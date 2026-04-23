Thị trường

Bưởi tươi của Việt Nam đã thông quan vào được thị trường Australia

Diệu Hoa

Diệu Hoa

[email protected]
12:51 | 23/04/2026
(TBTCO) - Ngày 23/4, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, lô bưởi tươi đầu tiên của Việt Nam đã có mặt tại thị trường Australia.
Theo đó, lô hàng đầu tiên gồm 940,5 kg bưởi tươi được vận chuyển bằng đường hàng không được hoàn tất các thủ tục liên quan và thông quan vào ngày 22/4. Bên cạnh đó, lô hàng thương mại tiếp dự kiến có khối lượng 5 tấn, sử dụng nguồn nguyên liệu từ tỉnh Đồng Tháp, đang được triển khai theo kế hoạch xuất khẩu.

Sau khi nhập khẩu, lô hàng đầu tiên được tổ chức giới thiệu và chào hàng tại Sydney Market (Australia), nhằm quảng bá sản phẩm và tiếp cận trực tiếp các đối tác phân phối, người tiêu dùng tại thị trường này.

Bưởi tươi của Việt Nam đã thông quan và vào được thị trường Australia
Bưởi tươi của Việt Nam đã có mặt tại thị trường Australia. Ảnh: Nguồn Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, để xuất khẩu được lô bưởi đầu tiên, các doanh nghiệp và đơn vị liên quan trong chuỗi sản xuất, xử lý và logistics phải phối hợp chặt chẽ nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật của Australia.

Từ đó tạo ra chuỗi hoạt động đồng bộ từ vùng nguyên liệu, xử lý sau thu hoạch, xử lý chiếu xạ, tổ chức logistics đến kết nối nhập khẩu và phân phối tại thị trường Australia.

Theo quy định của phía Australia, các lô hàng bưởi nhập khẩu phải trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt về kiểm dịch thực vật và an toàn sinh học tại cửa khẩu nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Australia thực hiện. Cơ quan này tiến hành kiểm tra hồ sơ, bao gồm Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và các giấy tờ liên quan, đồng thời kiểm tra thực tế về bao gói, ghi nhãn và điều kiện bảo quản của lô hàng. Bên cạnh đó, lô hàng được lấy mẫu để kiểm tra kiểm dịch thực vật.

Quy mô lấy mẫu tùy theo kích thước lô hàng, có thể lên tới 600 quả đối với lô hàng lớn. Trường hợp phát hiện vi phạm về kiểm dịch hoặc an toàn thực phẩm, lô hàng có thể bị áp dụng các biện pháp xử lý, tái xuất hoặc tiêu hủy theo quy định của phía Australia; đồng thời, cơ quan có thẩm quyền của Australia và cơ quan kiểm dịch thực vật Việt Nam sẽ phối hợp xử lý nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu nhập khẩu.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật nhấn mạnh, việc lô bưởi đầu tiên của Việt Nam được thông quan vào thị trường Australia là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng đối với ngành hàng bưởi, là nền tảng quan trọng để tiếp tục mở rộng xuất khẩu bưởi Việt Nam, đồng thời tạo thêm động lực cho các loại trái cây tươi khác của Việt Nam tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao trong thời gian tới.

Diệu Hoa
Từ khóa:
bưởi tươi việt nam thông quan australia

Bài liên quan

Chi hơn 1,3 tỷ USD nhập ô tô, Indonesia, Trung Quốc, Thái Lan áp đảo thị trường

Chi hơn 1,3 tỷ USD nhập ô tô, Indonesia, Trung Quốc, Thái Lan áp đảo thị trường

Nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy hợp tác thương mại

Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy hợp tác thương mại

Dành cho bạn

Sửa 4 luật thuế: Tăng dư địa điều hành, giảm gánh nặng cho doanh nghiệp

Sửa 4 luật thuế: Tăng dư địa điều hành, giảm gánh nặng cho doanh nghiệp

Ngày 23/4: Giá bạc biến động không ngừng

Ngày 23/4: Giá bạc biến động không ngừng

Tỷ giá USD hôm nay (23/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, DXY hồi nhẹ khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất tiếp tục lùi xa

Tỷ giá USD hôm nay (23/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, DXY hồi nhẹ khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất tiếp tục lùi xa

Ngày 23/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 23/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 23/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, gạo xuất khẩu tiếp đà tăng

Ngày 23/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, gạo xuất khẩu tiếp đà tăng

Cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA

Cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA

Đọc thêm

Blockchain và mật mã: Giải bài toán lớn về an ninh mạng

Blockchain và mật mã: Giải bài toán lớn về an ninh mạng

(TBTCO) - Sự phát triển của máy tính lượng tử đang đặt ra yêu cầu cao hơn với an ninh mạng, buộc các hệ thống số phải gia cố lại nền tảng bảo mật mà trong đó, blockchain và mật mã là những yếu tố giữ vai trò trọng yếu.
Giá ngô khởi sắc nhờ yếu tố cung - cầu, dầu đậu tương lập đỉnh 3 năm

Giá ngô khởi sắc nhờ yếu tố cung - cầu, dầu đậu tương lập đỉnh 3 năm

Các phiên giao dịch gần đây cho thấy, thị trường hàng hóa cải thiện rõ rệt của dòng tiền trên thị trường hàng hóa, với lực mua lan tỏa trên diện rộng. Nhóm nông sản lại được hỗ trợ từ cả yếu tố cung - cầu và rủi ro thời tiết khiến giá ngô khởi sắc, đồng thời, giá dầu đậu tương lên mức cao nhất trong gần 3 năm.
Ngày 22/4: Giá bạc trong nước và thế giới kéo dài đà suy giảm

Ngày 22/4: Giá bạc trong nước và thế giới kéo dài đà suy giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (22/4) tiếp tục kéo dài đà suy giảm khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, nhà đầu tư thận trọng trước rủi ro lãi suất và bất ổn địa chính trị toàn cầu.
Ngày 22/4: Giá heo hơi chờ bứt phá mới

Ngày 22/4: Giá heo hơi chờ bứt phá mới

Giá heo hơi hôm nay (22/4) tiếp tục duy trì trạng thái ổn định ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam. Sau nhịp điều chỉnh nhẹ đầu tuần, mặt bằng giá hiện đã chững lại, phản ánh cung - cầu đang ở trạng thái cân bằng.
Ngày 22/4: Giá cao su tại Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore bật tăng

Ngày 22/4: Giá cao su tại Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore bật tăng

Giá cao su thế giới hôm nay (22/4) bật tăng khi dầu thô tăng vọt và hoạt động sản xuất lốp xe tại Trung Quốc duy trì ổn định. Theo đó, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Nhật Bản tăng 0,6%; Trung Quốc tăng 1,3%; Singapore tăng 2%.
Ngày 22/4: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 22/4: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Giá lúa hôm nay (22/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, trong khi đó, một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng nhẹ. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 8.100 - 8.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 50 đồng/kg dao động ở mức 8.150 - 8.250 đồng/kg…
Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 24,5%

Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 24,5%

(TBTCO) - Chiều ngày 21/4, Cục Hải quan công bố thống kê mới cho thấy, tính đến giữa tháng 4/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 24,5%, trong đó xuất khẩu tăng 20,3%, phản ánh đà phục hồi và mở rộng tích cực của hoạt động thương mại.
Từ cam kết Net Zero đến bài toán dòng vốn: Làm sao để chuyển đổi xanh không chỉ dừng ở mục tiêu?

Từ cam kết Net Zero đến bài toán dòng vốn: Làm sao để chuyển đổi xanh không chỉ dừng ở mục tiêu?

(TBTCO) - Cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 đặt Việt Nam vào nhóm quốc gia tiên phong trong ứng phó biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, phía sau mục tiêu đầy tham vọng là hàng loạt thách thức về vốn, công nghệ và năng lực triển khai, đặc biệt với khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc hoàn thiện thể chế, phát triển thị trường carbon và khơi thông dòng vốn cho công nghệ khí hậu đang trở thành yếu tố quyết định để chuyển đổi xanh đi vào thực chất.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Khởi công dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1

Khởi công dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1

Bưởi tươi của Việt Nam đã thông quan vào được thị trường Australia

Bưởi tươi của Việt Nam đã thông quan vào được thị trường Australia

Một kỷ lục vừa xác lập tại Đại hội đồng cổ đông ngân hàng Top 5 thương mại cổ phần tư nhân Việt Nam

Một kỷ lục vừa xác lập tại Đại hội đồng cổ đông ngân hàng Top 5 thương mại cổ phần tư nhân Việt Nam

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Ngưỡng doanh thu chịu thuế 1 tỷ đồng là phù hợp điều kiện hiện nay

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Ngưỡng doanh thu chịu thuế 1 tỷ đồng là phù hợp điều kiện hiện nay

Bộ Tài chính cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm 2026

Bộ Tài chính cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm 2026

Chi cục Hải quan khu vực XIII: Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng vọt nhờ mặt hàng năng lượng và nông sản

Chi cục Hải quan khu vực XIII: Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng vọt nhờ mặt hàng năng lượng và nông sản

Trải nghiệm hoàn thuế thu nhập cá nhân: Tưởng không dễ, mà dễ không tưởng

Trải nghiệm hoàn thuế thu nhập cá nhân: Tưởng không dễ, mà dễ không tưởng

Giá vàng hôm nay ngày 23/4: Trong nước tiếp tục giảm 700.000 đồng - 800.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 23/4: Trong nước tiếp tục giảm 700.000 đồng - 800.000 đồng/lượng

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng