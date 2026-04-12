Ngày 12/4: Giá cao su thế giới khép lại một tuần giao dịch trong sắc đỏ

06:28 | 12/04/2026
Giá cao su tại các thị trường lớn châu Á hôm nay (12/4) đồng loạt giảm, khép lại một tuần giao dịch trong sắc đỏ khi lo ngại lạm phát toàn cầu và nguy cơ tăng lãi suất làm suy yếu khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Trong khi đó, thị trường trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, không có điều chỉnh mới.
Giá cao su tại các thị trường lớn châu Á hôm nay đồng loạt giảm. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan giảm 0,1% (0,1 Baht) về mức 80,1 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 giảm 1% (4 Yên) về mức 381,5 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 5 tăng 0,1% (2 Nhân dân tệ) lên mức 16,920 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore (SICOM), hợp đồng cao su TSR20 kỳ hạn tháng 5 giảm 1,6% xuống còn 202,4 UScent/kg.

Giá cao su tại các thị trường lớn châu Á hôm nay giảm, đồng thời khép lại một tuần giao dịch trong sắc đỏ, khi các dữ liệu lạm phát toàn cầu làm dấy lên lo ngại về việc lãi suất có thể tiếp tục duy trì ở mức cao, qua đó làm suy yếu tâm lý chấp nhận rủi ro trên thị trường hàng hóa.

Trên Sở Giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 4,6 Yên, tương đương 1,16%, xuống còn 391 Yên/kg. Tính chung cả tuần, hợp đồng này đã giảm 0,69%.

Tại Sở Giao dịch Hàng hóa kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 9 giảm 225 Nhân dân tệ, tương đương 1,32%, xuống 16.815 Nhân dân tệ/tấn. Trong khi đó, hợp đồng cao su butadiene được giao dịch nhiều nhất kỳ hạn tháng 5 giảm mạnh 820 Nhân dân tệ, tương đương 4,91%, xuống 15.880 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Ở thị trường trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục đi ngang. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Bài liên quan

Ngày 11/4: Giá cao su thế giới trái ngược giữa các sàn lớn, trong nước "đứng im"

Ngày 11/4: Giá cao su thế giới trái ngược giữa các sàn lớn, trong nước "đứng im"

Ngày 10/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 10/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 9/4: Giá cao su tại các thị trường chính châu Á đồng loạt tăng

Ngày 9/4: Giá cao su tại các thị trường chính châu Á đồng loạt tăng

Dành cho bạn

Infographics: 15,2 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong quý I/2026

Infographics: 15,2 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong quý I/2026

LPBank kết nối doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long, thúc đẩy phát triển bền vững

LPBank kết nối doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long, thúc đẩy phát triển bền vững

Khởi động cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026

Khởi động cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026

Doanh nghiệp địa ốc đẩy mạnh ưu đãi kích cầu

Doanh nghiệp địa ốc đẩy mạnh ưu đãi kích cầu

Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy chạy nước rút về đích giai đoạn 1

Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy chạy nước rút về đích giai đoạn 1

Khởi động Cuộc Bình chọn doanh nghiệp niêm yết 2026

Khởi động Cuộc Bình chọn doanh nghiệp niêm yết 2026

Đọc thêm

Áp lực cân bằng cán cân thương mại

Áp lực cân bằng cán cân thương mại

(TBTCO) - Bức tranh xuất, nhập khẩu quý I/2026 tăng trưởng tích cực, với kim ngạch đạt xấp xỉ 250 tỷ USD, nhưng đi sâu vào cơ cấu xuất, nhập khẩu, có thể thấy rõ sự mất cân đối giữa khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước tiếp tục nới rộng, áp lực cân bằng cán cân thương mại cũng gia tăng.
Australia công bố điều kiện nhập khẩu bưởi tươi Việt Nam

Australia công bố điều kiện nhập khẩu bưởi tươi Việt Nam

(TBTCO) - Australia chính thức công bố điều kiện nhập khẩu bưởi Việt Nam trên hệ thống BICON, hoàn tất khung pháp lý và mở đường cho xuất khẩu. Lô hàng đầu tiên dự kiến xuất đi ngày 13/4/2026, đánh dấu bước tiến quan trọng đưa bưởi Việt vào thị trường tiềm năng này.
Ngày 11/4: Giá cà phê và hồ tiêu tăng - giảm trái chiều

Ngày 11/4: Giá cà phê và hồ tiêu tăng - giảm trái chiều

Giá cà phê trong nước hôm nay (11/4) điều chỉnh giảm từ 300 - 400 đồng/kg, hiện giao dịch trong khoảng 85.000 - 85.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tăng nhẹ so với ngày hôm qua.
Ngày 11/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt bật tăng trở lại

Ngày 11/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt bật tăng trở lại

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (11/4) đồng loạt bật tăng trở lại. Trong nước, giá bạc tăng, hiện được niêm yết ở mức 2.458.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.488.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 75,46 USD/ounce, tăng 1,45 USD.
Ngày 11/4: Giá gạo xuất khẩu tăng mạnh, trong nước ổn định

Ngày 11/4: Giá gạo xuất khẩu tăng mạnh, trong nước ổn định

Giá lúa gạo trong nước hôm nay (11/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam và nhiều nước tiếp tục nhích lên, ghi nhận tín hiệu cầu đang dần cải thiện trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Kết nối hợp tác xã - kinh tế tư nhân: Mở đường cho hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại

Kết nối hợp tác xã - kinh tế tư nhân: Mở đường cho hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại

(TBTCO) - Diễn đàn Hợp tác xã quốc gia 2026 hướng tới xây dựng hệ sinh thái tích hợp, trong đó doanh nghiệp dẫn dắt thị trường, hợp tác xã tổ chức sản xuất và Nhà nước kiến tạo thể chế. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, hàng loạt “điểm nghẽn” về pháp lý, tín dụng cần sớm được tháo gỡ.
Việt Nam được dự báo dẫn đầu tăng trưởng khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương

Việt Nam được dự báo dẫn đầu tăng trưởng khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương

(TBTCO) - Theo Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2026 được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố ngày 10/4, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì khả năng chống chịu vững vàng trong bối cảnh thách thức toàn cầu. Việt Nam được dự báo dẫn đầu tăng trưởng khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương.
TP.Hồ Chí Minh: Miễn vé xe để thu hút hành khách đi xe buýt

TP.Hồ Chí Minh: Miễn vé xe để thu hút hành khách đi xe buýt

(TBTCO) - Chủ trương miễn vé xe buýt tại TP. Hồ Chí Minh đang được đẩy nhanh theo quy trình rút gọn, dự kiến triển khai trong 8 tháng cuối năm 2026. Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng, miễn phí chỉ là điều kiện cần. Hiệu quả thực sự của chính sách nằm ở khả năng thay đổi thói quen đi lại, gắn với công nghệ, điều hành linh hoạt và nâng cấp chất lượng dịch vụ để giữ chân người dân lâu dài.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Ngày 12/4: Giá bạc biến động khó lường

Ngày 12/4: Giá bạc biến động khó lường

Ngày 12/4: Giá cao su thế giới khép lại một tuần giao dịch trong sắc đỏ

Ngày 12/4: Giá cao su thế giới khép lại một tuần giao dịch trong sắc đỏ

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Infographics: Quý I/2026, doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 31,7%

Infographics: Quý I/2026, doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 31,7%

Hải quan chặn đứng thủ đoạn “độ” rơ moóc giấu 400 lít dầu diesel qua biên giới Lao Bảo

Hải quan chặn đứng thủ đoạn “độ” rơ moóc giấu 400 lít dầu diesel qua biên giới Lao Bảo

Tổng kiểm kê tài sản công: Không để “lệch chuẩn” dữ liệu, xử lý nghiêm nếu chậm trễ

Tổng kiểm kê tài sản công: Không để “lệch chuẩn” dữ liệu, xử lý nghiêm nếu chậm trễ

Chứng khoán tuần mới (13/4 - 19/4): Xu hướng tích cực đã quay trở lại?

Chứng khoán tuần mới (13/4 - 19/4): Xu hướng tích cực đã quay trở lại?

Ngày 10/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giảm

Ngày 10/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 10/4: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 3,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 10/4: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 3,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 9/4: Giá vàng trong nước tăng đến 2,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 9/4: Giá vàng trong nước tăng đến 2,7 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (10/4): USD tự do mất mốc 27.000 đồng, DXY hưởng lợi từ lo ngại ngừng bắn mong manh

Tỷ giá USD hôm nay (10/4): USD tự do mất mốc 27.000 đồng, DXY hưởng lợi từ lo ngại ngừng bắn mong manh

Tỷ giá USD hôm nay (11/4): Tỷ giá USD tự do rớt xa mốc 27.000 đồng, cùng đà giảm của DXY

Tỷ giá USD hôm nay (11/4): Tỷ giá USD tự do rớt xa mốc 27.000 đồng, cùng đà giảm của DXY

Ngày 10/4: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 10/4: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 11/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung có xu hướng giảm

Ngày 11/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung có xu hướng giảm

Ngày 10/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 10/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động