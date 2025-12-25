(TBTCO) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, bảo đảm tiến độ dự án Khu bến cảng Mỹ Thuỷ và các dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Hơn 670 hộ dân bị ảnh hưởng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam vừa có buổi làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương và nhà đầu tư nhằm rà soát, tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy và các dự án đang triển khai tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Khu vực dự án Khu bến cảng Mỹ Thuỷ và các dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Tân

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện UBND xã Mỹ Thủy cho biết, Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy có tổng diện tích quy hoạch khoảng 685 ha, quy mô 10 bến, tổng mức đầu tư 15.000 tỷ đồng, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 tấn. Dự án ảnh hưởng đến khoảng 670 hộ dân, cùng nhiều công trình hạ tầng và thiết chế văn hóa, tâm linh, tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn.

Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 liên quan đến 54 hộ dân; giai đoạn 1 mở rộng khoảng 38 hộ; giai đoạn 2 và giai đoạn 3 ảnh hưởng khoảng 632 hộ. Đến nay, giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành bàn giao mặt bằng, ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng với diện tích 133,46 ha trên tổng số 133,67 ha.

Đối với giai đoạn 1 mở rộng, với diện tích 48,29 ha, xã Mỹ Thủy đã ban hành thông báo thu hồi toàn bộ diện tích và hoàn thành xác định thời gian tạo lập tài sản trên đất cho 51 trong tổng số 53 hộ. Riêng giai đoạn 2 và 3, với tổng diện tích 145,09 ha, UBND xã đã ban hành thông báo thu hồi đất đợt 1 đối với 55,99 ha.

Ông Cáp Xuân Tá - Chủ tịch UBND xã Mỹ Thủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trường Nhật

Theo ông Cáp Xuân Tá - Chủ tịch UBND xã Mỹ Thủy, mặc dù địa phương đã tích cực phối hợp với các sở, ngành và nhà đầu tư tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn. Đáng chú ý là việc đất lâm nghiệp trong phạm vi dự án chưa xác định rõ ranh giới giữa rừng trồng của các dự án và rừng do hộ dân quản lý, gây khó khăn trong việc xác nhận nguồn gốc đất và tài sản gắn liền với đất.

Bên cạnh đó, số lượng hạng mục cần xác định thời gian tạo lập trong giai đoạn 1 rất lớn, đòi hỏi nhiều thời gian rà soát, trong khi công tác cán bộ của xã chưa đáp ứng yêu cầu xử lý khối lượng công việc lớn về đất đai và giải phóng mặt bằng. UBND xã Mỹ Thủy kiến nghị UBND tỉnh xem xét tăng cường cán bộ để hỗ trợ địa phương thực hiện nhiệm vụ.

Bảo đảm tái định cư tốt hơn nơi ở cũ cho người dân

Xã Mỹ Thủy hiện nằm trong vùng lõi Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, nơi đang triển khai nhiều dự án trọng điểm của tỉnh như Dự án LNG Hải Lăng giai đoạn 1, các khu tái định cư Hải An và Hải Khê, Dự án Quốc lộ 15D, Dự án chế biến than tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Địa phương đang đồng thời thực hiện nhiều thủ tục nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án này.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các sở Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, đồn Biên phòng sở tại đã tham gia ý kiến về việc bố trí nguồn lực cho các khu tái định cư, hướng dẫn địa phương xác định ranh giới giữa rừng trồng của người dân và rừng thuộc các dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Trường Nhật

Đại diện nhà đầu tư Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy (Công ty CP Liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thuỷ - MTIP) cũng kiến nghị sớm giải phóng mặt bằng khu vực liên quan đến hạng mục nạo vét chỗ quay tàu, nhằm bảo đảm tiến độ vận hành bến cảng trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam nhấn mạnh, công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư phải bảo đảm điều kiện hạ tầng tốt hơn nơi ở cũ, phục vụ ổn định đời sống người dân.

Phó Chủ tịch Hoàng Nam giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp chặt chẽ với địa phương trong việc chuẩn bị các khu tái định cư, bảo đảm phù hợp với nguyện vọng của người dân, thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và sinh kế lâu dài. Đồng thời, giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tiếp tục phối hợp với nhà đầu tư triển khai các thủ tục liên quan đến Dự án LNG Hải Lăng giai đoạn 1.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập tổ công tác hỗ trợ địa phương xử lý kịp thời các thủ tục về giải phóng mặt bằng; Sở Nội vụ được giao xây dựng tiêu chí cụ thể, báo cáo UBND tỉnh xem xét bổ sung biên chế, chức danh phù hợp cho địa phương. Giao Các lực lượng Biên phòng và Công an tiếp tục phối hợp, tăng cường nắm tình hình, vận động người dân và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn./.