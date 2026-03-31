Đầu tư

"Siết" trách nhiệm giải phóng mặt bằng tại Dự án Quốc lộ 15D

Ngọc Tân

13:19 | 31/03/2026
UBND tỉnh Quảng Trị cho biết vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị liên quan đến việc đẩy nhanh tiến độ Dự án Quốc lộ 15D đoạn từ Cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.
aa

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam ghi nhận sự nỗ lực của Sở Xây dựng, các địa phương và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Dự án Quốc lộ 15D đoạn từ Cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện dự án còn chậm so với yêu cầu, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng và việc huy động máy móc, thiết bị, nhân lực trên công trường chưa đáp ứng tiến độ đề ra. Trong khi đó, thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương chỉ đến 31/12/2026, áp lực hoàn thành dự án là rất lớn.

Dự án Quốc lộ 15D đoạn từ Cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ – La Sơn đã khởi công trên thực địa. Ảnh: Ngọc Tân

Do vậy, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, gắn trách nhiệm người đứng đầu và lấy kết quả thực hiện dự án làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Trong đó, Sở Xây dựng Quảng Trị (chủ đầu tư dự án) được giao chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, khối lượng, giải ngân và hiệu quả đầu tư. Đồng thời, khẩn trương rà soát, xây dựng lại kế hoạch tiến độ chi tiết theo hướng rút ngắn thời gian, phù hợp điều kiện thực tế và kế hoạch giải ngân làm cơ sở tổ chức thực hiện, kiểm soát tiến độ.

Cần thiết tổ chức thương thảo điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng các gói thầu phù hợp với tiến độ giải ngân, công tác giải phóng mặt bằng và các yêu cầu kỹ thuật của dự án, hoàn thành trước ngày 31/3/2026.

Bên cạnh đó, cơ quan này phải tăng cường kiểm tra năng lực các nhà thầu. Trong đó, thường xuyên kiểm tra việc bố trí máy móc, thiết bị, nhân lực của từng nhà thầu, từng mũi thi công, từng gói thầu đối chiếu với tiến độ thi công chi tiết được chấp thuận để đánh giá khả năng đáp ứng tiến độ của các nhà thầu.

Đối với nhà thầu không có chuyển biến về tiến độ, Sở Xây dựng căn cứ quy định pháp luật, hợp đồng các gói thầu có văn bản nhắc nhở, cảnh báo hoặc xem xét điều chuyển khối lượng cho nhà thầu khác đủ năng lực thi công. Cử tổ công tác gồm các cán bộ có kinh nghiệm trong công tác giải phóng mặt bằng để bám sát hiện trường, hỗ trợ, phối hợp và cùng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng với các địa phương.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam yêu cầu chính quyền các xã Vĩnh Định, Diên Sanh, Mỹ Thủy chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND tỉnh về tiến độ thực hiện.

Trong đó, các địa phương khẩn trương hoàn thành việc xác định nguồn gốc đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức chi trả, bàn giao mặt bằng đúng quy định. Đồng thời, tăng cường đối thoại, vận động người dân nhằm tạo sự đồng thuận.

Đáng chú ý, đối với các trường hợp đã được tính toán đầy đủ quyền lợi theo quy định nhưng vẫn cố tình không bàn giao mặt bằng, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo đúng trình tự, thủ tục để đảm bảo tiến độ dự án.

Công tác giải phóng mặt bằng Dự án Quốc lộ 15D đoạn từ Cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ – La Sơn đang được thực hiện song song. Ảnh: Tiến Nhất

Riêng tại xã Vĩnh Định, cần đẩy nhanh công tác di dời lăng mộ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 5/4/2026 nhằm sớm bàn giao mặt bằng khu vực nghĩa địa.

Đối với đơn vị tư vấn thiết kế, thực hiện nghiêm trách nhiệm giám sát tác giả, thường xuyên có mặt tại hiện trường, kịp thời xử lý các hạng mục điều chỉnh, bổ sung, phát sinh trong quá trình thi công, đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Đối với nhà thầu thi công (Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải), lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu khẩn trương tập kết máy móc, thiết bị, triển khai thi công ngay tại các vị trí đã có mặt bằng; đồng thời phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị giao Công an tỉnh phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình triển khai dự án.

Dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 8/2025 với tổng chiều dài khoảng 21 km, gồm đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến quốc lộ 1 và đoạn từ quốc lộ 1 đến đoạn giao với đường dẫn vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.940 tỷ đồng, trong đó 340 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, 1.600 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2024.

Trong đó, dự án thành phần 1 - Đầu tư xây dựng quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư; 3 dự án thành phần về giải phóng mặt bằng, tái định cư đoạn qua địa bàn các xã Mỹ Thủy, Vĩnh Định, Diên Sanh, do UBND các xã trên làm chủ đầu tư. Tiến độ thực hiện từ năm 2025 – 2027.
Từ khóa:
quốc lộ 15d Cảng Mỹ Thuỷ cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Bài liên quan

Dành cho bạn

Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hơn 15.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành mới trong tuần qua

Hơn 15.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành mới trong tuần qua

Giảm trừ bổ sung chi phí y tế, giáo dục: Thể hiện sự đồng hành của nhà nước với người nộp thuế

Giảm trừ bổ sung chi phí y tế, giáo dục: Thể hiện sự đồng hành của nhà nước với người nộp thuế

Mỹ: Bang Washington thông qua thuế mới đối với thu nhập trên 1 triệu USD

Mỹ: Bang Washington thông qua thuế mới đối với thu nhập trên 1 triệu USD

Việt Nam và Nhật Bản ký kết Hiệp định vốn vay ODA trị giá 50 tỷ Yên

Việt Nam và Nhật Bản ký kết Hiệp định vốn vay ODA trị giá 50 tỷ Yên

Kỳ 1: Chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

Kỳ 1: Chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử

Hai ngân hàng nhận chuyển giao đẩy tín dụng tăng tới 30%, vốn điều lệ vượt 100.000 tỷ đồng

Hai ngân hàng nhận chuyển giao đẩy tín dụng tăng tới 30%, vốn điều lệ vượt 100.000 tỷ đồng

Hà Nội: Cải cách hành chính chuyển biến mạnh, mức hài lòng tăng cao

Hà Nội: Cải cách hành chính chuyển biến mạnh, mức hài lòng tăng cao

Ngày 29/3: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê tiếp đà lao dốc

Ngày 29/3: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê tiếp đà lao dốc

Ngày 29/3: Giá heo hơi tiếp tục điều chỉnh, áp lực giảm chưa dừng lại

Ngày 29/3: Giá heo hơi tiếp tục điều chỉnh, áp lực giảm chưa dừng lại

Ngày 30/3: Giá tiêu vượt mốc 140.000 đồng/kg, cà phê ổn định trở lại

Ngày 30/3: Giá tiêu vượt mốc 140.000 đồng/kg, cà phê ổn định trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (30/3): Tỷ giá USD tự do vượt 28.000 đồng, DXY duy trì trên 100 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (30/3): Tỷ giá USD tự do vượt 28.000 đồng, DXY duy trì trên 100 điểm

Ngày 30/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 30/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 30/3: Giá heo hơi biến động mạnh, dao động 61.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 30/3: Giá heo hơi biến động mạnh, dao động 61.000 - 69.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 31/3: Giá vàng đồng loạt tăng, tiến sát mốc 174 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 31/3: Giá vàng đồng loạt tăng, tiến sát mốc 174 triệu đồng/lượng

Ngày 31/3: Giá cà phê đứng trước nguy cơ điều chỉnh mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 31/3: Giá cà phê đứng trước nguy cơ điều chỉnh mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao