Chứng khoán phái sinh ngày 9/4: Chênh lệch dương tiếp tục duy trì, đặt cược vào xu hướng tăng

Sau phiên giao dịch hứng khởi hôm qua, thị trường chứng khoán phái sinh khép lại phiên 9/4 trong trạng thái điều chỉnh nhẹ. Tuy nhiên, trạng thái chênh lệch dương tiếp tục được duy trì trên toàn bộ các hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30-Index. Tâm lý nhà đầu tư vẫn giữ sự lạc quan nhất định đối với xu hướng ngắn hạn của chỉ số cơ sở.

Hợp đồng tương lai VN30-Index đáo hạn tháng 4/2026 (41I1G4000) đóng cửa tại 1.921,7 điểm, giảm 1,05% so với phiên trước. Dù mức giảm sâu hơn VN30-Index (-0,83%), giá hợp đồng tương lai này vẫn cao hơn chỉ số cơ sở 6,69 điểm. Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn cũng tiếp tục ghi nhận mức chênh lệch dương, dao động từ 4,99 điểm đến 10,29 điểm.

Tổng cộng 7/8 hợp đồng tương lai đóng cửa trong sắc đỏ. Diễn biến này diễn ra khi thị trường cơ sở cũng đang chịu áp lực chốt lời sau phiên tăng kỷ lục về số điểm tuyệt đối hôm qua. VN30-Index mở cửa giảm hơn 15 điểm ngay từ đầu phiên khi tiến vào vùng kháng cự trung hạn 1.920–1.930 điểm. Dù lực cầu vẫn xuất hiện ở một số cổ phiếu như MSN, LPB và HPG, áp lực điều chỉnh ở nhóm Vingroup về cuối phiên đã kéo chỉ số quay lại sắc đỏ. Giá trị giao dịch trên sàn HoSE cũng giảm nhưng vẫn ở mức trên 30.000 tỷ đồng.

Trạng thái chênh lệch dương tiếp tục được duy trì tại 8/8 hợp đồng tương lai

Trên thị trường phái sinh, khối lượng giao dịch các hợp đồng giảm hơn 10% so với phiên trước. Riêng với hợp đồng 41I1G4000, tổng cộng có hơn 261.000 hợp đồng được sang tay. Khối lượng mở (OI) của hợp đồng tháng gần nhất đã giảm về 34.483 hợp đồng, thấp hơn phiên trước, cho thấy một phần vị thế ngắn hạn đã được tất toán khi ngày đáo hạn sẽ đến một tuần tới. Trong khi đó, với hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 5/2026, nhà đầu tư vẫn tăng vị thế nắm giữ thêm 12%, lên hơn 1.033 hợp đồng.

Theo SHS Research, các trader vẫn lạc quan về xu hướng của VN30 trong ngắn hạn. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, hợp đồng 41I1G4000 vẫn đang chịu áp lực bán ở vùng kháng cự quanh 1.950 điểm.