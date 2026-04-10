Ngày 10/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giảm

06:42 | 10/04/2026
Giá cà phê hôm nay (10/4) đảo chiều tăng, với mức tăng phổ biến từ 600 - 700 đồng/kg, đưa mặt bằng giá lên vùng 85.300 - 86.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu diễn biến trái chiều khi thị trường trong nước giảm nhẹ, thì giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam tăng trở lại.
Giá cà phê trong nước hôm nay tăng 600 - 700 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước tiến sát mốc 86.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đảo chiều tăng so với hôm qua, với mức tăng phổ biến từ 600 - 700 đồng/kg, đưa mặt bằng giá lên vùng 85.300 - 86.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông ghi nhận mức tăng mạnh nhất 700 đồng/kg, hiện đạt 86.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng được thu mua ở mức 85.800 đồng/kg, tăng 600 đồng/kg. Lâm Đồng cũng tăng 600 đồng/kg, hiện giao dịch quanh mức 85.300 đồng/kg.

Diễn biến này cho thấy thị trường nội địa đang phản ứng khá nhanh với tín hiệu tích cực từ thị trường quốc tế, đặc biệt là sự phục hồi của giá cà phê Arabica. Tuy nhiên, biên độ tăng vẫn ở mức vừa phải, phản ánh tâm lý thận trọng của doanh nghiệp thu mua trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu chưa thực sự thắt chặt.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 5/2026 trên sàn London, đạt 3.328 USD/tấn, tăng nhẹ 0,39% so với phiên gần nhất. Hợp đồng kỳ hạn tháng 7/2026 tăng 0,77%, lên 3.256 USD/tấn.

Trên sàn New York, cà phê Arabica ghi nhận mức tăng mạnh hơn đáng kể. Hợp đồng tháng 5/2026 tăng 2,78%, đạt 294,05 US cent/pound; hợp đồng tháng 7/2026 tăng 2,84%, lên 289,3 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước giảm 500 - 1.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay điều chỉnh giảm. Ảnh minh họa

Thị trường hồ tiêu hôm nay có sự phân hóa rõ rệt giữa trong nước và quốc tế. Trong khi giá tiêu nội địa quay đầu giảm sau chuỗi ngày neo cao, thì giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam lại tăng đồng loạt, phản ánh tín hiệu tích cực từ thị trường toàn cầu. Diễn biến này cho thấy áp lực ngắn hạn trong nước nhưng triển vọng dài hạn vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu xuất khẩu.

Ghi nhận trong sáng nay, giá tiêu tại các vùng trọng điểm đồng loạt điều chỉnh giảm nhẹ từ 500 - 1.000 đồng/kg so với phiên trước, xuống còn 138.000 - 139.000 đồng/kg. Cụ thể, Gia Lai và Đồng Nai cùng giảm 500 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 138.000 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM), giá tiêu giảm mạnh hơn, tới 1.000 đồng/kg, cũng lùi về mốc 138.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, hai khu vực Đắk Lắk và Đắk Nông, vốn duy trì cùng mặt bằng giá trong nhiều ngày trước nay đã xuất hiện sự chênh lệch. Đắk Lắk giảm 500 đồng/kg xuống 139.000 đồng/kg, trong khi Đắk Nông giảm 1.000 đồng/kg, còn 138.500 đồng/kg.

Việc giá tiêu nội địa quay đầu giảm sau chuỗi tăng cho thấy áp lực chốt lời ngắn hạn đã xuất hiện, trong khi lực mua từ doanh nghiệp xuất khẩu có dấu hiệu thận trọng hơn.

Trái ngược với diễn biến trong nước, thị trường quốc tế ghi nhận xu hướng tích cực hơn. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tiếp tục ổn định ở mức 7.083 USD/tấn, tiêu đen Brazil ASTA 570 đạt 6.150 USD/tấn, còn tiêu đen Malaysia ở mức 9.300 USD/tấn.

Đáng chú ý, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam đồng loạt tăng 100 USD/tấn, hiện dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam cũng tăng tương tự, lên mức 9.000 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Muntok của Indonesia giữ nguyên ở mức 9.331 USD/tấn, còn Malaysia duy trì mức 12.200 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
(TBTCO) - Tại họp báo chiều 9/4, Bộ Công thương đã cập nhật loạt thông tin mới về nguồn cung, nhập khẩu và điều hành giá xăng dầu trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động.
(TBTCO) - Theo số liệu sơ bộ mới nhất được Cục Hải quan công bố, 3 tháng/2026, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đạt 249,50 tỷ USD, tăng 23%, tương ứng tăng 46,6 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, cán cân thương mại thâm hụt 3,64 tỷ USD, phản ánh áp lực gia tăng từ phía nhập khẩu.
(TBTCO) - Quý I/2026 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt với nhiều thách thức phức tạp, song ngành Công thương vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng.
(TBTCO) - Những biến động địa chính trị tại Trung Đông, đang tạo áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu. Tại Hội thảo "Biến động địa - chính trị và chiến lược đảm bảo năng lượng" ngày 9/4 tại Hà Nội, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần sớm định hình chiến lược năng lượng dài hạn, chủ động hơn để ứng phó hiệu quả với các cú sốc từ bên ngoài.
Hai ngày lễ lớn 30/4 và 1/5 năm nay rơi vào thứ năm và thứ sáu, tính cả hai ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật, người dân sẽ được nghỉ liên tục 4 ngày. Tính đến thời điểm hiện tại, còn khoảng 3 tuần nữa mới bước vào kỳ nghỉ lễ, tuy nhiên, giá vé máy bay trên nhiều đường bay nội địa và quốc tế đồng loạt tăng 20 - 30%, thậm chí gấp đôi so với thông thường.
(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), quý I/2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước ước đạt 249,50 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu tăng 19,1%; nhập khẩu tăng 27%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 3,64 tỷ USD.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (9/4) đồng loạt tăng vọt. Theo đó, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2.467.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.497.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 76,22 USD/ounce, tăng 3,76 USD so với hôm qua.
Giá cao su tại các thị trường chính châu Á hôm nay (9/4) đều tăng, với giá tại Nhật Bản neo ở đỉnh 2 năm xác lập cuối tuần trước, vì lo ngại gián đoạn chuỗi cung ứng và giá dầu thô tăng. Trong nước, giá thu mua tiếp tục đi ngang tại các doanh nghiệp lớn.
