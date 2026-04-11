Thị trường

Australia công bố điều kiện nhập khẩu bưởi tươi Việt Nam

Khánh Linh

Khánh Linh

[email protected]
07:30 | 11/04/2026
(TBTCO) - Australia chính thức công bố điều kiện nhập khẩu bưởi Việt Nam trên hệ thống BICON, hoàn tất khung pháp lý và mở đường cho xuất khẩu. Lô hàng đầu tiên dự kiến xuất đi ngày 13/4/2026, đánh dấu bước tiến quan trọng đưa bưởi Việt vào thị trường tiềm năng này.
Việt Nam lần đầu xuất khẩu trái bưởi sang Úc

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa cho biết, ngày 10/4/2026 Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Australia đã chính thức đăng tải và cập nhật điều kiện nhập khẩu đối với quả bưởi (Citrus maxima) của Việt Nam trên hệ thống BICON. Đồng thời, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã ban hành thông tin về các biện pháp kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhập khẩu của Australia, đăng tải tại website của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Việc phía Australia chính thức công bố điều kiện nhập khẩu trên hệ thống BICON là cơ sở pháp lý quan trọng, đánh dấu việc hoàn tất quá trình xem xét, đánh giá và thống nhất các yêu cầu kỹ thuật đối với quả bưởi tươi của Việt Nam. Đây đồng thời là bước tiến quan trọng trong quá trình mở cửa thị trường, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp triển khai các hoạt động chuẩn bị, tiến tới tổ chức xuất khẩu trong thời gian tới.

Australia công bố điều kiện nhập khẩu, bưởi Việt sẵn sàng xuất khẩu
Australia công bố điều kiện nhập khẩu, bưởi Việt sẵn sàng xuất khẩu. Ảnh minh họa

Dự kiến, ngày 13/4/2026, lễ công bố và xuất khẩu lô bưởi đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Australia sẽ được tổ chức tại tỉnh Đồng Tháp với sự phối hợp giữa Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật với Sở Nông nghiệp và Môi trường của Đồng Tháp. Sự kiện này đánh dấu bước khởi đầu cho việc triển khai thực tế hoạt động xuất khẩu, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh và chất lượng nông sản Việt Nam tới thị trường quốc tế.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, đóng gói và xử lý liên quan khẩn trương nghiên cứu đầy đủ nội dung thông báo của phía Australia và hướng dẫn kỹ thuật của Cục; chủ động rà soát, hoàn thiện các điều kiện cần thiết, đặc biệt là việc đăng ký và duy trì mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, cơ sở xử lý, xây dựng quy trình sản xuất phù hợp, đồng thời tổ chức thực hiện hiệu quả các biện pháp kiểm soát sinh vật gây hại theo quy định của nước nhập khẩu.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tăng cường phối hợp với cơ quan kiểm dịch thực vật trong công tác hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra, giám sát và thực hiện các thủ tục kiểm dịch trước khi xuất khẩu; đảm bảo toàn bộ quá trình từ sản xuất, thu hoạch, xử lý đến đóng gói và vận chuyển được kiểm soát chặt chẽ, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của phía Australia. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ nghiêm ngặt ngay từ giai đoạn đầu sẽ góp phần hạn chế rủi ro, nâng cao chất lượng lô hàng và tạo tiền đề thuận lợi cho việc duy trì, mở rộng thị trường.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khuyến nghị các bên liên quan chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất và xuất khẩu phù hợp, sẵn sàng các điều kiện cần thiết để triển khai xuất khẩu các lô bưởi đầu tiên sang thị trường Australia trong thời gian sớm nhất.

Việc triển khai hiệu quả các yêu cầu kỹ thuật không chỉ đảm bảo tuân thủ quy định của Australia mà còn góp phần nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và uy tín của quả bưởi Việt Nam trên thị trường quốc tế, qua đó thúc đẩy phát triển bền vững ngành hàng và mở rộng cơ hội tiếp cận các thị trường có yêu cầu cao trong thời gian tới.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan Kiểm dịch thực vật Australia để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các nhà sản xuất bưởi, doanh nghiệp xuất khẩu bưởi quả tươi của Việt Nam sang thị trường đầy tiềm năng này.

Khánh Linh
Từ khóa:
australia bưởi điều kiện nhập khẩu

Bài liên quan

Đa dạng hóa nguồn cung: Từ nhập khẩu đến năng lượng thay thế

Doanh nghiệp chi 1,15 tỷ USD nhập khẩu linh kiện ô tô

Quảng Ninh đặt mục tiêu thu thuế xuất nhập khẩu đạt 25.000 tỷ đồng trong năm 2026

Dành cho bạn

Nâng năng lực cho doanh nghiệp tham gia thị trường carbon tại Việt Nam

"Mạnh tiền mặt" - Vùng đệm cho doanh nghiệp giữa biến động lãi suất

Doanh nghiệp bảo hiểm "thiết kế" chiến lược để nâng vị thế

Ngày 11/4: Giá cà phê và hồ tiêu tăng - giảm trái chiều

Ngày 11/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt bật tăng trở lại

Ngày 11/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung có xu hướng giảm

Đọc thêm

Ngày 11/4: Giá cao su thế giới trái ngược giữa các sàn lớn, trong nước "đứng im"

Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay (11/4) biến động trái chiều khi căng thẳng Trung Đông và rủi ro lạm phát tiếp tục chi phối tâm lý thị trường. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục "đứng im".
Ngày 11/4: Giá gạo xuất khẩu tăng mạnh, trong nước ổn định

Giá lúa gạo trong nước hôm nay (11/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam và nhiều nước tiếp tục nhích lên, ghi nhận tín hiệu cầu đang dần cải thiện trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Kết nối hợp tác xã - kinh tế tư nhân: Mở đường cho hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại

(TBTCO) - Diễn đàn Hợp tác xã quốc gia 2026 hướng tới xây dựng hệ sinh thái tích hợp, trong đó doanh nghiệp dẫn dắt thị trường, hợp tác xã tổ chức sản xuất và Nhà nước kiến tạo thể chế. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, hàng loạt "điểm nghẽn" về pháp lý, tín dụng cần sớm được tháo gỡ.
Việt Nam được dự báo dẫn đầu tăng trưởng khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương

(TBTCO) - Theo Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2026 được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố ngày 10/4, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì khả năng chống chịu vững vàng trong bối cảnh thách thức toàn cầu. Việt Nam được dự báo dẫn đầu tăng trưởng khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương.
TP.Hồ Chí Minh: Miễn vé xe để thu hút hành khách đi xe buýt

(TBTCO) - Chủ trương miễn vé xe buýt tại TP. Hồ Chí Minh đang được đẩy nhanh theo quy trình rút gọn, dự kiến triển khai trong 8 tháng cuối năm 2026. Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng, miễn phí chỉ là điều kiện cần. Hiệu quả thực sự của chính sách nằm ở khả năng thay đổi thói quen đi lại, gắn với công nghệ, điều hành linh hoạt và nâng cấp chất lượng dịch vụ để giữ chân người dân lâu dài.
Ngày 10/4: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (10/4) tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau những phiên biến động trước đó. Mặt bằng giá cao nhất vẫn được giữ tại miền Nam với mốc 69.000 đồng/kg, trong khi các khu vực còn lại không ghi nhận thay đổi mới.
Ngày 10/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Giá cao su thế giới hôm nay (10/4) biến động trái chiều. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan tăng 0,23%; Nhật Bản tăng 0,88%. Ngược lại giá tại Trung Quốc giảm 0,74%. Trong khi doanh nghiệp trong nước đồng loạt giữ giá mủ cao su ổn định.
Ngày 10/4: Giá bạc biến động mạnh do xung đột ở Trung Đông và diễn biến lãi suất

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (10/4) biến động mạnh trước biến động chính trị ở Trung Đông và diễn biến lãi suất. Trong nước, giá bạc giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.414.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.444.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 74,01 USD/ounce, giảm 2,21 USD so với ngày hôm qua.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy chạy nước rút về đích giai đoạn 1

Tỷ giá USD hôm nay (11/4): Tỷ giá USD tự do rớt xa mốc 27.000 đồng, cùng đà giảm của DXY

Khởi động Cuộc Bình chọn doanh nghiệp niêm yết 2026

Thị trường tiền tệ tuần 6 - 10/4: Hút ròng hơn 66 nghìn tỷ đồng, tỷ giá USD tự do lao dốc tới 700 đồng

Áp lực cân bằng cán cân thương mại

Đấu tranh, ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp sử dụng 2 sổ kế toán để gian lận thuế

Hải Phòng triển khai thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo với nhiều nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ

Giá vàng đồng loạt tăng lên ngưỡng 172,7 triệu đồng/lượng

Ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tỷ giá USD hôm nay (8/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD suy yếu sau thông tin Mỹ - Iran đàm phán ngừng bắn

Bộ Tài chính Việt Nam và Manulife đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm

Giá vàng hôm nay ngày 10/4: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 3,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 9/4: Giá vàng trong nước tăng đến 2,7 triệu đồng/lượng

Ngày 10/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giảm

Infographics: Tóm tắt tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Ngày 9/4: Giá heo hơi đi ngang trên diện rộng