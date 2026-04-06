VPS vững "ngôi vương" thị phần môi giới HOSE quý I/2026

Theo danh sách 10 công ty chứng khoán có thị phần giá trị giao dịch môi giới lớn nhất quý IV/2025 vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) công bố, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (mã VCK-sàn HOSE) tiếp tục ghi nhận thị phần môi giới trên HOSE đạt 15,32%, nối dài chuỗi 21 quý liên tiếp dẫn đầu.

Đây cũng là quý đầu tiên sau khi công ty chứng khoán này thực hiện thành công đợt chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng và chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn. Vị trí dẫn đầu trên bảng thị phần môi giới sàn HOSE được nối dài trong gần 2 năm vừa qua phản ánh sự ổn định trong vận hành và khả năng duy trì quy mô hoạt động của doanh nghiệp.

Trong những tháng đầu năm 2026, thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua nhiều biến động đáng chú ý. Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh và thiết lập các vùng đỉnh mới, VN-Index đã điều chỉnh về vùng 1.590 - 1.600 điểm trong tháng 3. Những yếu tố vĩ mô toàn cầu như căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, biến động giá dầu và áp lực lạm phát đã tác động đáng kể đến tâm lý nhà đầu tư. Dòng tiền trên thị trường có xu hướng phân hóa rõ nét, tập trung vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản và triển vọng tăng trưởng tích cực, trong khi khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng hơn 30,4 nghìn tỷ đồng, tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn.

VPS đứng đầu trong Top thị phần môi giới trên sàn HOSE - Nguồn: HOSE

Trong bối cảnh đó, VPS vẫn duy trì quy mô giao dịch lớn và ổn định, phản ánh nền tảng vững chắc, cùng năng lực tư vấn - vận hành và khả năng thích ứng linh hoạt với các điều kiện thị trường, hứa hẹn ghi nhận những tín hiệu tích cực bước đầu cho năm tài chính mới.

Theo đại diện ban lãnh đạo VPS, thị phần môi giới là kết quả của quá trình duy trì chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng một cách nhất quán. Trong thời gian tới, VPS sẽ tiếp tục tập trung vào nâng cao năng lực vận hành, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhà đầu tư. Lãnh đạo VPS cũng cho biết những định hướng trên sẽ được VPS thực hiện triển khai trong năm 2026, bắt đầu với buổi gặp gỡ một số nhà đầu tư dự kiến tổ chức vào đầu tháng 4 nhằm cập nhật kết quả kinh doanh quý I/2026 và trao đổi về kế hoạch sắp tới. Tiếp đó, công ty sẽ tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên của vào ngày 15/4/2026 tại Hà Nội.