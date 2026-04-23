Bưởi tươi của Việt Nam đã thông quan vào được thị trường Australia

Theo đó, lô hàng đầu tiên gồm 940,5 kg bưởi tươi được vận chuyển bằng đường hàng không được hoàn tất các thủ tục liên quan và thông quan vào ngày 22/4. Bên cạnh đó, lô hàng thương mại tiếp dự kiến có khối lượng 5 tấn, sử dụng nguồn nguyên liệu từ tỉnh Đồng Tháp, đang được triển khai theo kế hoạch xuất khẩu.

Sau khi nhập khẩu, lô hàng đầu tiên được tổ chức giới thiệu và chào hàng tại Sydney Market (Australia), nhằm quảng bá sản phẩm và tiếp cận trực tiếp các đối tác phân phối, người tiêu dùng tại thị trường này.

Bưởi tươi của Việt Nam đã có mặt tại thị trường Australia. Ảnh: Nguồn Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, để xuất khẩu được lô bưởi đầu tiên, các doanh nghiệp và đơn vị liên quan trong chuỗi sản xuất, xử lý và logistics phải phối hợp chặt chẽ nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật của Australia.

Từ đó tạo ra chuỗi hoạt động đồng bộ từ vùng nguyên liệu, xử lý sau thu hoạch, xử lý chiếu xạ, tổ chức logistics đến kết nối nhập khẩu và phân phối tại thị trường Australia.

Theo quy định của phía Australia, các lô hàng bưởi nhập khẩu phải trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt về kiểm dịch thực vật và an toàn sinh học tại cửa khẩu nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Australia thực hiện. Cơ quan này tiến hành kiểm tra hồ sơ, bao gồm Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và các giấy tờ liên quan, đồng thời kiểm tra thực tế về bao gói, ghi nhãn và điều kiện bảo quản của lô hàng. Bên cạnh đó, lô hàng được lấy mẫu để kiểm tra kiểm dịch thực vật.

Quy mô lấy mẫu tùy theo kích thước lô hàng, có thể lên tới 600 quả đối với lô hàng lớn. Trường hợp phát hiện vi phạm về kiểm dịch hoặc an toàn thực phẩm, lô hàng có thể bị áp dụng các biện pháp xử lý, tái xuất hoặc tiêu hủy theo quy định của phía Australia; đồng thời, cơ quan có thẩm quyền của Australia và cơ quan kiểm dịch thực vật Việt Nam sẽ phối hợp xử lý nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu nhập khẩu.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật nhấn mạnh, việc lô bưởi đầu tiên của Việt Nam được thông quan vào thị trường Australia là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng đối với ngành hàng bưởi, là nền tảng quan trọng để tiếp tục mở rộng xuất khẩu bưởi Việt Nam, đồng thời tạo thêm động lực cho các loại trái cây tươi khác của Việt Nam tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao trong thời gian tới.