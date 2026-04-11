Chứng khoán

Chứng khoán tuần mới (13/4 - 19/4): Xu hướng tích cực đã quay trở lại?

Tùng Linh

15:52 | 11/04/2026
Bước sang tuần giao dịch mới, có nhiều quan điểm xoay quanh câu hỏi lớn về việc xu hướng tích cực đã thực sự quay trở lại hay chỉ là một nhịp hồi kỹ thuật trong xu hướng trung hạn.
VN-Index nối dài chuỗi tuần tăng, cú hích lớn khi loạt tin tích cực hội tụ

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một tuần giao dịch bùng nổ cả về điểm số cùng tâm lý của nhà đầu tư khi hàng loạt thông tin hỗ trợ cùng xuất hiện. Kết tuần từ ngày 6-10/4, VN-Index tăng 65,96 điểm, tương đương +3,92%, lên mức 1.750 điểm, qua đó ghi nhận tuần tăng thứ ba liên tiếp. Diễn biến này đánh dấu sự đảo chiều rõ rệt sau giai đoạn biến động mạnh trước đó.

Các chỉ số hai sàn trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cũng duy trì đà đi lên. HNX-Index tăng 1,58% lên 251,91 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng nhẹ 0,78% lên 127,38 điểm. Dù thanh khoản chưa bứt phá tương xứng với mức tăng điểm, nhưng vẫn duy trì ổn định với giá trị giao dịch bình quân trên HOSE đạt hơn 24.300 tỷ đồng/phiên.

Điểm đáng chú ý là sự đồng thuận của nhiều yếu tố hỗ trợ trong tuần qua. Động lực chính đến từ thông tin tích cực liên quan đến lộ trình nâng hạng thị trường, cùng với việc căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt, giúp giảm áp lực lên giá dầu và tâm lý nhà đầu tư.

Theo đánh giá từ VCBS, dòng tiền có sự lan tỏa rộng, nhưng vai trò dẫn dắt vẫn thuộc về các cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm Vingroup, ngân hàng, bất động sản và bán lẻ. Sự phục hồi của các nhóm trụ cột này đã tạo nền tảng vững chắc cho đà tăng của chỉ số.

Điểm nhấn quan trọng khác là phiên giao dịch ngày 8/4, khi VN-Index tăng mạnh gần 80 điểm với thanh khoản cải thiện rõ rệt. Đây được xem là phiên “bùng nổ theo đà”, củng cố niềm tin rằng xu hướng phục hồi đang dần hình thành trở lại sau giai đoạn điều chỉnh.

Dòng tiền khối ngoại cũng ghi nhận phiên trở lại đáng chú ý phiên thứ Sáu vừa qua. Không kể phiên mua ròng đột biến do giao dịch thoả thuận cổ phiếu VPL hôm 2/4, đây là phiên trở lại mua ròng đầu tiên của khối ngoại trong một tháng trở lại đây.

Top cổ phiếu mua/bán ròng trong tuần qua - Nguồn: Chứng khoán Kiến Thiết

Tổng cộng, trong tuần, khối ngoại mua ròng 19,3 triệu cổ phiếu, nhưng xét về giá trị vẫn ghi nhận bán ròng khoảng 3.060 tỷ đồng. Đáng chú ý, dòng tiền ngoại tập trung mua mạnh cổ phiếu HPG với giá trị hơn 1.037 tỷ đồng, trong khi bán ròng mạnh nhất ở VPL với giá trị lên tới 3.367 tỷ đồng. Ngoài ra, các mã như VIC, MBB, VCB cũng nằm trong danh sách bị bán ròng, cho thấy áp lực chốt lời vẫn hiện hữu ở nhóm vốn hóa lớn.

Nhà đầu tư nước ngoài tích cực tái cơ cấu danh mục. Đồng thời, việc lực bán không còn lan rộng như các tuần trước cũng là tín hiệu cho thấy áp lực ngoại đã phần nào hạ nhiệt.

Xu hướng mới hay nhịp hồi kỹ thuật?

Bước sang tuần giao dịch mới, có nhiều quan điểm xoay quanh câu hỏi lớn đặt ra hiện nay. Liệu xu hướng tích cực đã thực sự quay trở lại hay chỉ là một nhịp hồi kỹ thuật trong xu hướng trung hạn.

Theo quan điểm của Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), việc VN-Index có tuần tăng thứ ba liên tiếp, với mức tăng mạnh nhất (+3,92%) và thanh khoản duy trì quanh mức trung bình 20 tuần, cho thấy đà giảm trước đó đã chững lại và xu hướng phục hồi đang dần chiếm ưu thế. Công ty này kỳ vọng chỉ số có thể tiếp tục hướng tới vùng kháng cự 1.780 - 1.790 điểm trong các tuần tới.

"Xu hướng ngắn hạn của VNINDEX đang tích lũy tích cực trong biên độ hẹp với vùng hỗ trợ quanh 1.680 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên, dưới vùng kháng cự quanh 1.750 điểm.

Đây là vùng kháng cự mạnh tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 2/2026 cũng như vùng giá cao nhất phiên giảm mạnh đột biến ngày 09/03/2026. Cần động lực rất lớn về cơ bản mới có thể kỳ vọng vượt lên vùng kháng cự này".

SHS Research

Chuyên gia từ Chứng khoán SHS cho rằng trong ngắn hạn, VN-Index chịu áp lực kiểm định lại vùng hỗ trợ gần nhất 1.700 điểm - 1.720 điểm. Xu hướng chung của thị trường đang cải thiện và tích lũy tích cực trở lại sau giai đoạn suy giảm, phục hồi. Hiện tại tổng vốn hóa toàn thị trường khoảng 400 tỷ USD, tương ứng khoảng 78% GDP 2025.

Đây không phải là vùng quá hấp dẫn của thị trường trong bối cảnh áp lực lạm phát vẫn lớn trong khi giá dầu thế giới vẫn neo cao, do kể cả khi eo biển Hormuz trở lại bình thường thì cũng cần nhiều thời gian để nguồn cung quay trở lại trước thời điểm xảy ra xung đột. Do đó. nhà đầu tư có thể xem xét các cơ hội gia tăng tỉ trọng trong giai đoạn những áp lực địa chính trị hạ nhiệt, dựa trên kỳ vọng thị trường nâng hạng và kết quả kinh doanh quý I/2026, nhưng chỉ nên xem xét mua ở vùng giá hỗ trợ thấp khi thị trường điều chỉnh.

Theo bà Vũ Thị Quỳnh Trang - chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree, dù phiên tăng 80 điểm mang lại sự phấn khích lớn, nhưng biến động hiện tại của thị trường thiên về một nhịp nảy hồi kỹ thuật hơn là khởi đầu cho một siêu sóng tăng trưởng mới. Mặt khác, thị trường hiện tại vô cùng nhạy cảm với các yếu tố vĩ mô và địa chính trị.

"Trong bối cảnh này, bất kỳ sự kiện kịch tính nào từ thế giới cũng có thể khiến chỉ số dao động cực mạnh, có thể tăng/giảm vài chục điểm chỉ sau một đêm. Nhà đầu tư nên tránh tâm lý FOMO và ưu tiên quan sát nhịp "trùng xuống" để lấp gap trước khi giải ngân mới, tập trung vào các cổ phiếu có nội tại tốt và chưa tăng quá mạnh", bà Trang cũng lưu ý/

Trong tuần tới, tâm điểm sẽ là các dữ liệu kinh tế quan trọng trên toàn cầu. Tại Mỹ, chỉ số giá sản xuất (PPI) sẽ cung cấp thêm thông tin về tác động của giá năng lượng lên lạm phát. Đồng thời, mùa công bố kết quả kinh doanh quý I cũng chính thức khởi động với hàng loạt tên tuổi lớn trong ngành tài chính.

Tại châu Á, dữ liệu GDP quý I của Trung Quốc cùng các chỉ số sản xuất, tiêu dùng sẽ là yếu tố quan trọng để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Những thông tin này có thể tác động gián tiếp đến dòng vốn và kỳ vọng tăng trưởng tại các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam.

Ở góc độ trong nước, thị trường đang được hỗ trợ bởi kỳ vọng về chính sách điều hành linh hoạt, cùng với triển vọng kết quả kinh doanh quý I được công bố trong mùa báo cáo tới cũng các kỳ họp đại hội đồng cổ đông dự kiến sẽ diễn ra sôi động trong nửa cuối tháng 4 tới đây. Tuy nhiên, áp lực từ tỷ giá và mặt bằng lãi suất vẫn cần được theo dõi sát sao.

Động lực dài hạn từ câu chuyện nâng hạng

Ngày 8/4/2026, FTSE Russell công bố kết quả rà soát giữa kỳ, trong đó ghi nhận những tiến triển tích cực của thị trường chứng khoán Việt Nam, đặc biệt là khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài thông qua các công ty chứng khoán toàn cầu. Đồng thời, tổ chức này chính thức xác nhận giữ nguyên lộ trình nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 9/2026.

Theo ông Đỗ Bảo Ngọc - Phó Tổng Giám đốc Chứng khoán Kiến Thiết, trong ngắn hạn, thị trường vẫn chịu tác động từ các yếu tố vĩ mô như lãi suất, tỷ giá hay địa chính trị. Tuy nhiên, về trung và dài hạn, , xu hướng dòng vốn và định giá sẽ là những yếu tố quan trọng tác động đến xu hướng chính của thị trường.
Từ khóa:
chứng khoán tuần mới chứng khoán vn-index khối ngoại mua ròng

Bài liên quan

Khởi động Cuộc Bình chọn doanh nghiệp niêm yết 2026

Khởi động Cuộc Bình chọn doanh nghiệp niêm yết 2026

Chứng khoán ngày 10/4: VN-Index giữ nhịp tăng dù áp lực chốt lời gia tăng

Chứng khoán ngày 10/4: VN-Index giữ nhịp tăng dù áp lực chốt lời gia tăng

Thanh khoản thị trường chứng khoán quý I/2026 cải thiện rõ rệt

Thanh khoản thị trường chứng khoán quý I/2026 cải thiện rõ rệt

Dành cho bạn

Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy chạy nước rút về đích giai đoạn 1

Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy chạy nước rút về đích giai đoạn 1

Tỷ giá USD hôm nay (11/4): Tỷ giá USD tự do rớt xa mốc 27.000 đồng, cùng đà giảm của DXY

Tỷ giá USD hôm nay (11/4): Tỷ giá USD tự do rớt xa mốc 27.000 đồng, cùng đà giảm của DXY

Thị trường tiền tệ tuần 6 - 10/4: Hút ròng hơn 66 nghìn tỷ đồng, tỷ giá USD tự do lao dốc tới 700 đồng

Thị trường tiền tệ tuần 6 - 10/4: Hút ròng hơn 66 nghìn tỷ đồng, tỷ giá USD tự do lao dốc tới 700 đồng

Áp lực cân bằng cán cân thương mại

Áp lực cân bằng cán cân thương mại

Đấu tranh, ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp sử dụng 2 sổ kế toán để gian lận thuế

Đấu tranh, ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp sử dụng 2 sổ kế toán để gian lận thuế

Hải Phòng triển khai thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo với nhiều nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ

Hải Phòng triển khai thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo với nhiều nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ

Đọc thêm

Đại hội đồng cổ đông Vicostone 2026: Thay đổi và thích ứng trong bối cảnh thách thức toàn cầu

Đại hội đồng cổ đông Vicostone 2026: Thay đổi và thích ứng trong bối cảnh thách thức toàn cầu

(TBTCO) - Ngày 10/4/2026, CTCP Vicostone (mã chứng khoán VCS), một đơn vị thành viên của Tập đoàn Phenikaa, đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 143.150.451 cổ phiếu, tương đương 89,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, đại hội đã thông qua toàn bộ tờ trình, báo cáo cùng những nội dung quan trọng khác.
Minh bạch thông tin cần kéo dài suốt vòng đời của trái phiếu

Minh bạch thông tin cần kéo dài suốt vòng đời của trái phiếu

(TBTCO) - Minh bạch thông tin trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp đặt ra yêu cầu minh bạch xuyên suốt vòng đời, trong bối cảnh công bố thông tin sau phát hành còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng giám sát rủi ro của nhà đầu tư.
Khối ngoại quay lại mua ròng, gom mạnh cổ phiếu Techcombank và Hòa Phát

Khối ngoại quay lại mua ròng, gom mạnh cổ phiếu Techcombank và Hòa Phát

(TBTCO) - Không kể phiên mua ròng đột biến do giao dịch thoả thuận cổ phiếu VPL hôm 2/4, đây là phiên trở lại mua ròng đầu tiên của khối ngoại trong một tháng trở lại đây.
Chứng khoán phái sinh ngày 10/4: Chênh lệch dương thu hẹp, sắc xanh áp đảo

Chứng khoán phái sinh ngày 10/4: Chênh lệch dương thu hẹp, sắc xanh áp đảo

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán phái sinh khép lại tuần giao dịch trong trạng thái tích lũy khi các hợp đồng tương lai đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh. Trạng thái chênh lệch dương áp đảo ở đa số hợp đồng dù chênh lệch đã thu hẹp đáng kể so với các phiên trước.
Vĩnh Hoàn lên kế hoạch doanh thu vượt 14.000 tỷ đồng

Vĩnh Hoàn lên kế hoạch doanh thu vượt 14.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Vĩnh Hoàn dự kiến trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu vượt 14.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng, cùng phương án chia cổ tức tiền mặt 30%.
Bảo hiểm BIC hé lộ kế hoạch trước thềm đại hội, mục tiêu vượt 6.000 tỷ đồng doanh thu phí

Bảo hiểm BIC hé lộ kế hoạch trước thềm đại hội, mục tiêu vượt 6.000 tỷ đồng doanh thu phí

(TBTCO) - Hội đồng quản trị Bảo hiểm BIC vừa phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông, với mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm 6.230 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất 780 tỷ đồng.
Chứng khoán Việt rộng cửa đón dòng vốn toàn cầu

Chứng khoán Việt rộng cửa đón dòng vốn toàn cầu

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức là thị trường mới nổi thứ cấp từ tháng 9/2026, theo công bố mới nhất của FTSE Russell. Đây không chỉ là dấu mốc kỹ thuật, mà còn là bước ngoặt chiến lược, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế quy mô lớn, đồng thời củng cố vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu.
Infographics: Quý I/2026, huy động trái phiếu chính phủ đạt 80.101 tỷ đồng

Infographics: Quý I/2026, huy động trái phiếu chính phủ đạt 80.101 tỷ đồng

(TBTCO) - Trong tháng 3/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức 16 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, với tổng khối lượng huy động đạt 19.560 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị phát hành đạt 80.101 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 73% kế hoạch quý I và 16% kế hoạch phát hành cả năm 2026.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Infographics: Quý I/2026, doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 31,7%

Infographics: Quý I/2026, doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 31,7%

Hải quan chặn đứng thủ đoạn “độ” rơ moóc giấu 400 lít dầu diesel qua biên giới Lao Bảo

Hải quan chặn đứng thủ đoạn “độ” rơ moóc giấu 400 lít dầu diesel qua biên giới Lao Bảo

Tổng kiểm kê tài sản công: Không để “lệch chuẩn” dữ liệu, xử lý nghiêm nếu chậm trễ

Tổng kiểm kê tài sản công: Không để “lệch chuẩn” dữ liệu, xử lý nghiêm nếu chậm trễ

Chứng khoán tuần mới (13/4 - 19/4): Xu hướng tích cực đã quay trở lại?

Chứng khoán tuần mới (13/4 - 19/4): Xu hướng tích cực đã quay trở lại?

Infographics: 15,2 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong quý I/2026

Infographics: 15,2 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong quý I/2026

LPBank kết nối doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long, thúc đẩy phát triển bền vững

LPBank kết nối doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long, thúc đẩy phát triển bền vững

Khởi động cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026

Khởi động cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026

Doanh nghiệp địa ốc đẩy mạnh ưu đãi kích cầu

Doanh nghiệp địa ốc đẩy mạnh ưu đãi kích cầu

Bộ Tài chính Việt Nam và Manulife đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm

Bộ Tài chính Việt Nam và Manulife đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm

Ngày 10/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giảm

Ngày 10/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 10/4: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 3,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 10/4: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 3,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 9/4: Giá vàng trong nước tăng đến 2,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 9/4: Giá vàng trong nước tăng đến 2,7 triệu đồng/lượng

Ngày 9/4: Giá heo hơi đi ngang trên diện rộng

Ngày 9/4: Giá heo hơi đi ngang trên diện rộng

Tỷ giá USD hôm nay (10/4): USD tự do mất mốc 27.000 đồng, DXY hưởng lợi từ lo ngại ngừng bắn mong manh

Tỷ giá USD hôm nay (10/4): USD tự do mất mốc 27.000 đồng, DXY hưởng lợi từ lo ngại ngừng bắn mong manh

Ngày 10/4: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 10/4: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 10/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 10/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -7.77
11/04 | -7.77 (6,816.89 -7.77 (-0.11%))
DJI -269.23
11/04 | -269.23 (47,916.57 -269.23 (-0.56%))
IXIC +80.48
11/04 | +80.48 (22,902.89 +80.48 (+0.35%))
NYA -96.21
11/04 | -96.21 (22,734.50 -96.21 (-0.42%))
XAX +34.68
11/04 | +34.68 (8,875.39 +34.68 (+0.39%))
BUK100P +2.53
11/04 | +2.53 (1,056.94 +2.53 (+0.24%))
RUT -5.72
11/04 | -5.72 (2,630.59 -5.72 (-0.22%))
VIX -0.26
11/04 | -0.26 (19.23 -0.26 (-1.33%))
FTSE -2.95
11/04 | -2.95 (10,600.53 -2.95 (-0.03%))
GDAXI -3.04
11/04 | -3.04 (23,803.95 -3.04 (-0.01%))
FCHI +13.81
11/04 | +13.81 (8,259.60 +13.81 (+0.17%))
STOXX50E +29.82
11/04 | +29.82 (5,926.11 +29.82 (+0.51%))
N100 +6.48
11/04 | +6.48 (1,832.10 +6.48 (+0.35%))
BFX +38.33
11/04 | +38.33 (5,455.59 +38.33 (+0.71%))
MOEX.ME -0.11
11/04 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +141.14
11/04 | +141.14 (25,893.54 +141.14 (+0.55%))
STI +12.33
11/04 | +12.33 (4,989.41 +12.33 (+0.25%))
AXJO -12.60
11/04 | -12.60 (8,960.60 -12.60 (-0.14%))
AORD -13.10
11/04 | -13.10 (9,155.80 -13.10 (-0.14%))
BSESN +918.60
11/04 | +918.60 (77,550.25 +918.60 (+1.20%))
JKSE +150.91
11/04 | +150.91 (7,458.50 +150.91 (+2.07%))
KLSE +5.07
11/04 | +5.07 (1,691.31 +5.07 (+0.30%))
NZ50 -92.37
11/04 | -92.37 (13,181.44 -92.37 (-0.70%))
KS11 +80.86
11/04 | +80.86 (5,858.87 +80.86 (+1.40%))
TWII +556.67
11/04 | +556.67 (35,417.83 +556.67 (+1.60%))
GSPTSE +218.05
11/04 | +218.05 (33,695.76 +218.05 (+0.65%))
BVSP +2,194.62
11/04 | +2,194.62 (197,323.88 +2,194.62 (+1.12%))
MXX -290.80
11/04 | -290.80 (70,023.39 -290.80 (-0.41%))
IPSA +118.32
11/04 | +118.32 (11,076.65 +118.32 (+1.08%))
MERV -837.50
11/04 | -837.50 (2,998,770.00 -837.50 (-0.03%))
TA125.TA +79.89
11/04 | +79.89 (4,335.72 +79.89 (+1.88%))
CASE30 +484.60
11/04 | +484.60 (49,078.60 +484.60 (+1.00%))
JN0U.JO +82.21
11/04 | +82.21 (7,294.91 +82.21 (+1.14%))
DX-Y.NYB +0.05
11/04 | +0.05 (98.70 +0.05 (+0.05%))
125904-USD-STRD +19.54
11/04 | +19.54 (2,738.67 +19.54 (+0.72%))
XDB +0.23
11/04 | +0.23 (134.60 +0.23 (+0.17%))
XDE +0.25
11/04 | +0.25 (117.25 +0.25 (+0.22%))
000001.SS +20.05
11/04 | +20.05 (3,986.22 +20.05 (+0.51%))
N225 +1,028.79
11/04 | +1,028.79 (56,924.11 +1,028.79 (+1.84%))
XDN -0.11
11/04 | -0.11 (62.79 -0.11 (-0.17%))
XDA -0.14
11/04 | -0.14 (70.68 -0.14 (-0.20%))