Ngày 12/4: Giá bạc biến động khó lường

06:28 | 12/04/2026
Giá bạc hôm nay (12/4/) tăng nhẹ nhờ kỳ vọng hạ lãi suất và tín hiệu địa chính trị tích cực, cải thiện tâm lý thị trường. Trong nước, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.451.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.480.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 75,7 USD/ounce, tăng 0,24 USD.
aa
Ngày 12/4: Giá bạc biến động khó lường
Giá bạc hôm nay tăng nhẹ nhờ kỳ vọng hạ lãi suất. Ảnh minh họa

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2.851.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.939.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2.451.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.480.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.452.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.486.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức giá 1.994.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.999.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 12/4/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội (VND) TP. Hồ Chí Minh (VND)
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Bạc 99.9 1 lượng 2.451.000 2.480.000 2.452.000 2.486.000
1 kg 65.347.000 66.145.000 65.399.000 66.296.000
Bạc 99.99 1 lượng 2.458.000 2.488.000 2.460.000 2.490.000
1 kg 65.553.000 66.357.000 65.595.000 66.408.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 75,7 USD/ounce, tăng 0,24 USD.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis thuộc FX Empire, thị trường bạc đang bước vào giai đoạn biến động mạnh khi giới đầu tư dồn sự chú ý vào hai yếu tố chi phối chính là chính sách lãi suất của Mỹ và các diễn biến địa chính trị toàn cầu.

Cụ thể, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện dao động quanh ngưỡng 4,30%, mức được đánh giá có ý nghĩa quan trọng đối với tâm lý thị trường. Đây là mốc tham chiếu ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư.

Chuyên gia cho rằng, khi lợi suất vượt lên trên ngưỡng này, xu hướng thận trọng sẽ gia tăng, kéo theo sự biến động mạnh hơn trên thị trường. Ngược lại, nếu lợi suất suy giảm xuống dưới mốc 4,30%, tâm lý lạc quan có thể quay trở lại, qua đó thúc đẩy dòng tiền quay lại các tài sản mang tính rủi ro như bạc.

Không chỉ chịu tác động từ yếu tố tài chính, thị trường bạc còn bị chi phối bởi các diễn biến địa chính trị, trong đó đáng chú ý là tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran. Trong trường hợp các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn, môi trường đầu tư có thể được cải thiện, tạo lực hỗ trợ nhất định cho giá bạc trong ngắn hạn.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 12/4/2026:

Đơn vị VND
Mua vào Bán ra
1 ounce 1.994.000 1.999.000
1 chỉ 240.371 241.004
1 lượng 2.404.000 2.410.000
1 kg 64.099.000 64.268.000
Xuân Cường (tổng hợp)
Ngày 11/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt bật tăng trở lại

Ngày 10/4: Giá bạc biến động mạnh do xung đột ở Trung Đông và diễn biến lãi suất

Ngày 9/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng vọt

Infographics: 15,2 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong quý I/2026

LPBank kết nối doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long, thúc đẩy phát triển bền vững

Khởi động cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026

Doanh nghiệp địa ốc đẩy mạnh ưu đãi kích cầu

Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy chạy nước rút về đích giai đoạn 1

Khởi động Cuộc Bình chọn doanh nghiệp niêm yết 2026

Áp lực cân bằng cán cân thương mại

(TBTCO) - Bức tranh xuất, nhập khẩu quý I/2026 tăng trưởng tích cực, với kim ngạch đạt xấp xỉ 250 tỷ USD, nhưng đi sâu vào cơ cấu xuất, nhập khẩu, có thể thấy rõ sự mất cân đối giữa khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước tiếp tục nới rộng, áp lực cân bằng cán cân thương mại cũng gia tăng.
Australia công bố điều kiện nhập khẩu bưởi tươi Việt Nam

(TBTCO) - Australia chính thức công bố điều kiện nhập khẩu bưởi Việt Nam trên hệ thống BICON, hoàn tất khung pháp lý và mở đường cho xuất khẩu. Lô hàng đầu tiên dự kiến xuất đi ngày 13/4/2026, đánh dấu bước tiến quan trọng đưa bưởi Việt vào thị trường tiềm năng này.
Ngày 11/4: Giá cà phê và hồ tiêu tăng - giảm trái chiều

Giá cà phê trong nước hôm nay (11/4) điều chỉnh giảm từ 300 - 400 đồng/kg, hiện giao dịch trong khoảng 85.000 - 85.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tăng nhẹ so với ngày hôm qua.
Ngày 11/4: Giá cao su thế giới trái ngược giữa các sàn lớn, trong nước "đứng im"

Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay (11/4) biến động trái chiều khi căng thẳng Trung Đông và rủi ro lạm phát tiếp tục chi phối tâm lý thị trường. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục "đứng im".
Ngày 11/4: Giá gạo xuất khẩu tăng mạnh, trong nước ổn định

Giá lúa gạo trong nước hôm nay (11/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam và nhiều nước tiếp tục nhích lên, ghi nhận tín hiệu cầu đang dần cải thiện trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Kết nối hợp tác xã - kinh tế tư nhân: Mở đường cho hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại

(TBTCO) - Diễn đàn Hợp tác xã quốc gia 2026 hướng tới xây dựng hệ sinh thái tích hợp, trong đó doanh nghiệp dẫn dắt thị trường, hợp tác xã tổ chức sản xuất và Nhà nước kiến tạo thể chế. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, hàng loạt "điểm nghẽn" về pháp lý, tín dụng cần sớm được tháo gỡ.
Việt Nam được dự báo dẫn đầu tăng trưởng khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương

(TBTCO) - Theo Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2026 được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố ngày 10/4, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì khả năng chống chịu vững vàng trong bối cảnh thách thức toàn cầu. Việt Nam được dự báo dẫn đầu tăng trưởng khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương.
TP.Hồ Chí Minh: Miễn vé xe để thu hút hành khách đi xe buýt

(TBTCO) - Chủ trương miễn vé xe buýt tại TP. Hồ Chí Minh đang được đẩy nhanh theo quy trình rút gọn, dự kiến triển khai trong 8 tháng cuối năm 2026. Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng, miễn phí chỉ là điều kiện cần. Hiệu quả thực sự của chính sách nằm ở khả năng thay đổi thói quen đi lại, gắn với công nghệ, điều hành linh hoạt và nâng cấp chất lượng dịch vụ để giữ chân người dân lâu dài.
Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Ngày 12/4: Giá bạc biến động khó lường

Ngày 12/4: Giá bạc biến động khó lường

Ngày 12/4: Giá cao su thế giới khép lại một tuần giao dịch trong sắc đỏ

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Infographics: Quý I/2026, doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 31,7%

Hải quan chặn đứng thủ đoạn “độ” rơ moóc giấu 400 lít dầu diesel qua biên giới Lao Bảo

Tổng kiểm kê tài sản công: Không để “lệch chuẩn” dữ liệu, xử lý nghiêm nếu chậm trễ

Chứng khoán tuần mới (13/4 - 19/4): Xu hướng tích cực đã quay trở lại?

Ngày 10/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 10/4: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 3,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 9/4: Giá vàng trong nước tăng đến 2,7 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (10/4): USD tự do mất mốc 27.000 đồng, DXY hưởng lợi từ lo ngại ngừng bắn mong manh

Tỷ giá USD hôm nay (11/4): Tỷ giá USD tự do rớt xa mốc 27.000 đồng, cùng đà giảm của DXY

Ngày 10/4: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 11/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung có xu hướng giảm

Ngày 10/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động