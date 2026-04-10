Ngày 10/4: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục lặng sóng. Cụ thể, giá heo tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên cùng duy trì mức 65.000 đồng/kg.

Heo hơi tại Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai và Điện Biên giữ nguyên mức 64.000 đồng/kg, trong khi Lai Châu tiếp tục ổn định tại mức 63.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 63.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay không biến động. Cụ thể, giá heo tại Thanh Hóa và Nghệ An duy trì mức 64.000 đồng/kg, Hà Tĩnh giữ mức 63.000 đồng/kg.

Các địa phương Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai tiếp tục ổn định ở mức 64.000 đồng/kg. Heo hơi ở Đắk Lắk giữ mức 67.000 đồng/kg, Khánh Hòa duy trì mức 65.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng tiếp tục neo tại mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 63.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận biến động. Theo đó, giá heo tại Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh tiếp tục giữ mức cao nhất cả nước là 69.000 đồng/kg. Tây Ninh và Đồng Tháp duy trì mức 68.000 đồng/kg.

Heo hơi tại Cà Mau và Vĩnh Long cùng ổn định ở mức 67.000 đồng/kg, trong khi An Giang và Cần Thơ giữ mức 66.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 66.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg./.