Ngày 12/4: Giá bạc biến động khó lường

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2.851.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.939.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2.451.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.480.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.452.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.486.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức giá 1.994.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.999.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 12/4/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội (VND) TP. Hồ Chí Minh (VND) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.451.000 2.480.000 2.452.000 2.486.000 1 kg 65.347.000 66.145.000 65.399.000 66.296.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.458.000 2.488.000 2.460.000 2.490.000 1 kg 65.553.000 66.357.000 65.595.000 66.408.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 75,7 USD/ounce, tăng 0,24 USD.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis thuộc FX Empire, thị trường bạc đang bước vào giai đoạn biến động mạnh khi giới đầu tư dồn sự chú ý vào hai yếu tố chi phối chính là chính sách lãi suất của Mỹ và các diễn biến địa chính trị toàn cầu.

Cụ thể, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện dao động quanh ngưỡng 4,30%, mức được đánh giá có ý nghĩa quan trọng đối với tâm lý thị trường. Đây là mốc tham chiếu ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư.

Chuyên gia cho rằng, khi lợi suất vượt lên trên ngưỡng này, xu hướng thận trọng sẽ gia tăng, kéo theo sự biến động mạnh hơn trên thị trường. Ngược lại, nếu lợi suất suy giảm xuống dưới mốc 4,30%, tâm lý lạc quan có thể quay trở lại, qua đó thúc đẩy dòng tiền quay lại các tài sản mang tính rủi ro như bạc.

Không chỉ chịu tác động từ yếu tố tài chính, thị trường bạc còn bị chi phối bởi các diễn biến địa chính trị, trong đó đáng chú ý là tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran. Trong trường hợp các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn, môi trường đầu tư có thể được cải thiện, tạo lực hỗ trợ nhất định cho giá bạc trong ngắn hạn.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 12/4/2026: