"Luật chơi" bất động sản nghỉ dưỡng năm 2026 đã hoàn toàn thay đổi

Kỳ Phương

Kỳ Phương

16:07 | 13/04/2026
(TBTCO) - Ngành du lịch Việt Nam đang chứng kiến đà phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ. Đây chính là bệ phóng vững chắc cho bất động sản nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, thị trường không còn phát triển theo kiểu "sốt nóng", cào bằng, mà diễn ra sự phân hóa sâu sắc dựa trên giá trị thực.
aa

Một dự án nghỉ dưỡng dự kiến được đưa ra thị trường trong thời gian tới. Ảnh: Kỳ Phương

Bộ đôi "pháp lý - dòng tiền" trở thành kim chỉ nam

Sau những giai đoạn biến động, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang hướng tới sự khác biệt hóa về chất lượng thực tế. Vào thời điểm hiện tại, chủ đầu tư không thể chỉ đưa dự án ra để bán, mà phải thực sự cung cấp giá trị tương xứng với mức giá. Cơ hội hiện nay hoàn toàn thuộc về những doanh nghiệp có quỹ đất sạch, pháp lý minh bạch và năng lực kiến tạo sản phẩm thật.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Tổng Giám đốc Eras Land cho rằng, bước sang năm 2026, ngành du lịch Việt Nam đang chứng kiến đà phục hồi và bứt phá mạnh mẽ, hướng tới việc phá vỡ các kỷ lục về lượng khách quốc tế của giai đoạn trước dịch.

Những yếu tố trên là "bệ phóng" vững chắc cho bất động sản nghỉ dưỡng, nhưng "luật chơi" của năm 2026 đã hoàn toàn thay đổi. Thị trường sẽ không chứng kiến sự "sốt nóng" cào bằng, mà diễn ra sự phân hóa cực kỳ sâu sắc dựa trên giá trị thực.

Thứ nhất, sự thay đổi trong "khẩu vị" đầu tư, năm 2026 mở ra một giai đoạn mới cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng với tầm nhìn dài hạn hơn, hướng tới sự ổn định và đáp ứng nhu cầu thực của người dân.

Người mua nhà hiện nay áp dụng cách tiếp cận khắt khe và tinh tường hơn rất nhiều khi ra quyết định. Thay vì bị chi phối bởi các chiến dịch marketing hay hứa hẹn cam kết lợi nhuận "khủng" trên giấy, dòng tiền thông minh giờ đây đặt trọng tâm vào chất lượng sản phẩm thực, năng lực triển khai và uy tín dài hạn của chủ đầu tư.

Thứ hai, ngôi vương thuộc về "pháp lý chuẩn - dòng tiền thật". Nhà đầu tư đang chuyển dịch rõ rệt từ việc trông chờ vào tăng trưởng giá do đầu cơ, lướt sóng sang ưu tiên tỷ suất sinh lời từ cho thuê bền vững.

Trong bối cảnh đó, các dự án sở hữu bộ đôi bảo chứng trên, bao gồm: pháp lý an toàn (đã được cấp sổ) và đã hoàn thiện, đi kèm khả năng khai thác dòng tiền tốt, sẽ trở thành "vùng trũng" hút vốn.

Một ví dụ điển hình là các sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng đã hiện hữu, được vận hành bởi các thương hiệu quốc tế. Sự vận hành chuyên nghiệp không chỉ đảm bảo công suất lấp đầy khi du lịch phục hồi, mà còn giữ gìn tài sản và tạo ra dòng tiền đều đặn 5 - 7%/năm cho chủ sở hữu. Đây mới là đích đến an toàn và bền vững mà nhà đầu tư trung và dài hạn đang tìm kiếm.

Nhà đầu tư đang chuyển dịch từ việc trông chờ vào tăng trưởng giá do đầu cơ, lướt sóng sang ưu tiên tỷ suất sinh lời từ cho thuê bền vững. Ảnh: Kỳ Phương.

Biến số lãi suất sẽ là cuộc "đại phẫu" thanh lọc thị trường

Nhận định về tính tác động của lãi suất lên thị trường bất động sản, CEO Eras Land đánh giá, biến số lãi suất luôn là "mạch máu" của thị trường bất động sản. Việc mặt bằng lãi suất có những giai đoạn neo cao hoặc biến động khó lường đã tạo ra những tác động đa chiều, mang tính dây chuyền đến cả nguồn cung và nguồn cầu.

“Định vị thị trường sẽ chuyển hoàn toàn sang sự khác biệt hóa về chất lượng cao thực tế, tập trung vào thiết kế, tiện ích và trải nghiệm sống cá nhân hóa. Chủ đầu tư không đơn thuần đưa dự án ra để bán, mà phải thực sự đưa ra giá trị tương xứng với mức giá. Lúc này, cơ hội sẽ hoàn toàn thuộc về những doanh nghiệp có quỹ đất sạch, pháp lý minh bạch và năng lực kiến tạo sản phẩm thật” - bà Nguyễn Thị Thanh Hương cho hay.

Trong ngắn hạn, khi chi phí vốn đội lên cao, tác động đầu tiên là sự sụt giảm đột ngột của nhóm khách hàng sử dụng đòn bẩy tài chính. Nguồn cầu bị "bóp nghẹt" không phải vì người dân hết tiền, mà vì chi phí cơ hội quá lớn.

Có thể thấy, khi lãi suất cho vay mua nhà ở mức cao, dòng tiền có xu hướng rút khỏi các kênh đầu tư rủi ro để quay về kênh trú ẩn an toàn là gửi tiết kiệm. Tâm lý "wait and see" (chờ đợi và quan sát) bao trùm. Các giao dịch mang tính lướt sóng gần như triệt tiêu.

Tuy nhiên, trong trung hạn, đây có thể được xem là cuộc "đại phẫu" thanh lọc thị trường, bởi áp lực lãi suất sẽ đóng vai trò như một màng lọc khắc nghiệt.

Về phía nguồn cung, các chủ đầu tư phụ thuộc quá lớn vào vốn vay, thiếu năng lực tài chính sẽ buộc phải bán tài sản, mua bán - sáp nhập (M&A) dự án hoặc rời khỏi cuộc chơi, dẫn đến nguồn cung mới ra thị trường sẽ sụt giảm.

Đối với nhà đầu tư, sẽ có sự cơ cấu lại danh mục tài sản. Dòng tiền lúc này sẽ chỉ dịch chuyển vào những bất động sản có khả năng khai thác thương mại để tự tạo ra dòng tiền bù đắp chi phí lãi vay (ví dụ: nhà phố trung tâm, biệt thự nghỉ dưỡng vận hành tốt).

Theo CEO Eras Land, về dài hạn, chu kỳ của sự minh bạch và bền vững dù có “đau đớn” trong ngắn và trung hạn, nhưng nhìn ở góc độ vĩ mô dài hạn, đây là sự thanh lọc cần thiết. Tốc độ tăng trưởng giá sẽ ổn định và chậm hơn. Khi "bão" đi qua, thị trường sẽ thiết lập một mặt bằng mới lành mạnh hơn./.

Kỳ Phương
Chất lượng trải nghiệm sống: Chuẩn tham chiếu mới của bất động sản cao cấp

Chất lượng trải nghiệm sống: Chuẩn tham chiếu mới của bất động sản cao cấp

Bất động sản nhà ở lập đỉnh về giá nhưng thanh khoản chậm trong quý I/2026

Bất động sản nhà ở lập đỉnh về giá nhưng thanh khoản chậm trong quý I/2026

Lộ trình 1 triệu căn nhà ở xã hội về đích sớm kỳ vọng sẽ hóa giải cơn sốt giá nhà

Lộ trình 1 triệu căn nhà ở xã hội về đích sớm kỳ vọng sẽ hóa giải cơn sốt giá nhà

Tín dụng giảm nhịp, ngân hàng rẽ hướng chiến lược

Tín dụng giảm nhịp, ngân hàng rẽ hướng chiến lược

Đảng bộ Bộ Tài chính quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Đảng bộ Bộ Tài chính quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

VPS: Lợi nhuận trước thuế quý I/2026 tăng 68% so với cùng kỳ

VPS: Lợi nhuận trước thuế quý I/2026 tăng 68% so với cùng kỳ

Nâng cao trách nhiệm, tăng cường quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia

Nâng cao trách nhiệm, tăng cường quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia

Có 4 ca tử vong do não mô cầu, Bộ Y tế khuyến cáo phòng bệnh

Có 4 ca tử vong do não mô cầu, Bộ Y tế khuyến cáo phòng bệnh

TP. Hồ Chí Minh: Thị trường căn hộ phân hóa mạnh

TP. Hồ Chí Minh: Thị trường căn hộ phân hóa mạnh

Phát triển đô thị đúng đắn từ bài học của Phú Mỹ Hưng và Ecopark

Phát triển đô thị đúng đắn từ bài học của Phú Mỹ Hưng và Ecopark

(TBTCO) - Bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc - Giám đốc cấp cao tại Cushman & Wakefield Việt Nam nhận định, nếu Phú Mỹ Hưng (TP. Hồ Chí Minh) cho thấy sức mạnh của một quy hoạch có kỷ luật và khả năng tạo dựng niềm tin vững chắc cho thị trường, thì Ecopark (Hưng Yên) lại khẳng định giá trị của chất lượng sống, bản sắc và những trải nghiệm nhân văn hàng ngày.
Doanh nghiệp địa ốc đẩy mạnh ưu đãi kích cầu

(TBTCO) - Trong bối cảnh giá căn hộ tiếp tục neo cao và lãi suất có xu hướng gia tăng, thị trường bất động sản đang chứng kiến sự điều chỉnh từ phía doanh nghiệp. Nhiều chủ đầu tư triển khai các chính sách ưu đãi tài chính nhằm hỗ trợ người mua ở thực, góp phần duy trì thanh khoản và ổn định thị trường.
Chủ đầu tư dự án Empire City nợ thuế gần 7.000 tỷ đồng, CEO đối diện nguy cơ cấm xuất cảnh

(TBTCO) - Cơ quan Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, nếu Công ty Thành phố Đế Vương (chủ dự án Empire City) không hoàn thành nghĩa vụ thuế trong vòng 30 ngày thì Tổng giám đốc công ty này là ông Võ Sỹ Nhân sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.
“Cuộc đua ngầm” giữa vốn nội và vốn ngoại trên thị trường địa ốc

(TBTCO) - Thị trường bất động sản Việt Nam đang ghi nhận sự vận động đáng chú ý của cả dòng vốn trong nước và quốc tế, với xu hướng cạnh tranh ngày càng rõ nét trong việc tiếp cận các tài sản có chất lượng, pháp lý minh bạch và khả năng khai thác thực.
Nguồn cung căn hộ dịch chuyển ra vùng ven, thị trường bất động sản Hà Nội phân hóa rõ nét

(TBTCO) - Chia sẻ về diễn biến thị trường bất động sản Hà Nội trong quý I/2026, bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, Savills Hà Nội cho biết, các phân khúc đang ghi nhận sự phân hóa rõ rệt, trong đó ở phân khúc căn hộ nguồn cung tương lai đang ngày càng dịch chuyển ra các khu vực vùng ven, nơi mức giá duy trì phù hợp hơn với người mua để ở và được hỗ trợ bởi sự phát triển liên tục của hạ tầng.
Lãi suất tăng kéo giảm thanh khoản căn hộ TP.Hồ Chí Minh, thị trường vào nhịp điều chỉnh

(TBTCO) - Lãi suất vay mua nhà leo thang, tín dụng bị kiểm soát và cơ cấu nguồn cung lệch về phân khúc giá cao đang khiến thị trường căn hộ TP.Hồ Chí Minh giảm nhiệt rõ rệt trong quý I/2026. Thanh khoản suy yếu không chỉ phản ánh tâm lý thận trọng của người mua, mà còn cho thấy thị trường đang bước vào một giai đoạn điều chỉnh cần thiết sau thời gian dài tăng trưởng nóng.
TP. Hồ Chí Minh: Nguồn cung hạn chế giúp thị trường bán lẻ - văn phòng duy trì ổn định

(TBTCO) - Trong khi nguồn cung mới gần như không tăng, nhu cầu thuê đang dần phục hồi giúp thị trường bán lẻ và văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh giữ được trạng thái ổn định. Diễn biến này cho thấy thị trường đang được nâng đỡ bởi lực cầu thực, thay vì tăng trưởng nóng từ nguồn cung.
Nâng mức trần thu nhập được mua nhà ở xã hội lên 25 triệu đồng/tháng

(TBTCO) - Từ ngày 7/4/2026, mức trần thu nhập với cá nhân mua nhà ở xã hội được nâng lên 25 triệu đồng/tháng, theo quy định tại Nghị định số 136/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành.
