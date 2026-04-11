Tổng kiểm kê tài sản công: Không để “lệch chuẩn” dữ liệu, xử lý nghiêm nếu chậm trễ

PV: Sau 3 tháng triển khai tổng kiểm kê tài sản công trên phạm vi cả nước (tính từ 0h00' ngày 1/1/2026), đến nay, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đang được triển khai ra sao, thưa ông?

Ông Nguyễn Tân Thịnh

Ông Nguyễn Tân Thịnh: Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát huy kết quả tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thời điểm 0h00' ngày 1/1/2026 với 20 nhóm, loại tài sản công.

Theo Kế hoạch, 3 tháng đầu năm 2026 là thời gian các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc đối tượng kiểm kê phải hoàn thành việc kiểm đếm thực tế, đối chiếu với sổ kế toán, dán mã QR code cho tài sản, lập và gửi báo cáo kiểm kê cho cơ quan quản lý cấp trên (cơ quan tổng hợp). Đến hết ngày 31/3/2026, các đối tượng kiểm kê đã cơ bản hoàn thành việc thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Bước tiếp theo, các cơ quan tổng hợp của bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố có trách nhiệm rà soát để chuẩn hóa dữ liệu tài sản kiểm kê, bảo đảm đầy đủ, chính xác và logic trước khi tổng hợp báo cáo gửi Bộ Tài chính.

PV: Thưa ông, quá trình triển khai thực tế, đặc biệt trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, công tác tổng kiểm kê lần này đối mặt với những khó khăn, thách thức gì?

Ông Nguyễn Tân Thịnh: Đợt tổng kiểm kê tài sản công năm nay diễn ra trong bối cảnh tổ chức bộ máy trong toàn hệ thống chính trị vừa đi vào vận hành sau khi sắp xếp, tinh gọn, sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Quá trình thực hiện có thuận lợi là chúng ta đã có kinh nghiệm trong đợt tổng kiểm kê năm 2025. Do đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị không thuộc phạm vi sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, chấm dứt hoạt động có thể kế thừa nhiều thông tin từ kết quả kiểm kê lần trước. Tuy nhiên, công tác tổng kiểm kê năm nay cũng phát sinh những thách thức không nhỏ.

Cụ thể, tài sản công sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính hầu hết có sự dịch chuyển về đối tượng quản lý, sử dụng, cần phải xác định lại đối tượng kiểm kê và thiết lập lại hồ sơ tài sản, công tác theo dõi, hạch toán tài sản. Chủng loại tài sản kiểm kê phong phú, số lượng lớn, trong khi đội ngũ thực hiện nhiệm vụ kế toán, quản lý tài sản công tại các đơn vị có nhiều thay đổi; nhiều cán bộ lần đầu tham gia kiểm kê, nhưng đồng thời phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác.

Bên cạnh đó, công tác tổng kiểm kê được thực hiện đồng thời trên phạm vi cả nước, có các mốc thời gian cụ thể, phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, mẫu biểu, chỉ tiêu kiểm kê để bảo đảm chất lượng thông tin.

PV: Trước những khó khăn, thách thức như vậy, Bộ Tài chính đã có những giải pháp gì để hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương thực hiện tổng kiểm kê được thuận lợi, thưa ông?

Ông Nguyễn Tân Thịnh: Trong đợt tổng kiểm kê lần này, Bộ Tài chính đóng vai trò là cơ quan “nhạc trưởng”, tổ chức điều phối thống nhất trên phạm vi cả nước. Ngay từ đầu, Bộ đã ban hành kế hoạch tổng thể, hướng dẫn chi tiết về đối tượng, phạm vi, phương pháp và hệ thống biểu mẫu kiểm kê, bảo đảm các bộ, ngành, địa phương có căn cứ triển khai đồng bộ.

Cùng với đó, công tác đôn đốc, kiểm tra được tăng cường xuyên suốt quá trình thực hiện. Bộ Tài chính thường xuyên có văn bản chỉ đạo, nhắc tiến độ, đồng thời kịp thời nắm bắt tình hình để hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở.

Đặc biệt, Bộ Tài chính yêu cầu các cơ quan quản lý cấp trên phát huy vai trò đầu mối, trực tiếp rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện hồ sơ tài sản, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, logic trước khi tổng hợp.

Song song với đó là yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong theo dõi, hạch toán và cập nhật biến động tài sản, nhất là trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Qua đó, vừa hỗ trợ các đơn vị triển khai thuận lợi, vừa bảo đảm chất lượng dữ liệu kiểm kê, phục vụ hiệu quả công tác quản lý tài sản công.

PV: Đối với các trường hợp không bảo đảm tiến độ hoặc số liệu sai lệch, thiếu logic, Bộ Tài chính có xem xét xử lý trách nhiệm, kể cả trách nhiệm người đứng đầu hay không?

Ông Nguyễn Tân Thịnh: Công tác tổng kiểm kê tài sản công được tiến hành trên phạm vi cả nước, số liệu được tổng hợp theo từng cấp và theo một kế hoạch thống nhất. Mỗi đối tượng kiểm kê, mỗi đơn vị tổng hợp nếu chậm trễ hoặc không thực hiện đầy đủ trách nhiệm sẽ ảnh hưởng tới tiến độ và chất lượng thông tin chung về tài sản công của cả nước.

Siết kỷ luật tiến độ trong giai đoạn “hậu kiểm kê” Giai đoạn sau kiểm kê đòi hỏi kỷ luật tiến độ nghiêm ngặt hơn so với khâu kiểm đếm ban đầu. Do đó, các cơ quan cần thiết lập mốc thời gian chi tiết cho từng bước chuẩn hóa, tổng hợp và gửi báo cáo; đưa tiêu chí hoàn thành kiểm kê vào đánh giá thi đua, xếp loại cuối năm, góp phần nâng cao trách nhiệm thực thi và bảo đảm tiến độ chung. Bộ Tài chính cho biết, sẽ tiếp tục công khai tình trạng chậm, muộn theo từng đơn vị để tạo áp lực cải thiện tiến độ.

Vì vậy, để bảo đảm tiến độ và chất lượng số liệu, Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, UBND, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị kiểm kê khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ và gửi báo cáo đúng thời hạn. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan quản lý cấp trên rà soát tính đầy đủ, chính xác, logic của số liệu theo bộ chỉ tiêu gợi ý của Bộ Tài chính và thực tế quản lý, sử dụng tài sản; kịp thời phát hiện, yêu cầu điều chỉnh các sai sót.

Trường hợp các đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm được giao, làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng tổng kiểm kê sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định, bao gồm cả trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

PV: Thưa ông, kết quả tổng kiểm kê lần này sẽ được sử dụng như thế nào trong việc xử lý tài sản công dôi dư và hoàn thiện chính sách?

Ông Nguyễn Tân Thịnh: Kết quả tổng kiểm kê năm 2026 được sử dụng đa mục tiêu, trong đó có mục tiêu phục vụ các bộ, cơ quan trung ương, địa phương trong việc sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản công sau khi tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính.

Thông qua tổng kiểm kê, chúng ta nắm được thực trạng tài sản công của cả nước, xác định rõ đối tượng chịu trách nhiệm trong quản lý, sử dụng, khai thác và xử lý tài sản công theo mô hình tổ chức mới. Trên cơ sở đó, thực hiện sắp xếp, bố trí, sử dụng tài sản phù hợp với tiêu chuẩn, định mức, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công.

Đồng thời, việc kiểm kê giúp xác định đầy đủ, chính xác tài sản công dôi dư để xây dựng phương án xử lý, khai thác hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát và tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Kết quả kiểm kê cũng là cơ sở để hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài sản công, hoàn thiện chính sách quản lý, sử dụng và khai thác, đặc biệt là tài sản kết cấu hạ tầng. Đồng thời, kết quả này cũng giúp tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến đầu tư công, ngân sách nhà nước nhằm bảo đảm tính đồng bộ, minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công.

PV: Xin cảm ơn ông!