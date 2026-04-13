Chứng khoán

Khối ngoại giao dịch thận trọng, trở lại bán ròng FPT

Tùng Linh

18:18 | 13/04/2026
(TBTCO) - Giá trị bán ròng của khối ngoại trong phiên 13/4 đạt hơn 123 tỷ đồng, trong đó riêng FPT bị bán ròng gần 92 tỷ đồng.
Mở cửa đầu tuần, dù chịu áp lực điều chỉnh đầu phiên do tác động từ thông tin đàm phán bất thành giữa Mỹ và Iran, thị trường chứng khoán nhanh chóng phục hồi. VN-Index vẫn khép lại phiên giao dịch trong sắc xanh.

Giao dịch trên thị trường chứng khoán phiên 13/4 có phần thận trọng hơn. Thanh khoản thị trường cũng giảm hơn 10% so với phiên cuối tuần trước. Dòng vốn của khối ngoại giảm giao dịch ở cả chiều mua và bán. Cụ thể, trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng nhẹ khoảng 97,9 tỷ đồng trên HOSE, với quy mô giao dịch không lớn và mang tính phân hóa cao. Trên cả ba sàn, giá trị bán ròng đạt hơn 123 tỷ đồng.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trong phiên 13/4

Ở chiều mua, dòng tiền ngoại tập trung vào một số cổ phiếu riêng lẻ nhưng giá trị không quá nổi bật. VNM được khối ngoại giải ngân nhiều nhất với giá trị mua ròng 79 tỷ đồng. Theo sau là VIC (64 tỷ đồng). Cổ phiếu này ghi nhận mức tăng mạnh hơn 5%, đóng vai trò nâng đỡ chỉ số. Ngoài ra, HPG, GEE, HCM hay DXG cũng được mua ròng với quy mô dao động từ 25-40 tỷ đồng.

Ngược lại, áp lực bán ròng cũng diễn ra nhưng không quá tập trung. FPT là mã chứng khoán bị bán ròng nhiều nhất với gần 92 tỷ đồng. Giá cổ phiếu FPT giảm gần 2,2% xuống 76.000 đồng/cổ phiếu. Tiếp đến là VCB (70 tỷ đồng), VPB (62 tỷ đồng) và VHM (58 tỷ đồng). Dù vậy, diễn biến giá ở nhiều cổ phiếu vẫn tương đối ổn định, thậm chí một số mã như VHM hay NVL vẫn giữ được sắc xanh, phản ánh lực cầu nội đang hấp thụ khá tốt, lấn át áp lực bán từ khối ngoại./.

Tùng Linh
giá trị bán ròng khối ngoại bán khối ngoại vn-index

Chứng khoán tuần mới (13/4 - 19/4): Xu hướng tích cực đã quay trở lại?

Thanh khoản thị trường chứng khoán quý I/2026 cải thiện rõ rệt

Tiếp tục xuất hiện lệnh giao dịch lớn của khối ngoại tại cổ phiếu Vinpearl

Khơi thông nguồn lực, định hình vai trò “đầu tàu” của các tập đoàn kinh tế

Đầu tư giáo dục sớm: “Tấm hộ chiếu" bước vào top 1% tinh hoa

Xử phạt nhiều doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Các địa phương đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch mùa mưa lũ

Đoàn thanh niên Bộ Tài chính phát huy vai trò xung kích trong phát triển kinh tế đất nước

"Luật chơi" bất động sản nghỉ dưỡng năm 2026 đã hoàn toàn thay đổi

Tăng tốc hoàn thiện thể chế, chuẩn bị vận hành sàn giao dịch tín chỉ các-bon

(TBTCO) - Với các nghị định, thông tư mới được ban hành, cùng các chương trình đào tạo chuyên sâu, Việt Nam đang đẩy nhanh tiến trình xây dựng và vận hành thị trường các-bon trong nước, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
VPS: Lợi nhuận trước thuế quý I/2026 tăng 68% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Công ty cổ phần Chứng khoán VPS (mã Ck: VCK) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 ghi nhận tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ, đồng thời tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu thị trường.
Cuộc đua thị phần môi giới khối công ty chứng khoán vẫn "nóng"

(TBTCO) - Thanh khoản thị trường tăng mạnh trong quý I/2026 giúp "chiếc bánh" môi giới nở rộng, nhưng không làm hạ nhiệt cuộc đua cạnh tranh thị phần giữa các công ty chứng khoán. Vốn, công nghệ, hệ sinh thái dịch vụ đang là những điểm cộng gia tăng lợi thế cạnh tranh.
TCBS tiếp tục lập kỷ lục vay hợp vốn 488 triệu USD

(TBTCO) - Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS; HOSE: TCX) đã hoàn tất ký kết và sẵn sàng giải ngân khoản vay hợp vốn tín chấp với hạn mức kỷ lục 488 triệu USD (khoảng 12.800 tỷ đồng).
Khởi động Cuộc Bình chọn doanh nghiệp niêm yết 2026

(TBTCO) - Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2026 (VLCA 2026) được khởi động trong bối cảnh đặc biệt khi thị trường chứng khoán Việt Nam đi đúng lộ trình nâng hạng. Minh bạch thông tin và quản trị hiệu quả giờ đây còn là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp nâng cao uy tín và khả năng tiếp cận dòng vốn quốc tế.
Đại hội đồng cổ đông Vicostone 2026: Thay đổi và thích ứng trong bối cảnh thách thức toàn cầu

(TBTCO) - Ngày 10/4/2026, CTCP Vicostone (mã chứng khoán VCS), một đơn vị thành viên của Tập đoàn Phenikaa, đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 143.150.451 cổ phiếu, tương đương 89,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, đại hội đã thông qua toàn bộ tờ trình, báo cáo cùng những nội dung quan trọng khác.
Minh bạch thông tin cần kéo dài suốt vòng đời của trái phiếu

(TBTCO) - Minh bạch thông tin trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp đặt ra yêu cầu minh bạch xuyên suốt vòng đời, trong bối cảnh công bố thông tin sau phát hành còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng giám sát rủi ro của nhà đầu tư.
Chứng khoán ngày 10/4: VN-Index giữ nhịp tăng dù áp lực chốt lời gia tăng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (10/4) ghi nhận diễn biến tích cực khi VN-Index duy trì sắc xanh trong suốt phiên, dù áp lực chốt lời gia tăng về cuối ngày khiến đà tăng bị thu hẹp.
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Slovakia Robert Fico

