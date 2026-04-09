Ngày 9/4: Giá cao su tại các thị trường chính châu Á đồng loạt tăng

Giá cao su tại Nhật Bản neo ở đỉnh 2 năm. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan tăng 1,3% (1 Baht) lên 79,9 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 0,13% (0,5 Yên) lên 384,4 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 5 tăng 1,37% (230 Nhân dân tệ) lên 17.000 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore (SICOM), hợp đồng cao su TSR20 kỳ hạn tháng 5 tăng 0,05% giao dịch ở mức 205.10 cent Mỹ/kg.

Báo cáo mới công bố của Hiệp hội Các quốc gia sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC) cho thấy, thị trường cao su toàn cầu đang chịu tác động đan xen từ nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là rủi ro địa chính trị và những chuyển động mới từ ngành công nghiệp ô tô.

Theo ANRPC, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung chưa hạ nhiệt tiếp tục phủ bóng lên triển vọng kinh tế toàn cầu, kéo theo nguy cơ suy yếu nhu cầu đối với các mặt hàng công nghiệp, trong đó có cao su thiên nhiên. Đồng thời, các điểm nóng tại Trung Đông, đặc biệt liên quan đến Iran, Israel và Mỹ, đang làm gia tăng rủi ro gián đoạn vận tải biển, từ đó đẩy chi phí logistics biến động và khiến giá cao su trở nên khó lường trong ngắn hạn.

Thị trường cao su thiên nhiên được dự báo sẽ đối mặt với sự đan xen giữa "dư địa tăng giá và biến động" trong những tháng tới, dưới tác động của căng thẳng địa chính trị, bất ổn thương mại và nhu cầu phục hồi từ ngành ô tô.

Giá cao su trong nước

Tại trường trong nước, giá cao su hôm nay không có thay đổi so với hôm qua. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.