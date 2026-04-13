Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 5 định hướng hợp tác trọng tâm giữa Việt Nam và Slovakia

19:02 | 13/04/2026
(TBTCO) - Chiều ngày 13/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã dự phiên khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia. Diễn đàn có sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức xúc tiến thương mại và hơn 400 doanh nghiệp hai nước.
Mở không gian chiến lược mới để hai nước cùng phát triển

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, một trong những bước đi đầu tiên nhằm cụ thể hóa việc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược trong chuyến thăm này của Thủ tướng Slovakia. Sự tham dự của đông đảo cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia tại diễn đàn cho thấy sự quan tâm, kỳ vọng, tin tưởng đối với tiềm năng, cơ hội hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: VGP.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, Thủ tướng Slovakia và đoàn đại biểu Slovakia là đoàn khách quốc tế đầu tiên tới thăm Việt Nam ngay sau khi Việt Nam kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao; đánh dấu một bước quan trọng trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

"Chính phủ hai nước cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hai nước hợp tác, đầu tư. Các doanh nghiệp có thể yên tâm về sự ủng hộ mạnh mẽ của Chính phủ và bộ, ngành hai nước".

Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng nhấn mạnh, với việc nâng cấp quan hệ với Slovakia lên Đối tác chiến lược, Việt Nam trở thành nước đầu tiên ở Đông Nam Á có quan hệ Đối tác chiến lược với Slovakia; chuyển tải thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của hai nước, hai Chính phủ, người đứng đầu hai Chính phủ nhằm tạo xung lực mạnh mẽ và mở ra một không gian chiến lược mới để hai nước cùng nhau bước vào giai đoạn phát triển mới cao hơn, tầm vóc hơn, sâu rộng hơn.

Bên cạnh đó, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận, quy mô thương mại song phương và hoạt động hợp tác đầu tư, hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của hai nước. Dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Slovakia còn rất lớn. Với vị trí là trung tâm công nghiệp của khu vực Trung và Đông Âu, Slovakia có thể trở thành cửa ngõ chiến lược để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường EU. Ngược lại, Việt Nam sẵn sàng là cửa ngõ để doanh nghiệp Slovakia mở rộng sang khu vực ASEAN.

Định hướng hợp tác trọng tâm Việt Nam - Slovakia

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh một số định hướng hợp tác trọng tâm giữa Việt Nam và Slovakia trong thời gian tới.

Thứ nhất, đẩy mạnh hợp tác trong công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghệ cao, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực Slovakia có thế mạnh như công nghiệp ô tô, cơ khí chính xác, tự động hóa và công nghiệp hỗ trợ; đồng thời đẩy mạnh liên kết với hệ sinh thái sản xuất tại Việt Nam.

Thứ hai, hợp tác về phát triển năng lượng và chuyển đổi xanh, đẩy mạnh hợp tác trong năng lượng tái tạo, công nghệ tiết kiệm năng lượng, phát triển bền vững.

Thứ ba, hợp tác về logistics và kết nối chuỗi cung ứng, tận dụng hiệu quả hơn nữa Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) để mở rộng chuỗi cung ứng, thúc đẩy kết nối hàng hóa Việt Nam với thị trường EU thông qua Slovakia và hàng hóa của Slovakia vào ASEAN.

Thứ tư, hợp tác về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, chính phủ số, thương mại điện tử và các dịch vụ số.

Thứ năm, hợp tác về giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tăng cường hợp tác đào tạo kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật cao; thúc đẩy kết nối giữa các cơ sở đào tạo, nghiên cứu của hai nước.

Thủ tướng tin tưởng, với sự đồng hành, quyết tâm, ủng hộ của lãnh đạo Chính phủ, bộ ngành hai nước, cùng sự năng động và sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác Việt Nam - Slovakia nhất định sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước.

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: VGP

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cũng cho biết, Slovakia muốn thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác giữa hai nước trên cơ sở Đối tác chiến lược vừa thiết lập và quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu đời.

Thủ tướng Robert Fico khẳng định Slovakia có nhiều lĩnh vực thế mạnh và mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam, như đào tạo nhân lực, công nghiệp cơ khí, công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng, công nghiệp ô tô, y tế… Việt Nam cũng là bạn hàng lớn nhất của Slovakia ở Đông Nam Á và Slovakia mong muốn tăng cường hơn nữa xuất khẩu sang Việt Nam.

Mong muốn các công ty của Slovakia thành công ở Việt Nam, Thủ tướng Robert Fico cũng đồng thời khẳng định, Chính phủ Slovakia tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Slovakia.

Tại Diễn đàn, dưới sự chứng kiến của hai Thủ tướng và các đại biểu cấp cao, các doanh nghiệp hai nước đã trao 7 biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, công nghệ, y tế, tài chính, hạ tầng, bất động sản, môi trường và phát triển khu công nghiệp. Các thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế song phương, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư cụ thể cho doanh nghiệp hai bên tại mỗi thị trường./.

Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam và Slovakia năm 2025 đạt 1,78 tỷ USD, duy trì đà tăng trưởng ổn định; trong đó Việt Nam xuất siêu 1,7 tỷ USD với các mặt hàng chủ lực như điện tử, máy móc, dệt may, giày dép...; nhập khẩu từ Slovakia khoảng 80 triệu USD, chủ yếu là máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải và các sản phẩm công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao. Slovakia hiện có 9 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 247 triệu USD.
Hà Phương
(TBTCO) - Đảng bộ Bộ Tài chính đã tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức sáng ngày 13/4/2026.
(TBTCO) - Sáng 13/4, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm:
(TBTCO) - Những ghi nhận từ thực tiễn tại các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV - Vinacomin) cho thấy, khi công tác tuyên giáo, dân vận được triển khai sát cơ sở, sẽ trở thành "sợi dây" kết nối người lao động, tạo động lực tinh thần và giữ vững nhịp sản xuất trong điều kiện nhiều thách thức.
(TBTCO) - Sau khi kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao khoá mới, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bắt đầu các cuộc thảo luận sôi nổi về những kế hoạch, mục tiêu đầy tham vọng cho giai đoạn mới. Qua các phát biểu tại tổ, các lãnh đạo Chính phủ đã thể hiện một quyết tâm hành động mạnh mẽ, tư duy điều hành hiện đại, linh hoạt.
Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 210-KL/TW ngày 12/11/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới nhấn mạnh mục tiêu tạo chuyển biến thực sự để hoàn thành tốt các mục tiêu về xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đặt ra yêu cầu Nghị quyết không chỉ đúng mà phải được thực hiện bằng hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất, kiên quyết chống hình thức, không để xảy ra "độ trễ" nghị quyết. Trao đổi với Báo Quân đội nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương nhấn mạnh tinh thần phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, siết chặt kỷ luật thực thi, tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, kiểm tra, giám sát và tổ chức hành động đến cùng để đưa Nghị quyết Đại hội XIV nhanh chóng đi vào cuộc sống.
(TBTCO) - Theo đại biểu Trịnh Xuân An, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được định vị là một thiết chế hoạch định chính sách ở cấp độ rất cao, như là "Quốc hội của Thủ đô". Từ đó, đòi hỏi năng lực thực thi và kiểm soát quyền lực phù hợp.
(TBTCO) - Quốc hội vừa biểu quyết thông qua việc điều chỉnh bổ sung chương trình đợt hai của kỳ họp thứ Nhất. Theo đó, chương trình sẽ được bổ sung 4 nội dung mới, bao gồm việc xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.
