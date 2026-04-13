Chứng khoán

Chứng khoán phái sinh ngày 13/4: Sắc xanh áp đảo, chênh lệch dương nối dài sang phiên thứ 6

Tùng Linh

Tùng Linh

17:58 | 13/04/2026
(TBTCO) - Các nhà giao dịch vẫn duy trì góc nhìn tích cực về xu hướng ngắn hạn nhưng cũng đang nghiêng dần sang phòng ngừa rủi ro cho danh mục cơ sở, khi VN30-Index liên tục gặp áp lực tại vùng kháng cự mạnh quanh 1.950 điểm.
aa

Thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực khi chênh lệch dương được duy trì sang phiên thứ 6 liên tiếp. Tâm lý lạc quan của các nhà giao dịch đối với xu hướng ngắn hạn của VN30-Index vẫn nối dài, dù chỉ số cơ sở đang đối mặt vùng kháng cự mạnh quanh 1.950 điểm.

Kết phiên, hợp đồng tương lai VN30-Index đáo hạn tháng gần nhất (41I1G4000) đóng cửa tại 1.932,2 điểm, tăng nhẹ 0,06% so với phiên trước và cao hơn 6,54 điểm so với VN30-Index. Đây là phiên thứ sáu liên tiếp trạng thái chênh lệch dương được duy trì, cùng chung nhịp hồi phục gần đây của thị trường.

Không riêng hợp đồng đáo hạn vào tháng 4 này, các kỳ hạn xa hơn cũng tiếp tục ghi nhận mức chênh lệch dương đáng kể. Trong đó, hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 5/2026 có mức chênh lệch +9,34 điểm, cao nhất trong nhóm hợp đồng VN30. Đối với các kỳ hạn tháng 6 và tháng 9, mức chênh lệch lần lượt ở mức +6,24 điểm và +4,54 điểm.

Điểm đáng chú ý trong phiên là dòng tiền đang có xu hướng dịch chuyển rõ hơn sang hợp đồng tương lai đáo hạn kỳ tiếp theo (tháng 5/2026). Khối lượng giao dịch tại hợp đồng này tăng gấp hơn 3 lần. Trong khi đó, khối lượng mở (OI) cũng tăng gấp đôi với 2.585 hợp đồng được nắm giữ qua đêm.

Chứng khoán phái sinh ngày 13/4: Sắc xanh áp đảo, chênh lệch dương nối dài sang phiên thứ 6
Chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở tiếp tục ở trạng thái dương

Tuần này, hợp đồng 41I1G4000 sẽ bước vào ngày đáo hạn, với phiên tất toán diễn ra vào thứ Năm tới. Theo đánh giá của các chuyên gia SHS, các vị thế giao dịch gia tăng khi VN30-Index biến động mạnh trong phiên, phản ánh hoạt động mở mới vị thế đang sôi động hơn. Các trader vẫn duy trì góc nhìn tích cực về xu hướng ngắn hạn. Tuy nhiên, SHS Research cũng lưu ý rằng tâm lý thị trường đang nghiêng dần sang phòng ngừa rủi ro cho danh mục cơ sở, khi VN30-Index liên tục gặp áp lực tại vùng kháng cự mạnh quanh 1.950 điểm.

Trong ngắn hạn, hợp đồng VN30F2604 vẫn được kỳ vọng hướng đến vùng 1.950 điểm. Tuy nhiên, khả năng bứt phá thành công sẽ phụ thuộc lớn vào sức mạnh dòng tiền trên thị trường cơ sở và diễn biến của nhóm cổ phiếu dẫn dắt, đặc biệt là ngân hàng và nhóm vốn hóa lớn.

VN30-Index đóng cửa tại 1.925,66 điểm, giảm 2,57 điểm, tương đương 0,13%, sau khi không thể vượt thành công vùng kháng cự 1.950 điểm. Áp lực chốt lời xuất hiện rõ ở nhóm ngân hàng, bán lẻ, công nghệ thông tin và chứng khoán ngay từ đầu phiên, khiến chỉ số nhiều thời điểm chìm trong sắc đỏ.

Ở chiều ngược lại, lực cầu tại nhóm cổ phiếu ngân hàng như VIB, STB, TPB cùng đà hồi phục mạnh của nhóm Vingroup, đặc biệt là VIC tăng gần 5%, đã giúp VN30 thu hẹp đáng kể đà giảm trong phiên chiều. Tuy nhiên, áp lực bán quay trở lại vào cuối phiên khiến chỉ số chưa thể giữ được sắc xanh./.

Tùng Linh
Từ khóa:
chứng khoán phái sinh hợp đồng tương lai đáo hạn phái sinh

Đọc thêm

VPS: Lợi nhuận trước thuế quý I/2026 tăng 68% so với cùng kỳ

VPS: Lợi nhuận trước thuế quý I/2026 tăng 68% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Công ty cổ phần Chứng khoán VPS (mã Ck: VCK) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 ghi nhận tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ, đồng thời tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu thị trường.
Cuộc đua thị phần môi giới khối công ty chứng khoán vẫn "nóng"

Cuộc đua thị phần môi giới khối công ty chứng khoán vẫn "nóng"

(TBTCO) - Thanh khoản thị trường tăng mạnh trong quý I/2026 giúp "chiếc bánh" môi giới nở rộng, nhưng không làm hạ nhiệt cuộc đua cạnh tranh thị phần giữa các công ty chứng khoán. Vốn, công nghệ, hệ sinh thái dịch vụ đang là những điểm cộng gia tăng lợi thế cạnh tranh.
TCBS tiếp tục lập kỷ lục vay hợp vốn 488 triệu USD

TCBS tiếp tục lập kỷ lục vay hợp vốn 488 triệu USD

(TBTCO) - Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS; HOSE: TCX) đã hoàn tất ký kết và sẵn sàng giải ngân khoản vay hợp vốn tín chấp với hạn mức kỷ lục 488 triệu USD (khoảng 12.800 tỷ đồng).
Chứng khoán tuần mới (13/4 - 19/4): Xu hướng tích cực đã quay trở lại?

Chứng khoán tuần mới (13/4 - 19/4): Xu hướng tích cực đã quay trở lại?

Bước sang tuần giao dịch mới, có nhiều quan điểm xoay quanh câu hỏi lớn về việc xu hướng tích cực đã thực sự quay trở lại hay chỉ là một nhịp hồi kỹ thuật trong xu hướng trung hạn.
Khởi động Cuộc Bình chọn doanh nghiệp niêm yết 2026

Khởi động Cuộc Bình chọn doanh nghiệp niêm yết 2026

(TBTCO) - Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2026 (VLCA 2026) được khởi động trong bối cảnh đặc biệt khi thị trường chứng khoán Việt Nam đi đúng lộ trình nâng hạng. Minh bạch thông tin và quản trị hiệu quả giờ đây còn là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp nâng cao uy tín và khả năng tiếp cận dòng vốn quốc tế.
Đại hội đồng cổ đông Vicostone 2026: Thay đổi và thích ứng trong bối cảnh thách thức toàn cầu

Đại hội đồng cổ đông Vicostone 2026: Thay đổi và thích ứng trong bối cảnh thách thức toàn cầu

(TBTCO) - Ngày 10/4/2026, CTCP Vicostone (mã chứng khoán VCS), một đơn vị thành viên của Tập đoàn Phenikaa, đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 143.150.451 cổ phiếu, tương đương 89,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, đại hội đã thông qua toàn bộ tờ trình, báo cáo cùng những nội dung quan trọng khác.
Minh bạch thông tin cần kéo dài suốt vòng đời của trái phiếu

Minh bạch thông tin cần kéo dài suốt vòng đời của trái phiếu

(TBTCO) - Minh bạch thông tin trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp đặt ra yêu cầu minh bạch xuyên suốt vòng đời, trong bối cảnh công bố thông tin sau phát hành còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng giám sát rủi ro của nhà đầu tư.
Chứng khoán ngày 10/4: VN-Index giữ nhịp tăng dù áp lực chốt lời gia tăng

Chứng khoán ngày 10/4: VN-Index giữ nhịp tăng dù áp lực chốt lời gia tăng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (10/4) ghi nhận diễn biến tích cực khi VN-Index duy trì sắc xanh trong suốt phiên, dù áp lực chốt lời gia tăng về cuối ngày khiến đà tăng bị thu hẹp.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Khối ngoại giao dịch thận trọng, trở lại bán ròng FPT

Khối ngoại giao dịch thận trọng, trở lại bán ròng FPT

Chứng khoán ngày 13/4: VN-Index giữ sắc xanh, nhưng dòng tiền chưa lan tỏa

Chứng khoán ngày 13/4: VN-Index giữ sắc xanh, nhưng dòng tiền chưa lan tỏa

Chứng khoán phái sinh ngày 13/4: Sắc xanh áp đảo, chênh lệch dương nối dài sang phiên thứ 6

Chứng khoán phái sinh ngày 13/4: Sắc xanh áp đảo, chênh lệch dương nối dài sang phiên thứ 6

Bộ Tài chính đào tạo 5 Chuẩn mực kế toán công quốc tế

Bộ Tài chính đào tạo 5 Chuẩn mực kế toán công quốc tế

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Slovakia Ladislav Kamenický

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Slovakia Ladislav Kamenický

Khơi thông nguồn lực, định hình vai trò “đầu tàu” của các tập đoàn kinh tế

Khơi thông nguồn lực, định hình vai trò “đầu tàu” của các tập đoàn kinh tế

Đầu tư giáo dục sớm: “Tấm hộ chiếu" bước vào top 1% tinh hoa

Đầu tư giáo dục sớm: “Tấm hộ chiếu" bước vào top 1% tinh hoa

Xử phạt nhiều doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Xử phạt nhiều doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Tỷ giá USD hôm nay (11/4): Tỷ giá USD tự do rớt xa mốc 27.000 đồng, cùng đà giảm của DXY

Tỷ giá USD hôm nay (11/4): Tỷ giá USD tự do rớt xa mốc 27.000 đồng, cùng đà giảm của DXY

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Ngày 11/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung có xu hướng giảm

Ngày 11/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung có xu hướng giảm

Ngày 11/4: Giá cà phê và hồ tiêu tăng - giảm trái chiều

Ngày 11/4: Giá cà phê và hồ tiêu tăng - giảm trái chiều

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -7.77
13/04 | -7.77 (6,816.89 -7.77 (-0.11%))
DJI -269.23
13/04 | -269.23 (47,916.57 -269.23 (-0.56%))
IXIC +80.49
13/04 | +80.49 (22,902.89 +80.49 (+0.35%))
NYA -96.20
13/04 | -96.20 (22,734.50 -96.20 (-0.42%))
XAX +34.69
13/04 | +34.69 (8,875.39 +34.69 (+0.39%))
BUK100P -3.45
13/04 | -3.45 (1,053.49 -3.45 (-0.33%))
RUT -5.72
13/04 | -5.72 (2,630.59 -5.72 (-0.22%))
VIX +1.84
13/04 | +1.84 (21.07 +1.84 (+9.57%))
FTSE -40.94
13/04 | -40.94 (10,559.59 -40.94 (-0.39%))
GDAXI -231.92
13/04 | -231.92 (23,572.03 -231.92 (-0.97%))
FCHI -68.27
13/04 | -68.27 (8,191.33 -68.27 (-0.83%))
STOXX50E -56.67
13/04 | -56.67 (5,869.44 -56.67 (-0.96%))
N100 -10.52
13/04 | -10.52 (1,821.58 -10.52 (-0.57%))
BFX -36.67
13/04 | -36.67 (5,418.92 -36.67 (-0.67%))
MOEX.ME -0.11
13/04 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -232.69
13/04 | -232.69 (25,660.85 -232.69 (-0.90%))
STI -5.24
13/04 | -5.24 (4,984.17 -5.24 (-0.11%))
AXJO -34.60
13/04 | -34.60 (8,926.00 -34.60 (-0.39%))
AORD -42.40
13/04 | -42.40 (9,113.40 -42.40 (-0.46%))
BSESN -702.68
13/04 | -702.68 (76,847.57 -702.68 (-0.91%))
JKSE +41.69
13/04 | +41.69 (7,500.19 +41.69 (+0.56%))
KLSE -10.79
13/04 | -10.79 (1,680.52 -10.79 (-0.64%))
NZ50 -161.26
13/04 | -161.26 (13,020.18 -161.26 (-1.22%))
KS11 -50.25
13/04 | -50.25 (5,808.62 -50.25 (-0.86%))
TWII +39.46
13/04 | +39.46 (35,457.29 +39.46 (+0.11%))
GSPTSE +218.06
13/04 | +218.06 (33,695.76 +218.06 (+0.65%))
BVSP +2,194.88
13/04 | +2,194.88 (197,323.88 +2,194.88 (+1.12%))
MXX -290.81
13/04 | -290.81 (70,023.39 -290.81 (-0.41%))
IPSA +118.35
13/04 | +118.35 (11,076.65 +118.35 (+1.08%))
MERV -840.00
13/04 | -840.00 (2,998,770.00 -840.00 (-0.03%))
TA125.TA -70.49
13/04 | -70.49 (4,265.23 -70.49 (-1.63%))
CASE30 +484.60
13/04 | +484.60 (49,078.60 +484.60 (+1.00%))
JN0U.JO -111.66
13/04 | -111.66 (7,183.25 -111.66 (-1.53%))
DX-Y.NYB +0.24
13/04 | +0.24 (98.89 +0.24 (+0.25%))
125904-USD-STRD -26.18
13/04 | -26.18 (2,712.49 -26.18 (-0.96%))
XDB +0.23
13/04 | +0.23 (134.60 +0.23 (+0.17%))
XDE +0.25
13/04 | +0.25 (117.25 +0.25 (+0.22%))
000001.SS +20.06
13/04 | +20.06 (3,986.23 +20.06 (+0.51%))
N225 -421.34
13/04 | -421.34 (56,502.77 -421.34 (-0.74%))
XDN -0.11
13/04 | -0.11 (62.79 -0.11 (-0.17%))
XDA -0.14
13/04 | -0.14 (70.68 -0.14 (-0.20%))