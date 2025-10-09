Việt Nam lần đầu xuất khẩu trái bưởi sang Úc

(TBTCO) - Ngày 9/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Đại sứ quán Úc tại Việt Nam tổ chức Lễ công bố xuất khẩu trái bưởi của Việt Nam sang Úc và trái việt quất của Úc sang Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung nhấn mạnh, đây là sự kiện đặc biệt trong quan hệ hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Úc , không chỉ mang ý nghĩa thương mại, kỹ thuật mà còn thể hiện sự tin cậy, hiểu biết và hướng tới phát triển bền vững, vì lợi ích của người nông dân và người tiêu dùng hai nước.

Tính đến nay, bưởi là loại quả thứ 6 của Việt Nam được phép vào Úc (sau trái thanh long, vải, nhãn, xoài và chanh leo). Trong khi đó, việt quất là loại quả thứ 8 của Úc được nhập khẩu vào Việt Nam (sau nho, cam, quýt, anh đào và đào, xuân đào, mận).

Việc trái bưởi Việt Nam chính thức có mặt tại thị trường Úc là bước khẳng định vị thế và năng lực hội nhập của nông sản Việt Nam. Cùng lúc, việc Úc đưa sản phẩm việt quất chất lượng cao vào Việt Nam không chỉ mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng, mà còn tạo tiền đề để hai bên xây dựng chuỗi cung ứng hai chiều, bổ trợ lẫn nhau trong khu vực.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ NN&MT) cùng Tham tán nông nghiệp Úc tại Việt Nam ký kết và trao tài liệu Operational Work Plan - điều kiện nhập khẩu quả bưởi Việt Nam vào Úc .

“Đây là thành quả của sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và nông dân hai nước, đặc biệt là nỗ lực của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Việt Nam cùng Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Úc trong suốt quá trình đàm phán, phân tích nguy cơ và xây dựng điều kiện kiểm dịch thực vật nhập khẩu”- Thứ trưởng Hoàng Trung nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Đại sứ quán Úc đã ký kết điều kiện nhập khẩu quả việt quất Úc vào Việt Nam và Kế hoạch triển khai hành động (Operational Work Plan)-quy định điều kiện nhập khẩu quả bưởi Việt Nam vào Úc . Hai bên cũng chia sẻ về tiềm năng hợp tác, các quy định và điều kiện kỹ thuật trong sản xuất, kiểm dịch và xuất nhập khẩu trái cây giữa hai nước.

Ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết thêm, theo thỏa thuận, trái bưởi tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Úc cần đáp ứng các điều kiện: Bưởi tươi nguyên quả, không có hoặc có cuống ngắn (cắt ngắn sát với phần vỏ quả); các vùng trồng, cơ sở đóng gói trái bưởi trước khi xuất khẩu phải được cấp mã số.

Bưởi xuất khẩu không bị nhiễm 19 loài sinh vật gây hại mà Úc cấm. Các lô hàng bưởi xuất khẩu phải tuân thủ yêu cầu về đóng gói, dán nhãn và bảo quản.

Bên cạnh đó, các lô bưởi tươi xuất khẩu phải được chiếu xạ tại cơ sở chiếu xạ được Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phê duyệt ở liều tối thiểu 150 Gy. Các lô hàng bưởi tươi phải làm thủ tục kiểm dịch thực vật trước khi xuất khẩu và phải kiểm tra kiểm dịch thực vật tại cảng đến của Úc .

Để đảm bảo thực hiện đầy đủ các yêu cầu về kiểm dịch thực vật và an toàn vệ sinh thực phẩm đối với trái bưởi xuất khẩu sang Úc , Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn tại các địa phương triển khai tập huấn, phổ biến các quy định về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm; hướng dẫn thiết lập và cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói trái bưởi xuất khẩu…

Tại buổi lễ, Đại sứ Úc tại Việt Nam Gillian Bird cho biết, lễ ký kết nghị định thư hôm nay mở ra cơ hội lớn cho hợp tác thương mại rau quả giữa Việt Nam - Úc. Đại sứ đánh giá cao nỗ lực hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Úc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, đặc biệt là Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trong việc triển khai cơ chế hợp tác “2+2”, cho phép mỗi bên đồng thời mở cửa thị trường cho hai mặt hàng ưu tiên. Bà tin tưởng cơ chế này sẽ tiếp tục mang lại nhiều thành tựu mới trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy thương mại nông sản và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.