Sáng ngày 10/4/2026, Hội thảo “Khởi động Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2026 (VLCA 2026)” đã diễn ra tại trụ sở HOSE, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các doanh nghiệp niêm yết.

Hội thảo do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) phối hợp với Báo Tài chính - Đầu tư, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Dragon Capital Việt Nam, cùng sự tham gia hỗ trợ của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA), Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD) và bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới.

VLCA 2026 đánh dấu năm thứ 19 chương trình được tổ chức, tiếp nối hành trình gần hai thập niên thúc đẩy minh bạch thông tin, nâng cao chất lượng quản trị công ty và phát triển bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp niêm yết.

Phát biểu tại hội thảo, ông Trịnh Sơn Hồng - quyền Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hội thảo khởi động VLCA 2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi thị trường chứng khoán Việt Nam đang đi đúng lộ trình nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo đánh giá của FTSE Russell.

Ông Trịnh Sơn Hồng - quyền Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Theo ông Hồng, đây là cơ hội quan trọng để thu hút dòng vốn quốc tế quy mô lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với minh bạch thông tin và chất lượng quản trị của doanh nghiệp niêm yết. Trong bối cảnh đó, minh bạch thông tin và quản trị hiệu quả không chỉ là lợi thế cạnh tranh mà trở thành điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp nâng cao uy tín và khả năng tiếp cận dòng vốn quốc tế.

Cũng tại hội thảo, đại diện HOSE, VIOD và ACCA đã trình bày các thông tin chung về cơ cấu giải thưởng, quy trình chấm điểm và những điểm cần lưu ý đối với từng hạng mục của Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2026, bao gồm Báo cáo thường niên, Quản trị công ty và Báo cáo Phát triển bền vững. Các nội dung cập nhật tập trung vào việc nâng cao chất lượng công bố thông tin, thúc đẩy áp dụng thông lệ quản trị tốt và tăng cường minh bạch thông tin phi tài chính.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện ACCA và doanh nghiệp đạt giải Báo cáo Phát triển bền vững VLCA 2025 là Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã chia sẻ về tiêu chí đánh giá Báo cáo Phát triển bền vững đối với nhóm tài chính và phi tài chính, đồng thời trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình xây dựng báo cáo, xác định chủ đề trọng yếu và chuẩn hóa dữ liệu theo thông lệ quốc tế. Những chia sẻ này góp phần hỗ trợ doanh nghiệp niêm yết nâng cao chất lượng báo cáo và chuẩn bị tốt cho mùa giải năm nay.

VLCA 2026 đánh dấu năm thứ 19 chương trình được tổ chức

Tiếp nối kết quả tích cực của các mùa giải trước, Ban Tổ chức cho biết VLCA 2026 sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp niêm yết trong hành trình chuẩn hóa theo thông lệ quốc tế, nâng cao chất lượng quản trị và công bố thông tin, hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường mới nổi.

Theo kế hoạch, VLCA 2026 sẽ được triển khai với các mốc chính gồm: công bố thông tin cuộc bình chọn trong tháng 4/2026; hoàn tất chấm sơ khảo và soát xét kết quả sơ khảo vào tháng 9/2026; hoàn tất chấm chung khảo vào tháng 10/2026; và lễ công bố, trao giải dự kiến tổ chức trong giai đoạn tháng 11 - 12/2026.