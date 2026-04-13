BAC A BANK tung ưu đãi hoàn tiền tới 20%, miễn phí thường niên trọn đời cho chủ thẻ tín dụng

Combo ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng mở thẻ lần đầu

Thị trường thẻ tín dụng tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh không chỉ về quy mô, mà còn về chất lượng trải nghiệm, khi người dùng ngày càng chọn lọc, ưu tiên những giải pháp chi tiêu minh bạch, dễ tiếp cận thay vì các ưu đãi mang tính ngắn hạn.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) vừa chính thức ra mắt chương trình “Khám phá thẻ mới - Hoàn tiền tới 20%”. Không ràng buộc bởi những thể lệ phức tạp hay điều kiện nhiều tầng, chương trình được thiết kế theo hướng “mở thẻ là có lợi”, mang lại giá trị ổn định, thiết thực trong suốt vòng đời sử dụng cho chủ thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK MasterCard.

Khám phá thẻ mới

Cụ thể, từ ngày 01/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026, khách hàng lần đầu mở thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK MasterCard sẽ được hoàn tiền 20% cho giao dịch đầu tiên, với mức hoàn tối đa 150.000 đồng và tối thiểu 50.000 đồng mỗi thẻ. Ưu đãi áp dụng đồng thời cho cả thẻ BAC A BANK Cashback Platinum và BAC A BANK Rewards Gold - hai sản phẩm hướng đến các nhóm khách hàng có nhu cầu mua sắm đa dạng, từ “shopping” hàng ngày đến du lịch, giải trí nhưng cùng chung nhu cầu tối ưu lợi ích tài chính trong từng giao dịch.

Đáng chú ý, khách hàng mở thẻ trước ngày 31/5/2026 còn được hưởng chính sách miễn phí thường niên trọn đời - một lợi ích dài hạn giúp tiết kiệm đáng kể chi phí sử dụng thẻ. Điều kiện tham gia tương đối đơn giản: khách hàng chỉ cần đạt mức chi tiêu tối thiểu 3 triệu đồng đối với thẻ Rewards Gold và 5 triệu đồng đối với thẻ Cashback Platinum, trong 45 ngày kể từ ngày phát hành thẻ.

So với mặt bằng chung của thị trường, việc kết hợp giữa ưu đãi hoàn tiền và miễn phí thường niên dài hạn được xem là bước đi phù hợp với hành vi tiêu dùng hiện tại, chiến lược hiệu quả nhằm thu hút người dùng mới, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ, ưa chuộng các phương thức thanh toán thông minh, tiện lợi.

Nâng tầm trải nghiệm, gia tăng lợi ích trên từng “điểm chạm” tiêu dùng

Không dừng lại ở ưu đãi mở thẻ, BAC A BANK còn tích hợp nhiều đặc quyền hấp dẫn dành cho chủ thẻ tín dụng nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng. Người dùng có thể tận hưởng ưu đãi giảm tới 100.000 đồng khi mua sắm trên Shopee, giảm tới 30% tại hệ thống nhà hàng Golden Gate trên toàn quốc, hoàn tiền 15% tại chuỗi cửa hàng TH truemart, hoàn tiền 1% khi thanh toán học phí TH School, giảm tới 50% cho các dịch vụ Xanh SM và áp dụng song song cùng mức hoàn tiền hấp dẫn của thẻ Cashback Platinum (lên tới 6 triệu đồng/năm)...

Những ưu đãi này không chỉ mang tính thiết thực mà còn bám sát các nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người dùng - từ ăn uống, mua sắm đến di chuyển. Đây cũng là xu hướng phổ biến trong chiến lược phát triển thẻ tín dụng hiện đại, khi các ngân hàng ngày càng chú trọng xây dựng hệ sinh thái đối tác đa dạng, phủ kín “điểm chạm” tiêu dùng, thay vì chỉ tập trung vào các ưu đãi mang tính thời điểm.

Chia sẻ về trải nghiệm thực tế, chị Huyền Trang (30 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) cho biết: “Tôi từng mở vài thẻ trước đây, nhưng thú thực là không nhớ nổi mình được hưởng ưu đãi gì, vì điều kiện khá rối và phức tạp. Nhưng với chương trình lần này của BAC A BANK, chỉ cần giao dịch đầu tiên là có tiền hoàn, tôi thấy rất thiết thực. Ngoài ra, việc được miễn phí thường niên trọn đời khiến tôi có thể yên tâm dùng thẻ lâu dài mà không phải cân nhắc chuyện duy trì hay hủy thẻ như trước đây. Quan trọng là các ưu đãi đi kèm của thẻ BAC A BANK gắn với đúng nhu cầu mua sắm thường xuyên của tôi, chứ không phải kiểu ưu đãi cho có”.

Từ góc độ ngân hàng, BAC A BANK xác định phát triển thẻ tín dụng không chỉ là cung cấp một phương tiện thanh toán, mà còn là giải pháp tài chính toàn diện cho khách hàng. Thông qua các chương trình ưu đãi thiết thực như “Khám phá thẻ mới - Hoàn tiền tới 20%”, BAC A BANK mong muốn đồng hành cùng người dùng trong hành trình tiêu dùng thông minh, tối ưu chi phí và nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong thời gian tới, ngân hàng sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác lớn trong nhiều lĩnh vực, mang lại nhiều giá trị gia tăng cho chủ thẻ./.