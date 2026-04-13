Chứng khoán phái sinh ngày 13/4: Sắc xanh áp đảo, chênh lệch dương nối dài sang phiên thứ 6

Thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực khi chênh lệch dương được duy trì sang phiên thứ 6 liên tiếp. Tâm lý lạc quan của các nhà giao dịch đối với xu hướng ngắn hạn của VN30-Index vẫn nối dài, dù chỉ số cơ sở đang đối mặt vùng kháng cự mạnh quanh 1.950 điểm.

Kết phiên, hợp đồng tương lai VN30-Index đáo hạn tháng gần nhất (41I1G4000) đóng cửa tại 1.932,2 điểm, tăng nhẹ 0,06% so với phiên trước và cao hơn 6,54 điểm so với VN30-Index. Đây là phiên thứ sáu liên tiếp trạng thái chênh lệch dương được duy trì, cùng chung nhịp hồi phục gần đây của thị trường.

Không riêng hợp đồng đáo hạn vào tháng 4 này, các kỳ hạn xa hơn cũng tiếp tục ghi nhận mức chênh lệch dương đáng kể. Trong đó, hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 5/2026 có mức chênh lệch +9,34 điểm, cao nhất trong nhóm hợp đồng VN30. Đối với các kỳ hạn tháng 6 và tháng 9, mức chênh lệch lần lượt ở mức +6,24 điểm và +4,54 điểm.

Điểm đáng chú ý trong phiên là dòng tiền đang có xu hướng dịch chuyển rõ hơn sang hợp đồng tương lai đáo hạn kỳ tiếp theo (tháng 5/2026). Khối lượng giao dịch tại hợp đồng này tăng gấp hơn 3 lần. Trong khi đó, khối lượng mở (OI) cũng tăng gấp đôi với 2.585 hợp đồng được nắm giữ qua đêm.

Chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở tiếp tục ở trạng thái dương

Tuần này, hợp đồng 41I1G4000 sẽ bước vào ngày đáo hạn, với phiên tất toán diễn ra vào thứ Năm tới. Theo đánh giá của các chuyên gia SHS, các vị thế giao dịch gia tăng khi VN30-Index biến động mạnh trong phiên, phản ánh hoạt động mở mới vị thế đang sôi động hơn. Các trader vẫn duy trì góc nhìn tích cực về xu hướng ngắn hạn. Tuy nhiên, SHS Research cũng lưu ý rằng tâm lý thị trường đang nghiêng dần sang phòng ngừa rủi ro cho danh mục cơ sở, khi VN30-Index liên tục gặp áp lực tại vùng kháng cự mạnh quanh 1.950 điểm.

Trong ngắn hạn, hợp đồng VN30F2604 vẫn được kỳ vọng hướng đến vùng 1.950 điểm. Tuy nhiên, khả năng bứt phá thành công sẽ phụ thuộc lớn vào sức mạnh dòng tiền trên thị trường cơ sở và diễn biến của nhóm cổ phiếu dẫn dắt, đặc biệt là ngân hàng và nhóm vốn hóa lớn.

VN30-Index đóng cửa tại 1.925,66 điểm, giảm 2,57 điểm, tương đương 0,13%, sau khi không thể vượt thành công vùng kháng cự 1.950 điểm. Áp lực chốt lời xuất hiện rõ ở nhóm ngân hàng, bán lẻ, công nghệ thông tin và chứng khoán ngay từ đầu phiên, khiến chỉ số nhiều thời điểm chìm trong sắc đỏ.

Ở chiều ngược lại, lực cầu tại nhóm cổ phiếu ngân hàng như VIB, STB, TPB cùng đà hồi phục mạnh của nhóm Vingroup, đặc biệt là VIC tăng gần 5%, đã giúp VN30 thu hẹp đáng kể đà giảm trong phiên chiều. Tuy nhiên, áp lực bán quay trở lại vào cuối phiên khiến chỉ số chưa thể giữ được sắc xanh./.