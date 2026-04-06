Chứng khoán

VPS vững "ngôi vương" thị phần môi giới HOSE quý I/2026

Tùng Linh

14:54 | 06/04/2026
(TBTCO) - Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (mã: VCK) duy trì thị phần môi giới vượt 15% trên HOSE, qua đó tiếp tục giữ vững "ngôi vương" thị phần môi giới trên sàn chứng khoán TP.HCM (HOSE).
Theo danh sách 10 công ty chứng khoán có thị phần giá trị giao dịch môi giới lớn nhất quý IV/2025 vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) công bố, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (mã VCK-sàn HOSE) tiếp tục ghi nhận thị phần môi giới trên HOSE đạt 15,32%, nối dài chuỗi 21 quý liên tiếp dẫn đầu.

Đây cũng là quý đầu tiên sau khi công ty chứng khoán này thực hiện thành công đợt chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng và chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn. Vị trí dẫn đầu trên bảng thị phần môi giới sàn HOSE được nối dài trong gần 2 năm vừa qua phản ánh sự ổn định trong vận hành và khả năng duy trì quy mô hoạt động của doanh nghiệp.

Trong những tháng đầu năm 2026, thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua nhiều biến động đáng chú ý. Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh và thiết lập các vùng đỉnh mới, VN-Index đã điều chỉnh về vùng 1.590 - 1.600 điểm trong tháng 3. Những yếu tố vĩ mô toàn cầu như căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, biến động giá dầu và áp lực lạm phát đã tác động đáng kể đến tâm lý nhà đầu tư. Dòng tiền trên thị trường có xu hướng phân hóa rõ nét, tập trung vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản và triển vọng tăng trưởng tích cực, trong khi khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng hơn 30,4 nghìn tỷ đồng, tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn.

VPS đứng đầu trong Top thị phần môi giới trên sàn HOSE - Nguồn: HOSE

Trong bối cảnh đó, VPS vẫn duy trì quy mô giao dịch lớn và ổn định, phản ánh nền tảng vững chắc, cùng năng lực tư vấn - vận hành và khả năng thích ứng linh hoạt với các điều kiện thị trường, hứa hẹn ghi nhận những tín hiệu tích cực bước đầu cho năm tài chính mới.

Theo đại diện ban lãnh đạo VPS, thị phần môi giới là kết quả của quá trình duy trì chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng một cách nhất quán. Trong thời gian tới, VPS sẽ tiếp tục tập trung vào nâng cao năng lực vận hành, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhà đầu tư. Lãnh đạo VPS cũng cho biết những định hướng trên sẽ được VPS thực hiện triển khai trong năm 2026, bắt đầu với buổi gặp gỡ một số nhà đầu tư dự kiến tổ chức vào đầu tháng 4 nhằm cập nhật kết quả kinh doanh quý I/2026 và trao đổi về kế hoạch sắp tới. Tiếp đó, công ty sẽ tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên của vào ngày 15/4/2026 tại Hà Nội.

Bài liên quan

Đại hội đồng cổ đông FPTS: Tăng vốn bằng cổ phiếu thưởng 10%, chọn “đứng vững” thay vì đua quy mô

Sôi động cuộc đua công nghệ khối công ty chứng khoán

SHS lên kế hoạch tăng vốn vượt 10.000 tỷ đồng, đặt mục tiêu lợi nhuận hơn 1.700 tỷ đồng

Ngày 7/4: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam tiếp đà tăng

Ngày 7/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, thế giới biến động mạnh

Giảm áp lực về thủ tục hóa đơn, chứng từ cho hộ kinh doanh

Huy động 11 triệu tỷ đồng, hiện thực hóa tầm nhìn quy hoạch 100 năm

Hải quan xử lý gần 8.900 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Hà Nội kích hoạt 3 động lực tăng trưởng trong quý II

Khối ngoại mua ròng hơn 500 tỷ đồng trên thị trường trái phiếu chính phủ

(TBTCO) - Trong tuần từ 30/3 đến 3/4, khối ngoại mua ròng 560,6 tỷ đồng trên thị trường trái phiếu chính phủ, đảo chiều sau 4 tuần bán ròng liên tiếp.
Khối ngoại giảm mạnh bán ròng

(TBTCO) - Giá trị bán ròng trên cả ba sàn xấp xỉ 94 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức bán ròng hơn 1.500 tỷ đồng phiên hôm qua.
Chứng khoán phái sinh ngày 6/4: Thanh khoản tăng 24%, giá hợp đồng tương lai ngược chiều tăng

(TBTCO) - Giao dịch trên thị trường phái sinh trở lại trạng thái sôi động với hơn 268.000 hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn gần nhất được chuyển nhượng. Đáng chú ý, chênh lệch dương đã trở lại khi giá hợp đồng tương lai tăng, ngược chiều với diễn biến của chỉ số cơ sở.
Chứng khoán ngày 6/4: VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (6/4) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh sau giai đoạn phục hồi kéo dài hai tuần trước đó, khi dòng tiền suy yếu rõ rệt và tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn.
Thép Nam Kim lên kế hoạch doanh thu vượt 22.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Thép Nam Kim đặt kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu trên 22.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng, đồng thời trình cổ đông loạt phương án tăng vốn và đầu tư dự án mới.
Giải bài toán nhà ở: Khi “an cư” cần được nhìn như hạ tầng quốc gia

(TBTCO) - Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và giá nhà vượt xa thu nhập, các chuyên gia cho rằng đã đến lúc tái định vị nhà ở như một phần thiết yếu của hạ tầng quốc gia, ngang hàng với giao thông hay năng lượng nhằm mở rộng nguồn cung và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.
Tái bảo hiểm Hanoi Re lên kế hoạch lãi đi lùi, hoạt động tài chính “gánh” phần lớn lợi nhuận

Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re) đặt kế hoạch doanh thu năm 2026 đạt 3.968 tỷ đồng, tăng 7,5%; lợi nhuận trước thuế đi lùi 1,8%, còn 296 tỷ đồng, trong bối cảnh thị trường cạnh tranh mạnh, dư cung khiến giá tái bảo hiểm đi xuống. Thực tế, lợi nhuận gộp bảo hiểm Hanoi Re “trồi sụt” qua các năm, trong khi hoạt động tài chính chiếm tới 74% lãi trước thuế năm 2025.
MSB quyết tâm tái cấu trúc và mở rộng hệ sinh thái, hướng tới lãi kỷ lục 8.000 tỷ đồng

MSB dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận trước thuế 8.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, cùng tăng trưởng tín dụng 18% và mở rộng quy mô tài sản. Đồng thời, ngân hàng đẩy mạnh tăng vốn qua trả cổ tức bằng cổ phiếu 20%, tái cấu trúc TNEX Finance và lên kế hoạch mở rộng sang quản lý quỹ, chứng khoán.
Ngày 7/4: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam tiếp đà tăng

Ngày 7/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, thế giới biến động mạnh

Giảm áp lực về thủ tục hóa đơn, chứng từ cho hộ kinh doanh

Huy động 11 triệu tỷ đồng, hiện thực hóa tầm nhìn quy hoạch 100 năm

Hải quan xử lý gần 8.900 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Hà Nội kích hoạt 3 động lực tăng trưởng trong quý II

Techcombank vạch hai kịch bản kinh doanh, dự kiến tăng trưởng tín dụng 12%

Hải quan thu nộp ngân sách hơn 117.000 tỷ đồng, tăng gần 15%

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

