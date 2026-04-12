Hải Phòng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 7 khu vực trong tháng 4/2026

Thanh Sơn

08:40 | 12/04/2026
(TBTCO) - UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 09/4/2026 về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố đợt 3 (trong tháng 4/2026) đối với 7 khu vực và không đấu giá với 4 khu vực.
Cụ thể, 7 khu vực được tổ chức đấu giá gồm mỏ cát làm vật liệu san lấp cửa sông Lạch Tray (thuộc phường Hải An và Dương Kinh), diện tích 455,15 ha, trữ lượng khoáng sản khoảng 22,757 triệu m3.

Trong đó, mỏ cát làm vật liệu san lấp khu vực cửa sông, ven biển phía Nam Đình Vũ, phường Dương Kinh, diện tích 97 ha, trữ lượng khoáng sản khoảng 4,850 triệu m3.

Mỏ cát làm vật liệu san lấp khu vực cửa sông, ven biển phía Nam Đình Vũ, phường Dương Kinh, diện tích 96,84 ha, trữ lượng khoáng sản khoảng 4,842 triệu m3.

Mỏ cát làm vật liệu san lấp cửa sông, ven biển phía Nam Đình Vũ, phường Dương Kinh và phường Đồ Sơn, diện tích 96,28 ha, trữ lượng khoáng sản khoảng 4,814 triệu m3.

Mỏ cát làm vật liệu san lấp khu vực cửa sông, ven biển phía Nam Đình Vũ, phường Dương Kinh, diện tích 98,98 ha, trữ lượng khoáng sản khoảng 4,949 triệu m3.

Mỏ cát làm vật liệu san lấp khu vực cửa sông, ven biển phía Nam Đình Vũ, phường Dương Kinh, diện tích 99,30 ha, trữ lượng khoáng sản khoảng 4,965 triệu m³.

Mỏ đất, đá làm vật liệu san lấp tại núi Tiền Nơi, xã An Lão, diện tích 6,65 ha, trữ lượng khoáng sản khoảng 1,347 triệu m³.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tham mưu phê duyệt bước giá, giá khởi điểm theo đúng quy định.

Thời gian thực hiện trong tháng 4/2026. Thời gian hoàn thành đấu giá đầu tháng 5/2026.

Ngoài ra, UBND TP Hải Phòng phê duyệt 4 khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, giao cho các đơn vị để thực hiện thăm dò, khai thác phục vụ các dự án, công trình đầu tư công.

4 khu vực này gồm: mỏ đất, cát làm vật liệu san lấp khu vực Tân Lập 2, phường Bắc An Phụ có diện tích 30,47 ha; mỏ đất làm vật liệu san lấp đồi Thượng Trà, phường Nhị Chiểu, diện tích 4,98 ha; khu vực mỏ phía đông bắc núi Cậy Son, phường Nhị Chiểu, diện tích 5 ha và khu vực mỏ phía đông núi Niêm Sơn Nội, xã Việt Khê, diện tích 22,67 ha.

Các khu vực mỏ khoáng sản này được UBND TP. Hải Phòng giao cho các đơn vị để thực hiện thăm dò, khai thác phục vụ các dự án, công trình đầu tư công, công trình trọng điểm, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, một trong những kết quả nổi bật nhất trong công tác quản lý lĩnh vực khoáng sản của Thành phố trong thời gian qua là việc hoàn thành nhiệm vụ số hóa và quản lý giám sát hoạt động khai thác khoáng sản. Thay vì kiểm tra thủ công, thành phố đã vận hành hệ thống tích hợp dữ liệu tại Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC).

Tính đến hết năm 2025, hàng loạt mỏ khoáng sản đã được lắp đặt camera giám sát và trạm cân tại vị trí đưa khoáng sản ra khỏi khu vực khai thác. Dữ liệu hình ảnh và thông số tải trọng được truyền trực tiếp về cơ quan quản lý 24/7. Giải pháp này không chỉ giúp kiểm soát chính xác sản lượng thực tế mà còn ngăn chặn tình trạng xe quá tải gây hư hại hạ tầng giao thông.

Về mặt quy hoạch, TP. Hải Phòng đã hoàn thành khoanh định các khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tại cả hai khu vực phía Đông và phía Tây. Việc tích hợp các phương án bảo vệ, khai thác tài nguyên vào Quy hoạch điều chỉnh thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 giúp tạo hành lang pháp lý vững chắc, tránh chồng chéo giữa phát triển kinh tế và bảo tồn di sản, môi trường biển.

Trong năm 2026, TP. Hải Phòng xác định quản lý khoáng sản là nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo phát triển bền vững, định hướng trọng tâm là triển khai Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024 vừa có hiệu lực. Thành phố sẽ rà soát, điều chỉnh danh mục các khu vực không đấu giá quyền khai thác và xây dựng kế hoạch đấu giá mới. Đối với các mỏ hết hạn, chính quyền sẽ kiên quyết tổ chức đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường theo đúng quy định, không để tình trạng "treo" dự án gây lãng phí đất đai.

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), quý I/2026, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đạt 15,2 tỷ USD, tăng mạnh 42,9% so với cùng kỳ năm trước.
(TBTCO) - Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy - công trình hạ tầng động lực của tỉnh Quảng Trị - đang bước vào giai đoạn nước rút để kịp đưa vào vận hành bến đầu tiên.
(TBTCO) - Theo Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2026 được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố ngày 10/4, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì khả năng chống chịu vững vàng trong bối cảnh thách thức toàn cầu. Việt Nam được dự báo dẫn đầu tăng trưởng khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương.
(TBTCO) - Việc xây dựng cơ chế đặc thù cho Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế mở Dung Quất được kỳ vọng sẽ “mở khóa” các điểm nghẽn về vốn, hạ tầng và chính sách, kích hoạt dòng vốn lớn, từng bước đưa Quảng Ngãi trở thành vùng kinh tế động lực của miền Trung.
(TBTCO) - Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam tổ chức Khóa đào tạo từ 9-10/4, tại Hà Nội, nhằm tăng cường năng lực cho các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong thúc đẩy năng suất và việc làm thỏa đáng thông qua chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
(TBTCO) - Gia Lai đã chốt chủ trương thành lập 3 khu công nghệ số tập trung. Đến nay, 2 khu công nghệ số được công nhận gồm Khu công nghệ số tập trung FPT Software Quy Nhơn và Khu chức năng Dự án Công viên sáng tạo TMA.
(TBTCO) - Hết quý I/2026, tỉnh Quảng Ngãi chỉ mới giải ngân vốn đầu tư công đạt 7,2%. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang chỉ đạo các đơn vị tháo gỡ các vướng mắc, đẩy mạnh tiến độ giải ngân.
(TBTCO) - Quý I/2026, Hà Tĩnh ghi dấu ấn mạnh mẽ khi đạt mức tăng trưởng kinh tế 12,42%, cao nhất cả nước, nhờ động lực từ công nghiệp, xây dựng và các dự án trọng điểm, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm.
