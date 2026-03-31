"Siết" trách nhiệm giải phóng mặt bằng tại Dự án Quốc lộ 15D

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam ghi nhận sự nỗ lực của Sở Xây dựng, các địa phương và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Dự án Quốc lộ 15D đoạn từ Cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện dự án còn chậm so với yêu cầu, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng và việc huy động máy móc, thiết bị, nhân lực trên công trường chưa đáp ứng tiến độ đề ra. Trong khi đó, thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương chỉ đến 31/12/2026, áp lực hoàn thành dự án là rất lớn.

Dự án Quốc lộ 15D đoạn từ Cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ – La Sơn đã khởi công trên thực địa. Ảnh: Ngọc Tân

Do vậy, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, gắn trách nhiệm người đứng đầu và lấy kết quả thực hiện dự án làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Trong đó, Sở Xây dựng Quảng Trị (chủ đầu tư dự án) được giao chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, khối lượng, giải ngân và hiệu quả đầu tư. Đồng thời, khẩn trương rà soát, xây dựng lại kế hoạch tiến độ chi tiết theo hướng rút ngắn thời gian, phù hợp điều kiện thực tế và kế hoạch giải ngân làm cơ sở tổ chức thực hiện, kiểm soát tiến độ.

Cần thiết tổ chức thương thảo điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng các gói thầu phù hợp với tiến độ giải ngân, công tác giải phóng mặt bằng và các yêu cầu kỹ thuật của dự án, hoàn thành trước ngày 31/3/2026.

Bên cạnh đó, cơ quan này phải tăng cường kiểm tra năng lực các nhà thầu. Trong đó, thường xuyên kiểm tra việc bố trí máy móc, thiết bị, nhân lực của từng nhà thầu, từng mũi thi công, từng gói thầu đối chiếu với tiến độ thi công chi tiết được chấp thuận để đánh giá khả năng đáp ứng tiến độ của các nhà thầu.

Đối với nhà thầu không có chuyển biến về tiến độ, Sở Xây dựng căn cứ quy định pháp luật, hợp đồng các gói thầu có văn bản nhắc nhở, cảnh báo hoặc xem xét điều chuyển khối lượng cho nhà thầu khác đủ năng lực thi công. Cử tổ công tác gồm các cán bộ có kinh nghiệm trong công tác giải phóng mặt bằng để bám sát hiện trường, hỗ trợ, phối hợp và cùng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng với các địa phương.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam yêu cầu chính quyền các xã Vĩnh Định, Diên Sanh, Mỹ Thủy chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND tỉnh về tiến độ thực hiện.

Trong đó, các địa phương khẩn trương hoàn thành việc xác định nguồn gốc đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức chi trả, bàn giao mặt bằng đúng quy định. Đồng thời, tăng cường đối thoại, vận động người dân nhằm tạo sự đồng thuận.

Đáng chú ý, đối với các trường hợp đã được tính toán đầy đủ quyền lợi theo quy định nhưng vẫn cố tình không bàn giao mặt bằng, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo đúng trình tự, thủ tục để đảm bảo tiến độ dự án.

Công tác giải phóng mặt bằng Dự án Quốc lộ 15D đoạn từ Cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ – La Sơn đang được thực hiện song song. Ảnh: Tiến Nhất

Riêng tại xã Vĩnh Định, cần đẩy nhanh công tác di dời lăng mộ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 5/4/2026 nhằm sớm bàn giao mặt bằng khu vực nghĩa địa.

Đối với đơn vị tư vấn thiết kế, thực hiện nghiêm trách nhiệm giám sát tác giả, thường xuyên có mặt tại hiện trường, kịp thời xử lý các hạng mục điều chỉnh, bổ sung, phát sinh trong quá trình thi công, đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Đối với nhà thầu thi công (Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải), lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu khẩn trương tập kết máy móc, thiết bị, triển khai thi công ngay tại các vị trí đã có mặt bằng; đồng thời phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị giao Công an tỉnh phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình triển khai dự án.