Khối ngoại giao dịch thận trọng, trở lại bán ròng FPT

Mở cửa đầu tuần, dù chịu áp lực điều chỉnh đầu phiên do tác động từ thông tin đàm phán bất thành giữa Mỹ và Iran, thị trường chứng khoán nhanh chóng phục hồi. VN-Index vẫn khép lại phiên giao dịch trong sắc xanh.

Giao dịch trên thị trường chứng khoán phiên 13/4 có phần thận trọng hơn. Thanh khoản thị trường cũng giảm hơn 10% so với phiên cuối tuần trước. Dòng vốn của khối ngoại giảm giao dịch ở cả chiều mua và bán. Cụ thể, trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng nhẹ khoảng 97,9 tỷ đồng trên HOSE, với quy mô giao dịch không lớn và mang tính phân hóa cao. Trên cả ba sàn, giá trị bán ròng đạt hơn 123 tỷ đồng.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trong phiên 13/4

Ở chiều mua, dòng tiền ngoại tập trung vào một số cổ phiếu riêng lẻ nhưng giá trị không quá nổi bật. VNM được khối ngoại giải ngân nhiều nhất với giá trị mua ròng 79 tỷ đồng. Theo sau là VIC (64 tỷ đồng). Cổ phiếu này ghi nhận mức tăng mạnh hơn 5%, đóng vai trò nâng đỡ chỉ số. Ngoài ra, HPG, GEE, HCM hay DXG cũng được mua ròng với quy mô dao động từ 25-40 tỷ đồng.

Ngược lại, áp lực bán ròng cũng diễn ra nhưng không quá tập trung. FPT là mã chứng khoán bị bán ròng nhiều nhất với gần 92 tỷ đồng. Giá cổ phiếu FPT giảm gần 2,2% xuống 76.000 đồng/cổ phiếu. Tiếp đến là VCB (70 tỷ đồng), VPB (62 tỷ đồng) và VHM (58 tỷ đồng). Dù vậy, diễn biến giá ở nhiều cổ phiếu vẫn tương đối ổn định, thậm chí một số mã như VHM hay NVL vẫn giữ được sắc xanh, phản ánh lực cầu nội đang hấp thụ khá tốt, lấn át áp lực bán từ khối ngoại./.