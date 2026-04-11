Ngày 11/4/2026, Samsung Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính tổ chức lễ Khởi động cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026 - cuộc thi quy mô toàn quốc dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Lễ khởi động có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Tài chính ông Lê Tấn Cận, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) ông Vũ Quốc Huy, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo một số địa phương và các viện nghiên cứu liên quan.

Về phía Samsung, có ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam; ông Kim Yong Sup, Phó Tổng Giám đốc Đối ngoại Samsung Việt Nam; cùng với các thầy cô, học sinh một số trường trung học cơ sở, trung học phổ thổng trên địa bàn Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết, Bộ Tài chính hoan nghênh sự hợp tác chiến lược giữa NIC và Samsung Việt Nam để triển khai Cuộc thi SFT năm 2026 và đề nghị NIC tiếp tục coi giáo dục STEM và phát triển nguồn nhân lực trẻ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, luôn đồng hành cùng các cơ sở giáo dục, các tổ chức quốc tế và các doanh nghiệp trong và ngoài nước, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, sáng tạo và khởi nghiệp trong giới trẻ.

Thứ trưởng Lê Tấn Cận đánh giá cao Samsung Việt Nam, một trong những đối tác chiến lược và gắn bó lâu dài của Chính phủ Việt Nam trong suốt nhiều năm qua – không chỉ với vai trò nhà đầu tư hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ cao, mà còn là doanh nghiệp tiên phong trong việc đồng hành cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp vào nhiều dự án cộng đồng có ý nghĩa.

Các đại biểu, thầy cô giáo và học sinh tham dự Khởi động Samsung Solve for Tomorrow 2026. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng nhấn mạnh, cuộc thi Samsung SFT mang đến một sân chơi sáng tạo có ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa tri thức công nghệ, thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam vươn lên làm chủ khoa học công nghệ trong kỷ nguyên số.

Để Cuộc thi SFT 2026 tiếp tục phát huy hiệu quả thiết thực, lan tỏa sâu rộng và tạo ra nhiều giá trị hơn nữa trong thời gian tới, Bộ Tài chính đề nghị:

Thứ nhất, các bộ, ngành và địa phương quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để cuộc thi được triển khai đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với các chương trình giáo dục STEM tại địa phương; đồng thời khuyến khích, hỗ trợ các trường tích cực tham gia, coi đây là một hoạt động học tập, trải nghiệm có ý nghĩa thiết thực đối với học sinh.

Thứ hai, các cơ sở giáo dục và đội ngũ giáo viên cần chủ động hướng dẫn, đồng hành cùng học sinh trong suốt quá trình tham gia cuộc thi, từ việc tham gia học tập trực tuyến, tham gia trực tiếp các workshop của chương trình, đến việc phát hiện vấn đề, hình thành ý tưởng, nộp bài thi và phát triển giải pháp, hoàn thiện mô hình/sản phẩm khi vào sâu các vòng trong của cuộc thi; qua đó giúp học sinh nâng cao năng lực tư duy sáng tạo, kỹ năng nghiên cứu và khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn.

Đối với các em học sinh, Thứ trưởng mong muốn các em sẽ tích cực tham gia cuộc thi với tinh thần chủ động, sáng tạo và khát vọng chinh phục tri thức mới; mạnh dạn biến những ý tưởng của mình thành các giải pháp có giá trị cho cộng đồng và xã hội.

Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam - ông Na Ki Hong phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại Lễ khởi động Samsung Solve for Tomorrow 2026, ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam cho hay: Cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow dự kiến sẽ có bước tiến vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong việc lan rộng văn hóa học tập STEM trên toàn quốc. Bên cạnh đó, chương trình sẽ là nền tảng và động lực vững chắc giúp cho những ý tưởng sáng tạo của các em học sinh có thể phát triển thành các dự án công nghệ đầy ý nghĩa, đóng góp thiết thực cho xã hội.

Năm 2026, lần đầu tiên Samsung Việt Nam phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, triển khai chương trình này. Thông qua vai trò đầu mối kết nối giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, NIC không chỉ đồng hành trong công tác tổ chức cuộc thi mà còn góp phần định hướng nội dung, qua đó khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Vũ Quốc Huy phát biểu.

Ông Vũ Quốc Huy - Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cho biết, là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, được giao nhiệm vụ thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, NIC luôn coi giáo dục STEM và phát triển nguồn nhân lực trẻ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. NIC cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đối tác, đặc biệt là Samsung Việt Nam, để mở rộng các chương trình giáo dục STEM, tạo điều kiện cho học sinh được tiếp cận với công nghệ mới, môi trường học tập hiện đại và các cơ hội phát triển toàn diện.

Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút Khởi động cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026. Ảnh: Đức Minh

Cuộc thi năm nay sẽ tập trung vào các chủ đề sau: Phát triển Môi trường bền vững thông qua công nghệ; Kết hợp Thể thao và Công nghệ nhằm thay đổi xã hội (hướng tới giáo dục và phát triển tương lai); Ứng dụng công nghệ nhằm phát triển Xã hội bền vững.