Chứng khoán phái sinh ngày 9/4: Chênh lệch dương tiếp tục duy trì, đặt cược vào xu hướng tăng

Tùng Linh

20:00 | 09/04/2026
(TBTCO) - Dù giá hợp đồng tương lai giảm sâu hơn VN30-Index, trạng thái chênh lệch dương vẫn tiếp tục được duy trì. Các nhà giao dịch (trader) vẫn lạc quan về xu hướng của VN30 trong ngắn hạn.
Sau phiên giao dịch hứng khởi hôm qua, thị trường chứng khoán phái sinh khép lại phiên 9/4 trong trạng thái điều chỉnh nhẹ. Tuy nhiên, trạng thái chênh lệch dương tiếp tục được duy trì trên toàn bộ các hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30-Index. Tâm lý nhà đầu tư vẫn giữ sự lạc quan nhất định đối với xu hướng ngắn hạn của chỉ số cơ sở.

Hợp đồng tương lai VN30-Index đáo hạn tháng 4/2026 (41I1G4000) đóng cửa tại 1.921,7 điểm, giảm 1,05% so với phiên trước. Dù mức giảm sâu hơn VN30-Index (-0,83%), giá hợp đồng tương lai này vẫn cao hơn chỉ số cơ sở 6,69 điểm. Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn cũng tiếp tục ghi nhận mức chênh lệch dương, dao động từ 4,99 điểm đến 10,29 điểm.

Tổng cộng 7/8 hợp đồng tương lai đóng cửa trong sắc đỏ. Diễn biến này diễn ra khi thị trường cơ sở cũng đang chịu áp lực chốt lời sau phiên tăng kỷ lục về số điểm tuyệt đối hôm qua. VN30-Index mở cửa giảm hơn 15 điểm ngay từ đầu phiên khi tiến vào vùng kháng cự trung hạn 1.920–1.930 điểm. Dù lực cầu vẫn xuất hiện ở một số cổ phiếu như MSN, LPB và HPG, áp lực điều chỉnh ở nhóm Vingroup về cuối phiên đã kéo chỉ số quay lại sắc đỏ. Giá trị giao dịch trên sàn HoSE cũng giảm nhưng vẫn ở mức trên 30.000 tỷ đồng.

Trạng thái chênh lệch dương tiếp tục được duy trì tại 8/8 hợp đồng tương lai

Trên thị trường phái sinh, khối lượng giao dịch các hợp đồng giảm hơn 10% so với phiên trước. Riêng với hợp đồng 41I1G4000, tổng cộng có hơn 261.000 hợp đồng được sang tay. Khối lượng mở (OI) của hợp đồng tháng gần nhất đã giảm về 34.483 hợp đồng, thấp hơn phiên trước, cho thấy một phần vị thế ngắn hạn đã được tất toán khi ngày đáo hạn sẽ đến một tuần tới. Trong khi đó, với hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 5/2026, nhà đầu tư vẫn tăng vị thế nắm giữ thêm 12%, lên hơn 1.033 hợp đồng.

Theo SHS Research, các trader vẫn lạc quan về xu hướng của VN30 trong ngắn hạn. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, hợp đồng 41I1G4000 vẫn đang chịu áp lực bán ở vùng kháng cự quanh 1.950 điểm.

Bài liên quan

Dành cho bạn

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia bổ sung thông tin tuyển dụng viên chức năm 2026

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia bổ sung thông tin tuyển dụng viên chức năm 2026

Ngành Tài chính đề xuất nhiều chính sách tài khóa giữ mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Ngành Tài chính đề xuất nhiều chính sách tài khóa giữ mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Nguồn cung xăng dầu ổn định, Bộ Công thương sẵn kịch bản ứng phó biến động giá

Nguồn cung xăng dầu ổn định, Bộ Công thương sẵn kịch bản ứng phó biến động giá

Quy mô thị trường trái phiếu đạt hơn 3,8 triệu tỷ đồng quý I/2026

Quy mô thị trường trái phiếu đạt hơn 3,8 triệu tỷ đồng quý I/2026

Ngân hàng đẩy lãi suất cạnh tranh hút vốn, Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi sát

Ngân hàng đẩy lãi suất cạnh tranh hút vốn, Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi sát

Xuất nhập khẩu tăng hơn 23%, cán cân thương mại vẫn thâm hụt hơn 3,6 tỷ USD

Xuất nhập khẩu tăng hơn 23%, cán cân thương mại vẫn thâm hụt hơn 3,6 tỷ USD

Đọc thêm

Đầu tư chứng khoán - khi lợi thế không còn nằm ở tiếp cận thông tin sớm

Đầu tư chứng khoán - khi lợi thế không còn nằm ở tiếp cận thông tin sớm

(TBTCO) - Khi thị trường chứng khoán thay đổi ngày càng nhanh hơn, lợi thế cạnh tranh không còn nằm ở việc ai có thông tin sớm hơn, mà ở việc ai có tư duy hệ thống hơn, kỷ luật hơn và sẵn sàng học hỏi liên tục hơn.
Đại hội đồng cổ đông ACB: Lãnh đạo ACB lý giải chiến lược "ngược dòng", đặt mục tiêu lãi vượt 22.000 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông ACB: Lãnh đạo ACB lý giải chiến lược "ngược dòng", đặt mục tiêu lãi vượt 22.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Thông tin tại ĐHĐCĐ, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy cho biết, ngân hàng đã lựa chọn hướng đi chiến lược có phần "ngược dòng", đó là chủ động chấp nhận "hy sinh" một phần lợi nhuận ngắn hạn, đây là sự tái phân bổ có chủ đích nhằm phát triển hài hòa. Năm 2026, ACB đặt mục tiêu lãi trước thuế cao kỷ lục 22.338 tỷ đồng; thành lập ACB Insurance và tiếp tục theo định hướng trở thành "Tập đoàn tài chính hiệu quả".
Chứng khoán ngày 9/4: Thị trường “hạ nhiệt”, VN-Index giảm sau nhịp tăng mạnh

Chứng khoán ngày 9/4: Thị trường “hạ nhiệt”, VN-Index giảm sau nhịp tăng mạnh

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (9/4), sau phiên bứt phá trước đó, thị trường có dấu hiệu chững lại khi tâm lý nhà đầu tư chuyển sang thận trọng hơn. Áp lực chốt lời gia tăng trên diện rộng khiến VN-Index điều chỉnh gần 20 điểm, dù xu hướng tăng vẫn chưa bị phá vỡ.
Chứng khoán Kỹ thương lên kế hoạch mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu tổng giá trị 1.000 tỷ đồng

Chứng khoán Kỹ thương lên kế hoạch mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu tổng giá trị 1.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Chứng khoán Kỹ thương lên kế hoạch mua lại trước hạn hai lô trái phiếu mã TCX12504 và TCX12505 đang lưu hành, với thời gian thực hiện trong tháng 4/2026.
Đại hội đồng cổ đông Bảo hiểm MIC: Hướng tới top 3 thị phần, doanh thu nền tảng số tăng 128% quý I/2026

Đại hội đồng cổ đông Bảo hiểm MIC: Hướng tới top 3 thị phần, doanh thu nền tảng số tăng 128% quý I/2026

(TBTCO) - Năm 2026, MIC đặt mục tiêu doanh thu bảo hiểm tăng 30%, hướng tới top 3 thị phần bảo hiểm phi nhân thọ. Thông tin từ ĐHĐCĐ Bảo hiểm MIC cho thấy, doanh thu phí bảo hiểm gốc quý I/2026 tăng 14%; doanh thu nền tảng số tăng 128%, dù MIC vừa chấm dứt hoạt động 23 công ty thành viên. Đồng thời, MIC đang tìm kiếm cổ đông chiến lược nhằm tăng cường năng lực tài chính và hỗ trợ tăng trưởng dài hạn.
Hoàn thiện cả cung và cầu để thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển

Hoàn thiện cả cung và cầu để thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển

(TBTCO) - Thực tế phát triển của thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu hoàn thiện đồng bộ, từ khả năng định giá rủi ro, minh bạch thông tin của nhà đầu tư đến việc thiết kế cấu trúc huy động phù hợp của doanh nghiệp phát hành.
Nhựa Bình Minh đặt kế hoạch doanh thu hơn 6.000 tỷ đồng năm 2026

Nhựa Bình Minh đặt kế hoạch doanh thu hơn 6.000 tỷ đồng năm 2026

(TBTCO) - Nhựa Bình Minh đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 6.053 tỷ đồng, tăng gần 8% so với năm 2025; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.278 tỷ đồng.
FTSE xác nhận lộ trình nâng hạng: Một xu hướng lớn đang dần hình thành

FTSE xác nhận lộ trình nâng hạng: Một xu hướng lớn đang dần hình thành

(TBTCO) - Thông tin từ FTSE trong kỳ đánh giá vừa qua đã tạo hiệu ứng tâm lý tích cực lên thị trường. Tuy nhiên, theo ông Đỗ Bảo Ngọc - Phó Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Kiến Thiết, điều quan trọng hơn là “một xu hướng lớn đang dần hình thành” khi rủi ro địa chính trị hạ nhiệt, góp phần cải thiện môi trường vĩ mô trong nước.
“Mở khóa” nguồn lực phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất

“Mở khóa” nguồn lực phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất

Phụ tải điện tăng sớm, hệ thống vẫn trong kiểm soát

Phụ tải điện tăng sớm, hệ thống vẫn trong kiểm soát

“Nâng chất” cho tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh

“Nâng chất” cho tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh

Gia Lai phát triển du lịch xanh gắn với bảo tồn di sản

Gia Lai phát triển du lịch xanh gắn với bảo tồn di sản

Tiếp tục xuất hiện lệnh giao dịch lớn của khối ngoại tại cổ phiếu Vinpearl

Tiếp tục xuất hiện lệnh giao dịch lớn của khối ngoại tại cổ phiếu Vinpearl

Giảm trừ chi phí y tế, giáo dục - khoản hỗ trợ thiết thực cho người dân

Giảm trừ chi phí y tế, giáo dục - khoản hỗ trợ thiết thực cho người dân

Tăng trưởng cao: Chỉ có một “khẩu quyết” là tổ chức thực hiện

Tăng trưởng cao: Chỉ có một “khẩu quyết” là tổ chức thực hiện

Gia Lai thành lập 3 khu công nghệ tập trung do doanh nghiệp đầu tư

Gia Lai thành lập 3 khu công nghệ tập trung do doanh nghiệp đầu tư

Ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026 - 2031

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (8/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD suy yếu sau thông tin Mỹ - Iran đàm phán ngừng bắn

Tỷ giá USD hôm nay (8/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD suy yếu sau thông tin Mỹ - Iran đàm phán ngừng bắn

Bộ Tài chính Việt Nam và Manulife đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm

Bộ Tài chính Việt Nam và Manulife đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm

Infographics: Tóm tắt tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Infographics: Tóm tắt tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Giá vàng hôm nay ngày 9/4: Giá vàng trong nước tăng đến 2,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 9/4: Giá vàng trong nước tăng đến 2,7 triệu đồng/lượng

