất, đạt 69.000 đồng/kg. Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg; Cà Mau ở mức 67.000 đồng/kg; An Giang và Cần Thơ duy trì mức thấp nhất là 66.000 đồng/kg.

Xu hướng tăng nhẹ tại miền Nam phản ánh nhu cầu tiêu thụ ổn định, đặc biệt tại các khu vực đô thị và trung tâm kinh tế lớn./.