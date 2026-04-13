Đầu tư

Đầu tư giáo dục sớm: “Tấm hộ chiếu" bước vào top 1% tinh hoa

17:30 | 13/04/2026
(TBTCO) - Thay vì các kênh tài sản truyền thống, đầu tư vào giáo dục quốc tế đang là "danh mục" ưu tiên của giới tinh hoa để bảo chứng tương lai và giá trị dài hạn.
Giáo dục quốc tế: "Tài sản thực" trong danh mục đầu tư

Trong bối cảnh kinh tế biến động, các nhà đầu tư khôn ngoan đang dịch chuyển trọng tâm sang vốn nhân lực (Human Capital). Nghiên cứu từ Giáo sư James Heckman - chủ nhân giải Nobel Kinh tế - chỉ ra rằng, đầu tư sớm vào giáo dục chất lượng cao mang lại tỷ suất lợi nhuận (ROI) lên đến 13% mỗi năm.

Tại Việt Nam, các nhà đầu tư không còn nhìn nhận học phí là "chi phí", mà là một khoản đầu tư chiến lược. Một môi trường giáo dục chuẩn quốc tế không chỉ trang bị tư duy phản biện, mà còn xây dựng mạng lưới kết nối (networking) đẳng cấp - những giá trị bảo chứng cho sự thành công của thế hệ kế cận. Đây chính là thiết lập một "lộ trình tăng trưởng" bền vững cho tương lai.

Toàn cảnh kiến trúc hiện đại của Dwight School Hanoi - nơi kiến tạo môi trường đầu tư giáo dục lý tưởng cho thế hệ kế cận.

Chương trình Tú tài Quốc tế (IB): “Đòn bẩy” năng lực toàn cầu

Nghiên cứu của Giáo sư James Heckman còn đưa ra con số kinh ngạc: IQ chỉ đóng góp tối đa 2% vào thành công tài chính của một cá nhân. 98% còn lại nằm ở những phẩm chất phi nhận thức: sự tự giác, tính kiên trì và lòng tận tâm.

Chương trình IB chính là "lò luyện" những phẩm chất này qua 3 trụ cột: khả năng tự giác qua các môn học, sự kiên trì qua bài luận mở rộng và trách nhiệm qua hoạt động CAS (Creativity, Activity, Service). Thống kê của tổ chức IBO cho thấy, học sinh tốt nghiệp IB có khả năng trúng tuyển vào các trường đại học top 20 thế giới cao gấp 3 lần so với các chương trình khác. Đối với các nhà đầu tư nhạy bén, IB là bài toán tối ưu hóa để tiến vào các cánh cửa đại học danh giá như Harvard, Stanford hay Oxford.

Lợi thế từ lộ trình IB toàn phần (Continuum IB)

Một trong những "rào cản" lớn nhất của học sinh ở cấp đại học hay khi du học là sự đứt gãy về phương pháp tư duy. Dwight School Hanoi giải quyết bài toán này khi là một trong số rất ít ngôi trường tại Hà Nội giảng dạy chương trình Tú tài Quốc tế (IB) xuyên suốt từ mầm non đến lớp 12. Sự nhất quán này giúp học sinh rèn luyện tư duy truy vấn và tính tự chủ từ nhỏ, tạo ra lộ trình học thuật liền mạch để tiến tới các đại học Ivy League. Đây chính là điểm tựa vững chắc nhất cho lợi nhuận dài hạn của một lộ trình đầu tư.

Sự tự tin và năng lực toàn cầu là "lợi nhuận" bền vững nhất từ lộ trình Tú tài Quốc tế (IB) xuyên suốt.

Spark Programs: Bước đệm cho lộ trình IB

Để chuẩn bị cho lộ trình sở hữu tấm bằng IB này, chương trình Pathways to Dwight với chương trình bổ trợ Spark Programs là bước đệm hoàn hảo để bước vào hành trình học tập đỉnh cao mà Dwight School Hanoi đã kiến tạo cho học sinh. Spark Programs bắt nguồn từ triết lý “Spark of Genius” của Dwight Schools. Triết lý này ra đời hơn 150 năm trước và được chia sẻ trên khắp các cơ sở của Dwight trên toàn cầu và giúp hàng triệu học sinh tìm thấy “tia sáng” riêng của mình.

Phương pháp giáo dục của Dwight bắt đầu với cá nhân hóa học tập, một trong ba trụ cột chính của Dwight. Điều này giúp nhà trường tìm ra được tia sáng thiên tài trong mỗi học sinh và phát triển điều đó. Tại Dwight School Hanoi, học sinh bước ra khỏi lớp học để cọ xát với thế giới thực. Việc sớm tiếp xúc với các vấn đề xã hội, kinh tế và môi trường thông qua các dự án thực tế giúp trẻ hình thành nhãn quan quản trị và giải quyết vấn đề. Đây chính là cách Dwight School Hanoi xây dựng "vốn xã hội" (Social Capital) - một loại tài sản vô hình nhưng vô giá trong kinh doanh.

Cô Brantley Turner - Tổng Hiệu Trưởng Dwight School Hanoi chia sẻ: "Chúng tôi kiến tạo những nhà lãnh đạo có khả năng thích nghi và sáng tạo vượt giới hạn để giải quyết các vấn đề của cuộc sống thông qua các dự án thực tế mà các em được tự mình thực hiện.”

Bên cạnh các chương trình bổ trợ về học thuật, học sinh của Spark Programs còn được tham gia tập luyện các chương trình của trường bóng đá Manchester City Football School duy nhất tại Hà Nội. Tại đây, học sinh được tiếp cận giáo trình huấn luyện chuyên nghiệp của đội bóng hàng đầu thế giới ngay trong khuôn viên trường. Việc phát triển thể chất, tư duy chiến thuật, tính kỷ luật, tinh thần đồng đội và quản trị cảm xúc theo tiêu chuẩn theo triết lý chơi bóng đá đẹp của đội bóng số một hành tinh chính là "mảnh ghép" hoàn hảo để đào tạo những kỹ năng trọng yếu của một CEO tương lai.

Học sinh rèn luyện bản lĩnh CEO tương lai thông qua giáo trình huấn luyện chuyên nghiệp từ Manchester City Football School.

Để mang đến cơ hội tiếp cận giáo dục tinh hoa cho cộng đồng, Dwight School Hanoi đang mở chương trình học bổng tài năng bóng đá Dwight - Manchester City có giá trị lên đến 100% học phí dành cho học sinh từ lớp 9 trở lên. Ngoài ra, nhà trường cũng có nhiều chương trình hỗ trợ tài chính lên đến 8 năm học. Quý phụ huynh có thể tìm hiểu thêm thông tin tại đây hoặc liên hệ qua hotline (024) 7300 6300./.

Ngân Hà
(TBTCO) - Trong hơn 3 tháng đầu năm 2026, Gia Lai ghi nhận 81 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 118.000 tỷ đồng, tăng gần 8 lần so với cùng kỳ năm trước. Dòng vốn tiếp tục tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thu hút đầu tư của địa phương.
(TBTCO) - Để hoàn thành mục tiêu chưa từng có tiền lệ là khởi công “siêu dự án" Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam có vốn đầu tư lên tới 67,34 tỷ USD vào cuối tháng 12/2026, cần có thêm những giải pháp đột phá.
(TBTCO) - Ngày 12/4, dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh đã chính thức được khởi công, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững và kết nối vùng miền tại khu vực phía Bắc.
(TBTCO) - Khép lại quý I/2026, tỉnh Gia Lai thu hút tổng vốn đầu tư trên 117.000 tỷ đồng, đón 4,2 triệu lượt khách du lịch. Địa phương có GRDP tăng 8,51% so với cùng kỳ, dẫn đầu các địa phương vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
(TBTCO) - Khu bến Liên Chiểu sẽ là đòn bẩy để Đà Nẵng thúc đẩy kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu thương mại tự do nhằm đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố cũng như của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước.
(TBTCO) - UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 09/4/2026 về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố đợt 3 (trong tháng 4/2026) đối với 7 khu vực và không đấu giá với 4 khu vực.
(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), quý I/2026, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đạt 15,2 tỷ USD, tăng mạnh 42,9% so với cùng kỳ năm trước.
(TBTCO) - Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy - công trình hạ tầng động lực của tỉnh Quảng Trị - đang bước vào giai đoạn nước rút để kịp đưa vào vận hành bến đầu tiên.
