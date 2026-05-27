Nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Sơn Thuận

13:13 | 27/05/2026
(TBTCO) - Một trong những khó khăn lớn nhất của dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku là chưa được Trung ương bố trí kế hoạch vốn năm 2026, trong khi đó, vốn đối ứng ngân sách địa phương đã giải ngân hết, dẫn tới công tác tạm ứng, thanh toán cho nhà thầu chưa được kịp thời.
Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Tuyến đường chiến lược mở rộng không gian phát triển, kết nối vùng

Theo báo cáo của đại diện Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai (đơn vị chủ đầu tư) về dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, dự án thành phần 1 có 2 gói thầu xây lắp, với tổng giá trị 4.838,94 tỷ đồng.

Trong đó, gói thầu XL.01 (hơn 2.801 tỷ đồng) do Liên danh Tổng Công ty Xây dựng 12 Trường Sơn - Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510 thực hiện. Gói thầu XL.02 (hơn 2.037 tỷ đồng) do Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc - Công ty cổ phần Tập đoàn Trí Nam thực hiện. Tiến độ thực hiện mỗi gói thầu là 34 tháng, từ tháng 12/2025 đến tháng 10/2028.

Với gói thầu này, mặt bằng được bàn giao đạt 90%; các nhà thầu đã huy động nhân sự, thiết bị máy móc để triển khai các mũi thi công trên toàn bộ các phạm vi được bàn giao mặt bằng. Giá trị thực hiện đến ngày 12/5 ước đạt 55 tỷ đồng.

Gói thầu xây lắp XL.01, dự án thành phần 1, dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang được các nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị triển khai thi công.

Đối với gói thầu xây lắp XL.02, đã bàn giao mặt bằng đạt 53%. Giá trị thực hiện đến ngày 12/5 ước đạt 80 tỷ đồng.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng và triển khai thi công dự án Thành phần 1 đang gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Cụ thể, hiện nay, Trung ương chưa bố trí kế hoạch vốn năm 2026 cho dự án, trong khi đó, vốn đối ứng ngân sách địa phương đã giải ngân hết, dẫn tới công tác tạm ứng, thanh toán cho nhà thầu chưa được kịp thời.

Bên cạnh đó, dự án đi qua các khu dân cư và ruộng lúa canh tác của các hộ dân, nên gặp nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Không chỉ vậy, dự án còn thiếu nguồn vật liệu phục vụ đắp xử lý thay nền đất yếu...

Tại buổi kiểm tra hiện trường dự án vào chiều ngày 25/5/2026, ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu chủ đầu tư rà soát tất cả các “điểm nghẽn” trên toàn tuyến; tổng hợp, báo cáo để UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

Ông Hoàng cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai bám sát hiện trường để kịp thời giải quyết tồn tại, vướng mắc; linh động giải quyết hợp lý các khu vực bàn giao mặt bằng xen kẽ, tạo điều kiện thuận lợi, tiếp cận mặt bằng nhanh nhất để tổ chức thi công.

Nhà thầu thi công báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai gói thầu xây lắp XL.02 của Dự án thành phần 1, Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Liên quan đến việc bố trí vốn, theo thông tin từ UBND tỉnh Gia Lai, dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng vốn đầu tư 43.734 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025, vốn từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2024 là 100 tỷ đồng, nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2025 của UBND tỉnh Gia Lai là 797,5 tỷ đồng.

Giai đoạn 2026 - 2030, nguồn vốn là 42.836,5 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương là 452,5 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương dự kiến khoảng 42.384 tỷ đồng.

Tính đến ngày 12/5/2026, tổng nguồn vốn đã bố trí cho dự án là 1.350 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương đã bố trí 100 tỷ đồng và ngân sách địa phương đã bố trí đủ 1.250 tỷ đồng để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Nguồn vốn ngân sách trung ương còn thiếu và chưa được bố trí là 42.384 tỷ đồng cho giai đoạn 2026 - 2030.

Do vậy, vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản gửi Bộ Tài chính xem xét, trình cấp có thẩm quyền đưa dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, bố trí vốn ngân sách trung ương và quyết định cơ cấu, mức vốn bố trí để địa phương sớm hoàn thành dự án.

Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có 3 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 và dự án thành phần 3 đã khởi công vào ngày 19/12/2025, dự kiến cuối năm 2028 hoàn thành. Dự án thành phần 2 có 4 gói thầu, hiện chưa khởi công.
