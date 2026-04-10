Ngày 10/4: Giá bạc biến động mạnh do xung đột ở Trung Đông và diễn biến lãi suất

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2.784.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.870.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.414.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.444.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.416.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.449.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức giá 1.963.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.969.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 10/4/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội (VND) TP. Hồ Chí Minh (VND) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.414.000 2.444.000 2.416.000 2.449.000 1 kg 64.368.000 65.166.000 64.420.000 65.317.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.422.000 2.452.000 2.423.000 2.454.000 1 kg 64.574.000 65.378.000 64.616.000 65.429.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 74,01 USD/ounce, giảm 2,21 USD so với ngày 9/4.

Giá bạc tiếp tục cho thấy mức độ nhạy cảm cao trước các biến động của lãi suất, sau khi bật tăng mạnh trong đầu phiên giao dịch ngày thứ Tư nhờ thông tin về thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực Trung Đông.

Tuy vậy, theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis của FX Empire, nhà đầu tư không nên quá chạy theo những biến động ngắn hạn của thị trường. Ông nhấn mạnh rằng yếu tố giá vẫn sẽ đóng vai trò then chốt trong bối cảnh thị trường đang biến động mạnh.

Ông Lewis phân tích, đà tăng đáng kể của bạc trong phiên vừa qua chủ yếu xuất phát từ thông tin tích cực liên quan đến lệnh ngừng bắn. Đây được xem là yếu tố hỗ trợ đối với bạc, một loại tài sản không mang lại lợi suất. Tuy nhiên, môi trường lãi suất cao lại tạo áp lực đáng kể, do làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại quý này.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 10/4/2026: