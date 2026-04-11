Bất động sản

Doanh nghiệp địa ốc đẩy mạnh ưu đãi kích cầu

Việt Dũng

[email protected]
10:38 | 11/04/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh giá căn hộ tiếp tục neo cao và lãi suất có xu hướng gia tăng, thị trường bất động sản đang chứng kiến sự điều chỉnh từ phía doanh nghiệp. Nhiều chủ đầu tư triển khai các chính sách ưu đãi tài chính nhằm hỗ trợ người mua ở thực, góp phần duy trì thanh khoản và ổn định thị trường.
Giá bán tăng cao

Thị trường căn hộ tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng giá, thiết lập mặt bằng mới trong bối cảnh nguồn cung hạn chế và chi phí đầu vào gia tăng.

Số liệu từ JLL Việt Nam cho thấy, trong quý I/2026, giá sơ cấp phân khúc căn hộ cao cấp tại TP. Hồ Chí Minh đạt khoảng 4.148 USD/m2 (tương đương 109 triệu đồng/m2). Trong khi đó, dữ liệu từ Knight Frank cũng cho thấy giá chào bán sơ cấp đã tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Tại khu vực lõi trung tâm, mức giá trung bình đạt khoảng 107 triệu đồng/m2, tăng 3,2% so với quý trước.

Nguồn cung trên thị trường đang nghiêng mạnh về phân khúc cao cấp. Ảnh: Việt Dũng

Ghi nhận thực tế cho thấy thị trường đang nghiêng mạnh về phân khúc cao cấp khi nguồn cung căn hộ trung cấp ngày càng khan hiếm. Nhiều dự án mới mở bán ghi nhận mức giá phổ biến từ 130 - 150 triệu đồng/m2, vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người mua ở thực.

Đáng chú ý, xu hướng tăng giá không chỉ diễn ra tại khu vực nội đô mà còn lan rộng sang các khu vực lân cận sau khi mở rộng địa giới. Tại khu Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh (khu vực Bình Dương cũ), giá căn hộ sơ cấp trung bình đã đạt khoảng 60 triệu đồng/m2. Một số dự án tại các khu vực như Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một ghi nhận mức giá từ 65–80 triệu đồng/m2, trong khi nguồn cung dưới ngưỡng 50 triệu đồng/m2 ngày càng hạn chế.

Theo bà Cao Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và S22M, Savills TP. Hồ Chí Minh, nguồn cung căn hộ cao cấp hiện chiếm gần 2/3 tổng lượng mở bán mới, tập trung chủ yếu tại khu Đông, chiếm tới 85% tổng nguồn cung sơ cấp. Tổng nguồn cung trên thị trường hiện vào khoảng 4.700 căn, với giá bán trung bình khoảng 91 triệu đồng/m2.

"Giá căn hộ khó có khả năng giảm trong ngắn hạn khi chi phí vốn và chi phí xây dựng vẫn đang gia tăng. Trong khi đó, nguồn cung dự kiến khoảng 13.000 căn trong năm 2026 vẫn thấp hơn đáng kể so với nhu cầu thực tế, ước tính trên 50.000 căn mỗi năm. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung, đặc biệt ở phân khúc nhà ở vừa túi tiền, sẽ còn kéo dài" - bà Hương nhận định.

Doanh nghiệp tung ưu đãi

Trong bối cảnh giá căn hộ duy trì ở mức cao, áp lực lãi suất có xu hướng gia tăng đang khiến khả năng tiếp cận nhà ở của người mua ngày càng khó khăn. Để duy trì thanh khoản, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã chủ động điều chỉnh chiến lược, đưa ra các chính sách ưu đãi tài chính nhằm kích cầu, hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực.

Dự án The Aspira do Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn High Rise phát triển vừa được cất nóc sớm hơn kế hoạch. Ảnh: Việt Dũng

Ghi nhận trên thị trường cho thấy, các chính sách phổ biến hiện nay bao gồm hỗ trợ lãi suất vay, giãn tiến độ thanh toán, chiết khấu trực tiếp hoặc linh hoạt phương án trả góp. Trong đó, một số dự án còn thiết kế phương án tài chính theo hướng giảm áp lực dòng tiền ban đầu cho người mua.

Đáng chú ý, tại khu Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh, dự án The Aspira do Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn High Rise phát triển đang thu hút sự quan tâm của thị trường nhờ kết hợp giữa mức giá cạnh tranh và chính sách bán hàng linh hoạt.

Cụ thể, dự án được giới thiệu với mức giá từ khoảng 33,3 triệu đồng/m², tương đương từ 1,3 tỷ đồng cho căn hộ 1 phòng ngủ. Đây là mức giá hiếm trên thị trường hiện nay, đặc biệt khi nguồn cung căn hộ dưới 2 tỷ đồng ngày càng hạn chế.

Không chỉ cạnh tranh về giá, dự án còn triển khai các chính sách tài chính theo hướng hỗ trợ người mua ở thực. Khách hàng có thể thanh toán khoảng 50% giá trị căn hộ để nhận nhà, phần còn lại thanh toán sau, hoặc lựa chọn phương án trả góp với mức chi trả từ khoảng 6,8 triệu đồng/tháng cho đến thời điểm bàn giao. Với khách hàng vay vốn ngân hàng, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất trong thời gian đầu nhằm giảm áp lực tài chính.

Bên cạnh yếu tố tài chính, The Aspira còn được định vị theo hướng căn hộ tầm trung nhưng tiêu chuẩn cao, tích hợp các giải pháp công nghệ trong quản lý và vận hành, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người mua ở thực. Dự án hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến bàn giao vào năm 2027.

Bên cạnh The Aspira, nhiều dự án khác trên thị trường cũng đang triển khai chính sách ưu đãi nhằm gia tăng sức hút. Tại cùng khu vực, dự án Phú Mỹ Hưng Harmonie được phát triển với mức giá khoảng từ 50 triệu đồng/m2, đi kèm các chính sách hỗ trợ như miễn phí quản lý trong thời gian đầu, góp phần giảm chi phí vận hành cho người mua.

Trong khi đó, phân khu căn hộ Orchard Hill thuộc dự án Sycamore do CapitaLand Development phát triển cũng ghi nhận mức giá từ khoảng 41,7–53,2 triệu đồng/m². Dự án được định vị ở phân khúc phù hợp với nhóm khách hàng tìm kiếm sản phẩm có tiêu chuẩn phát triển quốc tế nhưng vẫn trong khả năng tài chính.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh chi phí vốn và giá bán tăng cao, việc các chủ đầu tư đưa ra chính sách linh hoạt là giải pháp cần thiết để duy trì thanh khoản. Đồng thời, xu hướng phát triển các sản phẩm "giá hợp lý – chất lượng nâng cao" đang dần trở thành hướng đi chủ đạo, khi thị trường chuyển sang giai đoạn phục vụ nhu cầu ở thực thay vì đầu cơ.

Thực tế cho thấy, người mua ngày càng thận trọng, ưu tiên các dự án có pháp lý rõ ràng, tiến độ đảm bảo và chính sách tài chính phù hợp. Điều này buộc doanh nghiệp phải thay đổi cách tiếp cận, không chỉ cạnh tranh về giá mà còn về chất lượng sản phẩm và mức độ hỗ trợ khách hàng, qua đó góp phần định hình lại cấu trúc thị trường bất động sản trong giai đoạn tới./.

"Đây là thời điểm phù hợp cho người mua có sẵn dòng tiền, bởi họ có quyền lựa chọn, đàm phán và ưu tiên các chủ đầu tư uy tín thay vì bị cuốn theo các cơn sốt đất như trước đây." - Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam chia sẻ.
Bài liên quan

Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ cải thiện trong tháng 3

Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ cải thiện trong tháng 3

VN-Index có thể hướng tới vùng 1.787 - 1.841 điểm trong tháng 4

VN-Index có thể hướng tới vùng 1.787 - 1.841 điểm trong tháng 4

Thanh khoản thị trường duy trì tích cực giữa nhịp điều chỉnh trong tháng 3

Thanh khoản thị trường duy trì tích cực giữa nhịp điều chỉnh trong tháng 3

Dành cho bạn

Giá vàng đồng loạt tăng lên ngưỡng 172,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng đồng loạt tăng lên ngưỡng 172,7 triệu đồng/lượng

Nâng năng lực cho doanh nghiệp tham gia thị trường carbon tại Việt Nam

Nâng năng lực cho doanh nghiệp tham gia thị trường carbon tại Việt Nam

Australia công bố điều kiện nhập khẩu bưởi tươi Việt Nam

Australia công bố điều kiện nhập khẩu bưởi tươi Việt Nam

"Mạnh tiền mặt" - Vùng đệm cho doanh nghiệp giữa biến động lãi suất

"Mạnh tiền mặt" - Vùng đệm cho doanh nghiệp giữa biến động lãi suất

Doanh nghiệp bảo hiểm "thiết kế" chiến lược để nâng vị thế

Doanh nghiệp bảo hiểm "thiết kế" chiến lược để nâng vị thế

Ngày 11/4: Giá cà phê và hồ tiêu tăng - giảm trái chiều

Ngày 11/4: Giá cà phê và hồ tiêu tăng - giảm trái chiều

Bất động sản nhà ở lập đỉnh về giá nhưng thanh khoản chậm trong quý I/2026

Bất động sản nhà ở lập đỉnh về giá nhưng thanh khoản chậm trong quý I/2026

(TBTCO) - Kết thúc quý I/2026, mặt bằng giá căn hộ tại các đô thị lớn liên tục thiết lập những cột mốc mới, tuy nhiên tâm lý thận trọng lại đang bao trùm thị trường bất động sản khiến dòng tiền vận động chậm lại.
Chủ đầu tư dự án Empire City nợ thuế gần 7.000 tỷ đồng, CEO đối diện nguy cơ cấm xuất cảnh

Chủ đầu tư dự án Empire City nợ thuế gần 7.000 tỷ đồng, CEO đối diện nguy cơ cấm xuất cảnh

(TBTCO) - Cơ quan Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, nếu Công ty Thành phố Đế Vương (chủ dự án Empire City) không hoàn thành nghĩa vụ thuế trong vòng 30 ngày thì Tổng giám đốc công ty này là ông Võ Sỹ Nhân sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.
“Cuộc đua ngầm” giữa vốn nội và vốn ngoại trên thị trường địa ốc

“Cuộc đua ngầm” giữa vốn nội và vốn ngoại trên thị trường địa ốc

(TBTCO) - Thị trường bất động sản Việt Nam đang ghi nhận sự vận động đáng chú ý của cả dòng vốn trong nước và quốc tế, với xu hướng cạnh tranh ngày càng rõ nét trong việc tiếp cận các tài sản có chất lượng, pháp lý minh bạch và khả năng khai thác thực.
Nguồn cung căn hộ dịch chuyển ra vùng ven, thị trường bất động sản Hà Nội phân hóa rõ nét

Nguồn cung căn hộ dịch chuyển ra vùng ven, thị trường bất động sản Hà Nội phân hóa rõ nét

(TBTCO) - Chia sẻ về diễn biến thị trường bất động sản Hà Nội trong quý I/2026, bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, Savills Hà Nội cho biết, các phân khúc đang ghi nhận sự phân hóa rõ rệt, trong đó ở phân khúc căn hộ nguồn cung tương lai đang ngày càng dịch chuyển ra các khu vực vùng ven, nơi mức giá duy trì phù hợp hơn với người mua để ở và được hỗ trợ bởi sự phát triển liên tục của hạ tầng.
Lãi suất tăng kéo giảm thanh khoản căn hộ TP.Hồ Chí Minh, thị trường vào nhịp điều chỉnh

Lãi suất tăng kéo giảm thanh khoản căn hộ TP.Hồ Chí Minh, thị trường vào nhịp điều chỉnh

(TBTCO) - Lãi suất vay mua nhà leo thang, tín dụng bị kiểm soát và cơ cấu nguồn cung lệch về phân khúc giá cao đang khiến thị trường căn hộ TP.Hồ Chí Minh giảm nhiệt rõ rệt trong quý I/2026. Thanh khoản suy yếu không chỉ phản ánh tâm lý thận trọng của người mua, mà còn cho thấy thị trường đang bước vào một giai đoạn điều chỉnh cần thiết sau thời gian dài tăng trưởng nóng.
TP. Hồ Chí Minh: Nguồn cung hạn chế giúp thị trường bán lẻ - văn phòng duy trì ổn định

TP. Hồ Chí Minh: Nguồn cung hạn chế giúp thị trường bán lẻ - văn phòng duy trì ổn định

(TBTCO) - Trong khi nguồn cung mới gần như không tăng, nhu cầu thuê đang dần phục hồi giúp thị trường bán lẻ và văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh giữ được trạng thái ổn định. Diễn biến này cho thấy thị trường đang được nâng đỡ bởi lực cầu thực, thay vì tăng trưởng nóng từ nguồn cung.
Lộ trình 1 triệu căn nhà ở xã hội về đích sớm kỳ vọng sẽ hóa giải cơn sốt giá nhà

Lộ trình 1 triệu căn nhà ở xã hội về đích sớm kỳ vọng sẽ hóa giải cơn sốt giá nhà

(TBTCO) - Trong bối cảnh nền kinh tế bước vào kỷ nguyên mới, việc giải quyết bài toán nhà ở cho người thu nhập thấp không còn là mục tiêu xa vời. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, lộ trình hoàn thành ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội được kỳ vọng sẽ hoàn thành vào năm 2028. Sự kiện này sẽ tạo ra những xung lực mới để tái cấu trúc thị trường bất động sản vốn dĩ đang bị "lệch pha" nghiêm trọng.
Nâng mức trần thu nhập được mua nhà ở xã hội lên 25 triệu đồng/tháng

Nâng mức trần thu nhập được mua nhà ở xã hội lên 25 triệu đồng/tháng

(TBTCO) - Từ ngày 7/4/2026, mức trần thu nhập với cá nhân mua nhà ở xã hội được nâng lên 25 triệu đồng/tháng, theo quy định tại Nghị định số 136/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành.
