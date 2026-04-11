Khởi động Cuộc Bình chọn doanh nghiệp niêm yết 2026

Tùng Linh

08:42 | 11/04/2026
(TBTCO) - Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2026 (VLCA 2026) được khởi động trong bối cảnh đặc biệt khi thị trường chứng khoán Việt Nam đi đúng lộ trình nâng hạng. Minh bạch thông tin và quản trị hiệu quả giờ đây còn là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp nâng cao uy tín và khả năng tiếp cận dòng vốn quốc tế.
Sáng ngày 10/4/2026, Hội thảo “Khởi động Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2026 (VLCA 2026)” đã diễn ra tại trụ sở HOSE, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các doanh nghiệp niêm yết.

Hội thảo do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) phối hợp với Báo Tài chính - Đầu tư, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Dragon Capital Việt Nam, cùng sự tham gia hỗ trợ của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA), Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD) và bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới.

VLCA 2026 đánh dấu năm thứ 19 chương trình được tổ chức, tiếp nối hành trình gần hai thập niên thúc đẩy minh bạch thông tin, nâng cao chất lượng quản trị công ty và phát triển bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp niêm yết.

Phát biểu tại hội thảo, ông Trịnh Sơn Hồng - quyền Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hội thảo khởi động VLCA 2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi thị trường chứng khoán Việt Nam đang đi đúng lộ trình nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo đánh giá của FTSE Russell.

Ông Trịnh Sơn Hồng - quyền Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Theo ông Hồng, đây là cơ hội quan trọng để thu hút dòng vốn quốc tế quy mô lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với minh bạch thông tin và chất lượng quản trị của doanh nghiệp niêm yết. Trong bối cảnh đó, minh bạch thông tin và quản trị hiệu quả không chỉ là lợi thế cạnh tranh mà trở thành điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp nâng cao uy tín và khả năng tiếp cận dòng vốn quốc tế.

Cũng tại hội thảo, đại diện HOSE, VIOD và ACCA đã trình bày các thông tin chung về cơ cấu giải thưởng, quy trình chấm điểm và những điểm cần lưu ý đối với từng hạng mục của Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2026, bao gồm Báo cáo thường niên, Quản trị công ty và Báo cáo Phát triển bền vững. Các nội dung cập nhật tập trung vào việc nâng cao chất lượng công bố thông tin, thúc đẩy áp dụng thông lệ quản trị tốt và tăng cường minh bạch thông tin phi tài chính.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện ACCA và doanh nghiệp đạt giải Báo cáo Phát triển bền vững VLCA 2025 là Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã chia sẻ về tiêu chí đánh giá Báo cáo Phát triển bền vững đối với nhóm tài chính và phi tài chính, đồng thời trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình xây dựng báo cáo, xác định chủ đề trọng yếu và chuẩn hóa dữ liệu theo thông lệ quốc tế. Những chia sẻ này góp phần hỗ trợ doanh nghiệp niêm yết nâng cao chất lượng báo cáo và chuẩn bị tốt cho mùa giải năm nay.

VLCA 2026 đánh dấu năm thứ 19 chương trình được tổ chức

Tiếp nối kết quả tích cực của các mùa giải trước, Ban Tổ chức cho biết VLCA 2026 sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp niêm yết trong hành trình chuẩn hóa theo thông lệ quốc tế, nâng cao chất lượng quản trị và công bố thông tin, hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường mới nổi.

Theo kế hoạch, VLCA 2026 sẽ được triển khai với các mốc chính gồm: công bố thông tin cuộc bình chọn trong tháng 4/2026; hoàn tất chấm sơ khảo và soát xét kết quả sơ khảo vào tháng 9/2026; hoàn tất chấm chung khảo vào tháng 10/2026; và lễ công bố, trao giải dự kiến tổ chức trong giai đoạn tháng 11 - 12/2026.

(TBTCO) - Ngày 10/4/2026, CTCP Vicostone (mã chứng khoán VCS), một đơn vị thành viên của Tập đoàn Phenikaa, đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 143.150.451 cổ phiếu, tương đương 89,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, đại hội đã thông qua toàn bộ tờ trình, báo cáo cùng những nội dung quan trọng khác.
(TBTCO) - Không kể phiên mua ròng đột biến do giao dịch thoả thuận cổ phiếu VPL hôm 2/4, đây là phiên trở lại mua ròng đầu tiên của khối ngoại trong một tháng trở lại đây.
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán phái sinh khép lại tuần giao dịch trong trạng thái tích lũy khi các hợp đồng tương lai đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh. Trạng thái chênh lệch dương áp đảo ở đa số hợp đồng dù chênh lệch đã thu hẹp đáng kể so với các phiên trước.
(TBTCO) - Vĩnh Hoàn dự kiến trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu vượt 14.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng, cùng phương án chia cổ tức tiền mặt 30%.
(TBTCO) - Hội đồng quản trị Bảo hiểm BIC vừa phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông, với mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm 6.230 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất 780 tỷ đồng.
(TBTCO) - Thanh khoản thị trường chứng khoán trong quý I/2026 ghi nhận xu hướng cải thiện rõ rệt, với giá trị giao dịch bình quân đạt 35.004 tỷ đồng/phiên, tăng 19,9% so với bình quân năm trước.
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức là thị trường mới nổi thứ cấp từ tháng 9/2026, theo công bố mới nhất của FTSE Russell. Đây không chỉ là dấu mốc kỹ thuật, mà còn là bước ngoặt chiến lược, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế quy mô lớn, đồng thời củng cố vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu.
(TBTCO) - Trong tháng 3/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức 16 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, với tổng khối lượng huy động đạt 19.560 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị phát hành đạt 80.101 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 73% kế hoạch quý I và 16% kế hoạch phát hành cả năm 2026.
