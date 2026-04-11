Chứng khoán tuần mới (13/4 - 19/4): Xu hướng tích cực đã quay trở lại?

VN-Index nối dài chuỗi tuần tăng, cú hích lớn khi loạt tin tích cực hội tụ

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một tuần giao dịch bùng nổ cả về điểm số cùng tâm lý của nhà đầu tư khi hàng loạt thông tin hỗ trợ cùng xuất hiện. Kết tuần từ ngày 6-10/4, VN-Index tăng 65,96 điểm, tương đương +3,92%, lên mức 1.750 điểm, qua đó ghi nhận tuần tăng thứ ba liên tiếp. Diễn biến này đánh dấu sự đảo chiều rõ rệt sau giai đoạn biến động mạnh trước đó.

Các chỉ số hai sàn trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cũng duy trì đà đi lên. HNX-Index tăng 1,58% lên 251,91 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng nhẹ 0,78% lên 127,38 điểm. Dù thanh khoản chưa bứt phá tương xứng với mức tăng điểm, nhưng vẫn duy trì ổn định với giá trị giao dịch bình quân trên HOSE đạt hơn 24.300 tỷ đồng/phiên.

Điểm đáng chú ý là sự đồng thuận của nhiều yếu tố hỗ trợ trong tuần qua. Động lực chính đến từ thông tin tích cực liên quan đến lộ trình nâng hạng thị trường, cùng với việc căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt, giúp giảm áp lực lên giá dầu và tâm lý nhà đầu tư.

Theo đánh giá từ VCBS, dòng tiền có sự lan tỏa rộng, nhưng vai trò dẫn dắt vẫn thuộc về các cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm Vingroup, ngân hàng, bất động sản và bán lẻ. Sự phục hồi của các nhóm trụ cột này đã tạo nền tảng vững chắc cho đà tăng của chỉ số.

Điểm nhấn quan trọng khác là phiên giao dịch ngày 8/4, khi VN-Index tăng mạnh gần 80 điểm với thanh khoản cải thiện rõ rệt. Đây được xem là phiên “bùng nổ theo đà”, củng cố niềm tin rằng xu hướng phục hồi đang dần hình thành trở lại sau giai đoạn điều chỉnh.

Dòng tiền khối ngoại cũng ghi nhận phiên trở lại đáng chú ý phiên thứ Sáu vừa qua. Không kể phiên mua ròng đột biến do giao dịch thoả thuận cổ phiếu VPL hôm 2/4, đây là phiên trở lại mua ròng đầu tiên của khối ngoại trong một tháng trở lại đây.

Top cổ phiếu mua/bán ròng trong tuần qua - Nguồn: Chứng khoán Kiến Thiết

Tổng cộng, trong tuần, khối ngoại mua ròng 19,3 triệu cổ phiếu, nhưng xét về giá trị vẫn ghi nhận bán ròng khoảng 3.060 tỷ đồng. Đáng chú ý, dòng tiền ngoại tập trung mua mạnh cổ phiếu HPG với giá trị hơn 1.037 tỷ đồng, trong khi bán ròng mạnh nhất ở VPL với giá trị lên tới 3.367 tỷ đồng. Ngoài ra, các mã như VIC, MBB, VCB cũng nằm trong danh sách bị bán ròng, cho thấy áp lực chốt lời vẫn hiện hữu ở nhóm vốn hóa lớn.

Nhà đầu tư nước ngoài tích cực tái cơ cấu danh mục. Đồng thời, việc lực bán không còn lan rộng như các tuần trước cũng là tín hiệu cho thấy áp lực ngoại đã phần nào hạ nhiệt.

Xu hướng mới hay nhịp hồi kỹ thuật?

Bước sang tuần giao dịch mới, có nhiều quan điểm xoay quanh câu hỏi lớn đặt ra hiện nay. Liệu xu hướng tích cực đã thực sự quay trở lại hay chỉ là một nhịp hồi kỹ thuật trong xu hướng trung hạn.

Theo quan điểm của Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), việc VN-Index có tuần tăng thứ ba liên tiếp, với mức tăng mạnh nhất (+3,92%) và thanh khoản duy trì quanh mức trung bình 20 tuần, cho thấy đà giảm trước đó đã chững lại và xu hướng phục hồi đang dần chiếm ưu thế. Công ty này kỳ vọng chỉ số có thể tiếp tục hướng tới vùng kháng cự 1.780 - 1.790 điểm trong các tuần tới.

"Xu hướng ngắn hạn của VNINDEX đang tích lũy tích cực trong biên độ hẹp với vùng hỗ trợ quanh 1.680 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên, dưới vùng kháng cự quanh 1.750 điểm. Đây là vùng kháng cự mạnh tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 2/2026 cũng như vùng giá cao nhất phiên giảm mạnh đột biến ngày 09/03/2026. Cần động lực rất lớn về cơ bản mới có thể kỳ vọng vượt lên vùng kháng cự này". SHS Research

Chuyên gia từ Chứng khoán SHS cho rằng trong ngắn hạn, VN-Index chịu áp lực kiểm định lại vùng hỗ trợ gần nhất 1.700 điểm - 1.720 điểm. Xu hướng chung của thị trường đang cải thiện và tích lũy tích cực trở lại sau giai đoạn suy giảm, phục hồi. Hiện tại tổng vốn hóa toàn thị trường khoảng 400 tỷ USD, tương ứng khoảng 78% GDP 2025.

Đây không phải là vùng quá hấp dẫn của thị trường trong bối cảnh áp lực lạm phát vẫn lớn trong khi giá dầu thế giới vẫn neo cao, do kể cả khi eo biển Hormuz trở lại bình thường thì cũng cần nhiều thời gian để nguồn cung quay trở lại trước thời điểm xảy ra xung đột. Do đó. nhà đầu tư có thể xem xét các cơ hội gia tăng tỉ trọng trong giai đoạn những áp lực địa chính trị hạ nhiệt, dựa trên kỳ vọng thị trường nâng hạng và kết quả kinh doanh quý I/2026, nhưng chỉ nên xem xét mua ở vùng giá hỗ trợ thấp khi thị trường điều chỉnh.

Theo bà Vũ Thị Quỳnh Trang - chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree, dù phiên tăng 80 điểm mang lại sự phấn khích lớn, nhưng biến động hiện tại của thị trường thiên về một nhịp nảy hồi kỹ thuật hơn là khởi đầu cho một siêu sóng tăng trưởng mới. Mặt khác, thị trường hiện tại vô cùng nhạy cảm với các yếu tố vĩ mô và địa chính trị.

"Trong bối cảnh này, bất kỳ sự kiện kịch tính nào từ thế giới cũng có thể khiến chỉ số dao động cực mạnh, có thể tăng/giảm vài chục điểm chỉ sau một đêm. Nhà đầu tư nên tránh tâm lý FOMO và ưu tiên quan sát nhịp "trùng xuống" để lấp gap trước khi giải ngân mới, tập trung vào các cổ phiếu có nội tại tốt và chưa tăng quá mạnh", bà Trang cũng lưu ý/

Trong tuần tới, tâm điểm sẽ là các dữ liệu kinh tế quan trọng trên toàn cầu. Tại Mỹ, chỉ số giá sản xuất (PPI) sẽ cung cấp thêm thông tin về tác động của giá năng lượng lên lạm phát. Đồng thời, mùa công bố kết quả kinh doanh quý I cũng chính thức khởi động với hàng loạt tên tuổi lớn trong ngành tài chính.

Tại châu Á, dữ liệu GDP quý I của Trung Quốc cùng các chỉ số sản xuất, tiêu dùng sẽ là yếu tố quan trọng để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Những thông tin này có thể tác động gián tiếp đến dòng vốn và kỳ vọng tăng trưởng tại các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam.

Ở góc độ trong nước, thị trường đang được hỗ trợ bởi kỳ vọng về chính sách điều hành linh hoạt, cùng với triển vọng kết quả kinh doanh quý I được công bố trong mùa báo cáo tới cũng các kỳ họp đại hội đồng cổ đông dự kiến sẽ diễn ra sôi động trong nửa cuối tháng 4 tới đây. Tuy nhiên, áp lực từ tỷ giá và mặt bằng lãi suất vẫn cần được theo dõi sát sao.