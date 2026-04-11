Australia công bố điều kiện nhập khẩu bưởi tươi Việt Nam

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa cho biết, ngày 10/4/2026 Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Australia đã chính thức đăng tải và cập nhật điều kiện nhập khẩu đối với quả bưởi (Citrus maxima) của Việt Nam trên hệ thống BICON. Đồng thời, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã ban hành thông tin về các biện pháp kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhập khẩu của Australia, đăng tải tại website của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Việc phía Australia chính thức công bố điều kiện nhập khẩu trên hệ thống BICON là cơ sở pháp lý quan trọng, đánh dấu việc hoàn tất quá trình xem xét, đánh giá và thống nhất các yêu cầu kỹ thuật đối với quả bưởi tươi của Việt Nam. Đây đồng thời là bước tiến quan trọng trong quá trình mở cửa thị trường, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp triển khai các hoạt động chuẩn bị, tiến tới tổ chức xuất khẩu trong thời gian tới.

Dự kiến, ngày 13/4/2026, lễ công bố và xuất khẩu lô bưởi đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Australia sẽ được tổ chức tại tỉnh Đồng Tháp với sự phối hợp giữa Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật với Sở Nông nghiệp và Môi trường của Đồng Tháp. Sự kiện này đánh dấu bước khởi đầu cho việc triển khai thực tế hoạt động xuất khẩu, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh và chất lượng nông sản Việt Nam tới thị trường quốc tế.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, đóng gói và xử lý liên quan khẩn trương nghiên cứu đầy đủ nội dung thông báo của phía Australia và hướng dẫn kỹ thuật của Cục; chủ động rà soát, hoàn thiện các điều kiện cần thiết, đặc biệt là việc đăng ký và duy trì mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, cơ sở xử lý, xây dựng quy trình sản xuất phù hợp, đồng thời tổ chức thực hiện hiệu quả các biện pháp kiểm soát sinh vật gây hại theo quy định của nước nhập khẩu.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tăng cường phối hợp với cơ quan kiểm dịch thực vật trong công tác hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra, giám sát và thực hiện các thủ tục kiểm dịch trước khi xuất khẩu; đảm bảo toàn bộ quá trình từ sản xuất, thu hoạch, xử lý đến đóng gói và vận chuyển được kiểm soát chặt chẽ, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của phía Australia. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ nghiêm ngặt ngay từ giai đoạn đầu sẽ góp phần hạn chế rủi ro, nâng cao chất lượng lô hàng và tạo tiền đề thuận lợi cho việc duy trì, mở rộng thị trường.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khuyến nghị các bên liên quan chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất và xuất khẩu phù hợp, sẵn sàng các điều kiện cần thiết để triển khai xuất khẩu các lô bưởi đầu tiên sang thị trường Australia trong thời gian sớm nhất.

Việc triển khai hiệu quả các yêu cầu kỹ thuật không chỉ đảm bảo tuân thủ quy định của Australia mà còn góp phần nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và uy tín của quả bưởi Việt Nam trên thị trường quốc tế, qua đó thúc đẩy phát triển bền vững ngành hàng và mở rộng cơ hội tiếp cận các thị trường có yêu cầu cao trong thời gian tới.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan Kiểm dịch thực vật Australia để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các nhà sản xuất bưởi, doanh nghiệp xuất khẩu bưởi quả tươi của Việt Nam sang thị trường đầy tiềm năng này.