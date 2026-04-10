Đại hội đồng cổ đông Vicostone 2026: Thay đổi và thích ứng trong bối cảnh thách thức toàn cầu

Linh hoạt trước biến động, kiên định mục tiêu

Trong bối cảnh biến động đã trở thành trạng thái thường trực của kinh tế toàn cầu, Vicostone xác định 2025 - 2026 là giai đoạn điều hành thận trọng, thích ứng linh hoạt, phát huy nội lực theo định hướng phát triển bền vững dựa trên các trụ cột: tài chính lành mạnh, quản trị rủi ro chủ động, đa dạng hóa thị trường và thúc đẩy chuyển đổi xanh theo định hướng ESG. Trước sự biến động, năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu thuần 4.128,89 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 823,35 tỉ đồng, tương ứng 87,50% và 85,37% so với kế hoạch đề ra.

Dù kết quả kinh doanh chưa đạt như kỳ vọng ban đầu, những nỗ lực trong công tác điều hành, tối ưu vận hành và điều chỉnh chiến lược thị trường đã giúp Công ty duy trì sự ổn định và từng bước thích ứng với bối cảnh mới, nhờ đó các chỉ tiêu tài chính trọng yếu, đặc biệt là tỉ suất sinh lời và khả năng thanh toán tiếp tục duy trì ở mức tích cực, phản ánh nền tảng tài chính vững chắc, hiệu quả điều hành và khả năng thích ứng tốt trước sự biến động.

Tỉ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu thuần của công ty năm 2025 đạt 20,16% cho thấy hiệu quả trong việc duy trì hoạt động sản xuất, mở rộng thị trường, quản trị rủi ro và tối ưu hóa chi phí;

Hệ số nợ/tổng tài sản và hệ số nợ/vốn chủ sở hữu năm 2025 lần lượt là 0,11 và 0,12 thấp đi đáng kể so với các năm, khẳng định Công ty có thể thanh toán các khoản nợ hiện tại và đảm bảo không có rủi ro đối với các khoản vay nếu lãi suất tăng đột biến. Giá trị hàng tồn kho cuối năm 2025 giảm mạnh 228,30 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước cho thấy hiệu quả phân bổ nguồn lực, tối ưu hàng hóa tồn kho, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động.

Nhất quán với định hướng phát triển bền vững trên nền tảng ESG, Vicostone duy trì tuân thủ, đóng góp 292,30 tỉ đồng vào ngân sách Nhà nước, tăng 31% so với năm 2024; đảm bảo thu nhập và việc làm ổn định cho người lao động; tăng cường các giải pháp kiểm soát phát thải, tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả nguyên vật liệu...

Đặc biệt, tăng tốc chuyển dịch sản phẩm theo xu hướng tiêu chuẩn mới về an toàn, sức khỏe, phát huy năng lực R&D, Công ty đã chính thức ra mắt dòng sản phẩm Vicostone Eco Surfaces, bước đầu cung cấp ra thị trường 36 sản phẩm Eco tại thị trường Úc và California, đáp ứng yêu cầu về hàm lượng tinh thể thạch anh theo yêu cầu tại các thị trường này, khẳng định bước tiến quan trọng trong định hướng phát triển sản phẩm xanh, thân thiện và an toàn.

Năm 2026 thận trọng, chủ động chuyển dịch và thích ứng

Theo đánh giá của các chuyên gia, xung đột địa chính trị không còn mang tính ngắn hạn, mà là chỉ báo của một "trật tự thế giới mới" đầy biến động, kéo theo các hệ lụy dài hạn và khó lường. Theo nghiên cứu mới đây của Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân: gần 90% doanh nghiệp cho biết chi phí đầu vào tăng do giá năng lượng, nguyên vật liệu, logistics, bắt đầu "bào mòn" dòng tiền và biên lợi nhuận.

Bên cạnh đó, các yếu tố lạm phát neo cao, cạnh tranh gay gắt và rủi ro từ các chính sách bảo hộ thương mại tiếp tục tạo áp lực cho các công ty kinh doanh quốc tế, trong đó có Vicostone. Công ty nhìn nhận môi trường kinh doanh toàn cầu đang chuyển dịch sang chu kỳ bất định mang tính cấu trúc, trong đó thị trường Mỹ nhiều khả năng tiếp tục duy trì trạng thái trầm lắng do lãi suất cao và nhu cầu tiêu dùng chưa phục hồi rõ nét.

Trước bối cảnh đó, Vicostone xác định chiến lược điều hành không đặt trọng tâm vào tăng trưởng quy mô trong ngắn hạn, mà ưu tiên củng cố năng lực nội tại, tái cân bằng cấu trúc tăng trưởng và nâng cao khả năng chống chịu, tạo nền tảng cho chu kỳ phát triển tiếp theo. Công ty tiếp tục điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng tăng trưởng thận trọng, chủ động quản trị rủi ro, sẵn sàng thích ứng để nắm bắt cơ hội. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch năm 2026 với doanh thu thuần dự kiến: 4.186 tỉ đồng (tăng 1,4% so với năm 2025). Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 744 tỉ đồng (giảm 10,6% so với năm 2025).

Về sản phẩm, trước các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe về môi trường và sức khỏe tại các thị trường phát triển, trong đó có các quy định về hàm lượng Silica trong sản phẩm, Vicostone đẩy mạnh phát triển và thương mại hóa dòng sản phẩm thế hệ mới (Eco Surfaces), coi đây là trụ cột chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và đón đầu xu hướng tiêu dùng. Về thị trường, bên cạnh đẩy mạnh công tác bán hàng, tăng trưởng thị phần tại các thị trường hiện có như Mỹ, Canada, Châu Âu… Công ty chủ động đa dạng hóa thị trường và kênh phân phối, mở rộng sang thị trường mới tiềm năng.

Vicostone định vị chủ động chuỗi cung ứng (nội địa hóa và làm chủ hơn 95% nguyên liệu đầu vào) là năng lực cốt lõi, giúp Công ty kiểm soát hiệu quả chất lượng sản phẩm và nâng cao năng lực chống chịu trước biến động; bên cạnh đó tiếp tục phát triển mạng lưới nhà cung ứng theo hướng chất lượng cao, đặc biệt, tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn pháp lí về môi trường để phù hợp với định hướng phát triển sản phẩm xanh, bền vững của Công ty.

Vicostone thúc đẩy mô hình vận hành tinh gọn và tối ưu chi phí nhằm củng cố dòng tiền và tạo dư địa cho các chiến lược dài hạn. Trọng tâm là tối ưu hóa sản xuất – vận hành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, cải tiến quy trình và kiểm soát tồn kho ở mức tối ưu, đảm bảo hiệu quả và tính bền vững trong toàn hệ thống.

Công ty triển khai hệ thống quản trị rủi ro toàn diện, chủ động và tích hợp xuyên suốt mọi hoạt động từ sản xuất, thị trường đến tài chính và đầu tư, đồng thời xây dựng văn hóa quản trị rủi ro để mỗi cá nhân chủ động nhận diện và ứng phó rủi ro, góp phần bảo vệ nền tảng tăng trưởng dài hạn của Công ty.

Vicostone định hướng tích hợp toàn diện nguyên tắc ESG vào chiến lược phát triển, từ sản xuất, kinh doanh đến chuỗi cung ứng. Công ty thúc đẩy đổi mới sáng tạo xanh, chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn và dẫn dắt lộ trình trung hòa carbon hướng tới NetZero 2050, khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực vật liệu tiên tiến với các trọng tâm: Tích hợp ESG và NetZero vào toàn hệ thống; Vật liệu tiên tiến, sinh thái, công nghệ cao; Sản xuất thông minh, tuần hoàn, giảm phát thải; Tạo giá trị bền vững cho các bên liên quan.

Với định hướng quản trị thận trọng, chủ động và linh hoạt, Vicostone tin rằng tăng trưởng bền vững sẽ không chỉ là những chỉ số tài chính ổn định mà còn đo lường qua "chỉ số hạnh phúc" của cán bộ công nhân viên, chất lượng và khả năng chống chịu của doanh nghiệp trước biến động ngày càng khó lường của kinh tế toàn cầu./.