Thị trường

Ngày 10/4: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

06:36 | 10/04/2026
Giá heo hơi hôm nay (10/4) tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau những phiên biến động trước đó. Mặt bằng giá cao nhất vẫn được giữ tại miền Nam với mốc 69.000 đồng/kg, trong khi các khu vực còn lại không ghi nhận thay đổi mới.
Giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục lặng sóng. Cụ thể, giá heo tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên cùng duy trì mức 65.000 đồng/kg.

Heo hơi tại Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai và Điện Biên giữ nguyên mức 64.000 đồng/kg, trong khi Lai Châu tiếp tục ổn định tại mức 63.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 63.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay không biến động. Cụ thể, giá heo tại Thanh Hóa và Nghệ An duy trì mức 64.000 đồng/kg, Hà Tĩnh giữ mức 63.000 đồng/kg.

Các địa phương Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai tiếp tục ổn định ở mức 64.000 đồng/kg. Heo hơi ở Đắk Lắk giữ mức 67.000 đồng/kg, Khánh Hòa duy trì mức 65.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng tiếp tục neo tại mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 63.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận biến động. Theo đó, giá heo tại Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh tiếp tục giữ mức cao nhất cả nước là 69.000 đồng/kg. Tây Ninh và Đồng Tháp duy trì mức 68.000 đồng/kg.

Heo hơi tại Cà Mau và Vĩnh Long cùng ổn định ở mức 67.000 đồng/kg, trong khi An Giang và Cần Thơ giữ mức 66.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 66.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Ngày 9/4: Giá heo hơi đi ngang trên diện rộng

Ngày 9/4: Giá heo hơi đi ngang trên diện rộng

Ngày 8/4: Giá heo hơi thiếp lập đỉnh mới ở mức 69.000 đồng/kg

Ngày 8/4: Giá heo hơi thiếp lập đỉnh mới ở mức 69.000 đồng/kg

Ngày 7/4: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam tiếp đà tăng

Ngày 7/4: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam tiếp đà tăng

Ngày 10/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 10/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Kế hoạch đầu tư công 2026 – 2030: Giảm 30% dự án so với giai đoạn trước

Kế hoạch đầu tư công 2026 – 2030: Giảm 30% dự án so với giai đoạn trước

Ngưỡng 300g vàng, không khai báo khi nhập cảnh có thể vi phạm

Ngưỡng 300g vàng, không khai báo khi nhập cảnh có thể vi phạm

“Mở khóa” nguồn lực phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất

“Mở khóa” nguồn lực phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất

Phụ tải điện tăng sớm, hệ thống vẫn trong kiểm soát

Phụ tải điện tăng sớm, hệ thống vẫn trong kiểm soát

“Nâng chất” cho tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh

“Nâng chất” cho tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh

Đọc thêm

Nguồn cung xăng dầu ổn định, Bộ Công thương sẵn kịch bản ứng phó biến động giá

Nguồn cung xăng dầu ổn định, Bộ Công thương sẵn kịch bản ứng phó biến động giá

(TBTCO) - Tại họp báo chiều 9/4, Bộ Công thương đã cập nhật loạt thông tin mới về nguồn cung, nhập khẩu và điều hành giá xăng dầu trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động.
Xuất nhập khẩu tăng hơn 23%, cán cân thương mại vẫn thâm hụt hơn 3,6 tỷ USD

Xuất nhập khẩu tăng hơn 23%, cán cân thương mại vẫn thâm hụt hơn 3,6 tỷ USD

(TBTCO) - Theo số liệu sơ bộ mới nhất được Cục Hải quan công bố, 3 tháng/2026, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đạt 249,50 tỷ USD, tăng 23%, tương ứng tăng 46,6 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, cán cân thương mại thâm hụt 3,64 tỷ USD, phản ánh áp lực gia tăng từ phía nhập khẩu.
Sản xuất và thương mại khởi sắc, ngành Công thương vững vàng trước biến động toàn cầu

Sản xuất và thương mại khởi sắc, ngành Công thương vững vàng trước biến động toàn cầu

(TBTCO) - Quý I/2026 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt với nhiều thách thức phức tạp, song ngành Công thương vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng.
Chủ động về năng lượng để ứng phó với biến động địa - chính trị

Chủ động về năng lượng để ứng phó với biến động địa - chính trị

(TBTCO) - Những biến động địa chính trị tại Trung Đông, đang tạo áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu. Tại Hội thảo “Biến động địa - chính trị và chiến lược đảm bảo năng lượng” ngày 9/4 tại Hà Nội, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần sớm định hình chiến lược năng lượng dài hạn, chủ động hơn để ứng phó hiệu quả với các cú sốc từ bên ngoài.
Giá vé máy bay dịp lễ 30/4 - 1/5 tăng chóng mặt

Giá vé máy bay dịp lễ 30/4 - 1/5 tăng chóng mặt

Hai ngày lễ lớn 30/4 và 1/5 năm nay rơi vào thứ năm và thứ sáu, tính cả hai ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật, người dân sẽ được nghỉ liên tục 4 ngày. Tính đến thời điểm hiện tại, còn khoảng 3 tuần nữa mới bước vào kỳ nghỉ lễ, tuy nhiên, giá vé máy bay trên nhiều đường bay nội địa và quốc tế đồng loạt tăng 20 - 30%, thậm chí gấp đôi so với thông thường.
Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa quý I/2026 ước đạt 249,50 tỷ USD

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa quý I/2026 ước đạt 249,50 tỷ USD

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), quý I/2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước ước đạt 249,50 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu tăng 19,1%; nhập khẩu tăng 27%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 3,64 tỷ USD.
Ngày 9/4: Giá tiêu điều chỉnh tăng, cà phê lao dốc

Ngày 9/4: Giá tiêu điều chỉnh tăng, cà phê lao dốc

Giá tiêu hôm nay (9/4) điều chỉnh tăng 500 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm, dao động 138.500 - 139.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê đồng loạt giảm khoảng 4.000 đồng/kg so với ngày hôm trước, lùi về vùng 84.700 - 85.300 đồng/kg.
Ngày 9/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng vọt

Ngày 9/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng vọt

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (9/4) đồng loạt tăng vọt. Theo đó, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2.467.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.497.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 76,22 USD/ounce, tăng 3,76 USD so với hôm qua.
Tỷ giá USD hôm nay (10/4): USD tự do mất mốc 27.000 đồng, DXY hưởng lợi từ lo ngại ngừng bắn mong manh

Tỷ giá USD hôm nay (10/4): USD tự do mất mốc 27.000 đồng, DXY hưởng lợi từ lo ngại ngừng bắn mong manh

Mặt trời Hòa Bình chủ động cơ cấu nguồn vốn, kỳ vọng dài hạn vào đầu tư bất động sản

Mặt trời Hòa Bình chủ động cơ cấu nguồn vốn, kỳ vọng dài hạn vào đầu tư bất động sản

Giá vàng hôm nay ngày 10/4: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 3,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 10/4: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 3,5 triệu đồng/lượng

Ngày 10/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giảm

Ngày 10/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giảm

Ngày 10/4: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 10/4: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 10/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 10/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 10/4: Giá bạc biến động mạnh do xung đột ở Trung Đông và diễn biến lãi suất

Ngày 10/4: Giá bạc biến động mạnh do xung đột ở Trung Đông và diễn biến lãi suất

Khẩn trương hoàn thiện khung pháp lý tạo thuận lợi cho doanh nghiệp huy động vốn trái phiếu phát triển kinh doanh

Khẩn trương hoàn thiện khung pháp lý tạo thuận lợi cho doanh nghiệp huy động vốn trái phiếu phát triển kinh doanh

Ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (8/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD suy yếu sau thông tin Mỹ - Iran đàm phán ngừng bắn

Tỷ giá USD hôm nay (8/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD suy yếu sau thông tin Mỹ - Iran đàm phán ngừng bắn

Bộ Tài chính Việt Nam và Manulife đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm

Bộ Tài chính Việt Nam và Manulife đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm

Infographics: Tóm tắt tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Infographics: Tóm tắt tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Giá vàng hôm nay ngày 9/4: Giá vàng trong nước tăng đến 2,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 9/4: Giá vàng trong nước tăng đến 2,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 8/4: Giá vàng trong nước lùi về vùng 169 - 172,5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay ngày 8/4: Giá vàng trong nước lùi về vùng 169 - 172,5 triệu đồng

Ngày 9/4: Giá heo hơi đi ngang trên diện rộng

Ngày 9/4: Giá heo hơi đi ngang trên diện rộng