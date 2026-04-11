Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy chạy nước rút về đích giai đoạn 1

Nỗ lực đưa bến đầu tiên vào khai thác trong tháng 4/2026

Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 1/2019, do Công ty cổ phần Liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy (MTIP) làm chủ đầu tư, triển khai tại xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị.

Không chỉ là một dự án hạ tầng giao thông đơn thuần, dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy được kỳ vọng mang đến những cơ hội phát triển kinh tế lớn cho tỉnh Quảng Trị, tạo ra động lực lớn cho ngành vận tải biển và mở ra tiềm năng mới cho ngành logistics tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Theo Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Trị, đến nay, các thủ tục pháp lý trọng yếu phục vụ triển khai giai đoạn 1 cơ bản đã hoàn tất. Các thủ tục liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng, trồng rừng thay thế, đánh giá tác động môi trường… cũng đã được hoàn thành.

Toàn cảnh công trường dự án Khu bến cảng Mỹ Thuỷ.

Trên công trường, tiến độ thi công được đẩy nhanh theo hướng “vừa thi công, vừa hoàn thiện thủ tục”. Đối với hạng mục đê chắn sóng phía Đông - công trình có ý nghĩa quyết định đến khả năng vận hành cảng, còn 1 đoạn chưa triển khai.

Ở khu vực bến tàu và kè sau cầu bến 1 và 2, sản lượng thi công đạt hơn 80%. Hạng mục nạo vét luồng tàu, vũng quay tàu và khu nước trước bến đã đạt khoảng 3,73 triệu m³, từng bước hình thành luồng hàng hải phục vụ khai thác. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật phía sau bến 1 và 2 cũng đạt khoảng 43% khối lượng.

Song song với thi công, dự án đang hoàn thiện các thủ tục đấu nối giao thông với Quốc lộ 15D, cũng như các thủ tục về an ninh, an toàn hàng hải như kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, đánh giá an ninh cảng biển, công bố luồng tạm và vũng quay tàu. Theo kế hoạch, nếu các điều kiện được đáp ứng đầy đủ, một phần bến cảng sẽ đủ điều kiện đưa vào khai thác cuối tháng 4/2026, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn đầu tư sang vận hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, đây là dự án trọng điểm phía Nam của tỉnh, có vai trò quan trọng trong kết nối giao thông, phát triển logistics và thu hút đầu tư trên Hành lang kinh tế Đông - Tây. Để đảm bảo tiến độ, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, tập trung tháo gỡ vướng mắc, đặc biệt tại khu vực vũng quay tàu và bãi chứa.

Ông Nguyễn Đức Thiện - Phó Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Quảng Trị cho biết: “Hiện các đơn vị đã có hướng dẫn và đang tiếp tục hỗ trợ, giải quyết để chủ đầu tư hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định, đảm bảo đáp ứng điều kiện đưa bến cảng vào vận hành khai thác cuối tháng 4/2026”.

Giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc

Trái với tiến độ thi công, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn những điểm nghẽn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tiến trình triển khai các giai đoạn tiếp theo. Hiện dự án đang triển khai giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích giai đoạn 1 mở rộng (43,44 ha) và giai đoạn 2, 3 (145,09 ha).

Theo UBND xã Mỹ Thủy, địa phương đã hoàn thành xác định giá đất nông nghiệp cho các phạm vi liên quan (giai đoạn 1 bổ sung, phạm vi giai đoạn 2 - 3 dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy; Đồn Biên phòng Hải An giai đoạn 1 bổ sung - đợt 2), đồng thời tổ chức công khai phương án bồi thường tại nhiều khu vực. Tuy nhiên, tỷ lệ đồng thuận của người dân vẫn chưa đạt yêu cầu.

Cụ thể, tại hạng mục vũng quay tàu, đến hết ngày 6/4/2026 mới có 17/30 hộ dân đồng thuận, còn 13 hộ chưa thống nhất. Tại khu vực bãi chứa, mới có 23 hộ đồng ý, 27 hộ chưa đồng thuận.

Một khó khăn khác đó là việc đơn vị tư vấn về giá đất cụ thể (Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị) vẫn chưa hoàn thành chứng thư định giá đất cụ thể về đất ở phạm vi dự án giai đoạn 1, giai đoạn 1 bổ sung và giai đoạn 2 - 3. Vậy nên UBND xã Mỹ Thủy chưa có cơ sở để áp giá, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ GPMB.

Ông Lê Đắc Triều - Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Thủy thông tin, tính đến ngày 6/4/2026, đơn vị giải phóng mặt bằng (GPMB) vẫn chưa hoàn thành công tác thẩm tra hồ sơ dự toán hạng mục bồi thường, hỗ trợ nuôi trồng thủy sản và vật kiến trúc nằm ngoài đơn giá quy định của UBND tỉnh. UBND xã Mỹ Thủy đã có 2 văn bản đôn đốc, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị GPMB sớm hoàn thành việc thẩm tra hồ sơ dự toán.

Một khó khăn khác là nguồn nhân lực thực hiện công tác GPMB. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Thủy, hiện nay nhân lực thực hiện công tác GPMB ở xã rất mỏng, trong khi yêu cầu GPMB các dự án rất gấp về tiến độ.

“UBND xã Mỹ Thủy đã có tờ trình gửi UBND tỉnh và Sở Nội vụ về việc xin tiếp nhận và biệt phái công chức đến làm việc tại UBND xã nhằm hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ GPMB cho địa phương” - ông Lê Đắc Triều cho biết.

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Mỹ Thủy, dự kiến trong tháng 4, UBND xã sẽ ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ GPMB dự án (đợt 1), và tiếp tục thực hiện các thủ tục tiếp theo để ban hành quyết định thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư theo tiến độ chỉ đạo của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, để có thể đảm bảo tiến độ GPMB theo yêu cầu, UBND xã Mỹ Thủy kiến nghị Công an tỉnh, các sở, ngành liên quan quan tâm phối hợp, hỗ trợ quy trình cưỡng chế, bảo vệ thi công GPMB để thực hiện đối với các trường hợp không đồng thuận với phương án bồi thường.