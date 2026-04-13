VPS: Lợi nhuận trước thuế quý I/2026 tăng 68% so với cùng kỳ

Trong quý I/2026, VPS ghi nhận tổng doanh thu đạt 2.846 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 1.547 tỷ đồng, tăng 68% so với quý I/2025. Kết quả này phản ánh sự cải thiện đồng đều ở các mảng hoạt động, cùng với hiệu quả vận hành và khả năng tận dụng lợi thế quy mô của Công ty. Biên lợi nhuận tiếp tục duy trì ở mức cao, cho thấy chất lượng tăng trưởng được củng cố.

Đáng chú ý, VPS tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu trên HOSE với 15,32% trong quý I/2026, trong bối cảnh thanh khoản thị trường duy trì ở mức thấp. Bên cạnh đó, Công ty cũng dẫn đầu thị phần trên các sàn giao dịch khác, với 19,45% trên HNX, 24,35% trên UPCoM và 33,34% trên thị trường phái sinh. Việc duy trì vị thế dẫn đầu đồng bộ trên tất cả các thị trường qua đó phản ánh năng lực phân phối vượt trội, nền tảng khách hàng rộng và khả năng khai thác hiệu quả các dòng sản phẩm.

Doanh thu từ hoạt động môi giới đạt 1.003 tỷ đồng trong quý I/2026, tăng 73% so với cùng kỳ. Mức tăng này đến từ việc VPS duy trì và gia tăng thị phần trên tất cả các sàn giao dịch, qua đó củng cố vai trò của mảng môi giới như nền tảng tăng trưởng, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động kinh doanh liên quan như cho vay ký quỹ và các dịch vụ có giá trị gia tăng khác.

Đáng chú ý, hoạt động cho vay ký quỹ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với dư nợ cho vay và phải thu đạt 30.407 tỷ đồng. Xu hướng này không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng doanh thu mà còn hỗ trợ cải thiện biên lợi nhuận của Công ty.

Việc huy động vốn thành công thông qua IPO và phát hành riêng lẻ vào cuối năm 2025 đã giúp VPS củng cố đáng kể nền tảng vốn chủ sở hữu, qua đó tạo ra lợi thế chi phí vốn mang tính bền vững trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động trên thị trường có xu hướng tăng. Phần lớn dư nợ cho vay ký quỹ của Công ty được tài trợ từ nguồn vốn chủ sở hữu với chi phí thấp hơn so với vốn vay. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp VPS duy trì biên lợi nhuận nêu trên và tiếp tục mở rộng hoạt động cho vay ngay cả trong môi trường lãi suất cao hơn.

Tính đến cuối quý I/2026, tổng tài sản của VPS đạt 53.217 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 30.097 tỷ đồng. Công ty duy trì tỷ lệ an toàn tài chính ở mức 901%, cao hơn đáng kể so với mức yêu cầu 260%, đồng thời ghi nhận ROE (lũy kế 4 quý gần nhất) đạt 22,6%. Nền tảng vốn vững mạnh cùng khả năng sinh lời cao tạo điều kiện để VPS tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực cho vay và triển khai các sản phẩm mới.

Trong thời gian tới, VPS kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nhờ nền tảng vốn vững mạnh, cùng với các yếu tố hỗ trợ từ cải cách thị trường và lộ trình nâng hạng. Vị thế dẫn đầu trên tất cả các sàn giao dịch tạo nền tảng để Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động và gia tăng giá trị cho cổ đông./.