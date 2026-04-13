Gia Lai khẩn trương hoàn thành điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Nhơn Hội

Loạt quy hoạch đang được triển khai

Liên quan đến điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Nhơn Hội, đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai (Ban Quản lý) cho biết, ngày 20/3/2026, đơn vị đã có tờ trình tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Xây dựng thẩm định nội dung quy hoạch. Hiện nay, Ban Quản lý đang phối hợp với đơn vị tư vấn theo dõi tiến độ thẩm định của Bộ Xây dựng.

Cùng với việc đẩy nhanh điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Nhơn Hội, trong quý I/2026, Ban Quản lý cũng đang triển khai lập nhiều quy hoạch khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai đang triển khai lập quy hoạch Khu công nghiệp Long Mỹ (giai đoạn 2). Trong ảnh: Khu công nghiệp Long Mỹ hiện đã lấp đầy.

Theo đó, Ban Quản lý đã hoàn thành lập quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Đăk Đoa (đã được UBND tỉnh phê duyệt ngày 6/3); hoàn thành lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Hòa Hội mở rộng (đang xin ý kiến của UBND tỉnh); hoàn thành lập quy hoạch Khu công nghiệp Canh Vinh (đang phối hợp với đơn vị tư vấn đã thực hiện công tác khảo sát, lập phương án quy hoạch).

Ban Quản lý cũng đang tổ chức lấy ý kiến các sở ngành về nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Chư Sê; xin ý kiến UBND tỉnh đối với các nội dung điều chỉnh, bổ sung phương án quy hoạch Khu công nghiệp Long Mỹ (giai đoạn 2).

Ngoài ra, Ban Quản lý đang đôn đốc các sở ngành sớm có ý kiến về nhiệm vụ triển khai quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh để tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Đẩy nhanh đấu giá, đấu thầu loạt dự án mới

Liên quan đến công tác thu hút đầu tư, theo ông Nguyễn Thanh Nguyên - Phó trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai, trong quý I/2026, Ban Quản lý thu hút mới 6 dự án với tổng vốn đăng ký 11.134 tỷ đồng, đạt 55,67% kế hoạch năm.

Theo Ban Quản lý, công tác thu hút đầu tư mới trong các tháng đầu năm chưa có sự khởi sắc, số lượng dự án thu hút đầu tư chỉ đạt 75% so với kế hoạch xuất phát từ ảnh hưởng tình hình kinh tế - chính trị thế giới phát sinh nhiều biến động tiêu cực, căng thẳng chính trị gia tăng và kéo dài, khiến các nhà đầu tư thận trọng hơn.

Một góc Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Gia Lai.

Bên cạnh đó, lạm phát, lãi suất, giá nhiên vật liệu, xăng dầu tăng, tăng trưởng kinh tế chậm… đã làm gia tăng chi phí, giảm nhu cầu đầu tư.

Cũng trong quý I/2026, kết quả thu tiền thuê đất (một lần) của Ban Quản lý đạt 2.065,028 tỷ đồng, tương đương 69,48% kế hoạch năm; tuy nhiên tiền sử dụng đất chỉ đạt 1,2% so với kế hoạch năm khi mới đạt 25,796 tỷ đồng.

Nguyên nhân là các thủ tục (phê duyệt Kế hoạch đấu giá đất, phê duyệt Phương án đấu giá, phê duyệt giá khởi điểm, Quyết định đấu giá) phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất (lô đất ở) thuộc thẩm quyền của UBND xã/phường nơi có quỹ đất nhưng chậm giải quyết.

Do đó, để giải quyết tồn tại này, ngày 20/3/2026, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết để đảm bảo kế hoạch thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất ngân sách tỉnh năm 2026.

Hiện nay, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai đang triển khai lựa chọn nhà đầu tư 13 dự án theo hình thức đấu giá, đấu thầu (gồm 9 dự án đấu giá, 2 dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư).

Cụ thể, Khu du lịch sinh thái Eo Gió đã hoàn thành tổ chức đấu giá, đơn vị trúng đấu giá là Công ty cổ phần Địa ốc Star Hà Nội. Hiện nhà đầu tư đang lập thủ tục nộp tiền theo thông báo của cơ quan thuế.

Dự án Khu đất liền kề dự án Khu du lịch cửa biển có 2 nhà đầu tư nộp hồ sơ tham gia, đạt yêu cầu năng lực, kinh nghiệm gồm Công ty cổ phần Đăng Hải và Công ty cổ phần đầu tư Tầm nhìn Chân trời.

Trong khi đó, Dự án Khu nghỉ dưỡng biệt thự học viện Golf đang chờ đồ án điều chỉnh quy hoạch 1/500 được phê duyệt; Dự án Khu dân cư trung tâm xã Nhơn Hải (điểm số 3) và Chợ trung tâm (Becamex) đang triển khai các thủ tục tổ chức đấu giá

Đối với 2 dự án đấu thầu, Dự án Trung tâm văn hóa – thể thao chỉ có 1 nhà đầu tư nộp hồ sơ đạt yêu cầu năng lực là Công ty cổ phần Becamex Bình Định (chủ đầu tư đang làm thủ tục chấp thuận nhà đầu tư).

Với Dự án Khu đô thị 3 thuộc Khu đô thị phía Đông đầm Thị Nại, Ban Quản lý đang triển khai lập hồ sơ mời thầu và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Mới đây, ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Ban Quản lý hoàn thành điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Khu kinh tế Nhơn Hội; tập trung rà soát quy hoạch 5 năm để trình Trung ương phê duyệt bổ sung khoảng 3.500 ha đất công nghiệp, trong đó ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp xanh, công nghiệp sinh thái và lựa chọn nhà đầu tư có năng lực.

Ông Hoàng cũng yêu cầu Ban Quản lý đẩy nhanh việc xác định giá đất và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các dự án trọng điểm để đảm bảo nguồn thu ngân sách; đổi mới cách làm trong công tác giải phóng mặt bằng, phối hợp chặt chẽ với địa phương để đẩy nhanh tiến độ các dự án như Khu công nghiệp Bình Nghi, Khu công nghiệp Cát Trinh và các khu dân cư tái định cư./.