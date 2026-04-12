Ngày 12/4: Giá cao su thế giới khép lại một tuần giao dịch trong sắc đỏ

Giá cao su tại các thị trường lớn châu Á hôm nay đồng loạt giảm. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan giảm 0,1% (0,1 Baht) về mức 80,1 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 giảm 1% (4 Yên) về mức 381,5 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 5 tăng 0,1% (2 Nhân dân tệ) lên mức 16,920 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore (SICOM), hợp đồng cao su TSR20 kỳ hạn tháng 5 giảm 1,6% xuống còn 202,4 UScent/kg.

Giá cao su tại các thị trường lớn châu Á hôm nay giảm, đồng thời khép lại một tuần giao dịch trong sắc đỏ, khi các dữ liệu lạm phát toàn cầu làm dấy lên lo ngại về việc lãi suất có thể tiếp tục duy trì ở mức cao, qua đó làm suy yếu tâm lý chấp nhận rủi ro trên thị trường hàng hóa.

Trên Sở Giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 4,6 Yên, tương đương 1,16%, xuống còn 391 Yên/kg. Tính chung cả tuần, hợp đồng này đã giảm 0,69%.

Tại Sở Giao dịch Hàng hóa kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 9 giảm 225 Nhân dân tệ, tương đương 1,32%, xuống 16.815 Nhân dân tệ/tấn. Trong khi đó, hợp đồng cao su butadiene được giao dịch nhiều nhất kỳ hạn tháng 5 giảm mạnh 820 Nhân dân tệ, tương đương 4,91%, xuống 15.880 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Ở thị trường trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục đi ngang. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.