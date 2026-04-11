Khởi động cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026

13:31 | 11/04/2026
(TBTCO) - Năm 2026, Samsung Việt Nam chính thức phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính tổ chức cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow nhằm thúc đẩy giáo dục STEM tại Việt Nam.
Ngày 11/4/2026, Samsung Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính tổ chức lễ Khởi động cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026 - cuộc thi quy mô toàn quốc dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Lễ khởi động có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Tài chính ông Lê Tấn Cận, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) ông Vũ Quốc Huy, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo một số địa phương và các viện nghiên cứu liên quan.

Về phía Samsung, có ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam; ông Kim Yong Sup, Phó Tổng Giám đốc Đối ngoại Samsung Việt Nam; cùng với các thầy cô, học sinh một số trường trung học cơ sở, trung học phổ thổng trên địa bàn Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết, Bộ Tài chính hoan nghênh sự hợp tác chiến lược giữa NIC và Samsung Việt Nam để triển khai Cuộc thi SFT năm 2026 và đề nghị NIC tiếp tục coi giáo dục STEM và phát triển nguồn nhân lực trẻ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, luôn đồng hành cùng các cơ sở giáo dục, các tổ chức quốc tế và các doanh nghiệp trong và ngoài nước, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, sáng tạo và khởi nghiệp trong giới trẻ.

Thứ trưởng Lê Tấn Cận đánh giá cao Samsung Việt Nam, một trong những đối tác chiến lược và gắn bó lâu dài của Chính phủ Việt Nam trong suốt nhiều năm qua – không chỉ với vai trò nhà đầu tư hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ cao, mà còn là doanh nghiệp tiên phong trong việc đồng hành cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp vào nhiều dự án cộng đồng có ý nghĩa.

Các đại biểu, thầy cô giáo và học sinh tham dự Khởi động Samsung Solve for Tomorrow 2026. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng nhấn mạnh, cuộc thi Samsung SFT mang đến một sân chơi sáng tạo có ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa tri thức công nghệ, thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam vươn lên làm chủ khoa học công nghệ trong kỷ nguyên số.

Để Cuộc thi SFT 2026 tiếp tục phát huy hiệu quả thiết thực, lan tỏa sâu rộng và tạo ra nhiều giá trị hơn nữa trong thời gian tới, Bộ Tài chính đề nghị:

Thứ nhất, các bộ, ngành và địa phương quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để cuộc thi được triển khai đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với các chương trình giáo dục STEM tại địa phương; đồng thời khuyến khích, hỗ trợ các trường tích cực tham gia, coi đây là một hoạt động học tập, trải nghiệm có ý nghĩa thiết thực đối với học sinh.

Thứ hai, các cơ sở giáo dục và đội ngũ giáo viên cần chủ động hướng dẫn, đồng hành cùng học sinh trong suốt quá trình tham gia cuộc thi, từ việc tham gia học tập trực tuyến, tham gia trực tiếp các workshop của chương trình, đến việc phát hiện vấn đề, hình thành ý tưởng, nộp bài thi và phát triển giải pháp, hoàn thiện mô hình/sản phẩm khi vào sâu các vòng trong của cuộc thi; qua đó giúp học sinh nâng cao năng lực tư duy sáng tạo, kỹ năng nghiên cứu và khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn.

Đối với các em học sinh, Thứ trưởng mong muốn các em sẽ tích cực tham gia cuộc thi với tinh thần chủ động, sáng tạo và khát vọng chinh phục tri thức mới; mạnh dạn biến những ý tưởng của mình thành các giải pháp có giá trị cho cộng đồng và xã hội.

Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam - ông Na Ki Hong phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại Lễ khởi động Samsung Solve for Tomorrow 2026, ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam cho hay: Cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow dự kiến sẽ có bước tiến vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong việc lan rộng văn hóa học tập STEM trên toàn quốc. Bên cạnh đó, chương trình sẽ là nền tảng và động lực vững chắc giúp cho những ý tưởng sáng tạo của các em học sinh có thể phát triển thành các dự án công nghệ đầy ý nghĩa, đóng góp thiết thực cho xã hội.

Năm 2026, lần đầu tiên Samsung Việt Nam phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, triển khai chương trình này. Thông qua vai trò đầu mối kết nối giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, NIC không chỉ đồng hành trong công tác tổ chức cuộc thi mà còn góp phần định hướng nội dung, qua đó khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Vũ Quốc Huy phát biểu.

Ông Vũ Quốc Huy - Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cho biết, là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, được giao nhiệm vụ thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, NIC luôn coi giáo dục STEM và phát triển nguồn nhân lực trẻ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. NIC cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đối tác, đặc biệt là Samsung Việt Nam, để mở rộng các chương trình giáo dục STEM, tạo điều kiện cho học sinh được tiếp cận với công nghệ mới, môi trường học tập hiện đại và các cơ hội phát triển toàn diện.

Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút Khởi động cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026. Ảnh: Đức Minh

Cuộc thi năm nay sẽ tập trung vào các chủ đề sau: Phát triển Môi trường bền vững thông qua công nghệ; Kết hợp Thể thao và Công nghệ nhằm thay đổi xã hội (hướng tới giáo dục và phát triển tương lai); Ứng dụng công nghệ nhằm phát triển Xã hội bền vững.
Các đại biểu và học sinh chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Minh
Samsung Solve for Tomorrow giáo dục stem Cuộc thi SFT đổi mới sáng tạo phát triển công nghệ sam sung việt nam bộ tài chính thứ trưởng lê tấn cận nic

Rà soát, chuẩn hóa số liệu tổng kiểm kê tài sản công, gia hạn thời hạn báo cáo đến 5/5/2026

Thanh khoản thị trường chứng khoán quý I/2026 cải thiện rõ rệt

Việt Nam còn nhiều dư địa để tăng trưởng

Áp lực cân bằng cán cân thương mại

Đấu tranh, ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp sử dụng 2 sổ kế toán để gian lận thuế

Hải Phòng triển khai thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo với nhiều nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ

Giá vàng đồng loạt tăng lên ngưỡng 172,7 triệu đồng/lượng

Nâng năng lực cho doanh nghiệp tham gia thị trường carbon tại Việt Nam

Australia công bố điều kiện nhập khẩu bưởi tươi Việt Nam

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 13 thành công tốt đẹp

(TBTCO) - Ngày 10/4/2026, Philippines-nước giữ vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026 đã tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN (AFMM) lần thứ 30, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN (AFMGM) lần thứ 13 và các Hội nghị liên quan.
Giảm thuế xăng dầu: Giải pháp tình thế kịp thời và nhân văn

(TBTCO) - Thảo luận về việc tiếp tục giảm thuế xăng dầu, các đại biểu đều đồng thuận về tính cấp thiết của việc miễn giảm thuế để khoan sức dân, hỗ trợ doanh nghiệp. Bên cạnh đó, một số đại biểu đóng góp một số ý kiến về thời hạn áp dụng, tác động tới ngân sách cũng như chiến lược an ninh năng lượng quốc gia.
Chính sách tài khóa tạo động lực tăng trưởng 2 con số

(TBTCO) - Mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 đặt ra yêu cầu rất cao trong điều hành kinh tế vĩ mô. GS.TS Hoàng Văn Cường - Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, chính sách tài khóa cần được vận hành linh hoạt, có trọng tâm, trở thành động cơ dẫn dắt tăng trưởng.
Đẩy nhanh xử lý, khai thác hiệu quả tài sản công, bảo đảm minh bạch

(TBTCO) - Trong bối cảnh đẩy mạnh sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bộ Tài chính đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý, xử lý và khai thác hiệu quả tài sản công, góp phần bảo đảm minh bạch, chống thất thoát và hỗ trợ vận hành thông suốt bộ máy mới.
Kế hoạch đầu tư công 2026 – 2030: Giảm 30% dự án so với giai đoạn trước

(TBTCO) - Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 – 2030, Chính phủ dự kiến giảm tối thiểu 30% số dự án so với giai đoạn trước, đồng thời nâng cao hiệu quả, kỷ cương, kéo giảm chỉ số ICOR.
Giảm trừ chi phí y tế, giáo dục - khoản hỗ trợ thiết thực cho người dân

(TBTCO) - Ông Lưu Đức Huy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết, việc Bộ Tài chính đề xuất bổ sung các khoản giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với hai lĩnh vực y tế và giáo dục - đào tạo được kỳ vọng góp phần giảm nghĩa vụ thuế, hỗ trợ thiết thực cho người dân. Chính sách được ban hành sẽ giảm áp lực thuế, hỗ trợ người dân và bảo đảm an sinh xã hội.
Ngành Tài chính đề xuất nhiều chính sách tài khóa giữ mục tiêu tăng trưởng 2 con số

(TBTCO) - Quý I/2026 nền kinh tế chưa đạt mục tiêu tăng trưởng Chính phủ đề ra do phải ứng phó với tình huống khẩn cấp. Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính đã báo cáo, đề xuất nhiều chính sách tài khóa, đặc biệt chính sách với mặt hàng xăng dầu, trong đó có ứng tiền ngân sách cho quỹ bình ổn giá xăng dầu…, để ứng phó linh hoạt trước biến động, nhằm giữ mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.
Chính phủ đề xuất tiếp tục giảm các loại thuế với xăng dầu đến 30/6/2026

(TBTCO) - Chính phủ đề xuất tiếp tục giảm các loại thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay từ 16/4 đến 30/6/2024. Đồng thời, giao Chính phủ có quyền điều chỉnh rút ngắn hoặc kéo dài thời gian giảm thuế theo Nghị quyết.
Infographics: 15,2 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong quý I/2026

LPBank kết nối doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long, thúc đẩy phát triển bền vững

