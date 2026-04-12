Hải Phòng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 7 khu vực trong tháng 4/2026

Cụ thể, 7 khu vực được tổ chức đấu giá gồm mỏ cát làm vật liệu san lấp cửa sông Lạch Tray (thuộc phường Hải An và Dương Kinh), diện tích 455,15 ha, trữ lượng khoáng sản khoảng 22,757 triệu m3.

Trong đó, mỏ cát làm vật liệu san lấp khu vực cửa sông, ven biển phía Nam Đình Vũ, phường Dương Kinh, diện tích 97 ha, trữ lượng khoáng sản khoảng 4,850 triệu m3.

Mỏ cát làm vật liệu san lấp khu vực cửa sông, ven biển phía Nam Đình Vũ, phường Dương Kinh, diện tích 96,84 ha, trữ lượng khoáng sản khoảng 4,842 triệu m3.

Mỏ cát làm vật liệu san lấp cửa sông, ven biển phía Nam Đình Vũ, phường Dương Kinh và phường Đồ Sơn, diện tích 96,28 ha, trữ lượng khoáng sản khoảng 4,814 triệu m3.

Mỏ cát làm vật liệu san lấp khu vực cửa sông, ven biển phía Nam Đình Vũ, phường Dương Kinh, diện tích 98,98 ha, trữ lượng khoáng sản khoảng 4,949 triệu m3.

Mỏ cát làm vật liệu san lấp khu vực cửa sông, ven biển phía Nam Đình Vũ, phường Dương Kinh, diện tích 99,30 ha, trữ lượng khoáng sản khoảng 4,965 triệu m³.

Mỏ đất, đá làm vật liệu san lấp tại núi Tiền Nơi, xã An Lão, diện tích 6,65 ha, trữ lượng khoáng sản khoảng 1,347 triệu m³.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tham mưu phê duyệt bước giá, giá khởi điểm theo đúng quy định.

Hải Phòng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 7 khu vực trong tháng 4/2026

Thời gian thực hiện trong tháng 4/2026. Thời gian hoàn thành đấu giá đầu tháng 5/2026.

Ngoài ra, UBND TP Hải Phòng phê duyệt 4 khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, giao cho các đơn vị để thực hiện thăm dò, khai thác phục vụ các dự án, công trình đầu tư công.

4 khu vực này gồm: mỏ đất, cát làm vật liệu san lấp khu vực Tân Lập 2, phường Bắc An Phụ có diện tích 30,47 ha; mỏ đất làm vật liệu san lấp đồi Thượng Trà, phường Nhị Chiểu, diện tích 4,98 ha; khu vực mỏ phía đông bắc núi Cậy Son, phường Nhị Chiểu, diện tích 5 ha và khu vực mỏ phía đông núi Niêm Sơn Nội, xã Việt Khê, diện tích 22,67 ha.

Các khu vực mỏ khoáng sản này được UBND TP. Hải Phòng giao cho các đơn vị để thực hiện thăm dò, khai thác phục vụ các dự án, công trình đầu tư công, công trình trọng điểm, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, một trong những kết quả nổi bật nhất trong công tác quản lý lĩnh vực khoáng sản của Thành phố trong thời gian qua là việc hoàn thành nhiệm vụ số hóa và quản lý giám sát hoạt động khai thác khoáng sản. Thay vì kiểm tra thủ công, thành phố đã vận hành hệ thống tích hợp dữ liệu tại Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC).

Tính đến hết năm 2025, hàng loạt mỏ khoáng sản đã được lắp đặt camera giám sát và trạm cân tại vị trí đưa khoáng sản ra khỏi khu vực khai thác. Dữ liệu hình ảnh và thông số tải trọng được truyền trực tiếp về cơ quan quản lý 24/7. Giải pháp này không chỉ giúp kiểm soát chính xác sản lượng thực tế mà còn ngăn chặn tình trạng xe quá tải gây hư hại hạ tầng giao thông.

Về mặt quy hoạch, TP. Hải Phòng đã hoàn thành khoanh định các khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tại cả hai khu vực phía Đông và phía Tây. Việc tích hợp các phương án bảo vệ, khai thác tài nguyên vào Quy hoạch điều chỉnh thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 giúp tạo hành lang pháp lý vững chắc, tránh chồng chéo giữa phát triển kinh tế và bảo tồn di sản, môi trường biển.

Trong năm 2026, TP. Hải Phòng xác định quản lý khoáng sản là nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo phát triển bền vững, định hướng trọng tâm là triển khai Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024 vừa có hiệu lực. Thành phố sẽ rà soát, điều chỉnh danh mục các khu vực không đấu giá quyền khai thác và xây dựng kế hoạch đấu giá mới. Đối với các mỏ hết hạn, chính quyền sẽ kiên quyết tổ chức đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường theo đúng quy định, không để tình trạng "treo" dự án gây lãng phí đất đai.