Chứng khoán VPS đặt mục tiêu mở rộng quy mô, tăng trưởng lợi nhuận 28,6%

Công ty cổ phần Chứng khoán VPS vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại Hà Nội. Trong năm 2025, VPS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 8.261 tỷ đồng, tăng 27,7% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.471 tỷ đồng, tăng 41,8%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 3.579 tỷ đồng, tăng 42,1%. Kết quả này vượt kế hoạch đề ra, đồng thời đi kèm với các chỉ số hiệu quả ở mức cao như ROE đạt 26,1%, biên lợi nhuận trước thuế đạt 54,1% và EPS đạt 2.742 đồng.

Động lực tăng trưởng được ghi nhận đồng đều ở các mảng hoạt động. Doanh thu môi giới đạt 3.770 tỷ đồng, tăng 18,3%; doanh thu cho vay ký quỹ đạt 2.504 tỷ đồng, tăng 42,1%; doanh thu kinh doanh nguồn vốn đạt 1.694 tỷ đồng, tăng 31,4%; trong khi doanh thu tư vấn đạt 139 tỷ đồng, tăng mạnh 126,7%.

Đồng thời, VPS tiếp tục duy trì vị trí số 1 thị phần môi giới cổ phiếu trong 5 năm liên tiếp, với thị phần tại HOSE đạt 15,95%, HNX đạt 19,49%, UPCoM đạt 17,76% và thị trường phái sinh đạt 38,99%.

Về quy mô, tổng tài sản của VPS tại thời điểm 31/12/2025 đạt 48.402 tỷ đồng, tăng 59,4% so với cùng kỳ. Vốn chủ sở hữu tăng mạnh lên 28.835 tỷ đồng, tăng 153,8% sau khi VPS hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), qua đó củng cố đáng kể năng lực tài chính và nền tảng vốn cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Báo cáo tài chính năm 2025 của VPS đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Tại đại hội, cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu hoạt động đạt 11.500 tỷ đồng, tăng 39,2% so với năm 2025 và lợi nhuận trước thuế đạt 5.750 tỷ đồng, tăng 28,6%. Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở kỳ vọng tích cực về kinh tế vĩ mô, hiệu ứng nâng hạng thị trường chứng khoán cùng với các lợi thế nội tại của VPS về quy mô, công nghệ và năng lực tài chính sau IPO.

Phát biểu tại đại hội, Tổng Giám đốc VPS Lê Minh Tài cho biết, năm 2025 là một năm minh chứng được rằng, VPS vừa duy trì tăng trưởng bền vững, vừa đảm bảo hiệu quả hoạt động. Bước sang năm 2026, VPS đặt mục tiêu cao hơn nữa là mở rộng quy mô, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và tăng cường năng lực công nghệ.

Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của VPS

Đại hội cũng thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Theo đó, lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt 3.563 tỷ đồng sau khi loại trừ lợi nhuận chưa thực hiện. Trong năm, VPS đã phân phối 1.424 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Phần lợi nhuận chưa phân phối còn lại là 2.139 tỷ đồng. Công ty đã được thông qua kế hoạch không chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2025 trong năm 2026.

Liên quan đến việc sử dụng vốn, VPS cho biết, tổng vốn huy động từ đợt IPO tháng 11/2025 đạt 12.139 tỷ đồng và từ đợt chào bán riêng lẻ tháng 12/2025 đạt 1.976 tỷ đồng. Phần lớn nguồn vốn đã được triển khai cho hoạt động cho vay ký quỹ, trong khi kế hoạch đầu tư hạ tầng công nghệ với quy mô 900 tỷ đồng và phát triển nhân lực 270 tỷ đồng sẽ được thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

Tại Đại hội, các cổ đông cũng phê duyệt báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán độc lập, cùng các báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc./.